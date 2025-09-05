Welcome, Colitta: «Saremo il dodicesimo uomo in campo con le adv» Da un approccio quantitativo a una strategia basata sulla qualità. La notizia c’è e a fare da apripista è Welcome Travel Group, che segna una svolta nelle dinamiche di mercato. «Siamo arrivati a circa 2.600 punti vendita affiliati – spiega il direttore network Dante Colitta -. Ora è tempo di stabilizzarci. La logica che guiderà le nostre attività future non è più quella ispirata alla crescita numerica dei punti vendita; siamo entrati in una nuova fase e puntiamo consolidare e intensificare i rapporti con le agenzie già attive». Sicuramente ci sarà sempre qualche punto vendita in uscita e qualche nuova affiliazione, ma la dinamica dei numeri non è destinata a crescere in modo esponenziale, come avveniva in passato. «Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo inserito circa 800 nuove adv. E’ tempo di concentrarci su chi vuole giuocare la nostra stessa partita, garantendo strumenti e opportunità di valore sempre maggiore». E se i vecchi obiettivi per i prossimi anni indicavano addirittura 3.000-3.300 punti vendita, nella nuova strategia i circa 2.630 punti vendita con i quali si chiuderà l’anno sono un traguardo ottimale. E un nuovo inizio. «Vogliamo affrancarci dall’etichetta di network puramente commerciale, andando invece a proporre strumenti nuovi. L’obiettivo è quello di essere il 12° uomo in campo al fianco delle agenzie, e i risultati registrati dai nostri WE Focus e da GEO Update ci indicano che la direzione lungo la quale ci stiamo muovendo è quella giusta. Basti pensare che al termine del ciclo di eventi, al 31 agosto, il risultato ottenuto dalle agenzie partecipanti era tre volte superiore rispetto a quello prodotto dal network in generale». Fra gli strumenti per vincere la concorrenza della disintermediazione e dell’online, in primo piano anche due nuovi sistemi di e-commerce. «Abbiamo notato che i clienti si recano sempre meno in agenzia, ma preferiscono sfruttare altri mezzi per rivolgersi ai dettaglianti. Per questo, risultano particolarmente importanti strumenti ad hoc in grado di incontrare le esigenze del singolo punto vendita, che sono diverse le une dalle altre». Il bilancio dell’anno Intanto, in casa Wtg si tirano le prime somme di un anno particolare, che ha comunque permesso al gruppo di mettere a segno una crescita totale dei volumi di fatturato che dovrebbe aggirarsi sul 10%. «Fino a marzo le previsioni erano estremamente positive – ammette Colitta -. Poi, l’estate ha un po’ eroso i numeri». Una stagione vissuta «sulle montagne russe», con fasi altalenanti. «Un fenomeno inconsueto è stata la partita giocata dal Mare Italia: non è stato il bene rifugio al quale tutti eravamo abituati, specie in momenti di tensioni geopolitiche, anzi. Le prenotazioni nel nostro Paese, soprattutto a causa di politiche tariffarie fuori mercato, hanno segnato il passo con qualche punto percentuale in meno sul 2024. Per contro, Egitto, Grecia e lungo raggio hanno colmato il gap con una performance brillante». E il futuro? «Sul 2026 stiamo registrando un incremento importante, anche se a muoversi in anticipo è sempre il segmento alto spendente, meno condizionato dall’andamento dei prezzi. Sarà cruciale però capire come la filiera – agenzie, t.o., hotel – saprà porsi in termini di rapporto qualità-prezzo». La partita è aperta. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da un approccio quantitativo a una strategia basata sulla qualità. La notizia c’è e a fare da apripista è Welcome Travel Group, che segna una svolta nelle dinamiche di mercato. «Siamo arrivati a circa 2.600 punti vendita affiliati – spiega il direttore network Dante Colitta -. Ora è tempo di stabilizzarci. La logica che guiderà le nostre attività future non è più quella ispirata alla crescita numerica dei punti vendita; siamo entrati in una nuova fase e puntiamo consolidare e intensificare i rapporti con le agenzie già attive». Sicuramente ci sarà sempre qualche punto vendita in uscita e qualche nuova affiliazione, ma la dinamica dei numeri non è destinata a crescere in modo esponenziale, come avveniva in passato. «Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo inserito circa 800 nuove adv. E’ tempo di concentrarci su chi vuole giuocare la nostra stessa partita, garantendo strumenti e opportunità di valore sempre maggiore». E se i vecchi obiettivi per i prossimi anni indicavano addirittura 3.000-3.300 punti vendita, nella nuova strategia i circa 2.630 punti vendita con i quali si chiuderà l’anno sono un traguardo ottimale. E un nuovo inizio. «Vogliamo affrancarci dall’etichetta di network puramente commerciale, andando invece a proporre strumenti nuovi. L’obiettivo è quello di essere il 12° uomo in campo al fianco delle agenzie, e i risultati registrati dai nostri WE Focus e da GEO Update ci indicano che la direzione lungo la quale ci stiamo muovendo è quella giusta. Basti pensare che al termine del ciclo di eventi, al 31 agosto, il risultato ottenuto dalle agenzie partecipanti era tre volte superiore rispetto a quello prodotto dal network in generale». Fra gli strumenti per vincere la concorrenza della disintermediazione e dell’online, in primo piano anche due nuovi sistemi di e-commerce. «Abbiamo notato che i clienti si recano sempre meno in agenzia, ma preferiscono sfruttare altri mezzi per rivolgersi ai dettaglianti. Per questo, risultano particolarmente importanti strumenti ad hoc in grado di incontrare le esigenze del singolo punto vendita, che sono diverse le une dalle altre». Il bilancio dell’anno Intanto, in casa Wtg si tirano le prime somme di un anno particolare, che ha comunque permesso al gruppo di mettere a segno una crescita totale dei volumi di fatturato che dovrebbe aggirarsi sul 10%. «Fino a marzo le previsioni erano estremamente positive – ammette Colitta -. Poi, l’estate ha un po’ eroso i numeri». Una stagione vissuta «sulle montagne russe», con fasi altalenanti. «Un fenomeno inconsueto è stata la partita giocata dal Mare Italia: non è stato il bene rifugio al quale tutti eravamo abituati, specie in momenti di tensioni geopolitiche, anzi. Le prenotazioni nel nostro Paese, soprattutto a causa di politiche tariffarie fuori mercato, hanno segnato il passo con qualche punto percentuale in meno sul 2024. Per contro, Egitto, Grecia e lungo raggio hanno colmato il gap con una performance brillante». E il futuro? «Sul 2026 stiamo registrando un incremento importante, anche se a muoversi in anticipo è sempre il segmento alto spendente, meno condizionato dall’andamento dei prezzi. Sarà cruciale però capire come la filiera – agenzie, t.o., hotel – saprà porsi in termini di rapporto qualità-prezzo». La partita è aperta. [post_title] => Welcome, Colitta: «Saremo il dodicesimo uomo in campo con le adv» [post_date] => 2025-09-05T10:35:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757068527000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_465199" align="alignleft" width="300"] Giovanni Giussani[/caption] Il gruppo Frigerio e I4T – Insurance Travel hanno stretto un accordo di partnership che vede I4T diventare il provider di riferimento per le coperture assicurative travel e corporate. La collaborazione one è già operativa e si estende anche ai consulenti di viaggio Travel Expert: sul fronte delle polizze travel, prevede la fornitura in esclusiva delle garanzie per tutte le aree di business delle società, brand e divisioni del gruppo. L’accordo comprende anche una serie di polizze corporate, tra cui la responsabilità civile professionale e le coperture catastrofali obbligatorie. “Questa partnership rappresenta un riconoscimento al valore che I4T ha costruito nel tempo attraverso prodotti modulari, soluzioni tecnologiche evolute e una rete commerciale specializzata e capillare - commenta il direttore commerciale di I4T – Insurance Travel Giovanni Giussani -. A ciò si aggiunge un know-how maturato sul campo, che ci consente di leggere le dinamiche del settore con realismo, offrendo supporto tangibile e personalizzato a tutti i professionisti del comparto”. Soluzioni diversificate Paola Frigerio, travel, marketing e network director del gruppo Frigerio, aggiunge: “Per noi è determinante collaborare con interlocutori che sappiano interpretare e condividere i nostri valori di servizio e di attenzione verso l’intera catena degli stakeholder: agenzie, affiliati, Personal Travel Expert e clienti finali. In I4T abbiamo individuato un interlocutore affidabile e proattivo, in grado di garantire soluzioni assicurative strutturate e diversificate a presidio di tutte le nostre aree di business”. [post_title] => I4T, nuova partnership con il gruppo Frigerio [post_date] => 2025-09-02T10:43:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756809796000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oman al centro della programmazione di Kibo. Il t.o. ha infatti ideato un tour di 13 giorni che consente di cogliere il meglio del Paese, fra deserto, la capitale e il mare, con soggiorno in diverse strutture di alto livello. L’itinerario proposto – dopo l’arrivo a Muscat - parte dal deserto roccioso di Nakhl e Jebel Shams, per proseguire a nord verso Nizwa, città castello di sabbia che sorge in pieno deserto, e gli antichi villaggi di Al Hamra, Misfat, e Birkat Al Mauz con le vecchie case tra le palme e le coltivazioni. Esperienze autentiche L’idea del tour è avvicinarsi dal principio all’essenza più autentica dell’Oman, visitando luoghi dove la vita segue ancora i ritmi della tradizione. Si prosegue per l’antica e affascinante città di Ibra. Qui si soggiorna in un campo nel deserto dotato di ogni comfort, per poi proseguire verso Masirah Island, che si raggiunge dopo 180 km di deserto e un viaggio in battello. Il viaggio continua verso la riserva di Ras al Jinz, dove si soggiorna a Turtle Beach Resort. Un paio di giorni sono riservati poi alla capitale Muscat, mentre gli ultimi giorni del viaggio firmato Kibo sono riservati al relax a Salalah, situata sul mare in una zona subtropicale nel sud del Paese. [post_title] => Fra storia e natura: Kibo presenta il "suo" Oman [post_date] => 2025-09-02T10:32:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756809154000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496243 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496251" align="alignleft" width="300"] Il nuovo brand[/caption] "The Home of the Maldivian Spirit" è il leit motiv che guida il rebranding del gruppo Sun Siyam portato a compimento in occasione dei 35 anni di attività. La nuova identità unifica ora i cinque resort maldiviani del gruppo più la struttura in Sri Lanka sotto il nome di The House of Siyam. La nuova identità del brand si esprime coerente in ogni punto di contatto, dal nuovo sito sunsiyam.com alla stampa, al digitale, fino all’esperienza degli ospiti, con un look fresco e al tempo stesso contemporaneo e consapevole. Per aiutare gli ospiti e i partner a orientarsi all’interno del portfolio, le strutture sono state suddivise in tre collezioni distinte: Luxury, Privé e Lifestyle. La Luxury Collection identifica il massimo dell’eleganza con il Sun Siyam Iru Fushi. La Lifestyle Collection comprende invece il Sun Siyam Olhuveli e il Siyam World, strutture ricche di intrattenimento, attività ricreative e una vasta gamma di esperienze per famiglie, coppie e gruppi di amici. Infine, la Privé Collection propone rifugi intimi ed esclusivi, dove la privacy e il comfort su misura sono prioritari. Include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka. Le Signature Experiences Al centro dello sviluppo anche una serie di Signature Experiences pensate per arricchire il soggiorno con la cultura e la creatività maldiviana. Gli ospiti possono immergersi in Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali che ogni settimana celebrano la tradizione attraverso racconti e sapori. Oppure possono prenotare Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive. E ancora Wow Welcome, il cerimoniale che accoglie gli ospiti in arrivo nei resort, Hidden Treasure, una caccia al tesoro, il percorso gastronomico Plant Based Bliss, o il Moonlit Cinema. Ahmed Siyam Mohamed, fondatore, proprietario e managing director del gruppo, ha commentato: “Quando abbiamo fondato Sun Siyam nel 1990 e aperto il primo resort nel 1998, il nostro obiettivo era semplice: condividere con il mondo il calore delle nostre isole e della nostra gente. La trasformazione di oggi conserva quella stessa anima, aprendoci però all’innovazione per incontrare le nuove generazioni di viaggiatori dall’animo libero”. Deepak Booneady, ceo, ha aggiunto: “Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all inclusive più generoso di tutta la regione. Ora le nostre Signature Experiences: stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive”. [post_title] => Sun Siyam festeggia 35 anni e completa il rebranding [post_date] => 2025-09-02T10:20:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756808405000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496098 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel primo semestre 2025 il Brasile ha accolto 5,33 milioni di turisti stranieri, pari ad un incremento del 48,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato, secondo quanto spiega Embratur rappresenta «un record storico per un primo semestre». L'agenzia di promozione turistica, ripresa da L'Echo Touristique, sottolinea che questa crescita è dovuta a iniziative concrete messe in campo per aumentare l'attrattiva turistica della destinazione. Tra queste, itinerari culturali (la Strada della Samba, la Strada Letteraria), il programma culturale Brasil Festivo, ma anche partnership con Google e TikTok, per rafforzare l'attrattiva delle pmi del settore. Anche la performance del solo primo trimestre del 2025 aveva già preannunciato un anno record per il Brasile, che aveva beneficiato di 81 milioni di dollari di investimenti diretti esteri, con un aumento dell'88% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il settore turistico contribuisce per l'8% al Pil nazionale del Paese: «Il momento che sta attraversando il turismo brasiliano non ha precedenti a livello mondiale - aveva dichiarato il presidente di Embratur, Marcelo Freixo durante l'annuncio dei risultati trimestrali -. Nel 2024, il turismo aveva fruttato al Paese 169,3 miliardi di dollari e generato oltre 8 milioni di posti di lavoro, pari all'8,1% dell'occupazione nazionale». [post_title] => Il Brasile ha centrato un aumento di quasi il 50% degli arrivi turistici nel primo semestre 2025 [post_date] => 2025-08-28T14:09:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756390184000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi su Lovanio in occasione del 600° anniversario dell’Università Cattolica KU Leuven: in primo piano spicca l’itinerario And So, Change Comes in Waves, un percorso che invita a perdersi nel centro storico e nei suoi dintorni, lasciandosi sorprendere da otto installazioni artistiche site specific che interpretano importanti tematiche del nostro tempo, creando un dialogo continuo tra scienza, arte e società. Si parte da Berlinde De Bruyckere, artista originaria di Gent, che unisce sculture, strutture e disegni per parlare di resilienza, o Ugo Rondinone che invita a riflettere sulla crisi climatica e sull’assoluta necessità di ripristinare il legame tra uomo e natura. Senza dimenticare il diritto all’istruzione, l’importanza della conoscenza, i dilemmi etici nella ricerca scientifica e l’inclusione nella sanità, approfonditi dalle opere di Alicja Kwade, Sammy Baloji, Elif Erkan, Yu Ji e Clara Spilliaert. Per coinvolgere più sensi e più punti di vista, inoltre, la scrittrice Maud Vanhauwaert - in collaborazione con il Dipartimento di Cultura e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università - ha selezionato otto autori che indagano con altrettante installazioni le stesse tematiche con il linguaggio della poesia e che saranno fruibili tramite il QR Code posizionato accanto a ogni lavoro. Arte e scienza continuano ad intrecciarsi anche all’Arenberg Park dov’è possibile avventurarsi all’interno del Wandering Garden, la creazione del duo artistico Gijs Van Vaerenbergh composta da centinaia di metri di griglie d’acciaio curvate a formare un labirinto che - grazie a piante rampicanti – si trasformerà con il tempo in una foresta, consentendo all’opera di evolversi al ritmo delle stagioni, esattamente come la città che la ospita. Tutte le installazioni, infatti, sono state concepite per diventare patrimonio permanente di Lovanio, sugellando il legame indissolubile tra l’arte e la scienza in questa città. Il progetto And So, Change Comes in Waves si inserisce in un più vasto programma di eventi a Lovanio, tra cui aperture straordinarie di edifici storici appartenenti all’Università e tre mostre autunnali che illustrano la storia e l’evoluzione dell’Ateneo in questi 600 anni. [gallery ids="496094,496096,496095"] [post_title] => Fiandre: alla scoperta di Lovanio attraverso un itinerario fra arte e scienza [post_date] => 2025-08-28T12:54:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756385645000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel solco della scelta iniziale di rappresentare e promuovere le eccellenze italiane nel mondo, esportando lo stile, la creatività e il patrimonio culturale che rendono unica l’Italia, Ita Airways è official airline carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia. Da ieri, 27 agosto e fino al prossimo 6 settembre, la compagnia aerea è presente al Lido di Venezia con un’installazione d’impatto e coinvolgente per accrescere la visibilità del brand in un contesto internazionale di prestigio, creare occasioni di incontro con partner e professionisti del settore, coinvolgere il pubblico attraverso attività esperienziali e consolidare il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’eccellenza italiana. L’installazione Ita Airways, denominata “Ciak si Vola”, è composta da due cubi allestiti per finalità differenti. In un cubo si propone un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema. All’ingresso il visitatore si trova di fronte a uno sfondo animato che riproduce un cielo con nuvole in movimento. Tra le nuvole compaiono aerei Ita Airways che si muovono. Il visitatore può interagire con questi aerei scegliendone uno da “toccare” con la mano. Quando il gesto viene rilevato, l’aereo si attiva mostrando una scena iconica tratta da un film. Le scene vengono selezionate in modo casuale da un insieme di cinque film. [caption id="attachment_496058" align="alignright" width="200"] Nella foto, al centro, il presidente Ita Airways Sandro Pappalardo[/caption] Nel secondo cubo è presente una postazione da cui verrà trasmesso in diretta il programma “Welcome on board” che racconterà curiosità, fatti e notizie dalla Mostra del Cinema. Gli ospiti della trasmissione verranno intervistati giocando al gioco delle “Rotte Narrative”, uno speciale gioco dei dadi che inviterà a raccontare storie legate alle loro esperienze ed abitudini di viaggio. [post_title] => Ita Airways alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di official airline carrier [post_date] => 2025-08-28T10:57:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756378670000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La situazione geopolitica, i dati Istat sui consumi in Italia, la concorrenza delle grandi piattaforme globali. Sono tutti fattori che incidono sul settore del turismo organizzato e sul sentiment degli addetti ai lavori. In più, non ci si deve dimenticare che “i costi di gestione in agenzia sono aumentati e i margini operativi si riducono per effetto di politiche commerciali da parte dei fornitori”. A mettere in guardia è Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi interpellato su quelli che sono gli andamenti delle vendite per questa stagione e le preoccupazioni delle agenzie di viaggi in questo particolare momento di mercato. Rincari Si parla come sempre di un’estate cara, tra tasse, balzelli sulla sostenibilità, tasse di soggiorno, ma anche rincari sul fronte dei servizi legati espressamente alla vacanza. Alla domanda su quanto tutto ciò incida sulla voglia (e sulla possibilità) di viaggiare, Rebecchi constata che “gli italiani non perdono la voglia di viaggiare, ma i rincari pesano sia sui turisti sia sulle agenzie di viaggi, il non giustificato aumento eccessivo dei prezzi dei servizi turistici ci preoccupa”, afferma Rebecchi. A parlare sono i numeri. Dopo un 2024 di inflazione persistente, anche nel 2025 sono stati registrati “ritocchi tariffari da parte dei fornitori dei servizi, con inevitabili ripercussioni sia sui consumatori finali sia sulle imprese del turismo organizzato, che hanno rilevato un appesantimento del +9,2% di costi operativi. In particolare, si rileva il +11,5% dei servizi di trasporto. Anche i prezzi dei servizi di alloggio e ristorazione sono saliti in media del 12%, probabilmente influenzati dai maggiori costi energetici, mentre più contenuti risultano gli aumenti degli altri fornitori dei servizi”. Marginalità e costi di gestione In vista dell’inverno il consiglio è uno solo. Rebecchi lo dice chiaramente: “Serve grande attenzione alla marginalità e ai costi di gestione delle agenzie di viaggi. Il 65% ha registrato aumenti medi per numerose voci di costo di gestione: la stima del valore medio complessivo è del +7%”. Le voci che hanno pesato maggiormente sono “energia (+12,9%), polizze obbligatorie per l’esercizio dell’attività (+9,3%) costo del lavoro (+4,5%) seguito alla firma per l’aggiornamento dei contratti Ccnl di settore e in generale ci sono incrementi per marketing digitale e servizi (+6,1%)”. [post_title] => Rebecchi (Assoviaggi): "I costi di gestione delle adv crescono del 7%" [post_date] => 2025-08-28T08:32:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756369930000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà i battenti il prossimo 6 novembre la seconda struttura di Rocco Forte Hotels nel capoluogo lombardo, The Carlton Milano, che è ora disponibile per le prenotazioni. Dopo l’inaugurazione delle Rocco Forte House Milano nel 2024, il Gruppo consolida quindi la presenza in città e continua il percorso di crescita in Italia. Sedicesimo indirizzo internazionale del brand, l’hotel si svela al termine di un’importante ristrutturazione quinquennale curata dagli interior designer Philip Vergeylen e Paolo Moschino in collaborazione con Olga Polizzi, direttrice del design del gruppo. La scelta del nome The Carlton rende omaggio alla tradizione dell’ospitalità che gli attribuiva la massima espressione dell’eccellenza nel servizio e nella cura dei dettagli, che qui si esprimeranno in chiave contemporanea. Strategicamente posizionato nel cuore del Quadrilatero della Moda, The Carlton Milano vanta un duplice civico – al 5 di via Senato e all’8 di Via della Spiga – e dispone di 71 camere e suite. L’offerta gastronomica, supervisionata da chef Fulvio Pierangelini, si propone come un’oasi nel dinamico contesto meneghino e comprende un giardino d’inverno, un cocktail bar e un ristorante con dehors affacciato sul giardino privato. A coronare i servizi a disposizione degli ospiti, l’Irene Forte Spa introduce nel capoluogo lombardo i rituali ispirati alla natura e i programmi dedicati alla longevità del brand. Lo spazio dedicato al benessere include inoltre una palestra, aree umide e relax, sale per i trattamenti e per i servizi estetici adiacenti a quelle per il parrucchiere. [post_title] => The Carlton Milano apre le prenotazioni: debutto il 6 novembre per la nuova struttura Rocco Forte Hotels [post_date] => 2025-08-27T10:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756289708000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "welcome travel group colitta saremo dodicesimo uomo campo le adv" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1019,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da un approccio quantitativo a una strategia basata sulla qualità. La notizia c’è e a fare da apripista è Welcome Travel Group, che segna una svolta nelle dinamiche di mercato.\r

\r

«Siamo arrivati a circa 2.600 punti vendita affiliati – spiega il direttore network Dante Colitta -. Ora è tempo di stabilizzarci. La logica che guiderà le nostre attività future non è più quella ispirata alla crescita numerica dei punti vendita; siamo entrati in una nuova fase e puntiamo consolidare e intensificare i rapporti con le agenzie già attive».\r

\r

Sicuramente ci sarà sempre qualche punto vendita in uscita e qualche nuova affiliazione, ma la dinamica dei numeri non è destinata a crescere in modo esponenziale, come avveniva in passato.\r

\r

«Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo inserito circa 800 nuove adv. E’ tempo di concentrarci su chi vuole giuocare la nostra stessa partita, garantendo strumenti e opportunità di valore sempre maggiore».\r

\r

E se i vecchi obiettivi per i prossimi anni indicavano addirittura 3.000-3.300 punti vendita, nella nuova strategia i circa 2.630 punti vendita con i quali si chiuderà l’anno sono un traguardo ottimale. E un nuovo inizio. «Vogliamo affrancarci dall’etichetta di network puramente commerciale, andando invece a proporre strumenti nuovi. L’obiettivo è quello di essere il 12° uomo in campo al fianco delle agenzie, e i risultati registrati dai nostri WE Focus e da GEO Update ci indicano che la direzione lungo la quale ci stiamo muovendo è quella giusta. Basti pensare che al termine del ciclo di eventi, al 31 agosto, il risultato ottenuto dalle agenzie partecipanti era tre volte superiore rispetto a quello prodotto dal network in generale».\r

\r

Fra gli strumenti per vincere la concorrenza della disintermediazione e dell’online, in primo piano anche due nuovi sistemi di e-commerce. «Abbiamo notato che i clienti si recano sempre meno in agenzia, ma preferiscono sfruttare altri mezzi per rivolgersi ai dettaglianti. Per questo, risultano particolarmente importanti strumenti ad hoc in grado di incontrare le esigenze del singolo punto vendita, che sono diverse le une dalle altre».\r

Il bilancio dell’anno\r

Intanto, in casa Wtg si tirano le prime somme di un anno particolare, che ha comunque permesso al gruppo di mettere a segno una crescita totale dei volumi di fatturato che dovrebbe aggirarsi sul 10%.\r

\r

«Fino a marzo le previsioni erano estremamente positive – ammette Colitta -. Poi, l’estate ha un po’ eroso i numeri». Una stagione vissuta «sulle montagne russe», con fasi altalenanti. «Un fenomeno inconsueto è stata la partita giocata dal Mare Italia: non è stato il bene rifugio al quale tutti eravamo abituati, specie in momenti di tensioni geopolitiche, anzi. Le prenotazioni nel nostro Paese, soprattutto a causa di politiche tariffarie fuori mercato, hanno segnato il passo con qualche punto percentuale in meno sul 2024. Per contro, Egitto, Grecia e lungo raggio hanno colmato il gap con una performance brillante».\r

\r

E il futuro? «Sul 2026 stiamo registrando un incremento importante, anche se a muoversi in anticipo è sempre il segmento alto spendente, meno condizionato dall’andamento dei prezzi. Sarà cruciale però capire come la filiera – agenzie, t.o., hotel – saprà porsi in termini di rapporto qualità-prezzo». La partita è aperta.","post_title":"Welcome, Colitta: «Saremo il dodicesimo uomo in campo con le adv»","post_date":"2025-09-05T10:35:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757068527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_465199\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

Il gruppo Frigerio e I4T – Insurance Travel hanno stretto un accordo di partnership che vede I4T diventare il provider di riferimento per le coperture assicurative travel e corporate.\r

\r

La collaborazione\r

\r

one è già operativa e si estende anche ai consulenti di viaggio Travel Expert: sul fronte delle polizze travel, prevede la fornitura in esclusiva delle garanzie per tutte le aree di business delle società, brand e divisioni del gruppo. L’accordo comprende anche una serie di polizze corporate, tra cui la responsabilità civile professionale e le coperture catastrofali obbligatorie.\r

\r

“Questa partnership rappresenta un riconoscimento al valore che I4T ha costruito nel tempo attraverso prodotti modulari, soluzioni tecnologiche evolute e una rete commerciale specializzata e capillare - commenta il direttore commerciale di I4T – Insurance Travel Giovanni Giussani -. A ciò si aggiunge un know-how maturato sul campo, che ci consente di leggere le dinamiche del settore con realismo, offrendo supporto tangibile e personalizzato a tutti i professionisti del comparto”.\r

Soluzioni diversificate\r

Paola Frigerio, travel, marketing e network director del gruppo Frigerio, aggiunge: “Per noi è determinante collaborare con interlocutori che sappiano interpretare e condividere i nostri valori di servizio e di attenzione verso l’intera catena degli stakeholder: agenzie, affiliati, Personal Travel Expert e clienti finali. In I4T abbiamo individuato un interlocutore affidabile e proattivo, in grado di garantire soluzioni assicurative strutturate e diversificate a presidio di tutte le nostre aree di business”.","post_title":"I4T, nuova partnership con il gruppo Frigerio","post_date":"2025-09-02T10:43:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1756809796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oman al centro della programmazione di Kibo. Il t.o. ha infatti ideato un tour di 13 giorni che consente di cogliere il meglio del Paese, fra deserto, la capitale e il mare, con soggiorno in diverse strutture di alto livello.\r

\r

L’itinerario proposto – dopo l’arrivo a Muscat - parte dal deserto roccioso di Nakhl e Jebel Shams, per proseguire a nord verso Nizwa, città castello di sabbia che sorge in pieno deserto, e gli antichi villaggi di Al Hamra, Misfat, e Birkat Al Mauz con le vecchie case tra le palme e le coltivazioni.\r

Esperienze autentiche\r

L’idea del tour è avvicinarsi dal principio all’essenza più autentica dell’Oman, visitando luoghi dove la vita segue ancora i ritmi della tradizione. Si prosegue per l’antica e affascinante città di Ibra. Qui si soggiorna in un campo nel deserto dotato di ogni comfort, per poi proseguire verso Masirah Island, che si raggiunge dopo 180 km di deserto e un viaggio in battello.\r

\r

Il viaggio continua verso la riserva di Ras al Jinz, dove si soggiorna a Turtle Beach Resort. Un paio di giorni sono riservati poi alla capitale Muscat, mentre gli ultimi giorni del viaggio firmato Kibo sono riservati al relax a Salalah, situata sul mare in una zona subtropicale nel sud del Paese.","post_title":"Fra storia e natura: Kibo presenta il \"suo\" Oman","post_date":"2025-09-02T10:32:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1756809154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496251\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il nuovo brand[/caption]\r

\"The Home of the Maldivian Spirit\" è il leit motiv che guida il rebranding del gruppo Sun Siyam portato a compimento in occasione dei 35 anni di attività. La nuova identità unifica ora i cinque resort maldiviani del gruppo più la struttura in Sri Lanka sotto il nome di The House of Siyam. La nuova identità del brand si esprime coerente in ogni punto di contatto, dal nuovo sito sunsiyam.com alla stampa, al digitale, fino all’esperienza degli ospiti, con un look fresco e al tempo stesso contemporaneo e consapevole.\r

Per aiutare gli ospiti e i partner a orientarsi all’interno del portfolio, le strutture sono state suddivise in tre collezioni distinte: Luxury, Privé e Lifestyle.\r

La Luxury Collection identifica il massimo dell’eleganza con il Sun Siyam Iru Fushi. La Lifestyle Collection comprende invece il Sun Siyam Olhuveli e il Siyam World, strutture ricche di intrattenimento, attività ricreative e una vasta gamma di esperienze per famiglie, coppie e gruppi di amici.\r

Infine, la Privé Collection propone rifugi intimi ed esclusivi, dove la privacy e il comfort su misura sono prioritari. Include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka.\r

\r

Le Signature Experiences\r

Al centro dello sviluppo anche una serie di Signature Experiences pensate per arricchire il soggiorno con la cultura e la creatività maldiviana. Gli ospiti possono immergersi in Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali che ogni settimana celebrano la tradizione attraverso racconti e sapori. Oppure possono prenotare Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive. E ancora Wow Welcome, il cerimoniale che accoglie gli ospiti in arrivo nei resort, Hidden Treasure, una caccia al tesoro, il percorso gastronomico Plant Based Bliss, o il Moonlit Cinema.\r

Ahmed Siyam Mohamed, fondatore, proprietario e managing director del gruppo, ha commentato: “Quando abbiamo fondato Sun Siyam nel 1990 e aperto il primo resort nel 1998, il nostro obiettivo era semplice: condividere con il mondo il calore delle nostre isole e della nostra gente. La trasformazione di oggi conserva quella stessa anima, aprendoci però all’innovazione per incontrare le nuove generazioni di viaggiatori dall’animo libero”.\r

Deepak Booneady, ceo, ha aggiunto: “Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all inclusive più generoso di tutta la regione. Ora le nostre Signature Experiences: stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive”.","post_title":"Sun Siyam festeggia 35 anni e completa il rebranding","post_date":"2025-09-02T10:20:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756808405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel primo semestre 2025 il Brasile ha accolto 5,33 milioni di turisti stranieri, pari ad un incremento del 48,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato, secondo quanto spiega Embratur rappresenta «un record storico per un primo semestre».\r

\r

L'agenzia di promozione turistica, ripresa da L'Echo Touristique, sottolinea che questa crescita è dovuta a iniziative concrete messe in campo per aumentare l'attrattiva turistica della destinazione. Tra queste, itinerari culturali (la Strada della Samba, la Strada Letteraria), il programma culturale Brasil Festivo, ma anche partnership con Google e TikTok, per rafforzare l'attrattiva delle pmi del settore.\r

\r

Anche la performance del solo primo trimestre del 2025 aveva già preannunciato un anno record per il Brasile, che aveva beneficiato di 81 milioni di dollari di investimenti diretti esteri, con un aumento dell'88% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

Il settore turistico contribuisce per l'8% al Pil nazionale del Paese: «Il momento che sta attraversando il turismo brasiliano non ha precedenti a livello mondiale - aveva dichiarato il presidente di Embratur, Marcelo Freixo durante l'annuncio dei risultati trimestrali -. Nel 2024, il turismo aveva fruttato al Paese 169,3 miliardi di dollari e generato oltre 8 milioni di posti di lavoro, pari all'8,1% dell'occupazione nazionale».","post_title":"Il Brasile ha centrato un aumento di quasi il 50% degli arrivi turistici nel primo semestre 2025","post_date":"2025-08-28T14:09:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756390184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi su Lovanio in occasione del 600° anniversario dell’Università Cattolica KU Leuven: in primo piano spicca l’itinerario And So, Change Comes in Waves, un percorso che invita a perdersi nel centro storico e nei suoi dintorni, lasciandosi sorprendere da otto installazioni artistiche site specific che interpretano importanti tematiche del nostro tempo, creando un dialogo continuo tra scienza, arte e società. \r

\r

Si parte da Berlinde De Bruyckere, artista originaria di Gent, che unisce sculture, strutture e disegni per parlare di resilienza, o Ugo Rondinone che invita a riflettere sulla crisi climatica e sull’assoluta necessità di ripristinare il legame tra uomo e natura. Senza dimenticare il diritto all’istruzione, l’importanza della conoscenza, i dilemmi etici nella ricerca scientifica e l’inclusione nella sanità, approfonditi dalle opere di Alicja Kwade, Sammy Baloji, Elif Erkan, Yu Ji e Clara Spilliaert. \r

Per coinvolgere più sensi e più punti di vista, inoltre, la scrittrice Maud Vanhauwaert - in collaborazione con il Dipartimento di Cultura e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università - ha selezionato otto autori che indagano con altrettante installazioni le stesse tematiche con il linguaggio della poesia e che saranno fruibili tramite il QR Code posizionato accanto a ogni lavoro. \r

\r

Arte e scienza continuano ad intrecciarsi anche all’Arenberg Park dov’è possibile avventurarsi all’interno del Wandering Garden, la creazione del duo artistico Gijs Van Vaerenbergh composta da centinaia di metri di griglie d’acciaio curvate a formare un labirinto che - grazie a piante rampicanti – si trasformerà con il tempo in una foresta, consentendo all’opera di evolversi al ritmo delle stagioni, esattamente come la città che la ospita. \r

\r

Tutte le installazioni, infatti, sono state concepite per diventare patrimonio permanente di Lovanio, sugellando il legame indissolubile tra l’arte e la scienza in questa città.\r

\r

Il progetto And So, Change Comes in Waves si inserisce in un più vasto programma di eventi a Lovanio, tra cui aperture straordinarie di edifici storici appartenenti all’Università e tre mostre autunnali che illustrano la storia e l’evoluzione dell’Ateneo in questi 600 anni.\r

\r

[gallery ids=\"496094,496096,496095\"]","post_title":"Fiandre: alla scoperta di Lovanio attraverso un itinerario fra arte e scienza","post_date":"2025-08-28T12:54:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756385645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel solco della scelta iniziale di rappresentare e promuovere le eccellenze italiane nel mondo, esportando lo stile, la creatività e il patrimonio culturale che rendono unica l’Italia, Ita Airways è official airline carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia.\r

\r

Da ieri, 27 agosto e fino al prossimo 6 settembre, la compagnia aerea è presente al Lido di Venezia con un’installazione d’impatto e coinvolgente per accrescere la visibilità del brand in un contesto internazionale di prestigio, creare occasioni di incontro con partner e professionisti del settore, coinvolgere il pubblico attraverso attività esperienziali e consolidare il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’eccellenza italiana.\r

\r

L’installazione Ita Airways, denominata “Ciak si Vola”, è composta da due cubi allestiti per finalità differenti. In un cubo si propone un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema. All’ingresso il visitatore si trova di fronte a uno sfondo animato che riproduce un cielo con nuvole in movimento. Tra le nuvole compaiono aerei Ita Airways che si muovono. Il visitatore può interagire con questi aerei scegliendone uno da “toccare” con la mano. Quando il gesto viene rilevato, l’aereo si attiva mostrando una scena iconica tratta da un film. Le scene vengono selezionate in modo casuale da un insieme di cinque film.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_496058\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Nella foto, al centro, il presidente Ita Airways Sandro Pappalardo[/caption]\r

\r

Nel secondo cubo è presente una postazione da cui verrà trasmesso in diretta il programma “Welcome on board” che racconterà curiosità, fatti e notizie dalla Mostra del Cinema. Gli ospiti della trasmissione verranno intervistati giocando al gioco delle “Rotte Narrative”, uno speciale gioco dei dadi che inviterà a raccontare storie legate alle loro esperienze ed abitudini di viaggio.\r

\r

","post_title":"Ita Airways alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di official airline carrier","post_date":"2025-08-28T10:57:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756378670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La situazione geopolitica, i dati Istat sui consumi in Italia, la concorrenza delle grandi piattaforme globali. Sono tutti fattori che incidono sul settore del turismo organizzato e sul sentiment degli addetti ai lavori. In più, non ci si deve dimenticare che “i costi di gestione in agenzia sono aumentati e i margini operativi si riducono per effetto di politiche commerciali da parte dei fornitori”. A mettere in guardia è Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi interpellato su quelli che sono gli andamenti delle vendite per questa stagione e le preoccupazioni delle agenzie di viaggi in questo particolare momento di mercato.\r

\r

\r

Rincari \r

Si parla come sempre di un’estate cara, tra tasse, balzelli sulla sostenibilità, tasse di soggiorno, ma anche rincari sul fronte dei servizi legati espressamente alla vacanza. Alla domanda su quanto tutto ciò incida sulla voglia (e sulla possibilità) di viaggiare, Rebecchi constata che “gli italiani non perdono la voglia di viaggiare, ma i rincari pesano sia sui turisti sia sulle agenzie di viaggi, il non giustificato aumento eccessivo dei prezzi dei servizi turistici ci preoccupa”, afferma Rebecchi.\r

\r

A parlare sono i numeri. Dopo un 2024 di inflazione persistente, anche nel 2025 sono stati registrati “ritocchi tariffari da parte dei fornitori dei servizi, con inevitabili ripercussioni sia sui consumatori finali sia sulle imprese del turismo organizzato, che hanno rilevato un appesantimento del +9,2% di costi operativi. In particolare, si rileva il +11,5% dei servizi di trasporto. Anche i prezzi dei servizi di alloggio e ristorazione sono saliti in media del 12%, probabilmente influenzati dai maggiori costi energetici, mentre più contenuti risultano gli aumenti degli altri fornitori dei servizi”.\r

Marginalità e costi di gestione\r

In vista dell’inverno il consiglio è uno solo. Rebecchi lo dice chiaramente: “Serve grande attenzione alla marginalità e ai costi di gestione delle agenzie di viaggi. Il 65% ha registrato aumenti medi per numerose voci di costo di gestione: la stima del valore medio complessivo è del +7%”.\r

\r

Le voci che hanno pesato maggiormente sono “energia (+12,9%), polizze obbligatorie per l’esercizio dell’attività (+9,3%) costo del lavoro (+4,5%) seguito alla firma per l’aggiornamento dei contratti Ccnl di settore e in generale ci sono incrementi per marketing digitale e servizi (+6,1%)”.","post_title":"Rebecchi (Assoviaggi): \"I costi di gestione delle adv crescono del 7%\"","post_date":"2025-08-28T08:32:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756369930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà i battenti il prossimo 6 novembre la seconda struttura di Rocco Forte Hotels nel capoluogo lombardo, The Carlton Milano, che è ora disponibile per le prenotazioni.\r

\r

Dopo l’inaugurazione delle Rocco Forte House Milano nel 2024, il Gruppo consolida quindi la presenza in città e continua il percorso di crescita in Italia.\r

\r

Sedicesimo indirizzo internazionale del brand, l’hotel si svela al termine di un’importante ristrutturazione quinquennale curata dagli interior designer Philip Vergeylen e Paolo Moschino in collaborazione con Olga Polizzi, direttrice del design del gruppo.\r

La scelta del nome The Carlton rende omaggio alla tradizione dell’ospitalità che gli attribuiva la massima espressione dell’eccellenza nel servizio e nella cura dei dettagli, che qui si esprimeranno in chiave contemporanea.\r

\r

Strategicamente posizionato nel cuore del Quadrilatero della Moda, The Carlton Milano vanta un duplice civico – al 5 di via Senato e all’8 di Via della Spiga – e dispone di 71 camere e suite.\r

L’offerta gastronomica, supervisionata da chef Fulvio Pierangelini, si propone come un’oasi nel dinamico contesto meneghino e comprende un giardino d’inverno, un cocktail bar e un ristorante con dehors affacciato sul giardino privato.\r

\r

A coronare i servizi a disposizione degli ospiti, l’Irene Forte Spa introduce nel capoluogo lombardo i rituali ispirati alla natura e i programmi dedicati alla longevità del brand. Lo spazio dedicato al benessere include inoltre una palestra, aree umide e relax, sale per i trattamenti e per i servizi estetici adiacenti a quelle per il parrucchiere.","post_title":"The Carlton Milano apre le prenotazioni: debutto il 6 novembre per la nuova struttura Rocco Forte Hotels","post_date":"2025-08-27T10:15:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756289708000]}]}}