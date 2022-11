Travelport: i contenuti Ndc di Qantas sono fruibili dalle agenzie in 52 paesi Apac ed Emea Da oggi le agenzie clienti in 52 paesi delle aree Apac ed Emea (Italia inclusa) hanno accesso ai contenuti Ndc di Qantas, tramite la Qantas Distribution Platform, attraverso Travelport+. Si rafforza dunque la partnership tra il vettore australiano e Travelport che, entro la fine di gennaio 2023, supporterà anche la possibilità di selezionare il posto. Questo si aggiunge alle funzionalità di prenotazione dei pasti e di richiesta di servizi speciali in caso di disabilità, già rilasciate. Travelport sta anche rendendo i contenuti Ndc più facili da usare, aggiungendo la possibilità di combinare diverse tipologie di tariffe e introducendo un nuovo feed di dati Ndc per semplificare la sincronizzazione delle informazioni nei sistemi di mid-office e back-office delle agenzie. Per accedere ai contenuti Ndc di Qantas, tramite la Qantas Distribution Platform, attraverso Travelport+, i retailer di viaggi devono partecipare al Qantas Channel.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi le agenzie clienti in 52 paesi delle aree Apac ed Emea (Italia inclusa) hanno accesso ai contenuti Ndc di Qantas, tramite la Qantas Distribution Platform, attraverso Travelport+. Si rafforza dunque la partnership tra il vettore australiano e Travelport che, entro la fine di gennaio 2023, supporterà anche la possibilità di selezionare il posto. Questo si aggiunge alle funzionalità di prenotazione dei pasti e di richiesta di servizi speciali in caso di disabilità, già rilasciate. Travelport sta anche rendendo i contenuti Ndc più facili da usare, aggiungendo la possibilità di combinare diverse tipologie di tariffe e introducendo un nuovo feed di dati Ndc per semplificare la sincronizzazione delle informazioni nei sistemi di mid-office e back-office delle agenzie. Per accedere ai contenuti Ndc di Qantas, tramite la Qantas Distribution Platform, attraverso Travelport+, i retailer di viaggi devono partecipare al Qantas Channel. [post_title] => Travelport: i contenuti Ndc di Qantas sono fruibili dalle agenzie in 52 paesi Apac ed Emea [post_date] => 2022-11-22T10:29:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669112956000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'accademia interna dedicata al reclutamento e alla formazione di nuovo personale da assumere nelle sue proprietà italiane. Riparte il programma di formazione Belmond Academy in collaborazione con l’istituto dei Mestieri d’eccellenza Lvmh: un progetto fortemente voluto dal gruppo e inaugurato con un’edizione beta nel 2022, per cercare di dare risposta alla sistematica carenza che sta sperimentando un settore trainante dell’economia del nostro Paese. Da fine gennaio 2023 ricomincia quindi il ciclo di attività della durata di 600 ore aperto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri con italiano fluente, con diploma di scuola media superiore, non occupati e non inseriti in altri programmi di supporto alla disoccupazione. Gli allievi saranno ospitati da Belmond per tutta la durata del programma. Sono 30 i posti disponibili in questa edizione per candidati, anche privi di esperienza che, dopo aver superato l’esame di ammissione, potranno acquisire competenze altamente specializzate attraverso un percorso diviso tra 300 ore di didattica in aula e 300 ore di pratica e stage formativo in hotel. Una fase introduttiva teorica comune, guidata da docenti e professionisti del gruppo, permetterà di entrare in contatto immediato con il mondo turistico e alberghiero a 5 stelle per poi passare a uno dei due percorsi di specializzazione disponibili: food & beverage e front office. Un esame conclusivo assegnerà l’attestato di formazione e permetterà di individuare quei profili a cui sarà offerta un’assunzione stagionale della durata di sei mesi presso uno degli hotel di Belmond in Italia. “Sono estremamente entusiasta di annunciare il ritorno della collaborazione con l’istituto dei Mestieri d’eccellenza Lvmh per il progetto Belmond Academy - sottolinea Robert Koren, senior vice president della divisione Emea del gruppo -, Dopo un periodo di grande difficoltà, il nostro settore ha vissuto nel 2022 una stagione davvero straordinaria, di cui le nostre proprietà italiane sono state protagoniste con performance eccezionali. Il che ci spinge ancora di più a guardare al futuro, con nuovi investimenti, aperture ed esperienze. E’ quindi più che mai il momento di pensare ai giovani, continuando a cercare e formare i futuri professionisti alberghieri da portare nei nostri team”. Per poter accedere al primo ciclo in partenza a gennaio 2023 le candidature andranno inviate a luca.marinelli@belmond.com. [post_title] => Belmond rilancia la Academy italiana: 600 ore di corso in partenza a gennaio, 30 posti disponibili [post_date] => 2022-11-22T10:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669111900000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottimismo all'interno di Ifema in vista della celebrazione della prossima edizione di Fitur dal 18 al 22 gennaio. Stima una crescita fino al 15% «in tutti i suoi parametri, che sale al 30% nel caso dell'area internazionale». A ciò va aggiunto il supporto di tutti gli attori pubblici e privati ​​della catena del valore del settore. Il quartiere fieristico assicura che le cifre di partecipazione saranno molto vicine al suo «record storico», e «dimostrerà la sua leadership sia nel calendario internazionale che nella sua posizione di hub con l'America Latina». Va notato che è l'unica grande fiera internazionale del turismo che si è svolta senza interruzioni, anche con la pandemia. Sostenibilità, specializzazione, innovazione e avanguardia saranno gli assi su cui ruoteranno i contenuti della fiera, insieme al lavoro per consolidare la ripresa post-covid. Come sempre, i primi tre giorni (18,19 e 20) saranno dedicati al B2B, mentre il fine settimana sarà incentrato sul cliente (B2C). Proporrà un percorso di dieci grandi sezioni, che permetteranno al professionista di avvicinarsi alla conoscenza e scoprire le opportunità di business offerte dai diversi segmenti della comunicazione con il turismo, rafforzando la proposta di valore della fiera. [post_title] => Fitur: previsioni che indicano una crescita del 15% [post_date] => 2022-11-22T09:56:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669111006000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434249 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stringersi la mano non è mai stato così bello! Costa Crociere torna finalmente a incontrare di persona gli agenti di viaggio per ascoltarne i bisogni, condividere idee e strategie e continuare a pianificare insieme il futuro. Sono decine gli appuntamenti in programma che si susseguono in queste settimane nelle principali città italiane e a bordo delle navi Costa. Un ricchissimo palinsesto d’autunno che coinvolge migliaia di agenzie di viaggio di tutta Italia, costruito per ringraziare i partner della distribuzione che non hanno mai smesso di essere al fianco della compagnia e presentare loro tutte le iniziative commerciali e di prodotto e i nuovi servizi per il 2023. Incontri che sono supportati dal lancio della campagna commerciale Black Friday, dall’8 al 30 novembre. Un’iniziativa che offre l’opportunità imperdibile di prenotare in anticipo, e a prezzi convenienti, crociere con partenze fino all’estate, e che sarà accompagnata da un importante piano di comunicazione con spot in tv, radio, sms, dem, online media e social durante tutto il periodo per invogliare i clienti ad andare in agenzia e a prenotare sin da ora la propria crociera per il nuovo anno. Tutte le tappe del roadshow Costa Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona: sono le 12 tappe del road show Insieme per creare valore che per tutto il mese di novembre vede la direzione commerciale Italia della compagnia incontrare oltre 1.500 agenzie di viaggi. Ogni appuntamento rappresenta un’occasione unica per tornare a parlarsi di persona e conoscere in anteprima i contenuti del nuovo contratto di Valore e tutti gli strumenti e servizi, ancora più utili e premianti, che Costa Crociere metterà a disposizione delle agenzie a partire dal mese di dicembre. Dopo gli incontri sul territorio di ottobre tra gli area manager e oltre 1.700 agenti di viaggio, dai primi di novembre sono ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere, a bordo di Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica, durante le quali circa mille agenti stanno avendo l’opportunità di toccare con mano, ancora una volta, la qualità delle crociere Costa: dalle esperienze gastronomiche uniche e indimenticabili alle nuove escursioni a terra più lunghe di sempre fino al ricchissimo palinsesto di intrattenimento a bordo. “Siamo davvero felici del riscontro che tutte queste iniziative stanno avendo. La partecipazione e l’entusiasmo da parte delle agenzie di viaggio sta superando ogni nostra aspettativa – commenta il direttore vendite, Riccardo Fantoni –. Abbiamo voluto ripartire da dove ci eravamo lasciati: tornare a incontrarci di persona per ascoltare gli agenti, che rimangono i primi e più importanti ambasciatori del nostro prodotto”. Black Friday, Costa spinge l'early booking Novembre, però, vuol dire anche Black Friday. Per continuare a stimolare la domanda e portare sin da ora i clienti a prenotare in agenzia la loro prossima crociera, guardando non solo all’inverno ma anche alla prossima primavera-estate, Costa ha lanciato una speciale campagna commerciale con oltre 150 crociere in promozione, con partenze fino ad aprile 2023, su Mediterraneo, Emirati Arabi, Caraibi e crociere transatlantiche di posizionamento. Con prezzi a partire da 299 euro per persona, confermando la prenotazione con soli 50 euro di acconto, i clienti Costa potranno prenotare senza pensieri e a prezzi vantaggiosi il loro prossimo viaggio, con cancellazione gratuita fino a 30 giorni dalla partenza per le crociere entro il 31 marzo 2023. [post_title] => Costa, insieme per creare valore: tornano gli incontri con le agenzie sul territorio [post_date] => 2022-11-21T09:30:01+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669023001000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos è tornata a collegare l'Italia alla Giamaica: ieri, 20 novembre, la compagnia aerea del gruppo Alpitour è decollata da Milano Malpensa alla volta di Montego Bay, rotta che durante l'inverno 2022-23 sarà servita ogni domenica, con partenza alle ore 9.00 e arrivo alle ore 16.30 locali; a questa, dal 23 dicembre, si aggiungerà un altro collegamento da Verona, operato ogni venerdì alle ore 9 e che atterrerà in Giamaica alle ore 16.45 locali. Il collegamento contribuirà ad aumentare i flussi turistici dall’Italia. L’inaugurazione del volo, inoltre, coincide con una settimana positiva e ricca di soddisfazioni per la destinazione: mercoledì scorso Lonely Planet ha annunciato, infatti, di averla inserita tra le destinazioni imperdibili per il 2023, per la categoria “Unwind”. [post_title] => Neos di nuovo operativa sulle rotte Italia-Giamaica con i voli da Milano e Verona [post_date] => 2022-11-21T09:28:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669022932000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia ha reso disponibili i propri contenuti Ndc per le agenzie di viaggio in Italia attraverso l'Amadeus Travel Platform. Le adv italiane che si collegheranno all'Ndc di Iberia tramite Amadeus potranno quindi cercare, confrontare, prenotare e servire i propri clienti in un unico ambiente di prenotazione. Allo stesso modo, i contenuti presenti sull'Ndc consentiranno agli agenti di viaggio di disporre di informazioni più dettagliate e pertinenti per soddisfare meglio le esigenze dei viaggiatori. Tra i vantaggi per le agenzie, l'accesso a una gamma più ampia di opzioni per le tariffe, a servizi accessori esclusivi, a offerte e campagne speciali solo per Ndc e a rimborsi del 100% per le prime 24 ore, senza Adm legati a tariffe, rimborsi o disponibilità. [post_title] => Iberia: contenuti Ndc disponibili per le agenzie italiane sulla piattaforma Amadeus [post_date] => 2022-11-18T14:21:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668781265000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si parte dal restyling del sito che diventerà sempre più uno strumento di vendita per le adv, nonché di consultazione e ispirazione per i viaggiatori. Sempre online debutteranno poi nuovi format emozionali sui social per invitare i clienti in adv. "A livello di contenuti proporremo prodotti inediti dal taglio esperienziale, sviluppando tra l'altro ulteriormente la linea King Plus che offre un valore aggiunto sui servizi sia individuali sia gruppi". Ha le idee chiare sul futuro di King Holidays il nuovo direttore commerciale, Roberto Minardi, approdato recentemente nell'operatore capitolino dopo un'ultra-trentennale carriera in realtà come Sprintours, Alpitour, i Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio. L'obiettivo, racconta lo stesso Minardi, è quello di riposizionare King Holidays sul mercato outgoing, dopo che negli ultimi due anni l'operatore si era, per forza di cose, spostato maggiormente verso l'incoming e il mercato domestico: "E' entusiasmante entrare a far parte di un tour operator consolidato come questo, con 30 anni di storia alle spalle, che ha ancora voglia di investire e di crescere". Il tutto naturalmente puntando sulle agenzie: "Abbiamo già in cantiera un vasto programma formativo - aggiunge il neodirettore commerciale -. A cominciare da una serie di fam trip che prenderanno il via già il prossimo 24 novembre con un combinato Portogallo - Marocco, a cui seguiranno Malta, Azzorre e Turchia. In calendario ci sono anche gli eventi a tema organizzati con gli enti. Prevediamo uno o due appuntamenti a bimestre, a cui si aggiungeranno naturalmente i tradizionali workshop". A livello commerciale, il piano è quello di dare più sostanza possibile alle agenzie Royal King, "che generano da sole circa il 40% del nostro fatturato complessivo e sono quelle che ci hanno sostenuto anche durante la pandemia. Naturalmente però non trascureremo neppure il resto del mercato, anzi continueremo sviluppare nuove collaborazioni con quanti più punti vendita possibile". Grande attenzione sarà data in particolare all'advance booking, con il nuovo contratto commerciale che tenderà a premiare le agenzie in grado di vendere gli individuali a 30 o a 60 giorni dalla partenza (King Prime 30 e King Prime 60). Non mancheranno neppure le King Flash Sales, dedicate sia al last minute, sia alle prenotazioni anticipate. [post_title] => Minardi, King Holidays: adv cuore del rilancio dell'outgoing [post_date] => 2022-11-18T13:33:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668778422000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Israele chiama Italia e corre lungo la strada della ripresa ai livelli pre-pandemia. "I nostri due paesi non sono mai stati così vicini, con oltre cento voli diretti alla settimana, inclusa una grande novità: il collegamento Roma Fiumicino-Eilat". Così Kalanit Goren Perry, consigliere affari turistici Ambasciata di Israele e direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, in occasione del tradizionale appuntamento a Milano per l'assegnazione del Premio Stampa Israele. Quest'anno, in collaborazione con Fto, l'ente ha selezionato sei categorie per la premiazione: Cultura e spiritualità, Wellness e Luxury, Outdoor, Diversity, Special Mention e Trade: per quest'ultima il riconoscimento è andato proprio a Travel Quotidiano. L'offerta ampliata di verso Israele risponde ad una domanda di viaggio tornata a crescere, tanto che "da marzo ad oggi sono in Israele i visitatori italiani sono stati oltre 60.000, dato che posiziona l'Italia al sesto posto tra i mercati più importanti". Avanti tutta, quindi, anche grazie ad una nuova "campagna promozionale 'Two cities, one cabin bag' che mette in risalto un prodotto fruibile lungo tutto l'arco dell'anno, una destinazione facilmente raggiungibile e ideale anche per i city break (Gerusalemme e Tel Aviv)". Gabriele Milani, direttore Fto, ha sottolineato come "malgrado i volumi del turismo organizzato sul medio e lungo raggio non abbiamo ancora recuperato i numeri del 2019, il recupero è però tangibile. Occorre comprendere quale sarà la nuova normalità del 2023, in risposta alla mutata domanda turistica dei clienti e per farlo sarà fondamentale continuare a lavorare insieme". [gallery ids="434373,434371,434374"] [post_title] => Goren Perry, "Israele e Italia mai così vicini". A Travel Quotidiano il Premio Stampa Trade [post_date] => 2022-11-18T11:51:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668772318000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania è tra le destinazioni presenti nella classifica 'Best in Travel 2023' firmata da Lonely Planet. "Un riconoscimento in linea con i piani di sviluppo del Jordan Tourism Board e del Ministero del Turismo e della Antichità" sottolinea una nota dell'ente giordano che definisce questo inserimento "un grande traguardo. Questa nomina giocherà un ruolo fondamentale per incrementare il numero di nuovi turisti in Giordania, per esplorare questa antica destinazione del Medio Oriente con un tocco moderno, e fungerà anche da stimolo per coloro che hanno già visitato il paese e desiderano tornarci. "Questo traguardo è in perfetta armonia con il piano di crescita e lo sviluppo del turismo in Giordania. La selezione della Giordania è legata principalmente all’impegno profuso per sviluppare il settore outdoor e offrire un’esperienza di avventura incredibile, rendendola però più fruibile per i viaggiatori". Dopo la riapertura nel marzo 2022, l’Italia è tornata leader degli arrivi in Giordania come nel 2019: "Questo successo è stato reso possibile grazie alla massiccia campagna di investimenti da parte del Jordan Tourism Board e ai numerosi voli diretti che collegano la Giordania da Milano, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, tra i quali la novità del ritorno della Royal Jordanian a volare da Milano Malpensa dopo otto anni". [post_title] => La Giordania di outdoor, avventura ed esperienze tra le mete 'Best in Travel 2023' [post_date] => 2022-11-17T13:55:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668693315000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travelport i contenuti ndc di qantas sono fruibili dalle agenzie in 52 paesi apac ed emea" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":808,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi le agenzie clienti in 52 paesi delle aree Apac ed Emea (Italia inclusa) hanno accesso ai contenuti Ndc di Qantas, tramite la Qantas Distribution Platform, attraverso Travelport+.\r

\r

Si rafforza dunque la partnership tra il vettore australiano e Travelport che, entro la fine di gennaio 2023, supporterà anche la possibilità di selezionare il posto. Questo si aggiunge alle funzionalità di prenotazione dei pasti e di richiesta di servizi speciali in caso di disabilità, già rilasciate. Travelport sta anche rendendo i contenuti Ndc più facili da usare, aggiungendo la possibilità di combinare diverse tipologie di tariffe e introducendo un nuovo feed di dati Ndc per semplificare la sincronizzazione delle informazioni nei sistemi di mid-office e back-office delle agenzie.\r

\r

Per accedere ai contenuti Ndc di Qantas, tramite la Qantas Distribution Platform, attraverso Travelport+, i retailer di viaggi devono partecipare al Qantas Channel. ","post_title":"Travelport: i contenuti Ndc di Qantas sono fruibili dalle agenzie in 52 paesi Apac ed Emea","post_date":"2022-11-22T10:29:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1669112956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'accademia interna dedicata al reclutamento e alla formazione di nuovo personale da assumere nelle sue proprietà italiane. Riparte il programma di formazione Belmond Academy in collaborazione con l’istituto dei Mestieri d’eccellenza Lvmh: un progetto fortemente voluto dal gruppo e inaugurato con un’edizione beta nel 2022, per cercare di dare risposta alla sistematica carenza che sta sperimentando un settore trainante dell’economia del nostro Paese. \r

\r

Da fine gennaio 2023 ricomincia quindi il ciclo di attività della durata di 600 ore aperto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri con italiano fluente, con diploma di scuola media superiore, non occupati e non inseriti in altri programmi di supporto alla disoccupazione. Gli allievi saranno ospitati da Belmond per tutta la durata del programma. Sono 30 i posti disponibili in questa edizione per candidati, anche privi di esperienza che, dopo aver superato l’esame di ammissione, potranno acquisire competenze altamente specializzate attraverso un percorso diviso tra 300 ore di didattica in aula e 300 ore di pratica e stage formativo in hotel. Una fase introduttiva teorica comune, guidata da docenti e professionisti del gruppo, permetterà di entrare in contatto immediato con il mondo turistico e alberghiero a 5 stelle per poi passare a uno dei due percorsi di specializzazione disponibili: food & beverage e front office. Un esame conclusivo assegnerà l’attestato di formazione e permetterà di individuare quei profili a cui sarà offerta un’assunzione stagionale della durata di sei mesi presso uno degli hotel di Belmond in Italia.\r

\r

“Sono estremamente entusiasta di annunciare il ritorno della collaborazione con l’istituto dei Mestieri d’eccellenza Lvmh per il progetto Belmond Academy - sottolinea Robert Koren, senior vice president della divisione Emea del gruppo -, Dopo un periodo di grande difficoltà, il nostro settore ha vissuto nel 2022 una stagione davvero straordinaria, di cui le nostre proprietà italiane sono state protagoniste con performance eccezionali. Il che ci spinge ancora di più a guardare al futuro, con nuovi investimenti, aperture ed esperienze. E’ quindi più che mai il momento di pensare ai giovani, continuando a cercare e formare i futuri professionisti alberghieri da portare nei nostri team”. Per poter accedere al primo ciclo in partenza a gennaio 2023 le candidature andranno inviate a luca.marinelli@belmond.com. ","post_title":"Belmond rilancia la Academy italiana: 600 ore di corso in partenza a gennaio, 30 posti disponibili","post_date":"2022-11-22T10:11:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669111900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimismo all'interno di Ifema in vista della celebrazione della prossima edizione di Fitur dal 18 al 22 gennaio. Stima una crescita fino al 15% «in tutti i suoi parametri, che sale al 30% nel caso dell'area internazionale». A ciò va aggiunto il supporto di tutti gli attori pubblici e privati ​​della catena del valore del settore. \r

\r

Il quartiere fieristico assicura che le cifre di partecipazione saranno molto vicine al suo «record storico», e «dimostrerà la sua leadership sia nel calendario internazionale che nella sua posizione di hub con l'America Latina». Va notato che è l'unica grande fiera internazionale del turismo che si è svolta senza interruzioni, anche con la pandemia.\r

\r

Sostenibilità, specializzazione, innovazione e avanguardia saranno gli assi su cui ruoteranno i contenuti della fiera, insieme al lavoro per consolidare la ripresa post-covid. Come sempre, i primi tre giorni (18,19 e 20) saranno dedicati al B2B, mentre il fine settimana sarà incentrato sul cliente (B2C).\r

\r

Proporrà un percorso di dieci grandi sezioni, che permetteranno al professionista di avvicinarsi alla conoscenza e scoprire le opportunità di business offerte dai diversi segmenti della comunicazione con il turismo, rafforzando la proposta di valore della fiera.","post_title":"Fitur: previsioni che indicano una crescita del 15%","post_date":"2022-11-22T09:56:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669111006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stringersi la mano non è mai stato così bello! Costa Crociere torna finalmente a incontrare di persona gli agenti di viaggio per ascoltarne i bisogni, condividere idee e strategie e continuare a pianificare insieme il futuro. Sono decine gli appuntamenti in programma che si susseguono in queste settimane nelle principali città italiane e a bordo delle navi Costa. Un ricchissimo palinsesto d’autunno che coinvolge migliaia di agenzie di viaggio di tutta Italia, costruito per ringraziare i partner della distribuzione che non hanno mai smesso di essere al fianco della compagnia e presentare loro tutte le iniziative commerciali e di prodotto e i nuovi servizi per il 2023. Incontri che sono supportati dal lancio della campagna commerciale Black Friday, dall’8 al 30 novembre. Un’iniziativa che offre l’opportunità imperdibile di prenotare in anticipo, e a prezzi convenienti, crociere con partenze fino all’estate, e che sarà accompagnata da un importante piano di comunicazione con spot in tv, radio, sms, dem, online media e social durante tutto il periodo per invogliare i clienti ad andare in agenzia e a prenotare sin da ora la propria crociera per il nuovo anno.\r

\r

Tutte le tappe del roadshow Costa\r

\r

Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona: sono le 12 tappe del road show Insieme per creare valore che per tutto il mese di novembre vede la direzione commerciale Italia della compagnia incontrare oltre 1.500 agenzie di viaggi. Ogni appuntamento rappresenta un’occasione unica per tornare a parlarsi di persona e conoscere in anteprima i contenuti del nuovo contratto di Valore e tutti gli strumenti e servizi, ancora più utili e premianti, che Costa Crociere metterà a disposizione delle agenzie a partire dal mese di dicembre.\r

\r

Dopo gli incontri sul territorio di ottobre tra gli area manager e oltre 1.700 agenti di viaggio, dai primi di novembre sono ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere, a bordo di Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica, durante le quali circa mille agenti stanno avendo l’opportunità di toccare con mano, ancora una volta, la qualità delle crociere Costa: dalle esperienze gastronomiche uniche e indimenticabili alle nuove escursioni a terra più lunghe di sempre fino al ricchissimo palinsesto di intrattenimento a bordo.\r

\r

“Siamo davvero felici del riscontro che tutte queste iniziative stanno avendo. La partecipazione e l’entusiasmo da parte delle agenzie di viaggio sta superando ogni nostra aspettativa – commenta il direttore vendite, Riccardo Fantoni –. Abbiamo voluto ripartire da dove ci eravamo lasciati: tornare a incontrarci di persona per ascoltare gli agenti, che rimangono i primi e più importanti ambasciatori del nostro prodotto”. \r

\r

Black Friday, Costa spinge l'early booking\r

\r

Novembre, però, vuol dire anche Black Friday. Per continuare a stimolare la domanda e portare sin da ora i clienti a prenotare in agenzia la loro prossima crociera, guardando non solo all’inverno ma anche alla prossima primavera-estate, Costa ha lanciato una speciale campagna commerciale con oltre 150 crociere in promozione, con partenze fino ad aprile 2023, su Mediterraneo, Emirati Arabi, Caraibi e crociere transatlantiche di posizionamento. Con prezzi a partire da 299 euro per persona, confermando la prenotazione con soli 50 euro di acconto, i clienti Costa potranno prenotare senza pensieri e a prezzi vantaggiosi il loro prossimo viaggio, con cancellazione gratuita fino a 30 giorni dalla partenza per le crociere entro il 31 marzo 2023.","post_title":"Costa, insieme per creare valore: tornano gli incontri con le agenzie sul territorio","post_date":"2022-11-21T09:30:01+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669023001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos è tornata a collegare l'Italia alla Giamaica: ieri, 20 novembre, la compagnia aerea del gruppo Alpitour è decollata da Milano Malpensa alla volta di Montego Bay, rotta che durante l'inverno 2022-23 sarà servita ogni domenica, con partenza alle ore 9.00 e arrivo alle ore 16.30 locali; a questa, dal 23 dicembre, si aggiungerà un altro collegamento da Verona, operato ogni venerdì alle ore 9 e che atterrerà in Giamaica alle ore 16.45 locali.\r

Il collegamento contribuirà ad aumentare i flussi turistici dall’Italia. L’inaugurazione del volo, inoltre, coincide con una settimana positiva e ricca di soddisfazioni per la destinazione: mercoledì scorso Lonely Planet ha annunciato, infatti, di averla inserita tra le destinazioni imperdibili per il 2023, per la categoria “Unwind”.\r

","post_title":"Neos di nuovo operativa sulle rotte Italia-Giamaica con i voli da Milano e Verona","post_date":"2022-11-21T09:28:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669022932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha reso disponibili i propri contenuti Ndc per le agenzie di viaggio in Italia attraverso l'Amadeus Travel Platform. Le adv italiane che si collegheranno all'Ndc di Iberia tramite Amadeus potranno quindi cercare, confrontare, prenotare e servire i propri clienti in un unico ambiente di prenotazione.\r

\r

Allo stesso modo, i contenuti presenti sull'Ndc consentiranno agli agenti di viaggio di disporre di informazioni più dettagliate e pertinenti per soddisfare meglio le esigenze dei viaggiatori. Tra i vantaggi per le agenzie, l'accesso a una gamma più ampia di opzioni per le tariffe, a servizi accessori esclusivi, a offerte e campagne speciali solo per Ndc e a rimborsi del 100% per le prime 24 ore, senza Adm legati a tariffe, rimborsi o disponibilità.","post_title":"Iberia: contenuti Ndc disponibili per le agenzie italiane sulla piattaforma Amadeus","post_date":"2022-11-18T14:21:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668781265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si parte dal restyling del sito che diventerà sempre più uno strumento di vendita per le adv, nonché di consultazione e ispirazione per i viaggiatori. Sempre online debutteranno poi nuovi format emozionali sui social per invitare i clienti in adv. \"A livello di contenuti proporremo prodotti inediti dal taglio esperienziale, sviluppando tra l'altro ulteriormente la linea King Plus che offre un valore aggiunto sui servizi sia individuali sia gruppi\". Ha le idee chiare sul futuro di King Holidays il nuovo direttore commerciale, Roberto Minardi, approdato recentemente nell'operatore capitolino dopo un'ultra-trentennale carriera in realtà come Sprintours, Alpitour, i Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio.\r

\r

L'obiettivo, racconta lo stesso Minardi, è quello di riposizionare King Holidays sul mercato outgoing, dopo che negli ultimi due anni l'operatore si era, per forza di cose, spostato maggiormente verso l'incoming e il mercato domestico: \"E' entusiasmante entrare a far parte di un tour operator consolidato come questo, con 30 anni di storia alle spalle, che ha ancora voglia di investire e di crescere\". Il tutto naturalmente puntando sulle agenzie: \"Abbiamo già in cantiera un vasto programma formativo - aggiunge il neodirettore commerciale -. A cominciare da una serie di fam trip che prenderanno il via già il prossimo 24 novembre con un combinato Portogallo - Marocco, a cui seguiranno Malta, Azzorre e Turchia. In calendario ci sono anche gli eventi a tema organizzati con gli enti. Prevediamo uno o due appuntamenti a bimestre, a cui si aggiungeranno naturalmente i tradizionali workshop\".\r

\r

A livello commerciale, il piano è quello di dare più sostanza possibile alle agenzie Royal King, \"che generano da sole circa il 40% del nostro fatturato complessivo e sono quelle che ci hanno sostenuto anche durante la pandemia. Naturalmente però non trascureremo neppure il resto del mercato, anzi continueremo sviluppare nuove collaborazioni con quanti più punti vendita possibile\". Grande attenzione sarà data in particolare all'advance booking, con il nuovo contratto commerciale che tenderà a premiare le agenzie in grado di vendere gli individuali a 30 o a 60 giorni dalla partenza (King Prime 30 e King Prime 60). Non mancheranno neppure le King Flash Sales, dedicate sia al last minute, sia alle prenotazioni anticipate.","post_title":"Minardi, King Holidays: adv cuore del rilancio dell'outgoing","post_date":"2022-11-18T13:33:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668778422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Israele chiama Italia e corre lungo la strada della ripresa ai livelli pre-pandemia. \"I nostri due paesi non sono mai stati così vicini, con oltre cento voli diretti alla settimana, inclusa una grande novità: il collegamento Roma Fiumicino-Eilat\". Così Kalanit Goren Perry, consigliere affari turistici Ambasciata di Israele e direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, in occasione del tradizionale appuntamento a Milano per l'assegnazione del Premio Stampa Israele. Quest'anno, in collaborazione con Fto, l'ente ha selezionato sei categorie per la premiazione: Cultura e spiritualità, Wellness e Luxury, Outdoor, Diversity, Special Mention e Trade: per quest'ultima il riconoscimento è andato proprio a Travel Quotidiano.\r

\r

L'offerta ampliata di verso Israele risponde ad una domanda di viaggio tornata a crescere, tanto che \"da marzo ad oggi sono in Israele i visitatori italiani sono stati oltre 60.000, dato che posiziona l'Italia al sesto posto tra i mercati più importanti\". Avanti tutta, quindi, anche grazie ad una nuova \"campagna promozionale 'Two cities, one cabin bag' che mette in risalto un prodotto fruibile lungo tutto l'arco dell'anno, una destinazione facilmente raggiungibile e ideale anche per i city break (Gerusalemme e Tel Aviv)\".\r

\r

Gabriele Milani, direttore Fto, ha sottolineato come \"malgrado i volumi del turismo organizzato sul medio e lungo raggio non abbiamo ancora recuperato i numeri del 2019, il recupero è però tangibile. Occorre comprendere quale sarà la nuova normalità del 2023, in risposta alla mutata domanda turistica dei clienti e per farlo sarà fondamentale continuare a lavorare insieme\".\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"434373,434371,434374\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Goren Perry, \"Israele e Italia mai così vicini\". A Travel Quotidiano il Premio Stampa Trade","post_date":"2022-11-18T11:51:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668772318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania è tra le destinazioni presenti nella classifica 'Best in Travel 2023' firmata da Lonely Planet. \"Un riconoscimento in linea con i piani di sviluppo del Jordan Tourism Board e del Ministero del Turismo e della Antichità\" sottolinea una nota dell'ente giordano che definisce questo inserimento \"un grande traguardo. Questa nomina giocherà un ruolo fondamentale per incrementare il numero di nuovi turisti in Giordania, per esplorare questa antica destinazione del Medio Oriente con un tocco moderno, e fungerà anche da stimolo per coloro che hanno già visitato il paese e desiderano tornarci.\r

\r

\"Questo traguardo è in perfetta armonia con il piano di crescita e lo sviluppo del turismo in Giordania. La selezione della Giordania è legata principalmente all’impegno profuso per sviluppare il settore outdoor e offrire un’esperienza di avventura incredibile, rendendola però più fruibile per i viaggiatori\".\r

\r

Dopo la riapertura nel marzo 2022, l’Italia è tornata leader degli arrivi in Giordania come nel 2019: \"Questo successo è stato reso possibile grazie alla massiccia campagna di investimenti da parte del Jordan Tourism Board e ai numerosi voli diretti che collegano la Giordania da Milano, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, tra i quali la novità del ritorno della Royal Jordanian a volare da Milano Malpensa dopo otto anni\". ","post_title":"La Giordania di outdoor, avventura ed esperienze tra le mete 'Best in Travel 2023'","post_date":"2022-11-17T13:55:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668693315000]}]}}