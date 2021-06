Travel Software sarà presente alla Bmt di Napoli

Incontrare i propri clienti e i tanti prospect in attesa di conoscere azienda e prodotto in presenza. Con questo importante obiettivo Travel Software Srl, con i propri partner Octorate e Amareitalia sarà presente anche a questa edizione della Bmt di Napoli.

Da sempre Travel Software fornisce un’offerta all’avanguardia ideale per tutte quelle Agenzie alla ricerca di un software semplice, efficace e soprattutto efficiente. In fiera sarà presentata la nuova release ulteriormente evoluta dal punto di vista architetturale (multi browser) e funzionale (cattura dati ferroviaria, WebAPI) con l’obiettivo di diventare il prodotto di riferimento per il 2022.

«Nonostante le oggettive difficoltà – spiega l’amministratore unico di Travel Software, Marco Gozzi – abbiamo voluto fortemente incontrare le agenzie, i to e i partner in questa occasione storica. Sarà una fiera unica e senza precedenti con una partecipazione che, a mio avviso, andrà ben oltre le aspettative. I due giorni e mezzo sono già impegnati con appuntamenti prefissati e speriamo quindi di riuscire a soddisfare tutti i visitatori.”

«C’è molto scetticismo sulla partecipazione e sul numero ridotto degli espositori – aggiunge Marco Gozzi – ma, chissà come mai, tutti coloro con cui ho avuto occasione di parlare, mi hanno confermato che verranno. Se non altro per incontrare fornitori, clienti e partner. Mi chiedo…per cosa altro dovremmo incontrarci in una fiera?»