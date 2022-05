Travel Hashtag: alla sesta tappa dell’evento itinerante a Dubai si è parlato del post-Expo

Si è svolta domenica 8 maggio presso la sede del tour operator Tourmeon a Dubai la sesta edizione dell’evento-conferenza itinerante Travel Hashtag: una tappa aperta da una panel discussion che ha prodotto interessanti spunti sul tema post Expo 2020 Dubai. “È stato un momento di confronto decisamente ricco tra personalità e protagonisti del mondo travel & hospitality – racconta Nicola Romanelli, ideatore e chairman di Travel Hashtag –. Dubai ha risposto oltre le attese, dimostrando di essere la cornice ideale per iniziative di networking come queste”.

A seguire, un aperitivo di networking, animato da agenzie di viaggi, tour operator, hotel e compagnie aeree, organizzato in collaborazione con Tourmeon, Etihad Airways, Vivaticket, Grs, The First Collection, Wyndham Dubai Marina, Tryp by Wyndham, Gran Millennium Business Bay, Marketing Digital Mind e Dreamsteam, con il patrocinio di Enit e Dubai Tourism.

“Siamo stati felici di ospitare questa bellissima edizione di Travel Hashtag presso i nostri uffici – commenta il titolare di Tourmeon, Fabrizio Puglisi -. La brillante gestione della pandemia e di Expo 2020 da parte degli Emirati Arabi Uniti ha fatto sì che le persone si sentissero a proprio agio qui, che si trattasse di viaggi d’affari o di piacere. Questa percezione collettiva, frutto di un grande lavoro di Dubai Tourism sulla destinazione, permetterà all’Emirato e ai suoi operatori del turismo di continuare a crescere beneficiando della pesante eredità di Expo”.

“L’Esposizione universale di Dubai ha permesso al mondo di risintonizzarsi sul nostro Paese – aggiunge il presidente Enit, Giorgio Palmucci -. Ora tocca a noi essere all’altezza delle aspettative della domanda globale, a cui rispondere con organizzazione e spirito sinergico. Abbiamo davanti a noi l’opportunità dei grandi eventi già in agenda da utilizzare come leva promozionale e per continuare ad attirare investimenti”.