Tik Tok supera Instagram sulla decisione del viaggio per i giovani Secondo una recente survey condotta da ScuolaZoo Viaggi su un campione di oltre 4.000 giovani tra i 16 e i 24 anni, una buona parte dei partecipanti (38%) sostiene di aver scelto la propria meta dopo aver visto dei contenuti su TikTok, mentre Instagram scivola al terzo posto (10%). Primo posto: passaparola “Le scelte di viaggio della Gen Z sono sempre più il prodotto di dinamiche sociali condivise. E TikTok si afferma come vero e proprio motore di ispirazione: non solo piattaforma di intrattenimento, ma anche spazio in cui si costruiscono trend capaci di orientare le decisioni dei giovanissimi”, commenta Tommaso Tota di ScuolaZoo. “I ragazzi ci chiedono ogni anno di poter vivere un Capodanno diverso, fatto di nuove conoscenze, divertimento e momenti da ricordare. Per questo costruiamo viaggi pensati su misura per le nuove generazioni, raccogliendo le loro idee e trasformandole in esperienze indimenticabili”, conclude Tommaso Tota. Condividi

Per questo costruiamo viaggi pensati su misura per le nuove generazioni, raccogliendo le loro idee e trasformandole in esperienze indimenticabili”, conclude Tommaso Tota. [post_title] => Tik Tok supera Instagram sulla decisione del viaggio per i giovani [post_date] => 2025-11-13T11:35:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763033716000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il valore complessivo delle prenotazioni di viaggio ha raggiunto 1,61 trilioni di dollari nel 2024 e salirà a 1,72 trilioni nel 2025, con una crescita annua tra il 6% e il 9%: è quanto emerge dal report Travel Forward: Data Insights and Trends for 2025 di Phocuswright, presentato al salone Bto di Firenze, da Giancarlo Carniani italian analyst Phocuswright. Secondo il report, quasi sei prenotazioni su dieci avvengono online, una quota destinata a toccare il 63% entro il 2026, e cresce l'uso di app e piattaforme basate sull'IA. Gli Stati Uniti si confermano primo mercato mondiale con oltre 500 miliardi di dollari di prenotazioni, seguiti da Cina e Giappone. L'Europa mantiene una posizione solida grazie a Germania, Francia e Regno Unito, mentre l'Asia, trainata da Cina e India, mostra i tassi di crescita più rapidi. Aerei al top Nel dettaglio dei settori, il comparto aereo guida con 725 miliardi di dollari di prenotazioni nel 2024, seguito dagli hotel (573 miliardi) e dagli affitti brevi (176 miliardi). In Europa la spesa media annua per i viaggi varia da 3.900 euro in Francia a oltre 4.000 nel Regno Unito. Il 64% usa Facebook e il 60% Instagram per pianificare, mentre YouTube e TikTok crescono tra i più giovani. L'intelligenza artificiale generativa è utilizzata dal 18% dei viaggiatori leisure e supererà il 50% nel 2025. Le carte di credito restano il metodo di pagamento dominante (93%), ma avanzano i wallet digitali. Nel 2024 gli investimenti in startup travel hanno raggiunto 4,3 miliardi di dollari, con l'Europa in testa e le BtoB al 51% del totale. [post_title] => Phocuswright: l'avanzata (inarrestabile?) della prenotazione online [post_date] => 2025-11-13T11:12:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763032324000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500540" align="aligncenter" width="428"] Lecce, Piazza Duomo -ph Gaetano Giordano[/caption] Anche quest’anno ENIT S.p.A. parteciperà alla fiera IBTM World di Barcellona, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al turismo business e MICE. All’interno dello stand Italia saranno presenti alcune Regioni e destinazioni, che presenteranno la propria offerta turistica, promuovendo il nostro Paese come meta ideale per eventi, congressi e viaggi incentive. MILANO [caption id="attachment_500541" align="aligncenter" width="434"] Arco della Pace - ph credits Corrado Formenti[/caption] Nel 2026 Milano sarà sotto i riflettori con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, confermandosi meta turistica internazionale. Tra l’Arena Santa Giulia, la Grande Brera ed esperienze high-end di ospitalità e benessere, la città celebrerà sport, benessere, cultura e lifestyle. ROMA [caption id="attachment_500546" align="aligncenter" width="438"] Roma - Fontana di Trevi[/caption] Roma non è solo una destinazione, è un’esperienza che connette business, cultura e bellezza. Tra le top MICE city d’Europa, con un indotto in forte crescita, la Capitale offre infrastrutture d’avanguardia, location iconiche e un’organizzazione impeccabile, frutto di una strategia mirata. A Roma ogni evento lascia il segno. EMILIA ROMAGNA [caption id="attachment_501163" align="aligncenter" width="420"] Piadina Romagnola Ph. credits Nicoletta Zanella[/caption] Con dati in crescita anche nel 2025 il Turismo Business in Emilia-Romagna si conferma un tassello importante dell’industria turistica, valorizzando anche le eccellenze regionali, quali la Motor Valley, le Città d’Arte con riconoscimenti Unesco e un’enogastronomia unica al mondo. MARCHE [caption id="attachment_500548" align="aligncenter" width="411"] Fiorenzuola di Focara, Pesaro - ph credits: Archivio fotografico Regione Marche[/caption] Le Marche offrono un paesaggio di rara bellezza con dolci colline a ridosso del mare, borghi e specialità enogastronomiche, con strutture ricettive specializzate per il business e con oltre cento teatri storici, ville d’epoca luoghi unici per eventi e meeting di ogni tipo. LIGURIA E PIEMONTE: insieme per un turismo tra mare e monti [caption id="attachment_500551" align="aligncenter" width="396"] Ciclovia Riviera dei Fiori - ph credits Agenzia Regionale in Liguria[/caption] La Riviera Italiana si prepara a un 2026 da protagonista nel settore MICE: un territorio unico, dove il fascino del mare si intreccia all’eleganza delle città d’arte. Nuovi spazi per eventi, servizi di alto livello e itinerari esperienziali completano l’offerta, mentre l’accordo con il Piemonte unisce mare e monti in una visione ancora più sostenibile e innovativa. CAMPANIA [caption id="attachment_500556" align="aligncenter" width="408"] Castello Aragonese, Baia, Bacoli[/caption] La Campania si plasma sul MICE: borghi autentici, monumenti storici, coste e un entroterra sorprendente accolgono congressi e meeting. Infrastrutture solide e servizi professionali trasformano ogni evento in un’esperienza unica e memorabile. PIEMONTE [caption id="attachment_500554" align="aligncenter" width="412"] Isola Bella, Lago Maggiore - ph credits Visit Piemonte - GettyImages[/caption] La Regione Piemonte presenta a IBTM 2025 gli assi di una destinazione unica, fuori dal consueto: 5 siti UNESCO, grandi eventi, MICE e wedding, golf, shopping ed enogastronomia impareggiabili, outdoor “4 stagioni” sostenibile e accessibile lungo 20.000km di itinerari e Cammini. Per maggiori informazioni: www.visitpiemonte.com PUGLIA [caption id="attachment_500557" align="aligncenter" width="409"] Ostuni, Bleisure Meeting in a Masseria - ph credits Gaetano Giordano[/caption] La Puglia partecipa a IBTM Barcellona 2025 con 10 operatori specializzati nel MICE, un settore che conta oltre 250 alberghi e venues con una media di 5mila eventi business all’anno, e un fatturato - tra ricettività, servizi e indotto - di 400 milioni di euro. SICILIA [caption id="attachment_500558" align="aligncenter" width="404"] Teatro Antico di Taormina - ph credits Archivio Regione Siciliana[/caption] La Sicilia si conferma tra le mete europee più attrattive anche per il turismo business e MICE. Grazie a collegamenti internazionali in espansione, centri congressi moderni e location uniche, l’isola offre infrastrutture d’eccellenza e un’ospitalità autentica. Un contesto in cui innovazione, efficienza e bellezza si incontrano, rendendo ogni evento un’esperienza di valore per le imprese. Siti web: www.enit.it www.italia.it Canali social: Facebook Instagram X Linkedin [post_title] => MICE made in Italy: le destinazioni italiane si presentano a IBTM World [post_date] => 2025-11-12T08:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => campania-meeting [1] => destination-marketing [2] => emilia-romagna-business-travel [3] => enit [4] => eventi-internazionali [5] => fiere-internazionali [6] => fiere-turismo [7] => ibtm-world-2025 [8] => italia-eventi [9] => liguria-turismo-sostenibile [10] => marche-eventi [11] => milano-2026 [12] => ospitalita-italiana [13] => piemonte-mare-e-monti [14] => puglia-mice [15] => roma-congressi [16] => sicilia-esperienziale [17] => turismo-business [18] => turismo-congressuale [19] => turismo-daffari [20] => turismo-incentive [21] => turismo-mice ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Campania meeting [1] => destination marketing [2] => Emilia-Romagna business travel [3] => Enit [4] => eventi internazionali [5] => fiere internazionali [6] => fiere turismo [7] => IBTM World 2025 [8] => Italia eventi [9] => Liguria turismo sostenibile [10] => Marche eventi [11] => Milano 2026 [12] => ospitalità italiana [13] => Piemonte mare e monti [14] => Puglia MICE [15] => Roma congressi [16] => Sicilia esperienziale [17] => turismo business [18] => turismo congressuale [19] => turismo d'affari [20] => turismo incentive [21] => turismo MICE ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762934442000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Travel Switzerland, Ferrovia Retica e la località turistica di Interlaken presentano le novità autunno/inverno 2025-2026. Grazie alla fitta rete di collegamenti pubblici tra treni, autobus e battelli, viaggiare in Svizzera è semplice, confortevole e sostenibile. Con Travel Switzerland «L’acquisto dello Swiss Travel Pass dà diritto alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico svizzeri fra treni, autobus e battelli e accesso a oltre 500 musei in tutto il Paese, con tariffe vantaggiose per famiglie e giovani» racconta Ruben Monteiro, market manager per Italia, Spagna, Brasile e Paesi Bassi. Sono due le promozioni del trasporto pubblico svizzero attualmente attive. Swiss Travel Pass in 1ª classe, acquistabile entro il 30 novembre, dà diritto a giornate di viaggio gratuite in 1ª classe: 1 giorno di viaggio gratuito con uno Swiss Travel Pass di 4 giorni e 2 giorni con il Pass di 8 giorni. La Promo 2x1 Mercatini, invece, in collaborazione con Svizzera Turismo e Trenitalia, consente di scoprire i mercatini di Natale in coppia pagando un solo biglietto. Focus sulla linea dell’Albula per la Ferrovia Retica che nel 2025 ha registrato numeri da record sulla tratta del Bernina: «La soluzione alla sovrabbondanza di richiesta ci sarà e sarà a medio termine: serviranno ancora quattro o cinque anni per realizzare dei nuovi binari e di conseguenza aumentare il numero giornaliero dei convogli» spiega Enrico Bernasconi, rappresentante della Ferrovia Retica in Italia. Percorsi alternativi Si punta nel frattempo su percorsi alternativi, come quello dell’Albula: linea ferroviaria patrimonio Unesco che percorre la tratta successiva a quella del Bernina collegando St. Moritz a Coira, la città più antica della Svizzera. La tratta, che ha già riscontrato numeri positivi negli ultimi due anni, è percorsa da treni a cadenza oraria, in ambedue le direzioni. Dalla primavera 2026 sarà inoltre possibile acquistare le offerte di Landwasserwelt con un pacchetto smembrabile che include la possibilità di viaggiare su treni storici con vagoni d’epoca, treni in gomma per raggiungere il viadotto di Landwasser dal basso, visitare musei e fattorie, effettuare passeggiate sui diversi sentieri della zona, nonché utilizzare gli impianti di risalita anche in estate. Interlaken: una piccola Svizzera «Interlaken è una destinazione considerata tipicamente estiva ma che ha molto da offrire tutto l’anno» sottolinea Renato Julier, director markets Interlaken Tourism: oltre alle escursioni, al kayak e al parapendio nei mesi più caldi, d’inverno è possibile praticare diversi sport sulla neve come lo sci nella Jungfrau Ski Region, con oltre 200 chilometri di piste. Tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, Interlaken incarna l’anima più autentica della Svizzera, unendo paesaggi spettacolari, cultura e un turismo orientato alla sostenibilità. Facilmente raggiungibile grazie a collegamenti ferroviari e panoramici d’eccellenza – come il GoldenPass Express, che la collega a Montreux attraversando scenari mozzafiato – la località si conferma un punto strategico per vivere esperienze uniche tutto l’anno. Tra le attrazioni principali spiccano lo Schilthorn – Piz Gloria, con la sua vista a 360° sulle Alpi Bernesi e il ristorante girevole, e lo Jungfraujoch – Top of Europe, patrimonio mondiale Unesco, che regala panorami straordinari sull’Aletsch, il ghiacciaio più lungo delle Alpi. Fino a metà novembre è ancora acquistabile l’AlpsPass per sciare tutta la stagione nei comprensori di Aletsch Arena, Jungfrau Ski Region, Adelboden- Lenk e Engelberg-Titlis. In inverno, la suggestiva atmosfera invernale di Thun incanta con il suo castello, i mercatini di Natale, concerti ed eventi che animano la località, mentre la stagione estiva invita all’avventura con attività come il jetboat sul Lago di Brienz o il “raclette rafting”, un’esperienza gastronomica in cui gustare la tipica raclette direttamente a bordo del gommone. Elisa Biagioli [post_title] => Travel Switzerland: tutte le novità dell'autunno/inverno 2025-2026 [post_date] => 2025-11-11T13:35:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762868129000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501217" align="alignleft" width="300"] Montecassino[/caption] Dal 25 al 28 novembre 2025, Roma, Subiaco, Cassino e Fara in Sabina ospiteranno il convegno internazionale “I Paesaggi Benedettini. Territorio, patrimonio culturale e spiritualità”, promosso dal Centro di eccellenza Dtc Lazio e dal Progetto Changes, con il patrocinio del Ministero della Cultura, delle principali università laziali e delle abbazie di Subiaco, Montecassino e Farfa. L’evento indagherà l’eredità di San Benedetto da Norcia, padre del monachesimo occidentale e artefice di un equilibrio unico tra preghiera, lavoro e paesaggio.La prima giornata, all’Università di Roma Tor Vergata, aprirà il percorso con riflessioni su geografia, storia e organizzazione del territorio benedettino. Il secondo giorno, nel suggestivo Monastero di Santa Scolastica a Subiaco, cuore spirituale della tradizione benedettina, vedrà gli interventi dell’abate Mauro Meacci e di studiosi internazionali sulla cultura monastica e sui legami tra fede e paesaggio. Nel pomeriggio, al Sacro Speco, saranno presentate nuove indagini scientifiche condotte dal Dtc Lazio e dall’Infn, che rivelano inediti aspetti delle tecniche pittoriche medievali di Petrus e dei complessi sublacensi. Il terzo giorno, a Montecassino, focus su paesaggi simbolici, digitalizzazione del patrimonio librario e innovazione tecnologica per la tutela culturale. Il percorso si chiuderà all’Abbazia di Farfa, con un confronto su turismo sostenibile, cammini benedettini e governance territoriale, alla presenza dell’arcivescovo Ignazio Sanna e delle istituzioni regionali. «Questo convegno – sottolinea Simone Bozzato, presidente del Centro di eccellenza Dtc Lazio – dimostra come la cultura tecnologica, se radicata nei territori e alimentata dalla ricerca, può diventare una leva concreta di sviluppo. I monasteri e le abbazie benedettine sono stati la culla dell’Europa: oggi possono essere i laboratori di una nuova stagione di cooperazione culturale, crescita economica e innovazione socio-territoriale». “I paesaggi benedettini” non è solo un convegno, ma un itinerario che unisce spiritualità e scoperta: un invito a conoscere i luoghi dove la Regola di San Benedetto continua a ispirare il modo di vivere, lavorare e custodire la bellezza del paesaggio italiano. Il programma su: dtclazio.it [post_title] => Convegno internazionale su "I Paesaggi Benedettini" a Roma, Subiaco, Cassino e Fara [post_date] => 2025-11-11T08:13:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762848816000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500662" align="alignleft" width="300"] Zhangjiajie[/caption] Mistral Tour rimodella l'offerta dedicata alla Cina, una destinazione in grande espansione che riflette l’interesse crescente dei viaggiatori italiani per proposte culturali e paesaggistiche sempre più diversificate. L’offerta non si limita più ai grandi classici - le cosiddette "Sette Sorelle" (Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, Nanchino, Suzhou, Hangzhou) - ma si arricchisce di esperienze che mettono in dialogo la tradizione con le più recenti trasformazioni tecnologiche e culturali del Paese. I dati confermano la dinamicità del mercato: secondo l’amministrazione nazionale dell’immigrazione, il terzo trimestre del 2025 ha registrato 7,2 milioni di visitatori stranieri, in costante aumento rispetto all’anno precedente. Un segnale incoraggiante che coincide con l’espansione della politica di accesso semplificato per numerosi Paesi, contribuendo a rafforzare le opportunità di viaggio. «Stiamo vedendo numeri che potevamo solo sognare sino al 2023 - dichiara Michele Serra, amministratore delegato di Mistral Tour - perché le cifre della scorsa stagione, già di per sé molto buone, sono di fatto raddoppiate nel 2025; grazie alle innovazioni gestionali e infrastrutturali introdotte da Pechino, siamo fra l’altro convinti che l’incremento risulterà costante e progressivo, portandoci entro cinque anni a cifre mai viste prima». I tour “Panda e Avatar - creature fantastiche” (13 giorni), ad esempio, è uno dei tour di gruppo maggiormente richiesti del catalogo del brand di Quality Group, ma il 2025 ha premiato sia la versione del tour prettamente naturalistica (“Balla coi panda”, 13 giorni con un nuovo focus sul Sichuan, in aggiunta alla possibilità di esplorare la futuristica megalopoli di Chongqing), sia le soluzioni di taglio culturale con immancabili visite all’antica città delle lanterne rosse Pingyao (“Panorama Cinese”, 17 giorni, “Ritorno in Cina”, 11 giorni, o anche “Cina d’Inverno: Pechino e Pingyao”, 7 giorni), dando anche spazio ai tour dedicati alle province delle minoranze etniche del Guizhou (“Cina d’Auture: il Guizhou”, 13 giorni). Il prodotto più venduto, in ogni caso, resta “Il Triangolo Imperiale”, favorito dal prezzo più economico così come da un’agevole durata di 9 giorni. [caption id="attachment_500663" align="alignright" width="300"] Michele Serra[/caption] «Presidiare i social network è un atto indispensabile non solo per aggiungere ogni anno qualcosa in più alla nostra programmazione, ma per lanciare soprattutto qualcosa che funzioni, che si imponga con successo da subito. Questo è senza dubbio frutto della digitalizzazione dell’offerta cinese post-pandemica, grazie alla quale è stato possibile spingersi ben oltre la tradizionale proposta delle Sette Sorelle: oggi Nanchino è scivolata quasi in secondo piano, Hong Kong risulta in calo, mentre prendono piede destinazioni talvolta molto lontane o defilate rispetto alle province più note. Gradualmente potremo perciò tornare a programmare mete come il tempio Shaolin o la Via della Seta, inserita nell’offerta 2026, ma nulla esclude che la novità di tendenza possa improvvisamente rivelarsi il Fiume Azzurro, dove abbiamo comunque in programma la scoperta delle sue tre gole e delle grotte buddiste di Dazu nel 2026». L’interesse per località meno note si fa sempre più evidente, segno di una trasformazione nei desideri del viaggiatore contemporaneo, orientato verso esperienze autentiche e percorsi fuori dai consueti circuiti. Il cosiddetto “effetto Instagram” ha portato alla ribalta mete che, fino a poco tempo fa, erano conosciute quasi esclusivamente dal pubblico locale. È il caso di Chongqing, metropoli verticale e multistrato, divenuta virale grazie all’iconico passaggio della monorotaia attraverso un edificio residenziale, simbolo di un’urbanistica ardita e scenografica. Ma l’interesse non si ferma alle immagini spettacolari: a emergere sono anche antiche città minerarie, villaggi di montagna, paesaggi sacri e architetture sospese tra tradizione e sperimentazione. Questa nuova domanda stimola una rilettura dell’offerta: Mistral Tour osserva un crescente apprezzamento per mete capaci di raccontare storie meno conosciute, spesso legate al patrimonio immateriale, alle culture locali o alla natura reinterpretata in chiave contemporanea. La Cina per tutti Un ulteriore riflesso di questa tendenza è la forte e crescente richiesta di viaggi individuali rispetto a quelli di gruppo con accompagnatori dall’Italia, anche perché l’assistenza fornita in Cina risulta ormai di livello molto elevato, ma surrogata al tempo stesso dall’ampia possibilità di muoversi attraverso app e tech facilities. Esempio emblematico è la facilità con cui è ora possibile prenotare viaggi in treno o in aereo per gli spostamenti interni, ma anche per procurarsi taxi, biciclette o riservare un ristorante. I pagamenti, poi, risultano semplicissimi e immediati, potendo essere effettuati ovunque a livello elettronico. Anziché rivolgersi ai grandi alberghi della Cina pre-Covid, ora il visitatore è in grado di scegliere soluzioni ricettive di ogni sorta, da boutique hotel a dimore storiche, concedendosi esperienze luxury prima assai rare e ricercate. Un contributo decisivo, tanto da contraddistinguere il prodotto Mistral Tour rispetto all’intero mercato italiano, viene dalla disponibilità in loco di una struttura d’assistenza capillare, resa possibile dalla graduale sostituzione dei vecchi partner statali di Mistral Tour a favore di imprese cinesi giovani, flessibili e preparatissime, capaci di interfacciarsi agevolmente anche con professionisti italiani specializzati nell’avviare presidi di appoggio sulle destinazioni estere. In aggiunta, la squadra dell’operatore attiva sulla destinazione è stata completamente rinnovata, potendo contare su sei specialisti motivati e appassionati di Cina. L'inverno di Mistral Forte di queste risorse, per la stagione entrante Mistral Tour ha pianificato un’intesa campagna promozionale sul prodotto Cina invernale, la cui stagionalità permette di godere di un rapporto qualità-prezzo estremamente vantaggioso, oltre che di opportunità di visita inusuali e focalizzate soprattutto sul lifestyle urbano. Per il trade è inoltre in programma fra gennaio e febbraio un evento speciale, durante il quale sarà possibile scoprire la “nuova Cina” insieme a un gruppo selezionato di ospiti, così come avviare la piena promozione del catalogo 2026. Verso primavera sarà organizzato pure un educational, a ulteriore supporto di un’intensa campagna di incontri sul territorio e di formazioni online. [post_title] => Mistral Tour, Serra: «Riflettori puntati sulla Cina "alternativa"» [post_date] => 2025-11-03T09:59:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762163968000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sciopero. Ennesima giornata critica per il trasporto aereo quella di oggi, 29 ottobre. E' infatti cominciato lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Uilt-Uil, Osp Filt-Cgil e Ost Fit-Cisl e che interessa il personale degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. A questi si somma la mobilitazione di Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Usb e Osr Cub Trasporti negli scali di Pisa e Firenze. Non è tutto: sempre nella giornata odierna, altri scioperi riguardano il personale di alcune compagnie aeree, che potrebbero ripercuotersi anche negli aeroporti italiani. Nello specifico, dalle 13 alle 17 si fermeranno a livello nazionale i dipendenti di Vueling, per l’agitazione proclamata per il personale navigante da Usb lavoro privato, assistenti di volo da Rsa Filt-Cigl e Anpac, e per tutto il personale rappresentato da Usb lavoro privato. Air France Klm Inoltre i dipendenti di terra di Air France e di Klm incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 12 alle 16, aderendo all’agitazione nazionale proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-ta. Enac ricorda che «durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Saranno comunque garantiti i voli di Stato, sanitari, d’emergenza e umanitari; i voli in continuità territoriale con le isole; i voli intercontinentali in arrivo già in viaggio prima dell’inizio dello sciopero» [post_title] => Oggi nuovo sciopero del trasporto aereo: orari e voli garantiti [post_date] => 2025-10-29T09:42:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761730942000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate». Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi. Le ultime novità Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design. Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group. Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico. Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito. Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030. [post_title] => Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture [post_date] => 2025-10-28T10:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647531000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un legame ancora più stretto con il mercato Italia e un focus preciso che punta a promuovere la destinazione oltre il segmento lusso, e a diversi target di visitatori. Con queste premesse Tahiti Tourisme è tornata all'ultimo Ttg di Rimini, come racconta Tehani Mairai, responsabile promozione internazionale: «Siamo tornati a Rimini dopo sette anni di assenza, un periodo in cui il mercato italiano è sempre rimasto fedele alla destinazione e, anzi, ha registrato una crescita del numero di visitatori. Oggi vogliamo amplificare ulteriormente il messaggio di una meta che ha superato l'identificazione con il viaggio luxury o per i novelli sposi. Vorremmo ricordare - o far scoprire - agli italiani che la Polinesia Francese è anche una destinazione per chi viaggia solo, perché è sicura e semplice da visitare. Ed è aperta a tutti, come la nostra cultura ci insegna, dalla comunità Lgbtq ai viaggiatori senior». In questo quadro, il mercato Italia si colloca nella top 5 per numero di arrivi, «il secondo in Europa dopo la Francia e, a luglio, abbiamo registrato un aumento dell'8% anno su anno dei turisti italiani». Un viaggio lungo, «ma accessibile: non solo via Parigi, ma volando direttamente dall'Italia negli Stati Uniti (Los Angeles) e da lì poi sono sole otto ore per raggiungere Tahiti». Qui i nostri connazionali si fermano mediamente una settimana, dieci giorni, «un soggiorno che consente di scoprire diverse isole o semplicemente di rilassarsi a Tahiti. Primo piano sulle crociere Il comparto crocieristico sta vivendo un momento di grande slancio: «Ci sono tre navi basate qui tutto l'anno: la Paul Gauguin, la Star Breeze (Windstar Cruises) e l'Aranui della Aranui Cruises. Entrambe le prime due hanno portato anche un'altra nave, mentre Aranui posizionerà una nuova unità nel 2027. Siamo molto soddisfatti della crescita del settore crocieristico perché si tratta di equipaggi di piccole dimensioni, in linea con la nostra strategia di turismo sostenibile, su piccola scala». I numeri parlano chiaro: nel 2024 la destinazione ha totalizzato poco meno di 270.000 arrivi, «un numero di cui siamo orgogliosi, perché essere uno di quei pochi ti rende in qualche modo speciale. Ma dietro questo numero c'è anche l'impegno di una popolazione che vuole condividere con il visitatore l'autenticità della propria terra, senza scendere a compressi per registrare numeri più elevati». Se su questa lunghezza d'onda cresce anche l'offerta ricettiva: «Le novità alberghiere includono diverse strutture a 3 stelle, con l'obiettivo di essere maggiormente inclusivi, evitando di concentrarci esclusivamente sul lusso. E questo è il risultato dell'ascolto da parte della destinazione delle esigenze dei tour operator e dei partner locali». [post_title] => Tahiti Tourisme: «Lusso e viaggi di nozze? La Polinesia Francese è tanto altro» [post_date] => 2025-10-27T13:37:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761572252000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tik tok supera instagram" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":25,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":269,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo una recente survey condotta da ScuolaZoo Viaggi su un campione di oltre 4.000 giovani tra i 16 e i 24 anni, una buona parte dei partecipanti (38%) sostiene di aver scelto la propria meta dopo aver visto dei contenuti su TikTok, mentre Instagram scivola al terzo posto (10%). Primo posto: passaparola\r

\r

“Le scelte di viaggio della Gen Z sono sempre più il prodotto di dinamiche sociali condivise. E TikTok si afferma come vero e proprio motore di ispirazione: non solo piattaforma di intrattenimento, ma anche spazio in cui si costruiscono trend capaci di orientare le decisioni dei giovanissimi”, commenta Tommaso Tota di ScuolaZoo. \r

\r

“I ragazzi ci chiedono ogni anno di poter vivere un Capodanno diverso, fatto di nuove conoscenze, divertimento e momenti da ricordare. Per questo costruiamo viaggi pensati su misura per le nuove generazioni, raccogliendo le loro idee e trasformandole in esperienze indimenticabili”, conclude Tommaso Tota. ","post_title":"Tik Tok supera Instagram sulla decisione del viaggio per i giovani","post_date":"2025-11-13T11:35:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763033716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il valore complessivo delle prenotazioni di viaggio ha raggiunto 1,61 trilioni di dollari nel 2024 e salirà a 1,72 trilioni nel 2025, con una crescita annua tra il 6% e il 9%: è quanto emerge dal report Travel Forward: Data Insights and Trends for 2025 di Phocuswright, presentato al salone Bto di Firenze, da Giancarlo Carniani italian analyst Phocuswright.\r

\r

Secondo il report, quasi sei prenotazioni su dieci avvengono online, una quota destinata a toccare il 63% entro il 2026, e cresce l'uso di app e piattaforme basate sull'IA.\r

\r

Gli Stati Uniti si confermano primo mercato mondiale con oltre 500 miliardi di dollari di prenotazioni, seguiti da Cina e Giappone. L'Europa mantiene una posizione solida grazie a Germania, Francia e Regno Unito, mentre l'Asia, trainata da Cina e India, mostra i tassi di crescita più rapidi.\r

Aerei al top\r

Nel dettaglio dei settori, il comparto aereo guida con 725 miliardi di dollari di prenotazioni nel 2024, seguito dagli hotel (573 miliardi) e dagli affitti brevi (176 miliardi). In Europa la spesa media annua per i viaggi varia da 3.900 euro in Francia a oltre 4.000 nel Regno Unito.\r

\r

Il 64% usa Facebook e il 60% Instagram per pianificare, mentre YouTube e TikTok crescono tra i più giovani.\r

\r

L'intelligenza artificiale generativa è utilizzata dal 18% dei viaggiatori leisure e supererà il 50% nel 2025. Le carte di credito restano il metodo di pagamento dominante (93%), ma avanzano i wallet digitali. Nel 2024 gli investimenti in startup travel hanno raggiunto 4,3 miliardi di dollari, con l'Europa in testa e le BtoB al 51% del totale.","post_title":"Phocuswright: l'avanzata (inarrestabile?) della prenotazione online","post_date":"2025-11-13T11:12:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763032324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500540\" align=\"aligncenter\" width=\"428\"] Lecce, Piazza Duomo -ph Gaetano Giordano[/caption]\r

\r

Anche quest’anno ENIT S.p.A. parteciperà alla fiera IBTM World di Barcellona, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al turismo business e MICE. All’interno dello stand Italia saranno presenti alcune Regioni e destinazioni, che presenteranno la propria offerta turistica, promuovendo il nostro Paese come meta ideale per eventi, congressi e viaggi incentive.\r

\r

\r

MILANO\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500541\" align=\"aligncenter\" width=\"434\"] Arco della Pace - ph credits Corrado Formenti[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Nel 2026 Milano sarà sotto i riflettori con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, confermandosi meta turistica internazionale. Tra l’Arena Santa Giulia, la Grande Brera ed esperienze high-end di ospitalità e benessere, la città celebrerà sport, benessere, cultura e lifestyle.\r

\r

ROMA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500546\" align=\"aligncenter\" width=\"438\"] Roma - Fontana di Trevi[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Roma non è solo una destinazione, è un’esperienza che connette business, cultura e bellezza. Tra le top MICE city d’Europa, con un indotto in forte crescita, la Capitale offre infrastrutture d’avanguardia, location iconiche e un’organizzazione impeccabile, frutto di una strategia mirata. A Roma ogni evento lascia il segno.\r

\r

EMILIA ROMAGNA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501163\" align=\"aligncenter\" width=\"420\"] Piadina Romagnola Ph. credits Nicoletta Zanella[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Con dati in crescita anche nel 2025 il Turismo Business in Emilia-Romagna si conferma un tassello importante dell’industria turistica, valorizzando anche le eccellenze regionali, quali la Motor Valley, le Città d’Arte con riconoscimenti Unesco e un’enogastronomia unica al mondo.\r

\r

MARCHE\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500548\" align=\"aligncenter\" width=\"411\"] Fiorenzuola di Focara, Pesaro - ph credits: Archivio fotografico Regione Marche[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Le Marche offrono un paesaggio di rara bellezza con dolci colline a ridosso del mare, borghi e specialità enogastronomiche, con strutture ricettive specializzate per il business e con oltre cento teatri storici, ville d’epoca luoghi unici per eventi e meeting di ogni tipo.\r

\r

LIGURIA E PIEMONTE: insieme per un turismo tra mare e monti\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500551\" align=\"aligncenter\" width=\"396\"] Ciclovia Riviera dei Fiori - ph credits Agenzia Regionale in Liguria[/caption]\r

\r

\r

\r

La Riviera Italiana si prepara a un 2026 da protagonista nel settore MICE: un territorio unico, dove il fascino del mare si intreccia all’eleganza delle città d’arte. Nuovi spazi per eventi, servizi di alto livello e itinerari esperienziali completano l’offerta, mentre l’accordo con il Piemonte unisce mare e monti in una visione ancora più sostenibile e innovativa.\r

\r

CAMPANIA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500556\" align=\"aligncenter\" width=\"408\"] Castello Aragonese, Baia, Bacoli[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

La Campania si plasma sul MICE: borghi autentici, monumenti storici, coste e un entroterra sorprendente accolgono congressi e meeting. Infrastrutture solide e servizi professionali trasformano ogni evento in un’esperienza unica e memorabile.\r

\r

\r

\r

PIEMONTE\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500554\" align=\"aligncenter\" width=\"412\"] Isola Bella, Lago Maggiore - ph credits Visit Piemonte - GettyImages[/caption]\r

\r

\r

\r

La Regione Piemonte presenta a IBTM 2025 gli assi di una destinazione unica, fuori dal consueto: 5 siti UNESCO, grandi eventi, MICE e wedding, golf, shopping ed enogastronomia impareggiabili, outdoor “4 stagioni” sostenibile e accessibile lungo 20.000km di itinerari e Cammini.\r

\r

Per maggiori informazioni:\r

www.visitpiemonte.com\r

\r

PUGLIA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500557\" align=\"aligncenter\" width=\"409\"] Ostuni, Bleisure Meeting in a Masseria - ph credits Gaetano Giordano[/caption]\r

\r

\r

\r

La Puglia partecipa a IBTM Barcellona 2025 con 10 operatori specializzati nel MICE, un settore che conta oltre 250 alberghi e venues con una media di 5mila eventi business all’anno, e un fatturato - tra ricettività, servizi e indotto - di 400 milioni di euro.\r

\r

\r

\r

SICILIA\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500558\" align=\"aligncenter\" width=\"404\"] Teatro Antico di Taormina - ph credits Archivio Regione Siciliana[/caption]\r

\r

\r

\r

La Sicilia si conferma tra le mete europee più attrattive anche per il turismo business e MICE. Grazie a collegamenti internazionali in espansione, centri congressi moderni e location uniche, l’isola offre infrastrutture d’eccellenza e un’ospitalità autentica. Un contesto in cui innovazione, efficienza e bellezza si incontrano, rendendo ogni evento un’esperienza di valore per le imprese.\r

\r

\r

\r

\r

Siti web:\r

www.enit.it\r

www.italia.it\r

\r

Canali social: \r

Facebook\r

Instagram\r

X\r

Linkedin\r

\r

\r

","post_title":"MICE made in Italy: le destinazioni italiane si presentano a IBTM World ","post_date":"2025-11-12T08:00:42+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["campania-meeting","destination-marketing","emilia-romagna-business-travel","enit","eventi-internazionali","fiere-internazionali","fiere-turismo","ibtm-world-2025","italia-eventi","liguria-turismo-sostenibile","marche-eventi","milano-2026","ospitalita-italiana","piemonte-mare-e-monti","puglia-mice","roma-congressi","sicilia-esperienziale","turismo-business","turismo-congressuale","turismo-daffari","turismo-incentive","turismo-mice"],"post_tag_name":["Campania meeting","destination marketing","Emilia-Romagna business travel","Enit","eventi internazionali","fiere internazionali","fiere turismo","IBTM World 2025","Italia eventi","Liguria turismo sostenibile","Marche eventi","Milano 2026","ospitalità italiana","Piemonte mare e monti","Puglia MICE","Roma congressi","Sicilia esperienziale","turismo business","turismo congressuale","turismo d'affari","turismo incentive","turismo MICE"]},"sort":[1762934442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travel Switzerland, Ferrovia Retica e la località turistica di Interlaken presentano le novità autunno/inverno 2025-2026.\r

Grazie alla fitta rete di collegamenti pubblici tra treni, autobus e battelli, viaggiare in Svizzera è semplice, confortevole e sostenibile. Con Travel Switzerland «L’acquisto dello Swiss Travel Pass dà diritto alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico svizzeri fra treni, autobus e battelli e accesso a oltre 500 musei in tutto il Paese, con tariffe vantaggiose per famiglie e giovani» racconta Ruben Monteiro, market manager per Italia, Spagna, Brasile e Paesi Bassi.\r

Sono due le promozioni del trasporto pubblico svizzero attualmente attive. Swiss Travel Pass in 1ª classe, acquistabile entro il 30 novembre, dà diritto a giornate di viaggio gratuite in 1ª classe: 1 giorno di viaggio gratuito con uno Swiss Travel Pass di 4 giorni e 2 giorni con il Pass di 8 giorni. La Promo 2x1 Mercatini, invece, in collaborazione con Svizzera Turismo e Trenitalia, consente di scoprire i mercatini di Natale in coppia pagando un solo biglietto.\r

Focus sulla linea dell’Albula per la Ferrovia Retica che nel 2025 ha registrato numeri da record sulla tratta del Bernina: «La soluzione alla sovrabbondanza di richiesta ci sarà e sarà a medio termine: serviranno ancora quattro o cinque anni per realizzare dei nuovi binari e di conseguenza aumentare il numero giornaliero dei convogli» spiega Enrico Bernasconi, rappresentante della Ferrovia Retica in Italia.\r

\r

Percorsi alternativi\r

Si punta nel frattempo su percorsi alternativi, come quello dell’Albula: linea ferroviaria patrimonio Unesco che percorre la tratta successiva a quella del Bernina collegando St. Moritz a Coira, la città più antica della Svizzera. La tratta, che ha già riscontrato numeri positivi negli ultimi due anni, è percorsa da treni a cadenza oraria, in ambedue le direzioni.\r

Dalla primavera 2026 sarà inoltre possibile acquistare le offerte di Landwasserwelt con un pacchetto smembrabile che include la possibilità di viaggiare su treni storici con vagoni d’epoca, treni in gomma per raggiungere il viadotto di Landwasser dal basso, visitare musei e fattorie, effettuare passeggiate sui diversi sentieri della zona, nonché utilizzare gli impianti di risalita anche in estate.\r

\r

Interlaken: una piccola Svizzera\r

«Interlaken è una destinazione considerata tipicamente estiva ma che ha molto da offrire tutto l’anno» sottolinea Renato Julier, director markets Interlaken Tourism: oltre alle escursioni, al kayak e al parapendio nei mesi più caldi, d’inverno è possibile praticare diversi sport sulla neve come lo sci nella Jungfrau Ski Region, con oltre 200 chilometri di piste.\r

Tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, Interlaken incarna l’anima più autentica della Svizzera, unendo paesaggi spettacolari, cultura e un turismo orientato alla sostenibilità. Facilmente raggiungibile grazie a collegamenti ferroviari e panoramici d’eccellenza – come il GoldenPass Express, che la collega a Montreux attraversando scenari mozzafiato – la località si conferma un punto strategico per vivere esperienze uniche tutto l’anno. Tra le attrazioni principali spiccano lo Schilthorn – Piz Gloria, con la sua vista a 360° sulle Alpi Bernesi e il ristorante girevole, e lo Jungfraujoch – Top of Europe, patrimonio mondiale Unesco, che regala panorami straordinari sull’Aletsch, il ghiacciaio più lungo delle Alpi.\r

Fino a metà novembre è ancora acquistabile l’AlpsPass per sciare tutta la stagione nei comprensori di Aletsch Arena, Jungfrau Ski Region, Adelboden- Lenk e Engelberg-Titlis. In inverno, la suggestiva atmosfera invernale di Thun incanta con il suo castello, i mercatini di Natale, concerti ed eventi che animano la località, mentre la stagione estiva invita all’avventura con attività come il jetboat sul Lago di Brienz o il “raclette rafting”, un’esperienza gastronomica in cui gustare la tipica raclette direttamente a bordo del gommone.\r

Elisa Biagioli","post_title":"Travel Switzerland: tutte le novità dell'autunno/inverno 2025-2026","post_date":"2025-11-11T13:35:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762868129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501217\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Montecassino[/caption]\r

\r

Dal 25 al 28 novembre 2025, Roma, Subiaco, Cassino e Fara in Sabina ospiteranno il convegno internazionale “I Paesaggi Benedettini. Territorio, patrimonio culturale e spiritualità”, promosso dal Centro di eccellenza Dtc Lazio e dal Progetto Changes, con il patrocinio del Ministero della Cultura, delle principali università laziali e delle abbazie di Subiaco, Montecassino e Farfa.\r

\r

L’evento indagherà l’eredità di San Benedetto da Norcia, padre del monachesimo occidentale e artefice di un equilibrio unico tra preghiera, lavoro e paesaggio.La prima giornata, all’Università di Roma Tor Vergata, aprirà il percorso con riflessioni su geografia, storia e organizzazione del territorio benedettino.\r

\r

Il secondo giorno, nel suggestivo Monastero di Santa Scolastica a Subiaco, cuore spirituale della tradizione benedettina, vedrà gli interventi dell’abate Mauro Meacci e di studiosi internazionali sulla cultura monastica e sui legami tra fede e paesaggio.\r

\r

Nel pomeriggio, al Sacro Speco, saranno presentate nuove indagini scientifiche condotte dal Dtc Lazio e dall’Infn, che rivelano inediti aspetti delle tecniche pittoriche medievali di Petrus e dei complessi sublacensi. Il terzo giorno, a Montecassino, focus su paesaggi simbolici, digitalizzazione del patrimonio librario e innovazione tecnologica per la tutela culturale.\r

\r

Il percorso si chiuderà all’Abbazia di Farfa, con un confronto su turismo sostenibile, cammini benedettini e governance territoriale, alla presenza dell’arcivescovo Ignazio Sanna e delle istituzioni regionali.\r

\r

«Questo convegno – sottolinea Simone Bozzato, presidente del Centro di eccellenza Dtc Lazio – dimostra come la cultura tecnologica, se radicata nei territori e alimentata dalla ricerca, può diventare una leva concreta di sviluppo. I monasteri e le abbazie benedettine sono stati la culla dell’Europa: oggi possono essere i laboratori di una nuova stagione di cooperazione culturale, crescita economica e innovazione socio-territoriale».\r

\r

“I paesaggi benedettini” non è solo un convegno, ma un itinerario che unisce spiritualità e scoperta: un invito a conoscere i luoghi dove la Regola di San Benedetto continua a ispirare il modo di vivere, lavorare e custodire la bellezza del paesaggio italiano. Il programma su: dtclazio.it","post_title":"Convegno internazionale su \"I Paesaggi Benedettini\" a Roma, Subiaco, Cassino e Fara","post_date":"2025-11-11T08:13:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762848816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500662\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Zhangjiajie[/caption]\r

Mistral Tour rimodella l'offerta dedicata alla Cina, una destinazione in grande espansione che riflette l’interesse crescente dei viaggiatori italiani per proposte culturali e paesaggistiche sempre più diversificate.\r

L’offerta non si limita più ai grandi classici - le cosiddette \"Sette Sorelle\" (Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, Nanchino, Suzhou, Hangzhou) - ma si arricchisce di esperienze che mettono in dialogo la tradizione con le più recenti trasformazioni tecnologiche e culturali del Paese. I dati confermano la dinamicità del mercato: secondo l’amministrazione nazionale dell’immigrazione, il terzo trimestre del 2025 ha registrato 7,2 milioni di visitatori stranieri, in costante aumento rispetto all’anno precedente. Un segnale incoraggiante che coincide con l’espansione della politica di accesso semplificato per numerosi Paesi, contribuendo a rafforzare le opportunità di viaggio.\r

«Stiamo vedendo numeri che potevamo solo sognare sino al 2023 - dichiara Michele Serra, amministratore delegato di Mistral Tour - perché le cifre della scorsa stagione, già di per sé molto buone, sono di fatto raddoppiate nel 2025; grazie alle innovazioni gestionali e infrastrutturali introdotte da Pechino, siamo fra l’altro convinti che l’incremento risulterà costante e progressivo, portandoci entro cinque anni a cifre mai viste prima».\r

\r

I tour\r

“Panda e Avatar - creature fantastiche” (13 giorni), ad esempio, è uno dei tour di gruppo maggiormente richiesti del catalogo del brand di Quality Group, ma il 2025 ha premiato sia la versione del tour prettamente naturalistica (“Balla coi panda”, 13 giorni con un nuovo focus sul Sichuan, in aggiunta alla possibilità di esplorare la futuristica megalopoli di Chongqing), sia le soluzioni di taglio culturale con immancabili visite all’antica città delle lanterne rosse Pingyao (“Panorama Cinese”, 17 giorni, “Ritorno in Cina”, 11 giorni, o anche “Cina d’Inverno: Pechino e Pingyao”, 7 giorni), dando anche spazio ai tour dedicati alle province delle minoranze etniche del Guizhou (“Cina d’Auture: il Guizhou”, 13 giorni). Il prodotto più venduto, in ogni caso, resta “Il Triangolo Imperiale”, favorito dal prezzo più economico così come da un’agevole durata di 9 giorni.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500663\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Serra[/caption]\r

«Presidiare i social network è un atto indispensabile non solo per aggiungere ogni anno qualcosa in più alla nostra programmazione, ma per lanciare soprattutto qualcosa che funzioni, che si imponga con successo da subito. Questo è senza dubbio frutto della digitalizzazione dell’offerta cinese post-pandemica, grazie alla quale è stato possibile spingersi ben oltre la tradizionale proposta delle Sette Sorelle: oggi Nanchino è scivolata quasi in secondo piano, Hong Kong risulta in calo, mentre prendono piede destinazioni talvolta molto lontane o defilate rispetto alle province più note. Gradualmente potremo perciò tornare a programmare mete come il tempio Shaolin o la Via della Seta, inserita nell’offerta 2026, ma nulla esclude che la novità di tendenza possa improvvisamente rivelarsi il Fiume Azzurro, dove abbiamo comunque in programma la scoperta delle sue tre gole e delle grotte buddiste di Dazu nel 2026».\r

L’interesse per località meno note si fa sempre più evidente, segno di una trasformazione nei desideri del viaggiatore contemporaneo, orientato verso esperienze autentiche e percorsi fuori dai consueti circuiti.\r

Il cosiddetto “effetto Instagram” ha portato alla ribalta mete che, fino a poco tempo fa, erano conosciute quasi esclusivamente dal pubblico locale. È il caso di Chongqing, metropoli verticale e multistrato, divenuta virale grazie all’iconico passaggio della monorotaia attraverso un edificio residenziale, simbolo di un’urbanistica ardita e scenografica. Ma l’interesse non si ferma alle immagini spettacolari: a emergere sono anche antiche città minerarie, villaggi di montagna, paesaggi sacri e architetture sospese tra tradizione e sperimentazione. Questa nuova domanda stimola una rilettura dell’offerta: Mistral Tour osserva un crescente apprezzamento per mete capaci di raccontare storie meno conosciute, spesso legate al patrimonio immateriale, alle culture locali o alla natura reinterpretata in chiave contemporanea.\r

\r

La Cina per tutti\r

Un ulteriore riflesso di questa tendenza è la forte e crescente richiesta di viaggi individuali rispetto a quelli di gruppo con accompagnatori dall’Italia, anche perché l’assistenza fornita in Cina risulta ormai di livello molto elevato, ma surrogata al tempo stesso dall’ampia possibilità di muoversi attraverso app e tech facilities. Esempio emblematico è la facilità con cui è ora possibile prenotare viaggi in treno o in aereo per gli spostamenti interni, ma anche per procurarsi taxi, biciclette o riservare un ristorante. I pagamenti, poi, risultano semplicissimi e immediati, potendo essere effettuati ovunque a livello elettronico. Anziché rivolgersi ai grandi alberghi della Cina pre-Covid, ora il visitatore è in grado di scegliere soluzioni ricettive di ogni sorta, da boutique hotel a dimore storiche, concedendosi esperienze luxury prima assai rare e ricercate.\r

Un contributo decisivo, tanto da contraddistinguere il prodotto Mistral Tour rispetto all’intero mercato italiano, viene dalla disponibilità in loco di una struttura d’assistenza capillare, resa possibile dalla graduale sostituzione dei vecchi partner statali di Mistral Tour a favore di imprese cinesi giovani, flessibili e preparatissime, capaci di interfacciarsi agevolmente anche con professionisti italiani specializzati nell’avviare presidi di appoggio sulle destinazioni estere. In aggiunta, la squadra dell’operatore attiva sulla destinazione è stata completamente rinnovata, potendo contare su sei specialisti motivati e appassionati di Cina.\r

\r

L'inverno di Mistral\r

Forte di queste risorse, per la stagione entrante Mistral Tour ha pianificato un’intesa campagna promozionale sul prodotto Cina invernale, la cui stagionalità permette di godere di un rapporto qualità-prezzo estremamente vantaggioso, oltre che di opportunità di visita inusuali e focalizzate soprattutto sul lifestyle urbano. Per il trade è inoltre in programma fra gennaio e febbraio un evento speciale, durante il quale sarà possibile scoprire la “nuova Cina” insieme a un gruppo selezionato di ospiti, così come avviare la piena promozione del catalogo 2026. Verso primavera sarà organizzato pure un educational, a ulteriore supporto di un’intensa campagna di incontri sul territorio e di formazioni online.","post_title":"Mistral Tour, Serra: «Riflettori puntati sulla Cina \"alternativa\"»","post_date":"2025-11-03T09:59:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762163968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sciopero. Ennesima giornata critica per il trasporto aereo quella di oggi, 29 ottobre. E' infatti cominciato lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Uilt-Uil, Osp Filt-Cgil e Ost Fit-Cisl e che interessa il personale degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. \r

\r

A questi si somma la mobilitazione di Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Usb e Osr Cub Trasporti negli scali di Pisa e Firenze. Non è tutto: sempre nella giornata odierna, altri scioperi riguardano il personale di alcune compagnie aeree, che potrebbero ripercuotersi anche negli aeroporti italiani.\r

\r

Nello specifico, dalle 13 alle 17 si fermeranno a livello nazionale i dipendenti di Vueling, per l’agitazione proclamata per il personale navigante da Usb lavoro privato, assistenti di volo da Rsa Filt-Cigl e Anpac, e per tutto il personale rappresentato da Usb lavoro privato.\r

Air France Klm\r

Inoltre i dipendenti di terra di Air France e di Klm incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 12 alle 16, aderendo all’agitazione nazionale proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-ta.\r

\r

Enac ricorda che «durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Saranno comunque garantiti i voli di Stato, sanitari, d’emergenza e umanitari; i voli in continuità territoriale con le isole; i voli intercontinentali in arrivo già in viaggio prima dell’inizio dello sciopero»","post_title":"Oggi nuovo sciopero del trasporto aereo: orari e voli garantiti","post_date":"2025-10-29T09:42:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1761730942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate».\r

Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi.\r

\r

Le ultime novità\r

Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design.\r

Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group.\r

Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico.\r

Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito.\r

Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. \r

L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030.\r

","post_title":"Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture","post_date":"2025-10-28T10:32:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761647531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un legame ancora più stretto con il mercato Italia e un focus preciso che punta a promuovere la destinazione oltre il segmento lusso, e a diversi target di visitatori.\r

\r

Con queste premesse Tahiti Tourisme è tornata all'ultimo Ttg di Rimini, come racconta Tehani Mairai, responsabile promozione internazionale: «Siamo tornati a Rimini dopo sette anni di assenza, un periodo in cui il mercato italiano è sempre rimasto fedele alla destinazione e, anzi, ha registrato una crescita del numero di visitatori.\r

\r

Oggi vogliamo amplificare ulteriormente il messaggio di una meta che ha superato l'identificazione con il viaggio luxury o per i novelli sposi. Vorremmo ricordare - o far scoprire - agli italiani che la Polinesia Francese è anche una destinazione per chi viaggia solo, perché è sicura e semplice da visitare. Ed è aperta a tutti, come la nostra cultura ci insegna, dalla comunità Lgbtq ai viaggiatori senior».\r

\r

In questo quadro, il mercato Italia si colloca nella top 5 per numero di arrivi, «il secondo in Europa dopo la Francia e, a luglio, abbiamo registrato un aumento dell'8% anno su anno dei turisti italiani».\r

\r

Un viaggio lungo, «ma accessibile: non solo via Parigi, ma volando direttamente dall'Italia negli Stati Uniti (Los Angeles) e da lì poi sono sole otto ore per raggiungere Tahiti». Qui i nostri connazionali si fermano mediamente una settimana, dieci giorni, «un soggiorno che consente di scoprire diverse isole o semplicemente di rilassarsi a Tahiti. \r

Primo piano sulle crociere\r

Il comparto crocieristico sta vivendo un momento di grande slancio: «Ci sono tre navi basate qui tutto l'anno: la Paul Gauguin, la Star Breeze (Windstar Cruises) e l'Aranui della Aranui Cruises. Entrambe le prime due hanno portato anche un'altra nave, mentre Aranui posizionerà una nuova unità nel 2027. Siamo molto soddisfatti della crescita del settore crocieristico perché si tratta di equipaggi di piccole dimensioni, in linea con la nostra strategia di turismo sostenibile, su piccola scala».\r

\r

I numeri parlano chiaro: nel 2024 la destinazione ha totalizzato poco meno di 270.000 arrivi, «un numero di cui siamo orgogliosi, perché essere uno di quei pochi ti rende in qualche modo speciale. Ma dietro questo numero c'è anche l'impegno di una popolazione che vuole condividere con il visitatore l'autenticità della propria terra, senza scendere a compressi per registrare numeri più elevati».\r

\r

Se su questa lunghezza d'onda cresce anche l'offerta ricettiva: «Le novità alberghiere includono diverse strutture a 3 stelle, con l'obiettivo di essere maggiormente inclusivi, evitando di concentrarci esclusivamente sul lusso. E questo è il risultato dell'ascolto da parte della destinazione delle esigenze dei tour operator e dei partner locali».","post_title":"Tahiti Tourisme: «Lusso e viaggi di nozze? La Polinesia Francese è tanto altro»","post_date":"2025-10-27T13:37:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761572252000]}]}}