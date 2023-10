Sabre: nuovo accordo di distribuzione Ndc con Air France-Klm Sabre Corporation ed Air France-Klm hanno siglato un accordo strategico pluriennale di distribuzione Ndc e il rinnovo dell’intesa Edifact, già esistente. Le offerte Ndc del vettore franco-olandese saranno distribuite alle agenzie di viaggio collegate a Sabre in più fasi nel corso del prossimo anno. L’accordo dimostra il continuo impegno di Sabre nel promuovere il valore e servire i diversi interessi dei vari attori coinvolti nel mercato globale dei viaggi. Aiuta le agenzie ad acquistare in modo efficiente e a confrontare offerte sempre più sofisticate, mentre i loro viaggiatori beneficeranno di un’esperienza migliorata con maggiore scelta e trasparenza. Inoltre, consente ad Air France e Klm di distribuire le loro offerte Ndc personalizzate, grazie a prezzi continui e pacchetti su misura, alla rete globale di agenzie collegate a Sabre. «La scelta dei giusti partner tecnologici di viaggio con cui collaborare è fondamentale – ha dichiarato Angus Clarke, cco Air France -. Ecco perché siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con Sabre. Questo aiuterà i nostri partner agenti di viaggio a distribuire l’offerta Ndc di Air France-KLM, offrendo ai viaggiatori una gamma più ampia di opzioni per migliorare il loro viaggio, dall’inizio alla fine». «Sin dall’inizio, Sabre si è impegnata ad andare oltre l’Ndc per contribuire alla costruzione di un nuovo ecosistema di viaggio più efficiente e personalizzato, in grado di soddisfare le esigenze dinamiche dei viaggiatori di oggi – ha aggiunto Roshan Mendis, cco di Sabre Travel Solutions -.Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti Edifact e contenuti Ndc migliorati durante la transizione verso un nuovo mondo di offerte e ordini». Condividi

