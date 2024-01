Primarete: le novità Qatar Airways e Air Europa su Venezia rafforzano il core business biglietteria Iata C’è soddisfazione nel gruppo Primarete per il ritorno dei collegamenti su Venezia con Doha e Madrid di Qatar Airways e Air Europa annunciati negli ultimi mesi dell’anno. “Siamo molto contenti – dichiara infatti il presidente, Ivano Zilio -: la nostra partnership con queste due compagnie è di lunga data e anche con i manager che le dirigono. Venezia è per di più un aeroporto fondamentale per il nostro gruppo distributivo, che ha sempre più il core business nel settore biglietteria Iata per agenzie; la reintroduzione del volo di Qatar su Doha costituisce perciò un collegamento indispensabile per l’offerta sul Medio ed Estremo Oriente, mentre il volo di Air Europa sull’hub di Madrid ci fortificherà sull’America Latina”. Il gruppo guidato ormai da 30 anni da Zilio continua insomma a consolidare uno degli aspetti più strategici della propria attività: “Siamo una garanzia Iata storica e affidabile nel mercato italiano; la riprova anche la collaborazione di natura commerciale che da anni portiamo avanti con il gruppo Cisalpina. Ma c’è un’altra importante novità per il 2024: l’ulteriore impulso che daremo alla nostra piattaforma semplificata Flypoint MultiGds. Questa permette già a più di mille agenzie viaggi registrate di selezionare i migliori prezzi di voli in pochi secondi opzionandoli o mandandoli in conferma anche su multi tratte”. Condividi

