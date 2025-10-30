Primarete lancia il “Summit del Turismo” dal 14 al 16 novembre Il mondo del turismo si dà appuntamento, per il “Summit del Turismo” 2025, nel suggestivo scenario del Parco Termale dei Colli Euganei, l’evento firmato Primarete che dal 14 al 16 novembre riunirà i principali protagonisti del settore: tour operator, compagnie aeree e oltre 200 agenti di viaggio provenienti da tutta Italia. Tre giornate dedicate al confronto, all’innovazione, al benessere delle terme e alla condivisione di idee in un contesto di grande eleganza e ispirazione. Il programma prevede un talk show che proverà a dare una visione reale agli agenti di viaggio sul tanto discusso tema dell’IA, con la partecipazione di uno dei più illustri professori universitari, il De Marchi Damiano, della cattedra marketing e turismo della Cà Foscari di Venezia. Un percorso Si alterneranno sul palco del Summit una ventina di personaggi di spicco del settore, che proveranno a tracciare un percorso, positivo o negativo, dell’impatto che avrà l’intelligenza Artificiale sul futuro delle agenzie. Workshop, momenti di networking e una cena di gala esclusiva che si terrà in un castello mozzafiato dei Colli Euganei, andranno a coronare un’esperienza di altissimo livello professionale e umano. “Ho ideato il Summit del Turismo non come una convention o una mini-fiera – anche se ne conserva alcuni tratti – ma come un autentico punto di incontro tra chi produce e chi distribuisce i viaggi” – dichiara Ivano Zilio, presidente del Gruppo Primarete. “Volevo creare un momento di serenità, dialogo e partecipazione, dove persone e aziende potessero stare a stretto contatto, confrontarsi, condividere esperienze e ritrovare lo spirito autentico del nostro settore. In fondo, questo evento è una grande festa di ritrovo, un modo per celebrare insieme la forza del turismo italiano. E poi, dove trovi oggi un’occasione come questa? Non si è mai visto un think tank di così alto livello tra manager, presidenti e direttori con cui potersi confrontare faccia a faccia, in un clima di vera collaborazione e amicizia.” Condividi

