Milano 2025: le tendenze del turismo urbano e dell’ospitalità Milano è uno dei luoghi simbolo del nuovo boom economico e sociale italiano. Il capoluogo lombardo ad oggi è la capitale di riferimento per le maggiori aziende di qualsiasi settore, dall’informatica, al marketing, passando per i settori finanziari e tanto altro. Se qualcuno sta pensando di aprire una start up o di aprire una sede in Italia lo fa a Milano. Milano, Milano, Milano, everywhere Questo continuo parlare di Milano non ha fatto altro che puntare gli occhi di tutto il mondo sul capoluogo lombardo. Che si tratti di turismo o di lavoro tutti volevano mettere piede in città per ammirare questa città miracolosa. Maree di persone si riversano tuttora su internet cercando di prenotare un hotel a Milano, un B&B, una casa vacanze, un posto letto. Tutto questo ha portato ad una fastidiosa conseguenza che viene pagata da tutti: i costi alti di case, appartamenti e strutture ricettive. Un discorso molto complesso che affonda molte delle sue radici nell’over tourism, altra problematica mondiale, ma che sta creando non pochi problemi alla vita nella città fantastica. Guai in paradiso Milano è tra le città italiane che più sta soffrendo della problematica degli alti costi di case e strutture ricettive. Il sogno di una vita migliore, di un posto di lavoro soddisfacente sta andando in frantumi portandosi dietro anche il turismo. Infatti oggi sempre più persone non riescono a far fronte alle spese importanti che questa città, in particolare il settore immobiliare, richiede. Oggi giorno chiunque è in possesso di un locale ad uso abitativo lo mette in affitto per brevi periodi, ovvero i B&B e le case vacanze. Tutto per poter spremere denaro dal settore turistico. Solo che oggi a Milano al prezzo di un 4 Stelle prendi in affitto il giaciglio stile Betlemme di prima. Si è arrivati a pagare 700€ al mese per una stanza in affitto. Questione Ospitalità Il mercato lo conosciamo, è spietato ma funzionale. Se c’è richiesta allora c’è offerta. La problematica principale è che ad oggi non c’è quella serietà nel settore dell’Ospitalità. O meglio c’è in quei luoghi dove si è sempre fatto e dove dietro ci sono anni di preparazione. Non di certo nei B&B e nelle case vacanze affittate solo perché a Milano è diventato un investimento sicuro. Naturalmente non tutti sono così. Che si tratti di studenti, di lavoratori o di turisti il settore dell’Ospitalità sta veramente facendo fatica a trovare delle risposte a questa problematica. Tant’è che i prezzi degli immobili stanno salendo anche nell’hinterland milanese. Luogo, fino a qualche tempo fa, sicuro per tutti coloro che non riuscivano a comprare o affittare casa in città. Una nuova speranza Ormai la tematica dell’over tourism è su tutti i tavoli dei ministeri che se ne occupano. Tutti sanno. Soprattutto sono a conoscenza del fatto che la bolla prima o poi esploderà facendo ulteriori danni. Per quanto riguarda il turismo la risposta, provvisoria, è decentralizzare, cosa che potrebbe andare bene anche per la questione lavorativa. L’importante è garantire alle aziende e ai lavoratori gli stessi servizi e gli stessi standard di Milano. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 è stato un anno di consolidamento per Space Hotels, con indicatori positivi che confermano la solidità del gruppo: tra gennaio e agosto il fatturato è cresciuto del 7%, le roomnights hanno registrato un incremento del 14,3%, mentre il ricavo medio ha segnato una lieve flessione del 5,74%. Una dinamica che evidenzia come la maggiore occupazione abbia in parte compensato la riduzione della tariffa media. I mercati di riferimento Sul fronte dei mercati, l’Europa si conferma in crescita, a testimonianza di un rinnovato interesse dei viaggiatori continentali per le strutture indipendenti italiane. Gli Stati Uniti hanno fatto segnare una lieve flessione, bilanciata dall’andamento in ripresa del Canada, pur con volumi più contenuti. Space Hotels sarà presente a Ttg Travel Experience presso il padiglione A5 - atand 530. In fiera, Space Hotels presenterà le sue ultime novità, affiancata dai rappresentanti di alcuni degli hotel affiliati, tra cui Sweet Hotel,recentemente entrato a far parte del network. [post_title] => Space Hotels, anno di consolidamento [post_date] => 2025-09-30T12:12:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759234375000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497858" align="aligncenter" width="475"] credits: Andrea Fontalvo (@andreafontalvo) - Unsplash[/caption] Milano è uno dei luoghi simbolo del nuovo boom economico e sociale italiano. Il capoluogo lombardo ad oggi è la capitale di riferimento per le maggiori aziende di qualsiasi settore, dall’informatica, al marketing, passando per i settori finanziari e tanto altro. Se qualcuno sta pensando di aprire una start up o di aprire una sede in Italia lo fa a Milano. Milano, Milano, Milano, everywhere Questo continuo parlare di Milano non ha fatto altro che puntare gli occhi di tutto il mondo sul capoluogo lombardo. Che si tratti di turismo o di lavoro tutti volevano mettere piede in città per ammirare questa città miracolosa. Maree di persone si riversano tuttora su internet cercando di prenotare un hotel a Milano, un B&B, una casa vacanze, un posto letto. Tutto questo ha portato ad una fastidiosa conseguenza che viene pagata da tutti: i costi alti di case, appartamenti e strutture ricettive. Un discorso molto complesso che affonda molte delle sue radici nell'over tourism, altra problematica mondiale, ma che sta creando non pochi problemi alla vita nella città fantastica. Guai in paradiso Milano è tra le città italiane che più sta soffrendo della problematica degli alti costi di case e strutture ricettive. Il sogno di una vita migliore, di un posto di lavoro soddisfacente sta andando in frantumi portandosi dietro anche il turismo. Infatti oggi sempre più persone non riescono a far fronte alle spese importanti che questa città, in particolare il settore immobiliare, richiede. Oggi giorno chiunque è in possesso di un locale ad uso abitativo lo mette in affitto per brevi periodi, ovvero i B&B e le case vacanze. Tutto per poter spremere denaro dal settore turistico. Solo che oggi a Milano al prezzo di un 4 Stelle prendi in affitto il giaciglio stile Betlemme di prima. Si è arrivati a pagare 700€ al mese per una stanza in affitto. Questione Ospitalità Il mercato lo conosciamo, è spietato ma funzionale. Se c’è richiesta allora c’è offerta. La problematica principale è che ad oggi non c’è quella serietà nel settore dell’Ospitalità. O meglio c’è in quei luoghi dove si è sempre fatto e dove dietro ci sono anni di preparazione. Non di certo nei B&B e nelle case vacanze affittate solo perché a Milano è diventato un investimento sicuro. Naturalmente non tutti sono così. [caption id="attachment_497857" align="aligncenter" width="561"] credits: mathieu gauzy (@gozstudio) - Unsplash[/caption] Che si tratti di studenti, di lavoratori o di turisti il settore dell’Ospitalità sta veramente facendo fatica a trovare delle risposte a questa problematica. Tant’è che i prezzi degli immobili stanno salendo anche nell'hinterland milanese. Luogo, fino a qualche tempo fa, sicuro per tutti coloro che non riuscivano a comprare o affittare casa in città. Una nuova speranza Ormai la tematica dell’over tourism è su tutti i tavoli dei ministeri che se ne occupano. Tutti sanno. Soprattutto sono a conoscenza del fatto che la bolla prima o poi esploderà facendo ulteriori danni. Per quanto riguarda il turismo la risposta, provvisoria, è decentralizzare, cosa che potrebbe andare bene anche per la questione lavorativa. L’importante è garantire alle aziende e ai lavoratori gli stessi servizi e gli stessi standard di Milano. [post_title] => Milano 2025: le tendenze del turismo urbano e dell'ospitalità [post_date] => 2025-09-30T12:00:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759233635000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Arabia ha accolto in flotta il suo primo Airbus A320neo, parte dell'ordine di 120 aeromobili della famiglia A320 effettuato con Airbus nel 2019 (che comprende 73 A320neo, 27 A321neo e 20 A321Xlr). «La consegna del primo aeromobile del nostro ordine Airbus segna una tappa importante nella crescita di Air Arabia e nella strategia di sviluppo della flotta -Abdullah Bin Mohammad Al Thani, presidente di Air Arabia -. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra flotta, rimaniamo impegnati nell'efficienza operativa, nell'innovazione e nella sostenibilità, garantendo al contempo comfort e valore ai nostri passeggeri». «Nel corso degli anni, la nostra flotta e la configurazione della cabina hanno garantito operazioni affidabili e un'ottima esperienza ai passeggeri. L'introduzione dell'A320neo migliorerà ulteriormente le nostre prestazioni operative e sosterrà la nostra continua espansione in nuovi mercati. Rimaniamo concentrati sull'adozione delle ultime tecnologie per promuovere l'efficienza in tutti gli aspetti delle nostre operazioni». Il velivolo entrerà in servizio il prossimo 1° ottobre, con il suo primo volo commerciale tra Sharjah e Bangkok. Entro la fine dell'anno sono previste ulteriori consegne di aeromobili. [post_title] => Air Arabia: entra in flotta il primo dei 120 Airbus 320neo ordinati nel 2019 [post_date] => 2025-09-30T12:00:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759233601000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'hotel Imperiale, affacciato su via Veneto nel cuore di Roma, torna agli antichi splendori. E' infatti stata ultimata la ristrutturazione durata 18 mesi a cura di Omnia Hotels, che ha riportato la struttura a occupare un ruolo di primo piano nell'hotellerie di lusso della capitale. L'hotel Oggi l’hotel Imperiale offre 81 camere e suite, affacciate sia su via Veneto che all’interno, alcune dotate di terrazza privata, tra le quali spicca la suite all’ultimo piano; il luminoso Convivio Lounge rappresenta il luogo perfetto per una pausa durante la giornata e la sala riunioni Flavia offre moderne tecnologie per incontri di lavoro o eventi. «Dopo mesi di intensi lavori siamo felici di poter offrire alla città un nuovo gioiello in una delle strade più note al mondo - afferma Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. La ristrutturazione dell’hotel Imperiale a via Veneto è stata particolarmente delicata, data l’importanza storica e la complessità del progetto condotto di concerto con la soprintendenza dei Beni Culturali, ma finalmente questo hotel torna a splendere pronto ad accogliere il turismo nazionale ed i internazionale». Il progetto di ristrutturazione dell’hotel Imperiale, curato da Andrea Auletta, pone l’accento sull’eleganza romana e l’accoglienza contemporanea: gli interni richiamano la tradizione estetica italiana con un linguaggio sobrio e raffinato, in cui materiali pregiati, calde tonalità e luci soffuse danno vita a un’atmosfera accogliente e sofisticata. Tutto questo nel totale rispetto della sostenibilità, utilizzando le tecnologie più avanzate. Caratteristica unica il Convivio Lounge, il salotto che ospita il bar e il ristorante, con uno spazio all’aperto nel cuore della città, un rifugio di quiete lontano dal caos: un vero e proprio giardino d’inverno con richiami alla vicina Villa Borghese nella carta da parati, un grande lucernario a soffitto con i lampadari originali e un’area esterna nel verde. . [post_title] => Omnia Hotels: concluso il restyling dell'hotel Imperiale di Roma [post_date] => 2025-09-30T11:58:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759233484000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ferdeghini Comunicazione amplia le sinergie nel campo dell'hotellerie e del tour operating. L'ultima novità riguarda l'avvio della collaborazione con AG Group, gruppo italiano attivo nel turismo e nell’ospitalità, con una solida esperienza che integra dmc/tour operating, consulenza alberghiera e gestione di hotel e resort in Italia. Da oggi Ferdeghini Comunicazione affiancherà AG Group nelle attività di ufficio stampa, pr e media relation. Un nuovo percorso che vedrà Ferdeghini Comunicazione impegnata nella promozione di una realtà dinamica e strutturata, che fa della passione per l’Italia e per l’accoglienza il cuore della propria visione. [post_title] => AG Group avvia la collaborazione con Ferdeghini Comunicazione [post_date] => 2025-09-30T11:48:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759232938000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines espande il network europeo con l'aggiunta di Stavanger: la nuova rotta da Varsavia per la città del Sud-ovest della Norvegia sarà attiva dal prossimo 24 novembre. L'operativo precede quattro frequenze alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì; i voli saranno operati con aeromobili Boeing 737 Max 8 con due classi di servizio a bordo. Il nuovo collegamento per Stavanger si affianca ai nuovi voli inseriti recentemente nel network per Lisbona, Malta, Reykjavik e Salonicco. [post_title] => Lot aprirà un nuovo collegamento da Varsavia a Stavanger [post_date] => 2025-09-30T11:43:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759232600000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kel 12 lancia la nuova linea di viaggio Active, pensata per chi desidera effettuare trekking, tour in bicicletta o itinerari naturalistici in Italia, Europa o nel mondo secondo i principi del turismo lento, sostenibile e consapevole. Il cuore pulsante del progetto è l’esperienza. Ogni itinerario è modellato su misura grazie al contributo delle guide ambientali escursionistiche, veri e propri artigiani del viaggio. E ogni partenza è in piccoli gruppi (massimo 14 partecipanti). Ottanta itinerari La linea Active propone 80 viaggi diversi, progettati per adattarsi a differenti livelli di esperienza, allenamento e spirito di adattamento. Ogni viaggio è classificato per grado di difficoltà, dal più semplice al più impegnativo, ma sempre con lo stesso spirito: nessuna gara, nessun cronometro. Dal trekking all’isola d’Elba o all’isola di Capraia, perfetti per un week-end attivo, al campo base dell’Everest, passando per safari trekking tra Zambia e Malawi, ogni proposta è un invito a rallentare e vivere un'avventura che arricchisce. Ci sono proposte facili e accessibili a tutti, come un weekend di trekking nella Val d’Orcia, o sull’isola d’Elba e a Capraia, perfette anche per le famiglie attive che desiderano condividere l’esperienza con i propri figli. Per chi cerca qualcosa di più intenso, ci sono itinerari avventurosi, come il trekking nel Vietnam del Nord, con pernottamenti nelle palafitte di bambù delle minoranze etniche. E poi ci sono i viaggi che fanno sognare, come il campo base dell’Everest, i percorsi nel Nord Africa, le Ande, il Canada e il Guatemala. Gli itinerari della linea Active sono pensati per offrire un'esperienza autentica di scoperta in ogni angolo del mondo, con una distribuzione studiata per soddisfare viaggiatori di ogni livello e desiderio. Circa il 30% delle proposte si svolge in Italia. L’Europa – compresi il Mediterraneo e il Nordafrica – rappresenta il cuore della proposta, con il 60% degli itinerari. Il restante 10% è dedicato a destinazioni extraeuropee, più lontane e avventurose, pensate per viaggiatori esperti o per chi desidera mettersi davvero alla prova in contesti straordinari come l’America Latina, l’Asia o l’Africa australe. La linea si rivolge soprattutto a viaggiatori consapevoli tra i 45 e i 65 anni, alla ricerca di esperienze genuine e non convenzionali. Ma non mancano proposte pensate per famiglie attive, con itinerari adatti anche a ragazzi dai 14 anni in su. «Active – spiega Giuseppe Gaimari, product manager linea Active di Kel 12 con un'esperienza ventennale nell'organizzazione di viaggi a piedi, in bici e on the road - non è una linea pensata per chi vuole fare sport, ma per chi vuole riscoprire il piacere di muoversi lentamente. È nata per chi ha bisogno di evadere dal caos e ritrovare una connessione più profonda con i territori, con le persone, con se stesso. Camminare e pedalare diventano strumenti per riconnettersi al mondo, non per competere. Ogni viaggio è un invito alla scoperta consapevole e sostenibile. Spesso dormiamo in strutture a conduzione familiare, altre volte – come in Vietnam – in palafitte di bambù tra le foreste. Ogni scelta è pensata per portare i viaggiatori dentro l’anima dei luoghi. Con Active si vince sempre, anche se non c’è una gara: si vince un’esperienza, un arricchimento interiore, la bellezza di aver vissuto davvero». [post_title] => Kel 12 riscopre il turismo lento con la linea Active [post_date] => 2025-09-30T11:30:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759231806000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ed Etihad Airways sono diventati main partners dell’Eurolega di basket per i prossimi quattro anni. L'accordo rafforza la crescente importanza di Abu Dhabi nello sport mondiale e segna un momento decisivo nell'evoluzione commerciale dell'Eurolega di basket, connettendo l'emirato con l'appassionata fanbase della competizione, che conta oltre 90 milioni di sostenitori in tutto il mondo. I marchi Experience Abu Dhabi ed Etihad Airways saranno presenti in modo rilevante in tutte le partite dell'Eurolega e dell'EuroCup, nella cartellonistica in arena, nelle trasmissioni in diretta e a rotazione sulle maglie di tutte le squadre partecipanti all'Eurolega. La partnership si estende anche alla sfera digitale, con un'ampia integrazione del marchio sulle piattaforme dell'Eurolega di basket e contenuti esclusivi creati in collaborazione. I tifosi potranno inoltre aspettarsi una serie di iniziative innovative volte ad approfondire il coinvolgimento, ampliare la portata globale delle competizioni e avvicinare il pubblico al gioco. «Questa partnership strategica con l’Eurolega di basket ed Etihad Airways rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento della presenza di Abu Dhabi sulla scena mondiale e nel consolidamento della sua posizione di vibrante centro nevralgico per gli appassionati di basket di tutto il mondo - afferma Saood Abdulaziz Al Hosani, sottosegretario Dct Abu Dhabi -. L'impatto dello sport va ben oltre il campo da gioco: stimola la crescita economica promuovendo il turismo, attirando investimenti e migliorando le infrastrutture per i grandi eventi. Questa partnership rappresenta un pilastro fondamentale della nostra Strategia Turistica 2030, favorendo la crescita del numero di visitatori, sostenendo la diversificazione economica e consolidando lo status di Abu Dhabi come destinazione globale privilegiata per il turismo, la cultura e lo sport». «L'Eurolega rappresenta l'apice del basket europeo e siamo entusiasti di sostenere questo incredibile spettacolo insieme al nostro partner Dct Abu Dhabi - aggiunge Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways -. Attraverso la nostra rete, mettiamo in contatto i fan di tutto il mondo per assistere a partite di basket di livello mondiale, e al contempo questa partnership ci consente di raggiungere un nuovo pubblico che condivide la nostra idea che le esperienze migliori si vivono quando ci si avventura oltre i confini». [post_title] => Abu Dhabi ed Etihad Airways sono main sponsor dell'Eurolega di basket [post_date] => 2025-09-30T11:17:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759231047000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air applicherà un rapporto di conversione delle miglia di 1:1 per le miglia accumulate con i voli Asiana Airlines e di 1:0,82 per le miglia accumulate con le spese effettuate con carta di credito e altre attività non legate ai voli dopo l'integrazione delle due compagnie aeree, prevista per dicembre 2026. Tuttavia, i programmi di accumulo miglia di entrambe le compagnie aeree rimarranno separati per i prossimi 10 anni, consentendo ai passeggeri di conservare le miglia Asiana e di utilizzarle con Korean Air. La Fair Trade Commission ha dichiarato che fino al 13 ottobre raccoglierà i commenti del pubblico sulla proposta, prima di finalizzarla. A giugno l'autorità antitrust aveva respinto il piano precedente, citando “una mancanza di chiarezza sul rapporto di cambio”. In base ala revisione del piano, le miglia Asiana saranno mantenute per 10 anni dopo la fusione e potranno essere utilizzate come prima, senza conversione, per l'acquisto di biglietti con la compagnia aerea integrata Korean Air. In tali casi, le detrazioni di miglia per servizi come l'upgrade dei posti seguiranno gli standard esistenti di Asiana. Tuttavia, poiché Korean Air e Asiana hanno requisiti di riscatto delle miglia quasi identici, il piano appare generoso nei confronti dei titolari di miglia Asiana. Ad esempio, per riscattare un biglietto premio in classe economica da Incheon a Los Angeles il 1° novembre sono necessarie 35.000 miglia su entrambe le compagnie aeree. Lo stesso vale per rotte come Sydney e Londra, mentre un biglietto per Fukuoka richiede 15.000 miglia su entrambi i programmi. [post_title] => Korean Air: le miglia accumulate con Asiana saranno valide per 10 anni dopo il merger [post_date] => 2025-09-30T10:41:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759228915000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano 2025 le tendenze del turismo urbano dellospitalita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5224,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 è stato un anno di consolidamento per Space Hotels, con indicatori positivi che confermano la solidità del gruppo: tra gennaio e agosto il fatturato è cresciuto del 7%, le roomnights hanno registrato un incremento del 14,3%, mentre il ricavo medio ha segnato una lieve flessione del 5,74%. Una dinamica che evidenzia come la maggiore occupazione abbia in parte compensato la riduzione della tariffa media.\r

I mercati di riferimento\r

Sul fronte dei mercati, l’Europa si conferma in crescita, a testimonianza di un rinnovato interesse dei viaggiatori continentali per le strutture indipendenti italiane. Gli Stati Uniti hanno fatto segnare una lieve flessione, bilanciata dall’andamento in ripresa del Canada, pur con volumi più contenuti.\r

\r

Space Hotels sarà presente a Ttg Travel Experience presso il padiglione A5 - atand 530. In fiera, Space Hotels presenterà le sue ultime novità, affiancata dai rappresentanti di alcuni degli hotel affiliati, tra cui Sweet Hotel,recentemente entrato a far parte del network.\r

\r

","post_title":"Space Hotels, anno di consolidamento","post_date":"2025-09-30T12:12:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759234375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497858\" align=\"aligncenter\" width=\"475\"] credits: Andrea Fontalvo (@andreafontalvo) - Unsplash[/caption]\r

\r

Milano è uno dei luoghi simbolo del nuovo boom economico e sociale italiano. Il capoluogo lombardo ad oggi è la capitale di riferimento per le maggiori aziende di qualsiasi settore, dall’informatica, al marketing, passando per i settori finanziari e tanto altro. Se qualcuno sta pensando di aprire una start up o di aprire una sede in Italia lo fa a Milano.\r

Milano, Milano, Milano, everywhere\r

Questo continuo parlare di Milano non ha fatto altro che puntare gli occhi di tutto il mondo sul capoluogo lombardo. Che si tratti di turismo o di lavoro tutti volevano mettere piede in città per ammirare questa città miracolosa. Maree di persone si riversano tuttora su internet cercando di prenotare un hotel a Milano, un B&B, una casa vacanze, un posto letto. \r

\r

Tutto questo ha portato ad una fastidiosa conseguenza che viene pagata da tutti: i costi alti di case, appartamenti e strutture ricettive. Un discorso molto complesso che affonda molte delle sue radici nell'over tourism, altra problematica mondiale, ma che sta creando non pochi problemi alla vita nella città fantastica.\r

Guai in paradiso\r

Milano è tra le città italiane che più sta soffrendo della problematica degli alti costi di case e strutture ricettive. Il sogno di una vita migliore, di un posto di lavoro soddisfacente sta andando in frantumi portandosi dietro anche il turismo. Infatti oggi sempre più persone non riescono a far fronte alle spese importanti che questa città, in particolare il settore immobiliare, richiede.\r

\r

Oggi giorno chiunque è in possesso di un locale ad uso abitativo lo mette in affitto per brevi periodi, ovvero i B&B e le case vacanze. Tutto per poter spremere denaro dal settore turistico. Solo che oggi a Milano al prezzo di un 4 Stelle prendi in affitto il giaciglio stile Betlemme di prima. Si è arrivati a pagare 700€ al mese per una stanza in affitto.\r

Questione Ospitalità\r

Il mercato lo conosciamo, è spietato ma funzionale. Se c’è richiesta allora c’è offerta. La problematica principale è che ad oggi non c’è quella serietà nel settore dell’Ospitalità. O meglio c’è in quei luoghi dove si è sempre fatto e dove dietro ci sono anni di preparazione. Non di certo nei B&B e nelle case vacanze affittate solo perché a Milano è diventato un investimento sicuro. Naturalmente non tutti sono così.\r

\r

[caption id=\"attachment_497857\" align=\"aligncenter\" width=\"561\"] credits: mathieu gauzy (@gozstudio) - Unsplash[/caption]\r

\r

Che si tratti di studenti, di lavoratori o di turisti il settore dell’Ospitalità sta veramente facendo fatica a trovare delle risposte a questa problematica. Tant’è che i prezzi degli immobili stanno salendo anche nell'hinterland milanese. Luogo, fino a qualche tempo fa, sicuro per tutti coloro che non riuscivano a comprare o affittare casa in città.\r

Una nuova speranza\r

Ormai la tematica dell’over tourism è su tutti i tavoli dei ministeri che se ne occupano. Tutti sanno. Soprattutto sono a conoscenza del fatto che la bolla prima o poi esploderà facendo ulteriori danni. Per quanto riguarda il turismo la risposta, provvisoria, è decentralizzare, cosa che potrebbe andare bene anche per la questione lavorativa. L’importante è garantire alle aziende e ai lavoratori gli stessi servizi e gli stessi standard di Milano. \r

\r

","post_title":"Milano 2025: le tendenze del turismo urbano e dell'ospitalità","post_date":"2025-09-30T12:00:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759233635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Arabia ha accolto in flotta il suo primo Airbus A320neo, parte dell'ordine di 120 aeromobili della famiglia A320 effettuato con Airbus nel 2019 (che comprende 73 A320neo, 27 A321neo e 20 A321Xlr).\r

\r

«La consegna del primo aeromobile del nostro ordine Airbus segna una tappa importante nella crescita di Air Arabia e nella strategia di sviluppo della flotta -Abdullah Bin Mohammad Al Thani, presidente di Air Arabia -. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra flotta, rimaniamo impegnati nell'efficienza operativa, nell'innovazione e nella sostenibilità, garantendo al contempo comfort e valore ai nostri passeggeri».\r

\r

«Nel corso degli anni, la nostra flotta e la configurazione della cabina hanno garantito operazioni affidabili e un'ottima esperienza ai passeggeri. L'introduzione dell'A320neo migliorerà ulteriormente le nostre prestazioni operative e sosterrà la nostra continua espansione in nuovi mercati. Rimaniamo concentrati sull'adozione delle ultime tecnologie per promuovere l'efficienza in tutti gli aspetti delle nostre operazioni».\r

\r

Il velivolo entrerà in servizio il prossimo 1° ottobre, con il suo primo volo commerciale tra Sharjah e Bangkok. Entro la fine dell'anno sono previste ulteriori consegne di aeromobili.","post_title":"Air Arabia: entra in flotta il primo dei 120 Airbus 320neo ordinati nel 2019","post_date":"2025-09-30T12:00:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759233601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Imperiale, affacciato su via Veneto nel cuore di Roma, torna agli antichi splendori. E' infatti stata ultimata la ristrutturazione durata 18 mesi a cura di Omnia Hotels, che ha riportato la struttura a occupare un ruolo di primo piano nell'hotellerie di lusso della capitale.\r

L'hotel\r

Oggi l’hotel Imperiale offre 81 camere e suite, affacciate sia su via Veneto che all’interno, alcune dotate di terrazza privata, tra le quali spicca la suite all’ultimo piano; il luminoso Convivio Lounge rappresenta il luogo perfetto per una pausa durante la giornata e la sala riunioni Flavia offre moderne tecnologie per incontri di lavoro o eventi.\r

\r

«Dopo mesi di intensi lavori siamo felici di poter offrire alla città un nuovo gioiello in una delle strade più note al mondo - afferma Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. La ristrutturazione dell’hotel Imperiale a via Veneto è stata particolarmente delicata, data l’importanza storica e la complessità del progetto condotto di concerto con la soprintendenza dei Beni Culturali, ma finalmente questo hotel torna a splendere pronto ad accogliere il turismo nazionale ed i internazionale».\r

\r

Il progetto di ristrutturazione dell’hotel Imperiale, curato da Andrea Auletta, pone l’accento sull’eleganza romana e l’accoglienza contemporanea: gli interni richiamano la tradizione estetica italiana con un linguaggio sobrio e raffinato, in cui materiali pregiati, calde tonalità e luci soffuse danno vita a un’atmosfera accogliente e sofisticata. Tutto questo nel totale rispetto della sostenibilità, utilizzando le tecnologie più avanzate.\r

\r

Caratteristica unica il Convivio Lounge, il salotto che ospita il bar e il ristorante, con uno spazio all’aperto nel cuore della città, un rifugio di quiete lontano dal caos: un vero e proprio giardino d’inverno con richiami alla vicina Villa Borghese nella carta da parati, un grande lucernario a soffitto con i lampadari originali e un’area esterna nel verde.\r

\r

.","post_title":"Omnia Hotels: concluso il restyling dell'hotel Imperiale di Roma","post_date":"2025-09-30T11:58:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759233484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ferdeghini Comunicazione amplia le sinergie nel campo dell'hotellerie e del tour operating. L'ultima novità riguarda l'avvio della collaborazione con AG Group, gruppo italiano attivo nel turismo e nell’ospitalità, con una solida esperienza che integra dmc/tour operating, consulenza alberghiera e gestione di hotel e resort in Italia.\r

\r

Da oggi Ferdeghini Comunicazione affiancherà AG Group nelle attività di ufficio stampa, pr e media relation. Un nuovo percorso che vedrà Ferdeghini Comunicazione impegnata nella promozione di una realtà dinamica e strutturata, che fa della passione per l’Italia e per l’accoglienza il cuore della propria visione.\r

\r

","post_title":"AG Group avvia la collaborazione con Ferdeghini Comunicazione","post_date":"2025-09-30T11:48:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759232938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines espande il network europeo con l'aggiunta di Stavanger: la nuova rotta da Varsavia per la città del Sud-ovest della Norvegia sarà attiva dal prossimo 24 novembre.\r

\r

L'operativo precede quattro frequenze alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì; i voli saranno operati con aeromobili Boeing 737 Max 8 con due classi di servizio a bordo.\r

\r

Il nuovo collegamento per Stavanger si affianca ai nuovi voli inseriti recentemente nel network per Lisbona, Malta, Reykjavik e Salonicco.","post_title":"Lot aprirà un nuovo collegamento da Varsavia a Stavanger","post_date":"2025-09-30T11:43:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759232600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 lancia la nuova linea di viaggio Active, pensata per chi desidera effettuare trekking, tour in bicicletta o itinerari naturalistici in Italia, Europa o nel mondo secondo i principi del turismo lento, sostenibile e consapevole. Il cuore pulsante del progetto è l’esperienza. Ogni itinerario è modellato su misura grazie al contributo delle guide ambientali escursionistiche, veri e propri artigiani del viaggio. E ogni partenza è in piccoli gruppi (massimo 14 partecipanti).\r

Ottanta itinerari\r

La linea Active propone 80 viaggi diversi, progettati per adattarsi a differenti livelli di esperienza, allenamento e spirito di adattamento. Ogni viaggio è classificato per grado di difficoltà, dal più semplice al più impegnativo, ma sempre con lo stesso spirito: nessuna gara, nessun cronometro.\r

\r

Dal trekking all’isola d’Elba o all’isola di Capraia, perfetti per un week-end attivo, al campo base dell’Everest, passando per safari trekking tra Zambia e Malawi, ogni proposta è un invito a rallentare e vivere un'avventura che arricchisce. Ci sono proposte facili e accessibili a tutti, come un weekend di trekking nella Val d’Orcia, o sull’isola d’Elba e a Capraia, perfette anche per le famiglie attive che desiderano condividere l’esperienza con i propri figli.\r

\r

Per chi cerca qualcosa di più intenso, ci sono itinerari avventurosi, come il trekking nel Vietnam del Nord, con pernottamenti nelle palafitte di bambù delle minoranze etniche. E poi ci sono i viaggi che fanno sognare, come il campo base dell’Everest, i percorsi nel Nord Africa, le Ande, il Canada e il Guatemala. \r

\r

Gli itinerari della linea Active sono pensati per offrire un'esperienza autentica di scoperta in ogni angolo del mondo, con una distribuzione studiata per soddisfare viaggiatori di ogni livello e desiderio. Circa il 30% delle proposte si svolge in Italia. L’Europa – compresi il Mediterraneo e il Nordafrica – rappresenta il cuore della proposta, con il 60% degli itinerari. Il restante 10% è dedicato a destinazioni extraeuropee, più lontane e avventurose, pensate per viaggiatori esperti o per chi desidera mettersi davvero alla prova in contesti straordinari come l’America Latina, l’Asia o l’Africa australe.\r

\r

La linea si rivolge soprattutto a viaggiatori consapevoli tra i 45 e i 65 anni, alla ricerca di esperienze genuine e non convenzionali. Ma non mancano proposte pensate per famiglie attive, con itinerari adatti anche a ragazzi dai 14 anni in su.\r

\r

«Active – spiega Giuseppe Gaimari, product manager linea Active di Kel 12 con un'esperienza ventennale nell'organizzazione di viaggi a piedi, in bici e on the road - non è una linea pensata per chi vuole fare sport, ma per chi vuole riscoprire il piacere di muoversi lentamente. È nata per chi ha bisogno di evadere dal caos e ritrovare una connessione più profonda con i territori, con le persone, con se stesso. Camminare e pedalare diventano strumenti per riconnettersi al mondo, non per competere. Ogni viaggio è un invito alla scoperta consapevole e sostenibile. Spesso dormiamo in strutture a conduzione familiare, altre volte – come in Vietnam – in palafitte di bambù tra le foreste. Ogni scelta è pensata per portare i viaggiatori dentro l’anima dei luoghi. Con Active si vince sempre, anche se non c’è una gara: si vince un’esperienza, un arricchimento interiore, la bellezza di aver vissuto davvero».","post_title":"Kel 12 riscopre il turismo lento con la linea Active","post_date":"2025-09-30T11:30:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759231806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ed Etihad Airways sono diventati main partners dell’Eurolega di basket per i prossimi quattro anni. L'accordo rafforza la crescente importanza di Abu Dhabi nello sport mondiale e segna un momento decisivo nell'evoluzione commerciale dell'Eurolega di basket, connettendo l'emirato con l'appassionata fanbase della competizione, che conta oltre 90 milioni di sostenitori in tutto il mondo. \r

I marchi Experience Abu Dhabi ed Etihad Airways saranno presenti in modo rilevante in tutte le partite dell'Eurolega e dell'EuroCup, nella cartellonistica in arena, nelle trasmissioni in diretta e a rotazione sulle maglie di tutte le squadre partecipanti all'Eurolega. \r

La partnership si estende anche alla sfera digitale, con un'ampia integrazione del marchio sulle piattaforme dell'Eurolega di basket e contenuti esclusivi creati in collaborazione. I tifosi potranno inoltre aspettarsi una serie di iniziative innovative volte ad approfondire il coinvolgimento, ampliare la portata globale delle competizioni e avvicinare il pubblico al gioco. \r

«Questa partnership strategica con l’Eurolega di basket ed Etihad Airways rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento della presenza di Abu Dhabi sulla scena mondiale e nel consolidamento della sua posizione di vibrante centro nevralgico per gli appassionati di basket di tutto il mondo - afferma Saood Abdulaziz Al Hosani, sottosegretario Dct Abu Dhabi -. L'impatto dello sport va ben oltre il campo da gioco: stimola la crescita economica promuovendo il turismo, attirando investimenti e migliorando le infrastrutture per i grandi eventi. Questa partnership rappresenta un pilastro fondamentale della nostra Strategia Turistica 2030, favorendo la crescita del numero di visitatori, sostenendo la diversificazione economica e consolidando lo status di Abu Dhabi come destinazione globale privilegiata per il turismo, la cultura e lo sport». \r

«L'Eurolega rappresenta l'apice del basket europeo e siamo entusiasti di sostenere questo incredibile spettacolo insieme al nostro partner Dct Abu Dhabi - aggiunge Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways -. Attraverso la nostra rete, mettiamo in contatto i fan di tutto il mondo per assistere a partite di basket di livello mondiale, e al contempo questa partnership ci consente di raggiungere un nuovo pubblico che condivide la nostra idea che le esperienze migliori si vivono quando ci si avventura oltre i confini».","post_title":"Abu Dhabi ed Etihad Airways sono main sponsor dell'Eurolega di basket","post_date":"2025-09-30T11:17:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759231047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air applicherà un rapporto di conversione delle miglia di 1:1 per le miglia accumulate con i voli Asiana Airlines e di 1:0,82 per le miglia accumulate con le spese effettuate con carta di credito e altre attività non legate ai voli dopo l'integrazione delle due compagnie aeree, prevista per dicembre 2026.\r

\r

Tuttavia, i programmi di accumulo miglia di entrambe le compagnie aeree rimarranno separati per i prossimi 10 anni, consentendo ai passeggeri di conservare le miglia Asiana e di utilizzarle con Korean Air.\r

\r

La Fair Trade Commission ha dichiarato che fino al 13 ottobre raccoglierà i commenti del pubblico sulla proposta, prima di finalizzarla. A giugno l'autorità antitrust aveva respinto il piano precedente, citando “una mancanza di chiarezza sul rapporto di cambio”.\r

\r

In base ala revisione del piano, le miglia Asiana saranno mantenute per 10 anni dopo la fusione e potranno essere utilizzate come prima, senza conversione, per l'acquisto di biglietti con la compagnia aerea integrata Korean Air. In tali casi, le detrazioni di miglia per servizi come l'upgrade dei posti seguiranno gli standard esistenti di Asiana.\r

\r

Tuttavia, poiché Korean Air e Asiana hanno requisiti di riscatto delle miglia quasi identici, il piano appare generoso nei confronti dei titolari di miglia Asiana. Ad esempio, per riscattare un biglietto premio in classe economica da Incheon a Los Angeles il 1° novembre sono necessarie 35.000 miglia su entrambe le compagnie aeree. Lo stesso vale per rotte come Sydney e Londra, mentre un biglietto per Fukuoka richiede 15.000 miglia su entrambi i programmi.","post_title":"Korean Air: le miglia accumulate con Asiana saranno valide per 10 anni dopo il merger","post_date":"2025-09-30T10:41:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759228915000]}]}}