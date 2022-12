MHR Christmas Awards 2022: è stato l’anno della ripresa del turismo italiano Turismo in ripresa e imprese protagoniste in occasione della serata dedicata agli MHR Christmas Awards 2022, terza edizione del riconoscimento ideato da MHR, la piattaforma di comunicazione digitale e specializzata di eventi e format nel mondo del turismo e dell’ospitalità. Tra i premiati Massimo Diana, Ota Viaggi e Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria Nel corso degli Awards è intervenuta in videocollegamento il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Questa serata rappresente gli Oscar del Turismo- il nostro settore deve essere importante tutto l’anno e che l’arma in più per ottenere ciò è lavorare sulla destagionalizzazione puntando sulla collaborazione con gli operatori del settore”. Nel corso della cerimonia ospitata nei saloni del TH Carpegna Palace Hotel, il caratteristico microfono d’argento è stato assegnato a nove protagonisti che si sono distinti nel corso di un anno che ha segnato una netta ripresa dei viaggi. A salire sul palco per essere premiati sono stati: Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per la sezione Istituzioni), Massimo Diana (direttore commerciale di OTA Viaggi per la sezione Travel), Daniele Milano (sindaco di Amalfi per la sezione Destinazioni), Fabrizio Niccolai (Direttore Lazio Golf District per la sezione DMO), Anna De Simone (Business Developer di Italian Hotel Group per la sezione Innovazione), Anita Longo (Coordinatore Didattico di Cernobbio International Academy of Tourism and Hospitality per la sezione Formazione), Maria e Livio Iaccarino (Ristorante Don Alfonso di Alfonso Iaccarino per la sezione Ristoranti), Luca Boccato (amministratore NHN Hotels per la sezione Hotel) e Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria per la sezione Donne nel Turismo. La giuria che ha assegnato i riconoscimenti è stata presieduta da Palmiro Noschese, uno dei principali manager italiani dell’hospitality, affiancato nell’occasione da Joseph Ejarque, Giorgio Palmucci, Onorio Rebecchini, Carmen Bizzarri, Lorenzo Montagna, dallo chef Gennarino Esposito, dal direttore responsabile MHR Antonio Del Piano oltre a Deborah Garlando e Antonio Nasca, amministratore delegato e direttore artistico MHR. Fra le motivazioni che hanno determinato la scelta dei vincitori degli MHR Christmas Awards 2022, sono stati considerati anche temi sensibili come la sostenibilità e l’ambiente così come l’innovazione e la formazione

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hahn Air archivia il 2022 con l'aggiunta di 14 compagnie aeree al già nutrito gruppo di oltre 350 vettori del network. Con le soluzioni di Hahn Air, i partner possono vendere i loro voli in 190 mercati, compresi i mercati al di fuori del loro network di destinazioni e dove non sono disponibili con il loro sistema di distribuzione. Gli agenti di viaggio possono prenotare i loro voli nei gds ed emetterli sul biglietto Hahn Air HR-169 a prova di insolvenza, anche nei mercati in cui le compagnie aeree non partecipano al sistema di pagamento locale (ad esempio Bsp o ARrc). I cinque nuovi partner interline sono l’australiana Fly Pelican, Ita Airways, la giordana Jordan Aviation, la keniota Safarilink e la senegalese Transair. Nove partner hanno scelto di delegare le vendite gds a Hahn Air, per cui l’australiana Nauru Airlines e la nepalese Nepal Airlines (per conto di President Travel & Tours) sono ora disponibili nei gds con il codice H1, mentre la rumena Animawings, la tanzaniana As Salaam Air, la capoverdiana Cabo Verde Airlines, EZ Air di Curaçao, la giapponese Fuji Dream Airlines e la keniota Jambojet sono disponibili nei principali gds con il codice X1. Infine, il vettore spagnolo World2Fly è salito a bordo come partner doppio scegliendo di combinare un interline agreement con la soluzione X1-Air. "Le nostre soluzioni di distribuzione indiretta sono la soluzione giusta per le compagnie aeree con qualsiasi modello di business e con qualsiasi configurazione di distribuzione - ha dichiarato Alexander Proschka, executive vice president commercial di Hahn Air -. Siamo il partner giusto per i vettori che non dispongono di un sistema di prenotazione o di connessioni gds e per i vettori che dispongono già di una strategia di distribuzione completa. Con le nostre soluzioni possono sbloccare mercati secondari e generare entrate incrementali senza alcun rischio". [post_title] => Hahn Air archivia il 2022 con altre 14 compagnie aeree partner [post_date] => 2022-12-16T09:00:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671181245000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia scommette sulla Grecia per l'estate 2023 con l'avvio di quattro nuove rotte da Belgrado verso le isole di Rodi, Corfù e Creta con le due città di Heraklion e Chania. I voli saranno operati con Airbus A320 e i biglietti sono già in vendita. Con queste new entry il network greco di Air Serbia arriva a contare 6 destinazioni. "La Grecia è una delle più famose destinazioni turistiche e la domanda di voli per le isole greche è molto alta durante la stagione estiva. Abbiamo ascoltato i bisogni dei nostri passeggeri e abbiamo deciso di aggiungere alcuni dei nostri voli charter più popolari alla nostra programmazione regolare" ha affermato Bojan Aranđelović, head of network planning and scheduling del vettore. I voli saranno operativi con la seguente programmazione: Heraklion dal 28 aprile 2023, Chania dal 4 giugno 2023, Rodi dal 5 giugno 2023, Corfu dal 9 giugno 2023. [post_title] => Air Serbia rilancia sulla Grecia con quattro new entry per l'estate [post_date] => 2022-12-15T12:54:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671108860000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431836" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] Sono numerose le considerazioni che possono stimolare i dati raccolti dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano in merito alla tendenza delle vacanze invernali e delle festività di fine anno. Il trend è positivo, il turismo organizzato ritrova consensi e va incontro ai bisogni dei viaggiatori, che si mostrano più attenti alle tutele, richiedono maggior assistenza nelle fasi pre, durante e post viaggio e stipulano più assicurazioni integrative. Le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania si avvicinano ai numeri del 2019, ovvero antecedenti ai due anni di blocco del settore: si registra un - 4% di fatturato globale a fronte di un calo del 12% di passeggeri. La discrepanza tra fatturato e passeggeri va letta nel contesto inflattivo che sta interessando tutti i fattori produttivi e quindi anche quelli turistici. Il caro prezzi, la minor disponibilità di voli per alcune mete, la chiusura di alcune destinazioni come Cina e Russia e un sentiment di incertezza generale, rallentano ancora il pareggio dei volumi del 2019. Diverso l’atteggiamento verso la coda dell’inverno; mentre per il periodo delle festività di fine anno tutto è stato bloccato con anticipo, per la restante parte dell’inverno gli italiani si mostrano più prudenti ed attendono prima di confermare le prenotazioni. Il potere d’acquisto è variabile e si assiste ad una evidente polarizzazione; la fascia alto spendente non risente dell’inflazione che, all’opposto, penalizza maggiormente la fascia media e induce i consumatori a modificare alcuni comportamenti. La domanda dei clienti risulta più ponderata; vengono preferite vacanze più brevi (media 8 giorni), servizi alberghieri meno costosi e sono favorite le mete di medio raggio rispetto a quelle di lungo. La spesa media per persona per le festività di fine anno è sopra i 1.800 euro considerando l'alta incidenza del lungo raggio e il peso delle partenze in altissima stagione. «Certifichiamo che la voglia di viaggiare è ancora molto forte. Le vacanze di fine anno ci confermano che i volumi sono tornati in un alveo di normalità sebbene non ancora pienamente allineati ai valori del 2019 e registriamo un fatturato complessivo in diminuzione del 4% sul pari perimetro 2019 - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi -. Per quanto attiene la restante parte dell’inverno le prenotazioni appaiono più rallentate, ma essendo la stagione ancora in corso, siamo fiduciosi che il numero di clienti si avvicinerà molto a quello pre-pandemico. «L’inflazione e il caro prezzi non allontanano i viaggiatori, ma in alcuni casi spingono a modificare alcuni comportamenti. L’effetto sulla fascia alto spendente è minimo mentre influisce e rende più prudente la fascia media e le famiglie. I clienti prediligono come mete le Maldive, l’Egitto, con il ritorno dei viaggi culturali come le crociere sul Nilo, e il Mar Rosso, oltre agli Stati Uniti, l’East Africa e la Thailandia. Siamo ottimisti nei confronti della nuova stagione; il sentiment è di essersi lasciati alle spalle le conseguenze della pandemia e di voler mettere in campo tutta l’energia, le novità, la professionalità e le garanzie per attrarre il consumer verso il modello del Turismo Organizzato». L’Osservatorio ha analizzato il proprio pubblico, rappresentato dalla fascia d’età compresa fra 35 e 60 anni, per tracciare una mappa delle destinazioni che salgono o che scendono nei desiderata. Le mete più ambite a lungo raggio sono Maldive, Stati Uniti (soprattutto New York e Miami) e Thailandia. Nei Caraibi la preferenza va alla Repubblica Dominicana, nell’East Africa a Kenya e Zanzibar; soffrono invece America Latina, Cuba, Messico e Australia. La fascia di pubblico con capacità di spesa media premia l’Egitto, destinazione vicina, accessibile e con fondamentali molto forti per il turista italiano. La novità è il ritorno in larga scala delle crociere sul Nilo, di forte valenza culturale, con un rilancio completo della destinazione. Si mantiene inoltre forte l’appeal degli Emirati Arabi e si afferma la Giordania. Il comparto crociere chiude il 2022 in modo più favorevole rispetto alle previsioni. I Caraibi restano una delle mete più richieste della stagione invernale e si registra una importante tendenza di crescita verso gli Emirati Arabi. Si avvicinano alla vacanza in crociera i giovani e persone alla prima esperienza a bordo. Con l’early booking beneficerà sicuramente il Mediterraneo, nella programmazione 2023. L’Europa registra il rinnovato interesse dei viaggiatori culturali, con preferenze per le principali capitali e le grandi città; si segnala un’alta richiesta di soggiorni e itinerari in Turchia. È interessante notare che fino al 2019 l’orientamento dei clienti per prenotazioni nelle capitali europee attraverso Tour Operator e Agenzie di Viaggio era volto soprattutto a garantirsi esperienze molto particolari, difficilmente organizzabili individualmente, mentre ora c’è un ritorno anche alla richiesta di soggiorni e itinerari classici per vivere le capitali in modo tradizionale. Questo testimonia la necessità dei clienti di voler godere – anche per le vacanze più semplici - della sicurezza, dell’assistenza e della consulenza che solo la filiera organizzata può offrire. In ambito nazionale, la montagna vive la sua stagione sotto i riflettori. Nonostante in questo segmento il caro energia si faccia particolarmente sentire, il gradimento è sempre molto alto. Anche qui si registra un cambio di atteggiamento da parte dei consumatori: mentre in precedenza il movente dominante era sciare, oggi si ricercano anche altre esperienze che completano la vacanza sciistica, tra queste il benessere e l’enogastronomia. Gli associati Astoi ricevono anche numerose richieste dai mercati esteri, segno che l’Italia è apprezzata e ricercata in ogni stagione. [post_title] => Astoi: la tendenza è positiva. Ma le prenotazioni si fermano a -4% rispetto al 2019 [post_date] => 2022-12-15T11:55:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671105302000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Autentico Hotels nei suoi 16 hotel nelle località più suggestive d’Italia coniuga lusso e un perfetto mix per iniziare il nuovo anno con stile ed eleganza, offrendo esperienze di soggiorno personalizzate legate al territorio. «Per rispondere alle numerose richieste per il periodo di Natale/Capodanno - spiega Beatriz Gimeno, Co-founder & Sales Development di Autentico Hotel - abbiamo selezionato alcune proposte di alto livello che assicurano un’esperienza ritagliata sulle proprie esigenze e interamente personalizzata per trascorrere un indimenticabile fine anno nelle località più attrattive d’Italia». Il Capodanno è sempre una grande festa in famiglia al Falconiere, un'esperienza di alta gastronomia dedicata alle tradizioni culinarie della Toscana, la raffinata accoglienza fatta di luci e decorazioni scintillanti ma anche la calda atmosfera di una dimora Relais Chateaux. L'offerta include 3 pernottamenti con prima colazione, frutta fresca all’arrivo, menù gourmet di San Silvestro con abbinamento di grandi vini e champagne, brunch di Capodanno con bevande, accesso alla Spa per il percorso “Acqua e Vapori” e buono per trattamenti SPA. 3 notti con quote da € 2.012 a camera - www.ilfalconiere.it Immersa nel Parco la storica Villa Pisani, è una vera eccellenza dove evadere dalla frenesia della città coccolati da un servizio che ricalca quello riservato alla nobile famiglia veneziana e dove brindare al Nuovo Anno in un’autentica atmosfera natalizia, tra arte, natura e gusto. All’Osteria del Guà si possono gustare le prelibatezze della cucina tipica del territorio oppure degustare vino e caldarroste davanti al maestoso camino di Villa Pisani. 3 notti con quote da € 930 a camera - www.labarchessadivillapisani.it Dal 30 Dicembre al 2 gennaio si può vivere un'esperienza unica festeggiando il Nuovo Anno al Metropole nella città romantica per eccellenza, Venezia, partecipando all’indimenticabile Dinner Show di Capodanno con menù di Gala speciale per due persone, intrattenimento con performance esilaranti e live music, per brindare fino a tarda notte al Nuovo Anno. Sono incluse bevande e champagne, welcome gift in camera e colazione. 3 notti con quote da € 550 per persona per notte in doppia - www.hotelmetropole.com Hotel Chateau Monfort, un’elegante dimora per un viaggio di fine anno nella moda e nella cucina italiana nel cuore di Milano dove perdersi tra le installazioni scenografiche delle camere ispirate alle fiabe e alla lirica e immergere i sensi fra i piaceri della magica Spa. La proposta di Capodanno include prima colazione a buffet nella Sala del Dolce Risveglio, Cenone presso il ristorante Rubacuori con bevande incluse, brindisi di Mezzanotte con un flute di champagne, welcome drink all'arrivo, gift in camera, utilizzo in esclusiva della SPA "Suite" per 1 ora , Ingresso nella SPA "Amore & Psiche" e al Fitness Centre. 1 notte con quote da € 1.219 a camera - www.hotelchateaumonfort.com Le feste al Grand Hotel et de Milan sono avvolte da un’incantevole atmosfera natalizia, da ricche decorazioni che impreziosiscono la Hall del Camino, il Gerry’s Bar e i ristoranti Caruso e Don Carlos, dove sarà possibile gustare i prelibati menù dedicati alle feste più luminose dell’anno, anche della tradizione milanese. Il Grand Hotel et de Milan ospiterà nelle feste numerose attività ed eventi in una cornice di magia del Natale. 1 notte con quote da € 1.011 a camera – www.grandhoteletdemilan.it Trascorrere il periodo più magico dell’anno al Faloria di Cortina circondato dal magnifico scenario delle Dolomiti è il modo migliore per immergersi nell’atmosfera festiva della località di montagna con i suoi eventi enogastronomici, intrattenimenti per grandi e piccini e proposte benessere. Lo chef Edoardo Cappellesso ha ideato momenti gourmet per rendere le feste ed in particolare il Cenone di Capodanno al Faloria davvero indimenticabile in un tripudio di gusto per riscoprire i sapori della tradizione e delle materie prime tipiche del territorio. 5 notti con quote da € 8.600 in camera doppia incluso il Cenone di Capodanno – www.faloriasparesort.com Al Relais Mont Blanc nel cuore della Val D’Aosta sarà possibile trascorrere le feste usufruendo del pacchetto Christmas & Winter Season (valido fino al 27 Dicembre): 4 notti da domenica a martedì per vivere al meglio la magia della montagna d’inverno e poter godere delle esperienze che il Relais Mont Blanc offre, dalle quelle culinarie a quelle dedicate al relax e al benessere. A Capodanno si potrà gustare nel suo rinomato ristorante un sontuoso Cenone avvolti da uno scenario unico. Cenone di fine anno con live music, dancing e open bar con quote da € 300 per persona (vini al tavolo esclusi) - www.relaismontblanc.it [post_title] => Autentico Hotels, esperienze personalizzate per un Capodanno a 5 Stelle [post_date] => 2022-12-15T10:08:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671098905000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo quattro anni di lavori, diventa finalmente operativa la nuova sede pesarese di Alpitour World. A pochi giorni dai risultati di bilancio del 2022, dal rebranding e dall’annuncio degli obiettivi strategici dei prossimi anni, il gruppo fissa quindi il primo capitolo del nuovo corso proprio nella città marchigiana, punto nevralgico per il business, dove l’azienda ha risorse che operano per molte delle società della compagnia. Situato in strada Fornace Vecchia, si tratta di un edificio innovativo, attento alla sostenibilità e al welfare aziendale. La nuova sede è in particolare il risultato del recupero di un edificio esistente, ripristinato da realtà locali che hanno restituito alla città una struttura a basso impatto ambientale, accogliente e orientata al benessere degli oltre 250 dipendenti che lavoreranno stabilmente negli uffici. L’investimento complessivo è stato di 3 milioni di euro, sostenuto insieme al Master Gardant - Credito Fondiario, proprietario dell’immobile. La ristrutturazione, seguita dallo studio Roberto Garbugli Designer, ha rispettato stringenti parametri di sostenibilità e recupero edilizio riportando uno spazio inutilizzato di 3.800 metri quadrati a nuova luce, con ambienti ampi e luminosi, una palestra, aree comuni adibite alla ristorazione, al relax e alla socialità dei dipendenti. Il sistema di illuminazione è a basso consumo e in futuro saranno installati anche impianti fotovoltaici. Sono a disposizione colonnine elettriche per auto e l’organizzazione prevede già diverse opzioni di flessibilità organizzativa e molteplici servizi di supporto alla famiglia, di mobilità e caregivers, di time & money saving e di fitness e benessere. “È un traguardo importate per il gruppo e per la città di Pesaro - spiega Lucilla Lattanzi, responsabile hr e sviluppo organizzazione Alpitour World -. Un progetto fortemente voluto dal management per dare ai collaboratori un chiaro segnale di impegno, oltre che per offrire un unico luogo di lavoro, con un ambiente moderno e funzionale, orientato al confronto e alla condivisione. Una sede che celebrasse la storia di Eden Viaggi, ma anche protesa al futuro: per ritrarre l’immagine di un’azienda in movimento e strategica per le Marche, sia per il ritorno economico, di formazione e occupazionale, sia per il valore simbolico derivante dal legame con il territorio”. Il rapporto con la città e la regione si ritrova anche negli impegni di formazione con scuole, università e Its e nelle attività di comunicazione e marketing a supporto di realtà locali come la Victoria Libertas Pesaro, che Alpitour World ha continuato a finanziare anche durante la pandemia con investimenti crescenti. Un chiaro interesse di vicinanza ai luoghi in cui il gruppo opera, consapevole del valore di scambio che intercorre tra tutti gli stakeholders. [post_title] => Aperta la nuova sede pesarese di Alpitour World. Un investimento da 3 mln di euro [post_date] => 2022-12-14T12:14:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671020079000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435916" align="alignleft" width="300"] Christian Gaiser[/caption] Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione. "Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita". "Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”. Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze. [post_title] => Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione [post_date] => 2022-12-14T10:58:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671015538000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435889" align="alignleft" width="300"] L'entrata della galleria Leventehaus[/caption] Posizionato nel centro di Amburgo, il primo Conrad di Germania sarà ospitato nello storico edificio Levantehaus, situato in uno dei viali dello shopping più famosi d'Europa, la Mönckebergstraße. L'hotel offrirà 238 camere, incluse 25 suite e 32 residential suite, nove sale meeting, un lounge bar, un ristorante, una spa, una palestr e una piscina. "Siamo felici di portare il marchio Conrad Hotels & Resorts ad Amburgo, la seconda città del Paese e importante destinazione business e di svago - sottolinea il senior vice president, development, Emea di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. Grazie alla crescente domanda internazionale di alloggi di lusso di alta qualità, non vediamo l'ora di lavorare con Mhp per espandere l’offerta del nostro gruppo ad Amburgo e in Germania, che al momento conta 56 strutture operative o in fase di sviluppo”. Il nuovo Conrad Hamburg è infatti frutto di un accordo di franchising con la Munich Hotel Partners (Mhp). Costruito nel 1912 da Franz Bach e Carl Bensel come edificio adibito a uffici, il Levantehaus è nato come uno dei palazzi più moderni della Germania. I pilastri in pietra arenaria e la scultura di Barry Baldwin, uniti al mix di Art Nouveau e Art Déco, continuano a creare un'atmosfera unica. Nel 1997, la Levantehaus è stata trasformata in una delle gallerie commerciali più eleganti di Amburgo. Al proprio interno ospita anche l'hotel, che sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione degli interni prima di entrare a far parte del portfolio Hilton, a seguito di un investimento multimilionario di euro da parte della Levantehaus Hamburg Gbr. [post_title] => Il gruppo Hilton porta il brand Conrad in Germania. Apertura ad Amburgo nel 2024 [post_date] => 2022-12-14T09:45:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671011136000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aer Lingus mette in campo un operativo ampliato per l'estate 2023, con voli verso 53 destinazioni europee, comprese tre nuove rotte estive che collegano Dublino con Olbia, Brindisi e Kos. Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con 9 aeroporti italiani: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali). ''La domanda di destinazioni europee soleggiate è ai massimi storici dopo la pandemia e per questo Aer Lingus è lieta di annunciare un aumento della capacità sulle rotte più gettonate della programmazione estiva - ha osservato Susanne Carberry, chief customer officer del vettore irlandese -, Offriamo tre nuove destinazioni molto interessanti a tariffe vantaggiose - Olbia, Brindisi e Kos. Riscontriamo grande interesse per i viaggi e per questo la nostra ambiziosa espansione in Nord America prosegue con la partenza dei servizi per Cleveland e Hartford, un'offerta da record con ben 2,25 milioni di posti transatlantici.'' [post_title] => Aer Lingus aggiunge Olbia e Brindisi al network delle destinazioni estive 2023 [post_date] => 2022-12-14T08:55:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671008156000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio. Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata). «Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio». Rinnovato clima di fiducia Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta». Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller. Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana Airlines con i suoi collegamenti in Korea a Seoul 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. [gallery ids="435881,435884,435883,435882,435880,435975,435976,435977,435978,435979,435980,435981,435982,435983,435984,435985,435986,435987,435988,435989,435990,435991,435992,435993,435996"] [post_title] => Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel [post_date] => 2022-12-13T13:19:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670937595000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mhr christmas" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":13,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":904,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hahn Air archivia il 2022 con l'aggiunta di 14 compagnie aeree al già nutrito gruppo di oltre 350 vettori del network. Con le soluzioni di Hahn Air, i partner possono vendere i loro voli in 190 mercati, compresi i mercati al di fuori del loro network di destinazioni e dove non sono disponibili con il loro sistema di distribuzione. Gli agenti di viaggio possono prenotare i loro voli nei gds ed emetterli sul biglietto Hahn Air HR-169 a prova di insolvenza, anche nei mercati in cui le compagnie aeree non partecipano al sistema di pagamento locale (ad esempio Bsp o ARrc).\r

\r

I cinque nuovi partner interline sono l’australiana Fly Pelican, Ita Airways, la giordana Jordan Aviation, la keniota Safarilink e la senegalese Transair. Nove partner hanno scelto di delegare le vendite gds a Hahn Air, per cui l’australiana Nauru Airlines e la nepalese Nepal Airlines (per conto di President Travel & Tours) sono ora disponibili nei gds con il codice H1, mentre la rumena Animawings, la tanzaniana As Salaam Air, la capoverdiana Cabo Verde Airlines, EZ Air di Curaçao, la giapponese Fuji Dream Airlines e la keniota Jambojet sono disponibili nei principali gds con il codice X1. Infine, il vettore spagnolo World2Fly è salito a bordo come partner doppio scegliendo di combinare un interline agreement con la soluzione X1-Air.\r

\r

\"Le nostre soluzioni di distribuzione indiretta sono la soluzione giusta per le compagnie aeree con qualsiasi modello di business e con qualsiasi configurazione di distribuzione - ha dichiarato Alexander Proschka, executive vice president commercial di Hahn Air -. Siamo il partner giusto per i vettori che non dispongono di un sistema di prenotazione o di connessioni gds e per i vettori che dispongono già di una strategia di distribuzione completa. Con le nostre soluzioni possono sbloccare mercati secondari e generare entrate incrementali senza alcun rischio\".","post_title":"Hahn Air archivia il 2022 con altre 14 compagnie aeree partner","post_date":"2022-12-16T09:00:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671181245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia scommette sulla Grecia per l'estate 2023 con l'avvio di quattro nuove rotte da Belgrado verso le isole di Rodi, Corfù e Creta con le due città di Heraklion e Chania. I voli saranno operati con Airbus A320 e i biglietti sono già in vendita. Con queste new entry il network greco di Air Serbia arriva a contare 6 destinazioni.\r

\"La Grecia è una delle più famose destinazioni turistiche e la domanda di voli per le isole greche è molto alta durante la stagione estiva. Abbiamo ascoltato i bisogni dei nostri passeggeri e abbiamo deciso di aggiungere alcuni dei nostri voli charter più popolari alla nostra programmazione regolare\" ha affermato Bojan Aranđelović, head of network planning and scheduling del vettore.\r

I voli saranno operativi con la seguente programmazione: Heraklion dal 28 aprile 2023, Chania dal 4 giugno 2023, Rodi dal 5 giugno 2023, Corfu dal 9 giugno 2023.","post_title":"Air Serbia rilancia sulla Grecia con quattro new entry per l'estate","post_date":"2022-12-15T12:54:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671108860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

Sono numerose le considerazioni che possono stimolare i dati raccolti dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano in merito alla tendenza delle vacanze invernali e delle festività di fine anno.\r

Il trend è positivo, il turismo organizzato ritrova consensi e va incontro ai bisogni dei viaggiatori, che si mostrano più attenti alle tutele, richiedono maggior assistenza nelle fasi pre, durante e post viaggio e stipulano più assicurazioni integrative.\r

Le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania si avvicinano ai numeri del 2019, ovvero antecedenti ai due anni di blocco del settore: si registra un - 4% di fatturato globale a fronte di un calo del 12% di passeggeri. La discrepanza tra fatturato e passeggeri va letta nel contesto inflattivo che sta interessando tutti i fattori produttivi e quindi anche quelli turistici. Il caro prezzi, la minor disponibilità di voli per alcune mete, la chiusura di alcune destinazioni come Cina e Russia e un sentiment di incertezza generale, rallentano ancora il pareggio dei volumi del 2019.\r

Diverso l’atteggiamento verso la coda dell’inverno; mentre per il periodo delle festività di fine anno tutto è stato bloccato con anticipo, per la restante parte dell’inverno gli italiani si mostrano più prudenti ed attendono prima di confermare le prenotazioni.\r

Il potere d’acquisto è variabile e si assiste ad una evidente polarizzazione; la fascia alto spendente non risente dell’inflazione che, all’opposto, penalizza maggiormente la fascia media e induce i consumatori a modificare alcuni comportamenti. La domanda dei clienti risulta più ponderata; vengono preferite vacanze più brevi (media 8 giorni), servizi alberghieri meno costosi e sono favorite le mete di medio raggio rispetto a quelle di lungo. La spesa media per persona per le festività di fine anno è sopra i 1.800 euro considerando l'alta incidenza del lungo raggio e il peso delle partenze in altissima stagione.\r

«Certifichiamo che la voglia di viaggiare è ancora molto forte. Le vacanze di fine anno ci confermano che i volumi sono tornati in un alveo di normalità sebbene non ancora pienamente allineati ai valori del 2019 e registriamo un fatturato complessivo in diminuzione del 4% sul pari perimetro 2019 - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi -. Per quanto attiene la restante parte dell’inverno le prenotazioni appaiono più rallentate, ma essendo la stagione ancora in corso, siamo fiduciosi che il numero di clienti si avvicinerà molto a quello pre-pandemico. \r

«L’inflazione e il caro prezzi non allontanano i viaggiatori, ma in alcuni casi spingono a modificare alcuni comportamenti. L’effetto sulla fascia alto spendente è minimo mentre influisce e rende più prudente la fascia media e le famiglie. I clienti prediligono come mete le Maldive, l’Egitto, con il ritorno dei viaggi culturali come le crociere sul Nilo, e il Mar Rosso, oltre agli Stati Uniti, l’East Africa e la Thailandia. Siamo ottimisti nei confronti della nuova stagione; il sentiment è di essersi lasciati alle spalle le conseguenze della pandemia e di voler mettere in campo tutta l’energia, le novità, la professionalità e le garanzie per attrarre il consumer verso il modello del Turismo Organizzato».\r

L’Osservatorio ha analizzato il proprio pubblico, rappresentato dalla fascia d’età compresa fra 35 e 60 anni, per tracciare una mappa delle destinazioni che salgono o che scendono nei desiderata. Le mete più ambite a lungo raggio sono Maldive, Stati Uniti (soprattutto New York e Miami) e Thailandia. Nei Caraibi la preferenza va alla Repubblica Dominicana, nell’East Africa a Kenya e Zanzibar; soffrono invece America Latina, Cuba, Messico e Australia.\r

La fascia di pubblico con capacità di spesa media premia l’Egitto, destinazione vicina, accessibile e con fondamentali molto forti per il turista italiano. La novità è il ritorno in larga scala delle crociere sul Nilo, di forte valenza culturale, con un rilancio completo della destinazione. Si mantiene inoltre forte l’appeal degli Emirati Arabi e si afferma la Giordania.\r

Il comparto crociere chiude il 2022 in modo più favorevole rispetto alle previsioni. I Caraibi restano una delle mete più richieste della stagione invernale e si registra una importante tendenza di crescita verso gli Emirati Arabi. Si avvicinano alla vacanza in crociera i giovani e persone alla prima esperienza a bordo. Con l’early booking beneficerà sicuramente il Mediterraneo, nella programmazione 2023.\r

L’Europa registra il rinnovato interesse dei viaggiatori culturali, con preferenze per le principali capitali e le grandi città; si segnala un’alta richiesta di soggiorni e itinerari in Turchia. È interessante notare che fino al 2019 l’orientamento dei clienti per prenotazioni nelle capitali europee attraverso Tour Operator e Agenzie di Viaggio era volto soprattutto a garantirsi esperienze molto particolari, difficilmente organizzabili individualmente, mentre ora c’è un ritorno anche alla richiesta di soggiorni e itinerari classici per vivere le capitali in modo tradizionale. Questo testimonia la necessità dei clienti di voler godere – anche per le vacanze più semplici - della sicurezza, dell’assistenza e della consulenza che solo la filiera organizzata può offrire.\r

In ambito nazionale, la montagna vive la sua stagione sotto i riflettori. Nonostante in questo segmento il caro energia si faccia particolarmente sentire, il gradimento è sempre molto alto. Anche qui si registra un cambio di atteggiamento da parte dei consumatori: mentre in precedenza il movente dominante era sciare, oggi si ricercano anche altre esperienze che completano la vacanza sciistica, tra queste il benessere e l’enogastronomia. Gli associati Astoi ricevono anche numerose richieste dai mercati esteri, segno che l’Italia è apprezzata e ricercata in ogni stagione.","post_title":"Astoi: la tendenza è positiva. Ma le prenotazioni si fermano a -4% rispetto al 2019","post_date":"2022-12-15T11:55:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671105302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Autentico Hotels nei suoi 16 hotel nelle località più suggestive d’Italia coniuga lusso e un perfetto mix per iniziare il nuovo anno con stile ed eleganza, offrendo esperienze di soggiorno personalizzate legate al territorio.\r

«Per rispondere alle numerose richieste per il periodo di Natale/Capodanno - spiega Beatriz Gimeno, Co-founder & Sales Development di Autentico Hotel - abbiamo selezionato alcune proposte di alto livello che assicurano un’esperienza ritagliata sulle proprie esigenze e interamente personalizzata per trascorrere un indimenticabile fine anno nelle località più attrattive d’Italia».\r

\r

Il Capodanno è sempre una grande festa in famiglia al Falconiere, un'esperienza di alta gastronomia dedicata alle tradizioni culinarie della Toscana, la raffinata accoglienza fatta di luci e decorazioni scintillanti ma anche la calda atmosfera di una dimora Relais Chateaux. L'offerta include 3 pernottamenti con prima colazione, frutta fresca all’arrivo, menù gourmet di San Silvestro con abbinamento di grandi vini e champagne, brunch di Capodanno con bevande, accesso alla Spa per il percorso “Acqua e Vapori” e buono per trattamenti SPA. 3 notti con quote da € 2.012 a camera - www.ilfalconiere.it\r

\r

Immersa nel Parco la storica Villa Pisani, è una vera eccellenza dove evadere dalla frenesia della città coccolati da un servizio che ricalca quello riservato alla nobile famiglia veneziana e dove brindare al Nuovo Anno in un’autentica atmosfera natalizia, tra arte, natura e gusto. All’Osteria del Guà si possono gustare le prelibatezze della cucina tipica del territorio oppure degustare vino e caldarroste davanti al maestoso camino di Villa Pisani. 3 notti con quote da € 930 a camera - www.labarchessadivillapisani.it\r

\r

Dal 30 Dicembre al 2 gennaio si può vivere un'esperienza unica festeggiando il Nuovo Anno al Metropole nella città romantica per eccellenza, Venezia, partecipando all’indimenticabile Dinner Show di Capodanno con menù di Gala speciale per due persone, intrattenimento con performance esilaranti e live music, per brindare fino a tarda notte al Nuovo Anno. Sono incluse bevande e champagne, welcome gift in camera e colazione. 3 notti con quote da € 550 per persona per notte in doppia - www.hotelmetropole.com\r

\r

Hotel Chateau Monfort, un’elegante dimora per un viaggio di fine anno nella moda e nella cucina italiana nel cuore di Milano dove perdersi tra le installazioni scenografiche delle camere ispirate alle fiabe e alla lirica e immergere i sensi fra i piaceri della magica Spa. La proposta di Capodanno include prima colazione a buffet nella Sala del Dolce Risveglio, Cenone presso il ristorante Rubacuori con bevande incluse, brindisi di Mezzanotte con un flute di champagne, welcome drink all'arrivo, gift in camera, utilizzo in esclusiva della SPA \"Suite\" per 1 ora , Ingresso nella SPA \"Amore & Psiche\" e al Fitness Centre. 1 notte con quote da € 1.219 a camera - www.hotelchateaumonfort.com\r

\r

Le feste al Grand Hotel et de Milan sono avvolte da un’incantevole atmosfera natalizia, da ricche decorazioni che impreziosiscono la Hall del Camino, il Gerry’s Bar e i ristoranti Caruso e Don\r

Carlos, dove sarà possibile gustare i prelibati menù dedicati alle feste più luminose dell’anno, anche della tradizione milanese. Il Grand Hotel et de Milan ospiterà nelle feste numerose attività ed eventi in una cornice di magia del Natale. 1 notte con quote da € 1.011 a camera – www.grandhoteletdemilan.it\r

\r

Trascorrere il periodo più magico dell’anno al Faloria di Cortina circondato dal magnifico scenario delle Dolomiti è il modo migliore per immergersi nell’atmosfera festiva della località di montagna con i suoi eventi enogastronomici, intrattenimenti per grandi e piccini e proposte benessere. Lo chef Edoardo Cappellesso ha ideato momenti gourmet per rendere le feste ed in particolare il Cenone di Capodanno al Faloria davvero indimenticabile in un tripudio di gusto per riscoprire i sapori della tradizione e delle materie prime tipiche del territorio. 5 notti con quote da € 8.600 in camera doppia incluso il Cenone di Capodanno – www.faloriasparesort.com\r

\r

Al Relais Mont Blanc nel cuore della Val D’Aosta sarà possibile trascorrere le feste usufruendo del pacchetto Christmas & Winter Season (valido fino al 27 Dicembre): 4 notti da domenica a martedì per vivere al meglio la magia della montagna d’inverno e poter godere delle esperienze che il Relais Mont Blanc offre, dalle quelle culinarie a quelle dedicate al relax e al benessere. A Capodanno si potrà gustare nel suo rinomato ristorante un sontuoso Cenone avvolti da uno scenario unico. Cenone di fine anno con live music, dancing e open bar con quote da € 300 per persona (vini al tavolo esclusi) - www.relaismontblanc.it","post_title":"Autentico Hotels, esperienze personalizzate per un Capodanno a 5 Stelle","post_date":"2022-12-15T10:08:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671098905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo quattro anni di lavori, diventa finalmente operativa la nuova sede pesarese di Alpitour World. A pochi giorni dai risultati di bilancio del 2022, dal rebranding e dall’annuncio degli obiettivi strategici dei prossimi anni, il gruppo fissa quindi il primo capitolo del nuovo corso proprio nella città marchigiana, punto nevralgico per il business, dove l’azienda ha risorse che operano per molte delle società della compagnia. Situato in strada Fornace Vecchia, si tratta di un edificio innovativo, attento alla sostenibilità e al welfare aziendale.\r

\r

La nuova sede è in particolare il risultato del recupero di un edificio esistente, ripristinato da realtà locali che hanno restituito alla città una struttura a basso impatto ambientale, accogliente e orientata al benessere degli oltre 250 dipendenti che lavoreranno stabilmente negli uffici. L’investimento complessivo è stato di 3 milioni di euro, sostenuto insieme al Master Gardant - Credito Fondiario, proprietario dell’immobile. La ristrutturazione, seguita dallo studio Roberto Garbugli Designer, ha rispettato stringenti parametri di sostenibilità e recupero edilizio riportando uno spazio inutilizzato di 3.800 metri quadrati a nuova luce, con ambienti ampi e luminosi, una palestra, aree comuni adibite alla ristorazione, al relax e alla socialità dei dipendenti. Il sistema di illuminazione è a basso consumo e in futuro saranno installati anche impianti fotovoltaici. Sono a disposizione colonnine elettriche per auto e l’organizzazione prevede già diverse opzioni di flessibilità organizzativa e molteplici servizi di supporto alla famiglia, di mobilità e caregivers, di time & money saving e di fitness e benessere.\r

\r

“È un traguardo importate per il gruppo e per la città di Pesaro - spiega Lucilla Lattanzi, responsabile hr e sviluppo organizzazione Alpitour World -. Un progetto fortemente voluto dal management per dare ai collaboratori un chiaro segnale di impegno, oltre che per offrire un unico luogo di lavoro, con un ambiente moderno e funzionale, orientato al confronto e alla condivisione. Una sede che celebrasse la storia di Eden Viaggi, ma anche protesa al futuro: per ritrarre l’immagine di un’azienda in movimento e strategica per le Marche, sia per il ritorno economico, di formazione e occupazionale, sia per il valore simbolico derivante dal legame con il territorio”.\r

\r

Il rapporto con la città e la regione si ritrova anche negli impegni di formazione con scuole, università e Its e nelle attività di comunicazione e marketing a supporto di realtà locali come la Victoria Libertas Pesaro, che Alpitour World ha continuato a finanziare anche durante la pandemia con investimenti crescenti. Un chiaro interesse di vicinanza ai luoghi in cui il gruppo opera, consapevole del valore di scambio che intercorre tra tutti gli stakeholders.","post_title":"Aperta la nuova sede pesarese di Alpitour World. Un investimento da 3 mln di euro","post_date":"2022-12-14T12:14:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671020079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435916\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Gaiser[/caption]\r

\r

Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione.\r

\r

\"Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita\". \"Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”.\r

\r

Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze.","post_title":"Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione","post_date":"2022-12-14T10:58:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671015538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435889\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'entrata della galleria Leventehaus[/caption]\r

\r

Posizionato nel centro di Amburgo, il primo Conrad di Germania sarà ospitato nello storico edificio Levantehaus, situato in uno dei viali dello shopping più famosi d'Europa, la Mönckebergstraße. L'hotel offrirà 238 camere, incluse 25 suite e 32 residential suite, nove sale meeting, un lounge bar, un ristorante, una spa, una palestr e una piscina.\r

\"Siamo felici di portare il marchio Conrad Hotels & Resorts ad Amburgo, la seconda città del Paese e importante destinazione business e di svago - sottolinea il senior vice president, development, Emea di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. Grazie alla crescente domanda internazionale di alloggi di lusso di alta qualità, non vediamo l'ora di lavorare con Mhp per espandere l’offerta del nostro gruppo ad Amburgo e in Germania, che al momento conta 56 strutture operative o in fase di sviluppo”.\r

\r

Il nuovo Conrad Hamburg è infatti frutto di un accordo di franchising con la Munich Hotel Partners (Mhp). Costruito nel 1912 da Franz Bach e Carl Bensel come edificio adibito a uffici, il Levantehaus è nato come uno dei palazzi più moderni della Germania. I pilastri in pietra arenaria e la scultura di Barry Baldwin, uniti al mix di Art Nouveau e Art Déco, continuano a creare un'atmosfera unica. Nel 1997, la Levantehaus è stata trasformata in una delle gallerie commerciali più eleganti di Amburgo. Al proprio interno ospita anche l'hotel, che sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione degli interni prima di entrare a far parte del portfolio Hilton, a seguito di un investimento multimilionario di euro da parte della Levantehaus Hamburg Gbr.","post_title":"Il gruppo Hilton porta il brand Conrad in Germania. Apertura ad Amburgo nel 2024","post_date":"2022-12-14T09:45:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671011136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus mette in campo un operativo ampliato per l'estate 2023, con voli verso 53 destinazioni europee, comprese tre nuove rotte estive che collegano Dublino con Olbia, Brindisi e Kos.\r

\r

Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con 9 aeroporti italiani: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali).\r

\r

\r

''La domanda di destinazioni europee soleggiate è ai massimi storici dopo la pandemia e per questo Aer Lingus è lieta di annunciare un aumento della capacità sulle rotte più gettonate della programmazione estiva - ha osservato Susanne Carberry, chief customer officer del vettore irlandese -, Offriamo tre nuove destinazioni molto interessanti a tariffe vantaggiose - Olbia, Brindisi e Kos. Riscontriamo grande interesse per i viaggi e per questo la nostra ambiziosa espansione in Nord America prosegue con la partenza dei servizi per Cleveland e Hartford, un'offerta da record con ben 2,25 milioni di posti transatlantici.''\r

","post_title":"Aer Lingus aggiunge Olbia e Brindisi al network delle destinazioni estive 2023","post_date":"2022-12-14T08:55:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671008156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio.\r

\r

Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata).\r

\r

«Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio».\r

Rinnovato clima di fiducia\r

Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta».\r

\r

Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller.\r

\r

Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana Airlines con i suoi collegamenti in Korea a Seoul 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. \r

\r

[gallery ids=\"435881,435884,435883,435882,435880,435975,435976,435977,435978,435979,435980,435981,435982,435983,435984,435985,435986,435987,435988,435989,435990,435991,435992,435993,435996\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel","post_date":"2022-12-13T13:19:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1670937595000]}]}}