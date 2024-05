L’Arabia Saudita presenta la sua estate all’Atm di Dubai insieme a 72 partner L’Arabia Saudita partecipa all’Arabian Travel Market in corso a Dubai in questi giorni: qui la Saudi Tourism Authority, guidata dal ceo Fahd Hamidaddin, è presente con una delegazione composta da 72 partner provenienti da tutto il settore turistico saudita, tra cui le principali aziende di gestione delle destinazioni, gli albergatori e le compagnie aeree. Sotto i riflettori ci sono le destinazioni estive saudite, con una gamma unica e diversificata di attività e destinazioni per i visitatori, comprese le giovani famiglie, che spaziano dalle spiagge del mar Rosso, alla ricca cultura di Jeddah, e un programma di eventi senza pari, tra cui la Coppa del Mondo di Esports che inizia a Riyadh il prossimo luglio. Le regioni montuose dell’Arabia Saudita, tra cui le destinazioni di Aseer, Taif e Al Baha, offrono anche una fuga rinfrescante durante la stagione estiva con temperature intorno ai 20 gradi. Queste località sono ideali per i viaggiatori avventurosi che cercano bellezze naturali, fauna selvatica e sentieri escursionistici. «I mercati del Medio Oriente e dell’Apac sono di enorme importanza nella nostra strategia turistica complessiva, con un totale combinato di 23 milioni di visite l’anno scorso, e ci concentreremo sulla crescita di questi numeri – ha dichiarato Hamidaddin -. Dopo aver accolto oltre 100 milioni di turisti nel 2023, l’Arabia Saudita è la terra del presente, offrendo crescita e opportunità come nessun altro ai partner commerciali di tutto il mondo. E nei prossimi giorni, non vediamo l’ora di costruire nuove partnership durature, condividere conoscenze e mostrare la ricchezza delle opportunità che l’Arabia Saudita ha da offrire». Saudi Tourism Authority e i suoi partner mirano ad ampliare il successo dell’Atm dell’anno scorso, dove sono stati firmati più di 1.600 accordi e più di 50 memorandum d’intesa e accordi strategici, che hanno portato a 35.000 visite extra. Intanto, il 2024 è cominciato con il piede giusto per l’Arabia Saudita: il primo trimestre dell’anno ha registrato un aumento a due cifre nel numero di turisti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, rafforzando la posizione del paese come destinazione turistica globale leader e contribuendo al progresso verso l’obiettivo rivisto di 150 milioni di visite entro il 2030. Condividi

\r

La giornata dedicata al vitigno a bacca nera è stata presentata dal Consigliere diplomatico Alejandro Luppino e da Patricio Pupi, addetto economico e commerciale dell’Ambasciata, insieme alla responsabile dell’Ufficio Promozione Turistica e Sport Vanesa Di Martino Creide e a Claudio Neri, direttore Italia di Aerolineas Argentinas, che collega Roma all’Argentina con volo diretto.\r

\r

L’illustrazione e degustazione collettiva di alcune fra le migliori etichette Malbec è stata guidata dagli interventi del giornalista e sommelier Luca Grippo insieme a Guido Favaro, importatore di vini argentini e all’imprenditore Giacomo Spaini, proprietario della Cantina Albarossa. La degustazione ha coinvolto cinque vini ed è stata dedicata ai prodotti delle province settentrionali di Salta e Tucumán, di Mendoza e San Juan nella regione di Cuyo, al centro, e di Neuquén e Rio Negro in Patagonia, al sud. Le cantine argentine che hanno preso parte all’evento sono state El Esteco, Las Moras, Callia, Finca Albarossa, Norton, Séptima, Familia Zuccardi, Familia Schroeder e Mabellini Wines.\r

\r

Con la collaborazione del presidente Tiziana Sirna e di Doc Italy, si rafforza il rapporto sinergico del binomio Italia-Argentina e si riconferma il successo delle eccellenze enogastronomiche dei due Paesi. Presenti con piatti ideati specificatamente per questo evento, rinomati chef e rappresentanti della gastronomia del territorio italiano: Salvo Cravero, Luca Di Francesco, Catia Malizia, Elia Grillotti, Luigi Conte, Mara e Orlando Di Mario, Giorgio Derme, Elio Testa, Davide Cecconi.\r

\r

Punto di riferimento per l’industria vitivinicola argentina, quest’uva ha contribuito a rendere il Paese sudamericano il quinto produttore di vino al mondo dopo Italia, Spagna, Francia e Stati Uniti. Con 215.000 ettari di vigneti piantati, infatti, l'Argentina produce vino in 14 delle sue 23 province ed esporta il 15% del totale prodotto negli Stati Uniti in primis, seguiti da Regno Unito e Brasile, Canada, Paesi Bassi e Cina.\r

\r

Il ministero degli Affari Esteri argentino, insieme al ministero del Turismo, che ha in esclusiva la diffusione del “Marchio Paese” e Wines of Argentina, svolgono quotidianamente un importante lavoro nella promozione del vino argentino all'estero, realizzando eventi come quello tenutosi presso l’Ambasciata.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"L'Ambasciata Argentina festeggia il \"Malbec Day\" con Aerolineas Argentinas e l’Associazione Doc Italy","post_date":"2024-05-07T12:29:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715084958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita partecipa all'Arabian Travel Market in corso a Dubai in questi giorni: qui la Saudi Tourism Authority, guidata dal ceo Fahd Hamidaddin, è presente con una delegazione composta da 72 partner provenienti da tutto il settore turistico saudita, tra cui le principali aziende di gestione delle destinazioni, gli albergatori e le compagnie aeree.\r

\r

Sotto i riflettori ci sono le destinazioni estive saudite, con una gamma unica e diversificata di attività e destinazioni per i visitatori, comprese le giovani famiglie, che spaziano dalle spiagge del mar Rosso, alla ricca cultura di Jeddah, e un programma di eventi senza pari, tra cui la Coppa del Mondo di Esports che inizia a Riyadh il prossimo luglio.\r

\r

Le regioni montuose dell’Arabia Saudita, tra cui le destinazioni di Aseer, Taif e Al Baha, offrono anche una fuga rinfrescante durante la stagione estiva con temperature intorno ai 20 gradi. Queste località sono ideali per i viaggiatori avventurosi che cercano bellezze naturali, fauna selvatica e sentieri escursionistici.\r

\r

«I mercati del Medio Oriente e dell’Apac sono di enorme importanza nella nostra strategia turistica complessiva, con un totale combinato di 23 milioni di visite l’anno scorso, e ci concentreremo sulla crescita di questi numeri - ha dichiarato Hamidaddin -. Dopo aver accolto oltre 100 milioni di turisti nel 2023, l’Arabia Saudita è la terra del presente, offrendo crescita e opportunità come nessun altro ai partner commerciali di tutto il mondo. E nei prossimi giorni, non vediamo l’ora di costruire nuove partnership durature, condividere conoscenze e mostrare la ricchezza delle opportunità che l’Arabia Saudita ha da offrire».\r

\r

Saudi Tourism Authority e i suoi partner mirano ad ampliare il successo dell’Atm dell'anno scorso, dove sono stati firmati più di 1.600 accordi e più di 50 memorandum d'intesa e accordi strategici, che hanno portato a 35.000 visite extra.\r

\r

Intanto, il 2024 è cominciato con il piede giusto per l'Arabia Saudita: il primo trimestre dell’anno ha registrato un aumento a due cifre nel numero di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, rafforzando la posizione del paese come destinazione turistica globale leader e contribuendo al progresso verso l'obiettivo rivisto di 150 milioni di visite entro il 2030.\r

\r

","post_title":"L'Arabia Saudita presenta la sua estate all'Atm di Dubai insieme a 72 partner","post_date":"2024-05-07T12:26:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715084790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian comincia nel segno della crescita la stagione estiva, con 1.892.362 passeggeri nel mese di aprile, cui si sommano quelli trasportati da Widerøe, 315.495, per un totale di 2.207.857 per il gruppo.\r

\r

La capacità di Norwegian è aumentata del 18% rispetto all'aprile dello scorso anno, mentre il load factor è stato dell'80,3%. La compagnia aerea ha operato con una media di 81 aeromobili questo mese, rispetto ai 73 di marzo. La regolarità ha subito un impatto negativo in aprile, in gran parte a causa di problemi Atc nello spazio aereo norvegese.\r

\r

«Aprile ha segnato un significativo aumento della capacità e abbiamo avuto in media 14 aeromobili in più in funzione rispetto allo stesso mese dell'anno scorso - ha dichiarato Geir Karlsen, ceo di Norwegian -. Il numero di passeggeri mostra un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso».\r

\r

In aprile sono state aperte da Norwegian nove nuove rotte: Istanbul da Oslo, Malaga da Billund e Aarhus e Alicante da Monaco sono stati alcuni dei punti salienti di un programma estivo che comprende un totale di 47 nuove rotte.\r

\r

«L'operativo estivo presenta diverse nuove destinazioni. In particolare, soluzioni migliorate con una maggiore capacità in Danimarca, il nostro secondo mercato più grande. I danesi potranno contare su un totale di 17 nuove rotte verso destinazioni come Valencia, Tolosa, Bilbao e Milano. Inoltre, i numeri di Widerøe per il mese di aprile sono incoraggianti».\r

\r

","post_title":"Norwegian: il gruppo avanza sull'estate con un aprile da 2,2 milioni di passeggeri","post_date":"2024-05-07T10:07:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715076434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nuovi amenity kit firmati Bulgari per i passeggeri Emirates che viaggiano in first e business class. Durante la stagione estiva è prevista un'introduzione graduale della novità su rotte selezionate e voli a lungo raggio, con una palette di colori progettata per riflettere i nuovi interni delle cabine dei velivoli Emirates, insieme alle ultime fragranze best-seller del marchio italiano di lusso.\r

La nuova serie presenta una selezione di 8 borse da collezione in una gamma di colori e tessuti diversi, con all'interno una serie di prodotti adatti al viaggio. I passeggeri possono aspettarsi fragranze Bulgari, tra cui la High-Perfumery Collection Le Gemme creata in esclusiva per Emirates, uno specchio Bulgari laccato d'oro come ricordo, molti prodotti da viaggio per la cura della persona e le nuove aggiunte di tappi per le orecchie in spugna e morbide fascette elastiche per capelli.\r

Emirates collabora con la Maison italiana da oltre 15 anni. La stagione estiva 2024 degli amenity kit Bvlgari sarà la 16esima versione offerta a bordo, che offrirà amenity kit di lusso curati ai clienti Emirates di tutto il mondo.\r

\r

[gallery ids=\"466769,466768,466767\"]","post_title":"Emirates: ecco i nuovi amenity kit firmati Bulgari per l'estate 2024","post_date":"2024-05-07T09:25:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715073906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un contenitore del meglio che esiste in Italia. Definisce in questo modo la propria dmc Sicily & Italy by Experts, la ceo Angela Macaluso, incontrata da noi di Travel Quotidiano in occasione dalla presentazione del digital hub ItaliAbsolutely al Las Vegas Travel Agent Forum: \"Siamo nati in Sicilia con un focus particolare su quella che è la mia terra, pensando soprattutto creare esperienze e relazioni reali tra colleghi, fornitori e viaggiatori. A seguito di tante richieste arrivate dalle agenzie partner che ci seguono da oltre 25 anni, abbiamo quindi sfruttato la pausa Covid per sviluppare la nostra offerta all'intera Penisola, grazie a tanti colleghi che condividono il nostro stesso modo di vedere il turismo\".\r

\r

In ogni regione, Sicily & Italy by Experts ha oggi perciò un proprio rappresentante: \"Un vero luxury concierge a disposizione dei nostri clienti, che li segue da quando atterrano in Italia fino al momento della ripartenza. Un servizio particolarmente apprezzato dai travel advisors americani, che rappresentano circa il 90% del nostro core business. Così come molto amato è il nostro prodotto, pensato per mettere insieme l'offerta delle piccole dmc, delle guide professionali e di una serie di boutique hotel, in modo da creare itinerari particolari, unici ed esclusivi\". (q.f.)\r

\r

","post_title":"Sicily & Italy by Experts: una dmc che propone viaggi fatti di esperienze e relazioni reali","post_date":"2024-05-06T13:40:44+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1715002844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma dall'1 al 4 giugno a bordo della Cruise Barcelona la crociera evento di Grimaldi Lines, Ballando verso Barcellona, in navigazione tra Civitavecchia e il porto catalano. Durante il viaggio, l'unità si trasformerà in una pista da ballo affacciata sul Mediterraneo. A condurre gli ospiti attraverso i segreti della danza saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, star del format tv Ballando con le Stelle, insieme ad altri maestri professionisti, con sessioni intensive per ogni tipo di disciplina, tra cui il tango, lo swing e la social dance. Il programma prevede sia corsi per principianti, dedicati ad adulti e bambini a partire dagli otto anni di età, sia lezioni avanzate per chi ha già esperienza nel ballo e potrà partecipare quindi alla gara per singoli e coppie, prima dell’arrivo a Barcellona. Ma a bordo i partecipanti potranno cimentarsi anche in altre attività di fitness, quali pilates, snellissima e Gag, nonché in tornei di burraco. Il viaggio di ritorno verso Civitavecchia culminerà invece con il Latin party, per l’elezione di Miss & Mister Latin, lo show dance e la premiazione finale.\r

\r

Le quote di partecipazione variano in base alla tipologia di sistemazione prescelta e partono da 345 euro a persona in cabina quadrupla interna. La formula è quella dell’hotel on-board e la quota comprende: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona a bordo dell’ammiraglia di Grimaldi Lines con tre pernottamenti in cabina, tre prime colazioni, due pranzi e due cene presso il self-service di bordo, diritti fissi e componente costi Eu Ets, partecipazione ai corsi di ballo collettivi, iscrizione e assicurazione per assistenza medica e annullamento viaggio.","post_title":"Ballando verso Barcellona: la crociera - evento di Grimaldi Lines si terrà dall'1 al 4 giugno","post_date":"2024-05-06T13:01:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715000510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell'operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale\".\r

\r

Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l'organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l'anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”.\r

\r

","post_title":"Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024","post_date":"2024-05-06T12:51:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714999874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche Bologna tra le prime destinazioni dove Emirates utilizzerà il nuovo Airbus A350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Con 10 nuovi A350 che dovrebbero entrare in flotta entro il 31 marzo 2025, la compagnia aerea di Dubai prevede di impiegare il velivolo in 9 destinazioni nei prossimi mesi.\r

I nuovi A350 saranno configurati con tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti sono destinati a servire mete di breve e medio raggio della rete Emirates: il primo A350 volerà verso il Bahrain con frequenze giornaliere dal prossimo 15 settembre, con un secondo servizio che inizierà il 1° novembre. Il velivolo atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero il 16 settembre e a Muscat dal 1° dicembre.\r

In Europa, l'A350 debutterà su Bologna dal 1° dicembre, oltre che su Lione e , dal 4 novembre su Edimburgo. In Asia occidentale, il velivolo raggiungerà Mumbai e Ahmedabad dal 27 ottobre, Colombo dal 1° gennaio 2025.\r

«L'A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un'efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e Gcc, Asia occidentale ed Europa - ha spiegato Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer della compagnia aerea -. Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un'abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l'A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l'A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore».","post_title":"Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre","post_date":"2024-05-06T11:24:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714994646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con Korfiatis è il nuovo ceo di Oman Air: il manager, ex amministratore delegato della low cost saudita Flyadeal, raccoglie il testimone da Nasser Al Salmi, attuale ceo ad interim e direttore operativo della compagnia aerea omanita, salito al vertice lo scorso anno al posto di Abdulaziz Al Raisi.\r

\r

La scelta di un nuovo ceo è cruciale per Oman Air, che ha intrapreso un percorso di ristrutturazione che sarà ora guidato proprio da Korfiatis. Saeed Al Mawali, ministro dei trasporti dell'Oman, ha dichiarato che il manager è \"\"perfetto\" per il ruolo di leadership del vettore (...) Abbiamo piena fiducia nella sua capacità di indirizzare la compagnia verso un successo sostenibile e a lungo termine, guidandola attraverso le sfide e le opportunità che si prospettano\", ha aggiunto.\r

\r

Korfiatis ha precedentemente fondato una serie di iniziative di start-up e ha ricoperto diversi ruoli senior nei settori della finanza, della strategia e delle operazioni in diverse compagnie aeree, tra cui Jetstar Asia, Citilink, Qantas e Viva Macau. \r

\r

Oman Air opera oggi con una flotta di poco più di 40 aeromobili e negli ultimi mesi ha riorganizzato il proprio network aggiungendo nuove rotte e cancellandone altre. La compagnia ha anche rivisto gli operativi per consentire connessioni più efficienti all'aeroporto internazionale di Muscat.","post_title":"Oman Air: Con Korfiatis è il nuovo ceo che guiderà la ristrutturazione della compagnia","post_date":"2024-05-06T11:12:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714993926000]}]}}