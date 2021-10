Leolandia si prepara a festeggiare Halloween

Mancano pochi giorni alla notte di Halloween e a Leolandia, che quest’anno celebra il suo 50esimo anniversario, è tutto pronto per una grande festa: in concomitanza con il ponte festivo, il parco resterà aperto tutti i giorni dal 30 ottobre al 2 novembre compresi, con orario prolungato fino alle 21 la sera del 31 ottobre. Grandi e piccini potranno divertirsi tra dolcetti e scherzetti, misteriosi incantesimi, zucche colorate, apprendisti vampiri e scope volanti, per festeggiare… senza nemmeno un briciolo di paura!

La giornata del 31 ottobre sarà scandita da una serie di sorprese, a cominciare da una simpatica caccia ai fantasmi che coinvolgerà i bambini, trasformandoli in piccoli ghostbuster alla ricerca dei dispettosi spiritelli che invaderanno il parco. E al tramonto, imperdibile l’appuntamento con la parata delle streghe in un tripudio di colori, canzoni, formule magiche ed incantesimi. La serata proseguirà fino al gran finale a base di fuochi di artificio!

Nella migliore tradizione di Leolandia, anche ad HalLEOween si potranno incontrare tutte le star dei cartoni animati: i PJ Masks – Superpigiamini nella nuova area a tema PJ Masks City, che recentemente ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria ai Parksmania Awards 2021, gli “Oscar” dei parchi a tema, Masha e Orso, con il loro spassosissimo spettacolo “Il circo della Foresta” e, direttamente dalla serie Miraculous™, Ladybug e Chat Noir, di nuovo alle prese con il malvagio Papillon, tra mirabolanti salti acrobatici. I più piccoli, inoltre, avranno la possibilità di conoscere dal vivo gli amatissimi Bing e Flop per cantare e ballare con loro sulle note della “Canzone dell’Arcobaleno” e potranno attraversare il parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas.

La magia di HalLEOoween continuerà fino al weekend del 6/7 novembre, per poi lasciare spazio al Natale Incantato, la nuova tematizzazione che comincerà dal 13 novembre: per raddoppiare il divertimento, tutti coloro che acquistano un biglietto a data fissa o a data libera per il periodo di HalLEOween ottengono un secondo ingresso omaggio al parco da utilizzare durante il Natale Incantato. In aggiunta, chi visiterà il parco il 31 ottobre, avrà un terzo ingresso gratuito da poter utilizzare per l’apertura della nuova stagione 2022 entro il 31 maggio nei giorni verdi.