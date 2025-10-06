Gardaland si accende per Magic Halloween 2025 Con l’apertura di Magic Halloween 2025, Gardaland Resort si trasforma nella sede ideale di avventure all’insegna del brivido. Nel primo weekend di apertura appena concluso migliaia di visitatori hanno già potuto vivere la magia di Gardaland Magic Halloween che quest’anno, in occasione del 50° anniversario del parco, si è aperta con un traguardo storico di 50 milioni di visitatori a bordo di Shaman e un palinsesto ancora più ricco. Oltre 40 le attrazioni per tutte le età e nuovi spettacoli pensati appositamente per questa stagione che, con i suoi 31 giorni consecutivi, si classifica come la stagione record di Gardaland Magic Halloween e promette di essere davvero indimenticabile! Ogni mattina, all’ingresso, l’atmosfera si accende con Zenda e le sue streghe che danno il via alla giornata con una pozione che scatena la “Gardaland Halloween Mania”. Da qui in poi è un susseguirsi di eventi. In Area West, con “Sound of shadows – A Halloween story”, un vento misterioso riporta dall’oltretomba una band di cowboy fantasma. L’esperienza prosegue in piazza Jumanji, con “Mirror – riflesso di tenebre”: inquietanti musiche gotiche, esibizioni e sinistri personaggi accompagneranno gli spettatori in una favola oscura. Al teatro della Fantasia va in scena “Bim Bum Bam presenta: Jolly Uan e il mistero dello scherzetto perfetto”. Dopo il successo dello scorso anno, torna al Gardaland Theatre lo spettacolo “Anubis”, un viaggio nell’aldilà egizio tra imponenti scenografie, canzoni live e numeri di impatto scenico. E, nello scenario di Oblivion – The Black Hole, Wreckage – The Horror Experience invita i visitatori a un percorso del terrore a piedi. All’interno del parco, ogni area si trasformerà per l’occasione, compresa l’area Hawaii dove “Hawaiian Ritual” mescolerà acrobazia e suggestione: fiori tropicali e scenografie esotiche faranno da cornice a un rito in cui antichi spiriti sembrano muoversi sospesi fra il mondo dei vivi e quello dei morti. A completare il programma, i meet & greet con i personaggi più amati. Riconfermata, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche l’esperienza Trick or Treat: l’intramontabile “dolcetto o scherzetto” tra i viali del parco. All’ingresso, i bambini riceveranno una mappa rinnovata che quest’anno prevede sette tappe. Muniti della loro “BOO bag” – acquistabile nei punti ristoro – potranno vivere insieme a tanti altri bimbi e ragazzi la magia del tradizionale dolcetto o scherzetto Gardaland edition. Due format Anche quest’anno Gardaland Magic Halloween propone due format di esperienza: i “venerdì” sera “da paura”, con atmosfere dark, aree zombi, horror dj set e colpi di scena mozzafiato, dedicati agli amanti del brivido. Le giornate infrasettimanali e i weekend, pensati per famiglie alla ricerca di giornate divertenti, tra spettacoli magici e quel pizzico di brivido che rende unica la festa. Fra i viali del parco, anche i punti ristoro propongono delizie: dalla nuovissima Gardaland Chocolate, alle specialità con vermetti gommosi e finte lapidi a decorare i piatti, fino alle ‘pozioni magiche’ servite in bicchieri a tema; senza dimenticare wurstel a forma di dita, mele stregate e biscotti dalle forme più bizzarre. Con Gardaland Magic Halloween, il resort conferma la sua capacità di unire spettacolo, intrattenimento e gusto in un’esperienza che dura per 31 giorni, fino al 2 novembre, con il momento più atteso dell’anno il 31 ottobre: un appuntamento con l’imperdibile Gardaland Halloween Party, capace di sorprendere ogni anno con nuove emozioni e ospiti speciali fino a mezzanotte. L’edizione 2025 promette emozioni da brivido con una line-up d’eccezione: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci, Marvin e Andrea Prezioso. A rendere la notte ancora più esplosiva ci penserà Rtl 102.5, che accompagnerà il pubblico con un dj set che farà ballare. Condividi

