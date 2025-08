Le Terme di Saturnia stanno investendo nel segmento golf Terme di Saturnia Natural spa & Golf Resort punta a diventare un riferimento nel panorama italiano delle Golf Destination. Un modello di integrazione tra Sport, benessere, territorio e sostenibilità ambientale. Il turismo del Golf, considerato un mercato ad alto potenziale, torna al centro dello sviluppo della destinazione con una visione integrata e di lungo periodo. In linea con le nuove direttrici del turismo esperienziale e sostenibile, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si posiziona come uno dei rari esempi in Italia dove l’attività sportiva si fonde con il potere rigenerativo dell’acqua termale, in un contesto naturalistico di assoluto pregio restituendo un’esperienza di autentico benessere. “La crescente attenzione internazionale verso forme di turismo slow e di alto profilo, come per esempio dimostrato dal progetto La Dolce Vita – Orient Express con fermate previste anche nelle ferrovie della Maremma, ci spinge a investire con convinzione su un modello che unisce sport, wellness e turismo enogastronomico. Il nostro campo da golf è un’estensione naturale della nostra visione di benessere”, afferma il presidente del Golf Club Fabrizio Rindi. In quest’ottica, è stato avviato un’importante piano di intervento per la manutenzione e il rinnovo del percorso, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati e di attrarre un pubblico locale ed internazionale appassionato di golf e sempre più esigente. Particolare attenzione è riposta alla sostenibilità ambientale, con pratiche di gestione del verde orientate al risparmio idrico, alla tutela della biodiversità e all’uso responsabile delle risorse. L’obiettivo è quello di coniugare eccellenza sportiva e rispetto per l’ambiente, nel pieno spirito di armonia con la natura che da sempre contraddistingue il Golf Terme di Saturnia insignito con due importanti premi: “GEO certified”- Golf Environment Organization ed il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Golf “Impegnati nel Verde”. Condividi

