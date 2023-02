La Commissione europea vuole (finalmente) far pagare l’Iva a Airbnb Invece Airbnb è esente da Iva. Non se ne capisce il motivo, ma è così. Non si paga per la mediazione. Né dichiarare ciò che ha fatturato il fornitore per conto del quale opera Airbnb o piattaforme simili. La Commissione europea sta elaborando una riforma del regolamento per addebitare questa imposta alla piattaforma americana, anche se, cosa più importante, ciò consentirà di conoscere tutta la sua fatturazione e, soprattutto, quella delle sue case, che avranno terminato il regime fiscale opachi in cui vive che è senza tema di smentite uno dei punti neri per il fisco. Bruxelles intende riformare l’Iva per tassare la commercializzazione dei servizi turistici, obbligando le piattaforme che agiscono da intermediari a farsi carico dell’Iva dovuta sulla transazione. Il progetto prevede che la piattaforma debba detrarre l’importo dell’Iva che deve andare all’host, proprietario della casa. Le piattaforme non vendono il prodotto, ma vendono per conto del proprietario che dovrebbe poi dichiarare il proprio reddito. Questa nuova norma, come pubblicata da L’Echo Touristique, escluderà le agenzie di viaggio che continueranno come prima, con un regime Iva specifico. La piattaforma, secondo questo provvedimento europeo, non avrebbe diritto a beneficiare di alcuna esenzione applicabile alla transazione. Questa misura non è ancora entrata in vigore e dovrebbe essere pronta entro il 1° gennaio 2025.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440300" align="alignleft" width="300"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption] E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera. Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022. [post_title] => Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023 [post_date] => 2023-02-27T13:46:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677505587000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a "vedere le cose in modo diverso", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare. La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria "See Things Differently" - "Spilling the Tea on Great Britain" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che "qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo". "Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni". Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello. [post_title] => VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’ [post_date] => 2023-02-27T12:59:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677502771000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese. La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City. Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown. A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica. "Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Dopo l'approdo meno di un mese fa della nuova senior vice president sourcing for Europe, Stephanie Rogers, è questa la volta di Lola Diaz, appena nominata senior vice president sales, Europa della compagnia. La neo-responsabile vendite del Vecchio continente ha precedentemente operato in Webbeds come regional sales director per la penisola iberica, l'Italia e Israele. Prima di entrare nella sua attuale società, ha lavorato per 15 anni in Gta, società in cui ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nelle vendite. “Sono davvero entusiasta di collaborare con i miei colleghi del commerciale di tutta Europa per incrementare ulteriormente la nostra crescita e continuare a ottenere grandi risultati, come quelli che stiamo già vedendo dall'inizio del 2023 - commenta la stessa Lola Diaz -. Mi sento fortunata a poter lavorare per un'azienda con tanta ambizione e determinazione. Non vedo l'ora di contribuire e di dare il mio supporto al nostro fantastico team e con l’aiuto del loro talento e potenziale portare WebBeds ancora più in alto". [post_title] => Lola Diaz nuova senior vice president sales Europa di Webbeds [post_date] => 2023-02-27T11:19:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677496743000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista. E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina. Di seguito le cinque partenze in lingua italiana: Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive. Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive . Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive [post_title] => Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo [post_date] => 2023-02-27T09:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677491735000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 90.000 i voli già cancellati dalle compagnie aeree in Europa nel periodo tra aprile e settembre 2023. Il dato, che lascia purtroppo presagire una nuova estate calda per il trasporto aereo è quello che emerge dall'analisi del Corriere della Sera sulla base dei dati forniti da Airline Data Inc. I vettori operanti in Europa hanno già archiviato in media 500 voli al giorno programmati nel semestre di picco del 2023, ma il numero delle frequenze cancellate sarebbe destinato ancora a salire. I Paesi più in difficoltà sarebbero Germania, Regno Unito, Olanda e Francia. In altre parole si tratta di oltre 11 milioni di posti in meno solo nei collegamenti interni del Vecchio Continente e del 2,5% circa di eliminazione dei decolli previsti nei vari aeroporti. Da giugno a settembre Secondo gli addetti ai lavori sarebbero a rischio almeno altri 100.000 voli calendarizzati tra giugno e settembre. L’obiettivo dei vettori sarebbe quello di togliere le frequenze che potrebbero creare più disagi alla puntualità. I mesi più delicati saranno giugno e luglio: stando ai numeri riportati, lo scorso anno nello stesso periodo le principali compagnie aree (i gruppi Air France-Klm e Lufthansa, il gruppo Iag, easyJet, Ryanair e Wizz Air) avevano rimosso il 4,66% dei loro voli. Eurocontrol segnala fin d'ora “importanti disagi” nel continente non solo perché in alcune zone i controllori di volo sono pochi, ma anche per il rischio di scioperi: lo scalo di Francoforte è ancora in grave carenza di personale; Amsterdam Schiphol ha chiesto ai vettori di tagliare il 5% delle rotte di maggio, fissando a quota 66.000 il nuovo tetto massimo al numero di viaggiatori giornalieri in partenza consentiti per il mese. L’aeroporto di Londra Heathrow ha bloccato l’aggiunta di ulteriori frequenze durante l’estate. [post_title] => Europa: già cancellati 90.000 voli per l'estate. Si rischia una nuova stagione di caos [post_date] => 2023-02-27T09:36:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677490578000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, organizza dal 4 al 6 marzo al Lungomare Europa di Lido di Camaiore, “Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico”, la prima edizione della rassegna dedicata al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green. Sarà l’occasione per far incontrare appassionati della bicicletta che potranno testare un’ampia gamma di prodotti, incentivare l’uso della bicicletta e promuovere il territorio della Versilia. L’obiettivo è quello di stimolare gli operatori perché investano nel turismo green e sulle due ruote lungo linea già adottata dai comuni della zona che grazie all’Ambito Turistico e la Regione Toscana hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico sul quale puntare. Sarà a disposizione un’area espositiva per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori. È in programma la domenica mattina un raduno e ciclopedalata con bici storiche e vintage “La Vinaria #InVersilia” a cura del Gruppo Sportivo Cicli Carube A.S.D. Non solo, ma i bambini avranno a disposizione un’area dove poter partecipare a un minicorso educativo di guida “2 ruote sicure” organizzato da ACI Lucca con insegnanti qualificati e infine verrà allestito un palco dove si alterneranno talk show con la partecipazione di esperti del settore. [post_title] => Promozione Turistica Versilia, il turismo green protagonista il 4,5, 6 marzo [post_date] => 2023-02-24T15:07:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677251277000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'ottantina di destinazioni a lungo raggio, tra cui Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, più l'Europa per il medio. In totale si tratta di 5 mila posti volo già bloccati anche nel prezzo, dedicati alla costruzione di una serie di pacchetti realizzati sulla scia dei prodotti più richiesti in agenzia negli ultimi cinque anni. E' la novità Top Seller che il gruppo Alpitour dedica alle agenzie per i propri brand Turisanda, Press Tour e Made. "L'iniziativa è disponibile per tutte le adv contrattualizzate e viene comunicata esclusivamente tramite il canale trade - spiega il direttore commerciale della divisione tour operating, Alessandro Seghi -. Lanciata a inizio febbraio sarà valida fino a esaurimento posti e prevede commissioni più alte del normale. Al momento le mete più vendute sono proprio Giappone, Usa e Sud Africa, per un centinaio di pratiche chiuse in un paio di settimane circa". Prosegue inoltre la nuova strategia di incentivazione trimestrale di Alpitour che per il secondo semestre fiscale si concentra ora sulle partenze estive da maggio in avanti per il mare Italia, senza dimenticare però la coda invernale dei viaggi tra febbraio e aprile. "Per la prossima stagione calda abbiamo già 500 mila posti volo, tra Neos e altre compagnie, pronti a essere pacchettizzati - conclude Seghi -. Un'ultima novità sales importante, oltre alla Flexy Bag, è infine l'incentivazione per le vendite effettuate tramite il sistema di prenotazione proprietario online Lyte, che riconosce alle agenzie un ulteriore 2% di commissione". [post_title] => Ecco Top Seller di Alpitour: raggruppa i pacchetti più venduti negli ultimi 5 anni [post_date] => 2023-02-24T12:18:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677241138000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la coimmissione europea" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":20,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2859,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440300\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption]\r

\r

E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera.\r

Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022.","post_title":"Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023","post_date":"2023-02-27T13:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677505587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a \"vedere le cose in modo diverso\", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare.\r

\r

La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna.\r

\r

In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria \"See Things Differently\" - \"Spilling the Tea on Great Britain\" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che \"qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo\".\r

\r

\"Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni\".\r

\r

Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello.","post_title":"VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’","post_date":"2023-02-27T12:59:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677502771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese.\r

\r

La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City.\r

\r

Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown.\r

\r

A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica.\r

\r

\"Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata\".","post_title":"Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I","post_date":"2023-02-27T12:35:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677501312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Invece Airbnb è esente da Iva. Non se ne capisce il motivo, ma è così. Non si paga per la mediazione. Né dichiarare ciò che ha fatturato il fornitore per conto del quale opera Airbnb o piattaforme simili. \r

\r

La Commissione europea sta elaborando una riforma del regolamento per addebitare questa imposta alla piattaforma americana, anche se, cosa più importante, ciò consentirà di conoscere tutta la sua fatturazione e, soprattutto, quella delle sue case, che avranno terminato il regime fiscale opachi in cui vive che è senza tema di smentite uno dei punti neri per il fisco.\r

\r

Bruxelles intende riformare l'Iva per tassare la commercializzazione dei servizi turistici, obbligando le piattaforme che agiscono da intermediari a farsi carico dell'Iva dovuta sulla transazione.\r

\r

Il progetto prevede che la piattaforma debba detrarre l'importo dell'Iva che deve andare all'host, proprietario della casa. Le piattaforme non vendono il prodotto, ma vendono per conto del proprietario che dovrebbe poi dichiarare il proprio reddito.\r

\r

Questa nuova norma, come pubblicata da L'Echo Touristique, escluderà le agenzie di viaggio che continueranno come prima, con un regime Iva specifico.\r

\r

La piattaforma, secondo questo provvedimento europeo, non avrebbe diritto a beneficiare di alcuna esenzione applicabile alla transazione.\r

\r

Questa misura non è ancora entrata in vigore e dovrebbe essere pronta entro il 1° gennaio 2025.","post_title":"La Commissione europea vuole (finalmente) far pagare l'Iva a Airbnb","post_date":"2023-02-27T11:38:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440266\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lola Diaz[/caption]\r

\r

Prosegue il processo di riorganizzazione del management europeo della banca letti Webbeds. Dopo l'approdo meno di un mese fa della nuova senior vice president sourcing for Europe, Stephanie Rogers, è questa la volta di Lola Diaz, appena nominata senior vice president sales, Europa della compagnia. La neo-responsabile vendite del Vecchio continente ha precedentemente operato in Webbeds come regional sales director per la penisola iberica, l'Italia e Israele. Prima di entrare nella sua attuale società, ha lavorato per 15 anni in Gta, società in cui ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nelle vendite.\r

\r

“Sono davvero entusiasta di collaborare con i miei colleghi del commerciale di tutta Europa per incrementare ulteriormente la nostra crescita e continuare a ottenere grandi risultati, come quelli che stiamo già vedendo dall'inizio del 2023 - commenta la stessa Lola Diaz -. Mi sento fortunata a poter lavorare per un'azienda con tanta ambizione e determinazione. Non vedo l'ora di contribuire e di dare il mio supporto al nostro fantastico team e con l’aiuto del loro talento e potenziale portare WebBeds ancora più in alto\".","post_title":"Lola Diaz nuova senior vice president sales Europa di Webbeds","post_date":"2023-02-27T11:19:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677496743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista.\r

\r

E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina.\r

\r

Di seguito le cinque partenze in lingua italiana:\r

\r

Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive.\r

\r

Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive .\r

\r

Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo","post_date":"2023-02-27T09:55:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677491735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono oltre 90.000 i voli già cancellati dalle compagnie aeree in Europa nel periodo tra aprile e settembre 2023. Il dato, che lascia purtroppo presagire una nuova estate calda per il trasporto aereo è quello che emerge dall'analisi del Corriere della Sera sulla base dei dati forniti da Airline Data Inc.\r

\r

I vettori operanti in Europa hanno già archiviato in media 500 voli al giorno programmati nel semestre di picco del 2023, ma il numero delle frequenze cancellate sarebbe destinato ancora a salire. I Paesi più in difficoltà sarebbero Germania, Regno Unito, Olanda e Francia. In altre parole si tratta di oltre 11 milioni di posti in meno solo nei collegamenti interni del Vecchio Continente e del 2,5% circa di eliminazione dei decolli previsti nei vari aeroporti.\r

Da giugno a settembre\r

Secondo gli addetti ai lavori sarebbero a rischio almeno altri 100.000 voli calendarizzati tra giugno e settembre. L’obiettivo dei vettori sarebbe quello di togliere le frequenze che potrebbero creare più disagi alla puntualità. I mesi più delicati saranno giugno e luglio: stando ai numeri riportati, lo scorso anno nello stesso periodo le principali compagnie aree (i gruppi Air France-Klm e Lufthansa, il gruppo Iag, easyJet, Ryanair e Wizz Air) avevano rimosso il 4,66% dei loro voli.\r

\r

Eurocontrol segnala fin d'ora “importanti disagi” nel continente non solo perché in alcune zone i controllori di volo sono pochi, ma anche per il rischio di scioperi: lo scalo di Francoforte è ancora in grave carenza di personale; Amsterdam Schiphol ha chiesto ai vettori di tagliare il 5% delle rotte di maggio, fissando a quota 66.000 il nuovo tetto massimo al numero di viaggiatori giornalieri in partenza consentiti per il mese. L’aeroporto di Londra Heathrow ha bloccato l’aggiunta di ulteriori frequenze durante l’estate.","post_title":"Europa: già cancellati 90.000 voli per l'estate. Si rischia una nuova stagione di caos","post_date":"2023-02-27T09:36:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677490578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, organizza dal 4 al 6 marzo al Lungomare Europa di Lido di Camaiore, “Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico”, la prima edizione della rassegna dedicata al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green. Sarà l’occasione per far incontrare appassionati della bicicletta che potranno testare un’ampia gamma di prodotti, incentivare l’uso della bicicletta e promuovere il territorio della Versilia.\r

\r

L’obiettivo è quello di stimolare gli operatori perché investano nel turismo green e sulle due ruote lungo linea già adottata dai comuni della zona che grazie all’Ambito Turistico e la Regione Toscana hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico sul quale puntare.\r

\r

Sarà a disposizione un’area espositiva per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori. È in programma la domenica mattina un raduno e ciclopedalata con bici storiche e vintage “La Vinaria #InVersilia” a cura del Gruppo Sportivo Cicli Carube A.S.D.\r

\r

Non solo, ma i bambini avranno a disposizione un’area dove poter partecipare a un minicorso educativo di guida “2 ruote sicure” organizzato da ACI Lucca con insegnanti qualificati e infine verrà allestito un palco dove si alterneranno talk show con la partecipazione di esperti del settore.","post_title":"Promozione Turistica Versilia, il turismo green protagonista il 4,5, 6 marzo","post_date":"2023-02-24T15:07:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","incoming"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1677251277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'ottantina di destinazioni a lungo raggio, tra cui Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, più l'Europa per il medio. In totale si tratta di 5 mila posti volo già bloccati anche nel prezzo, dedicati alla costruzione di una serie di pacchetti realizzati sulla scia dei prodotti più richiesti in agenzia negli ultimi cinque anni. E' la novità Top Seller che il gruppo Alpitour dedica alle agenzie per i propri brand Turisanda, Press Tour e Made. \"L'iniziativa è disponibile per tutte le adv contrattualizzate e viene comunicata esclusivamente tramite il canale trade - spiega il direttore commerciale della divisione tour operating, Alessandro Seghi -. Lanciata a inizio febbraio sarà valida fino a esaurimento posti e prevede commissioni più alte del normale. Al momento le mete più vendute sono proprio Giappone, Usa e Sud Africa, per un centinaio di pratiche chiuse in un paio di settimane circa\".\r

\r

Prosegue inoltre la nuova strategia di incentivazione trimestrale di Alpitour che per il secondo semestre fiscale si concentra ora sulle partenze estive da maggio in avanti per il mare Italia, senza dimenticare però la coda invernale dei viaggi tra febbraio e aprile. \"Per la prossima stagione calda abbiamo già 500 mila posti volo, tra Neos e altre compagnie, pronti a essere pacchettizzati - conclude Seghi -. Un'ultima novità sales importante, oltre alla Flexy Bag, è infine l'incentivazione per le vendite effettuate tramite il sistema di prenotazione proprietario online Lyte, che riconosce alle agenzie un ulteriore 2% di commissione\".","post_title":"Ecco Top Seller di Alpitour: raggruppa i pacchetti più venduti negli ultimi 5 anni","post_date":"2023-02-24T12:18:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677241138000]}]}}