I Viaggi virtuali presentati da Gattinoni Travel Experience

Se oggi Giordania e Israele mantengono le restrizioni al turismo, i due Paesi, come molte altre mete, possono essere raggiunti virtualmente in una modalità innovativa come quella nata dalla partnership tra Gattinoni Travel Experience, Safar® con Carla e Il leone verde Edizioni.

Itinerari immersivi, vissuti in tempo reale per viaggiare pur rimanendo a casa. È questa la proposta che Gattinoni propone in esclusiva alle agenzie del network Mondo di Vacanze: tour di gruppo, acquistabili online, per scoprire luoghi magari sconosciuti o che si desidera semplicemente rivedere in diretta, in attesa di poterlo fare personalmente.

A studiare gli itinerari con Alberto Albéri, Travel Experience Manager di Gattinoni Travel, e in veste di tour leader ci sarà Carla Diamanti. Un ricco curriculum, difficile da ordinare per importanza di ruoli: travel coach, travel strategist, consulente di progettazione turistica, firma giornalistica di prestigio, docente universitaria.

«Il progetto ‘Safar® con Carla’, lanciato da Carla Diamanti e Il leone verde Edizioni ci ha affascinati da subito e abbiamo quindi colto l’opportunità per sviluppare una partnership che portasse alla creazione di alcuni appuntamenti costruiti ad hoc per il nostro Gruppo. L’obiettivo era duplice: far sognare, emozionare e formare gli agenti di viaggio e allo stesso tempo fornire loro uno strumento che potesse supportarli nelle vendite coinvolgendo anche i loro clienti, dando loro un anticipo del viaggio che potranno effettuare non appena sarà consentito. Affidarsi a professionisti come Carla Diamanti e Il leone verde Edizioni ci ha aiutati moltissimo nella finalizzazione di questo progetto grazie alla scrupolosità, professionalità e passione che portano nel loro lavoro che è la stessa che noi desideriamo offrire; siamo certi che questa collaborazione sia solo il preludio di ulteriori progetti futuri. E infine una nota. Questa iniziativa aiuta le guide locali, ferme da mesi. Un modo diverso per sostenere il nostro comparto, fortemente colpito dalla pandemia». Dichiara Alberto Albéri, travel experience manager di Gattinoni Travel.

Il leone verde Edizioni ha studiato minuziosamente le mini-guide che saranno consegnate a tutti i partecipanti; strumento fondamentale per seguire il viaggio e da conservare per percorrerlo direttamente appena possibile. I primi itinerari proposti alle agenzie Gattinoni, si terranno il 21 giugno ad Amman e il 28 giugno a Gerusalemme. I posti sono limitati a gruppi di 50 persone.

Anita Molino editore Il leone verde Edizioni, commenta: «Poter preparare il proprio cuore a una prossima vacanza vedendo che cosa ci aspetta è sicuramente un valore aggiunto, l’interesse che ha mostrato Gattinoni alla nostra idea ci lusinga e ci conferma della bontà e validità di questo progetto».

Carla Diamanti, dichiara: «Safar è l’occasione di dare alle persone la sensazione di trovarsi davvero altrove ancor prima di partire. Di scoprire o rivedere un luogo, superare preconcetti, ampliare gli orizzonti, scegliere una meta. Allo stesso tempo è una possibilità concreta di lavoro per chi vive di turismo e che da mesi è privo di risorse. Il segreto del successo? L’amore, la spontaneità, l’immediatezza che fanno superare anche le piccole difficoltà di collegamento. Proprio come succede in un viaggio vero.».