Il gruppo Avis torna a Siena con una nuova filiale Avis Budget Group ha riaperto la propria filiale di Siena. A partire da lunedì 14 novembre l’azienda è infatti ritornata nella città toscana con un ufficio di noleggio multibrand. La filiale opererà con i marchi Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu, offrendo differenti esperienze di noleggio in un unico ufficio: dall’auto per scoprire il patrimonio paesaggistico della Toscana, al furgone utile per il trasporto di merci sia da parte di professionisti sia di privati. Presso l’ufficio di Siena è inoltre disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo, da concordare durante la stipulazione del contratto. La nuova filiale Avis Budget Group si trova in via Simone Martini 36 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 12.

