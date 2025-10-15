Global Gsa: la Hertz Dream Collection diventa accessibile anche al canale trade In aggiunta alla collaborazione diretta già attiva tra Hertz e Primerent, l’esclusiva Dream Collection è ora accessibile anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator, grazie alla distribuzione tramite Global Gsa e il suo portale dedicato b2b.global-gsa.com. Questo nuovo canale apre al trade una gamma di prestigio unica nel suo genere, pensata per soddisfare le esigenze di una clientela premium, sia leisure che business. Dalla Ferrari alla Lamborghini, dalle berline executive ai Suv premium firmati Land Rover, Mercedes, Bmw e Audi, fino ai modelli cabrio di Porsche e Aston Martin, la Dream Collection rappresenta il top dell’offerta Hertz per una clientela esigente alla ricerca di esperienze di guida raffinate e personalizzate. Ogni automobile è parte di una flotta costantemente aggiornata con i modelli più iconici e performanti del mercato. Grande plus del servizio è la possibilità di consegna e ritiro del veicolo personalizzati, non solo nei principali aeroporti, ma anche presso hotel e abitazioni private, offrendo così un approccio completamente su misura che rende ogni noleggio parte di un’esperienza premium. In linea con i trend di una mobilità più responsabile, oltre il 75% della flotta è oggi composta da veicoli ibridi o elettrici, sottolineando l’impegno di Primerent per la sostenibilità ambientale, senza rinunciare a prestazioni elevate e massimo comfort. «Questa nuova collaborazione ci consente di arricchire ulteriormente il portafoglio di proposte dedicate al Trade, offrendo una soluzione su misura per chi cerca veicoli esclusivi e un servizio premium – ha commentato Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa -. L’integrazione di Hertz Dream Collection sul nostro portale B2B rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità personalizzata, soprattutto in ambito luxury». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499274 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going è il distributore esclusivo per il mercato italiano di Walt Disney World Resort a Orlando. Il tour operator integra così tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You, offrendo alle agenzie di viaggio tariffe preferenziali e commissionabili. L’accesso diretto al portafoglio completo di prodotti e servizi di Walt Disney World Resort implica che la piattaforma b2b Going4You sia integrata direttamente con i sistemi di booking di Wdw ed essendo un canale di distribuzione ufficialmente riconosciuto è coperto da garanzie di tutela e assistenza prioritarie. L'offerta «L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target», commenta Ivana Di Stasio, product development manager Usa, Canada, Mexico di Going. Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato. L’integrazione in Going4You dell’offerta di Walt Disney World Resort rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dal tour operator di Msc Cruises. Con una particolare attenzione alla user experience: la sezione dedicata alla destinazione Walt Disney World nella piattaforma è stata sviluppata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Grazie a un nuovo layout grafico con approccio business to consumer, si è voluta offrire una consultazione estremamente agile alle agenzie di viaggio. [post_title] => Going, sempre più Usa: esclusiva su Walt Disney World Resort a Orlando [post_date] => 2025-10-15T15:13:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760541223000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Cocooners e intende presidiare un segmento che in Italia ha un enorme potenziale di sviluppo. A presentarlo il ceo e founder Maurizio De Palma, che insieme a un team di professionisti fra i quali Valentina Rubbi mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel target dei viaggi over 55. «In verità il progetto è più ampio - spiega De Palma a Travel Quotidiano -. La nostra mission è infatti quella di promuovere un lifestyle consapevole e pienamente vissuto attraverso proposte che spaziano da viaggi e benessere a cultura, tecnologia e finanza personale». Nato nel 2021 come agenzia di viaggi, il progetto Cocooners si è sviluppato con la creazione di un vero e proprio tour operator, forte di una piattaforma digitale e marketplace che mira a intercettare il segmento b2b attraverso la collaborazione con le agenzie di viaggio. In pipeline infatti, un'area della piattaforma riservata al trade, che consentirà ai dettagliani di trovare le proposte più indicate per la clientela "silver age". «Si tratta di un target particolarmente interessante, sul quale vogliamo scommettere forse fra i primi in Italia con una proposta mirata - aggiunge De Palma -. Quello degli over 55 è un segmento che copre il 40% della popolazione italiana, che tradotto in cifre riguarda circa 15 milioni di persone. Di queste, 7-8 milioni potrebbero essere interessate a una proposta di qualità, rivolta a un viaggiatore culturalmente preparato, attento e curioso, con buona disponibilità di spesa e di tempo». A questo viaggiatore Cocooners indirizza una proposta ad hoc, attentamente valutata da Valentina Rubbi: «Abbiamo cominciato con una rosa di proposte in Nordafrica, Europa e Medio Oriente - spiega Rubbi -, che verranno progressivamente ampliate anche in base alle esigenze della community dei nostri viaggiatori». Perchè Cocooners non è solo una piattaforma: è una vera e propria community, attiva sia online che offline, che organizza eventi in presenza nelle principali città italiane come Milano e Roma e produce contenuti editoriali originali – articoli, interviste, guide – pensati per ispirare e coinvolgere il target. A questo si affianca un forte presidio digitale: newsletter con oltre 14.000 contatti attivi, canali social e format multimediali come le dirette di Cocooners Tv. Favorire la socializzazione «Un punto importante riguarda la socializzazione - aggiunge De Palma -: il tour operator mira infatti a organizzare viaggi per piccoli gruppi omogenei, sempre con accompagnatore in italiano, che favoriscono il contatto fra i partecipanti». Un lavoro che inizia prima del viaggio e prosegue dopo, con gli appuntamenti del "Club del mercoledì" e gli eventi speciali realizzati in collaborazione con gli enti del turismo. «In prospettiva, vorremmo diventare un punto di riferimento per il mercato e per le agenzie, che possono contare su viaggi disegnati ad hoc per il target degli over 55. A supporto delle vendite, stiamo mettendo a punto strumenti commerciali come la riduzione del supplemento singola e un piano commissionale incentivante. In programma anche un programma di formazione specifica, sia per il commerciale sia per le agenzie di viaggio e la garanzia di un'assistenza diretta da parte del nostro booking». Il progetto è ambizioso e l'entusiasmo non manca. «In questa prima fase puntiamo al consolidamento delle relazioni con enti del turismo, dmc e agenzie e allo sviluppo del prodotto. Dalla seconda metà del 2026 ci concentreremo su investimenti e crescita passando necessariamente dall'ottimizzazione della brand awareness del nostro marchio sul mercato». Ancora nel cassetto, ma in fase di studio, anche un progetto legato all'incoming con il presidio di alcuni mercati internazionali. [post_title] => Cocooners, al via il tour operator dedicato alla "silver age" [post_date] => 2025-10-15T14:55:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760540106000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499258 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In aggiunta alla collaborazione diretta già attiva tra Hertz e Primerent, l’esclusiva Dream Collection è ora accessibile anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator, grazie alla distribuzione tramite Global Gsa e il suo portale dedicato b2b.global-gsa.com. Questo nuovo canale apre al trade una gamma di prestigio unica nel suo genere, pensata per soddisfare le esigenze di una clientela premium, sia leisure che business. Dalla Ferrari alla Lamborghini, dalle berline executive ai Suv premium firmati Land Rover, Mercedes, Bmw e Audi, fino ai modelli cabrio di Porsche e Aston Martin, la Dream Collection rappresenta il top dell’offerta Hertz per una clientela esigente alla ricerca di esperienze di guida raffinate e personalizzate. Ogni automobile è parte di una flotta costantemente aggiornata con i modelli più iconici e performanti del mercato. Grande plus del servizio è la possibilità di consegna e ritiro del veicolo personalizzati, non solo nei principali aeroporti, ma anche presso hotel e abitazioni private, offrendo così un approccio completamente su misura che rende ogni noleggio parte di un’esperienza premium. In linea con i trend di una mobilità più responsabile, oltre il 75% della flotta è oggi composta da veicoli ibridi o elettrici, sottolineando l’impegno di Primerent per la sostenibilità ambientale, senza rinunciare a prestazioni elevate e massimo comfort. «Questa nuova collaborazione ci consente di arricchire ulteriormente il portafoglio di proposte dedicate al Trade, offrendo una soluzione su misura per chi cerca veicoli esclusivi e un servizio premium - ha commentato Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa -. L’integrazione di Hertz Dream Collection sul nostro portale B2B rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità personalizzata, soprattutto in ambito luxury». [post_title] => Global Gsa: la Hertz Dream Collection diventa accessibile anche al canale trade [post_date] => 2025-10-15T13:48:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760536132000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya. Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione». Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie. «Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada. Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive. Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness [post_date] => 2025-10-15T10:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760525610000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Isole Cook sempre più facilmente raggiungibile grazie all'apertura di nuove rotte, alla maggiore frequenza dei voli e ad un'offerta ampliata che consolida la sua posizione come una delle mete più attraenti e accessibili del Pacifico. L'arcipelago diventa l’estensione perfetta di un viaggio in Australia, con voli diretti senza scalo da Sydney e Brisbane, per un totale di 8 frequenze settimanali. Le novità 2026 prevedono, da maggio, l'avvio di una nuova rotta di Jetstar tra Brisbane e Rarotonga, con 3 frequenze settimanali. Questo collegamento si aggiunge alla rotta diretta da Sydney, operativa dal giugno 2023, posizionando Jetstar come l'unica compagnia aerea che collega entrambe le città australiane con le Isole Cook. In totale, saranno offerti più di 110.000 posti all'anno tra l'Australia e l'arcipelago. Le isole mantengono poi lo storico collegamento con la Polinesia Francese grazie a un massimo di 4 voli settimanali operati da Air Tahiti e Air Rarotonga. Dagli Stati Uniti, Hawaiian Airlines continua a collegare la costa occidentale con l'arcipelago attraverso voli settimanali via Honolulu, mentre dalla Nuova Zelanda, Air New Zealand e Jetstar operano almeno 10 voli settimanali da Auckland, rafforzando la posizione strategica della destinazione nella regione. Il primo ministro delle Isole Cook, Mark Brown, ha sottolineato che questa espansione delle rotte rappresenta una spinta diretta per il turismo, che rappresenta circa il 75% del Pil nazionale. [post_title] => Isole Cook sempre più raggiungibili grazie al potenziamento dei collegamenti aerei [post_date] => 2025-10-15T09:54:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760522097000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gioco Viaggi si prepara all'atteso battesimo di Star Princess, la seconda nave più grande mai costruita presso un cantiere navale italiano. Padrini di Star Princess saranno Matthew McConaughey e la moglie Camila Alves, autrice del blog Women of Today, che prenderanno parte alla cerimonia in programma a Fort Lauderdale il prossimo 6 novembre. Camila e Matthew McConaughey condividono i valori portanti di Princess Cruises, a partire dallo spirito di innovazione, dalla passione e dalla generosità che profondono nel loro lavoro e nella loro vita privata. Camila e Matthew sono inoltre i fondatori del brand Pantalones Organic Tequila, i cui prodotti fanno parte della Love Line Premium Liquors Collection di Princess Cruises e vengono utilizzati a bordo della flotta per preparare il cocktail 24K Gold Margarita. «E’ per noi un onore entrare a far parte della storia di questa compagnia, in qualità di padrini della Star Princess - hanno dichiarato Camila e Matthew McConaughey -. Quella a bordo delle navi Princess Cruises non è una semplice vacanza: è tempo ben speso insieme alla famiglia e agli amici, è la possibilità di incontrare nuove persone e creare nuovi indimenticabili ricordi». «Siamo entusiasti che Camila e Matthew McConaughey abbiano accettato di essere i padrini della Star Princess - ha aggiunto Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. La loro passione per la vita, l’impegno nel restituire agli altri e l’inconfondibile carisma fanno di loro la coppia perfetta per tenere a battesimo la nostra nuova nave. É un piacere accoglierli nella nostra famiglia». Il programma La Star Princess, seconda nave di classe Sphere della flotta Princess Cruises, è stata consegnata ufficialmente all’armatore lo scorso 26 settembre al termine della fase di costruzione presso Fincantieri di Monfalcone. A Dal 4 ottobre Star Princess naviga nel Mediterraneo con itinerari da Barcellona. Attraverserà quindi l'Atlantico per raggiungere Fort Lauderdale dove sarà ufficialmente battezzata il 6 novembre, prima di iniziare la sua stagione caraibica. Successivamente transiterà nel canale di Panama per raggiungere l'Alaska, dove nel 2026 inaugurerà la sua prima stagione estiva tra i ghiacciai. Con una stazza lorda di 177.800 tonnellate e una capacità di oltre 4.300 passeggeri, Star Princess è la nave gemella di Sun Princess. Offre oltre 1.500 cabine con balcone e 30 tra ristoranti e lounge bar. Tra le novità della nave spicca la Sanctuary Collection, oasi di lusso particolarmente riservata, con ristorante esclusivo, piscina dedicata solo agli adulti e tanti servizi selezionati. Tra gli spazi più iconici si distinguono invece The Dome destinato al relax e all’intrattenimento, il teatro The Princess Arena e The Piazza, che è il cuore architettonico della nave con le sue altissime vetrate. [post_title] => Star Princess, il battesimo con Matthew McConaughey e Camila Alves [post_date] => 2025-10-15T09:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760521847000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026. «Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza. App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente. Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura. L’Astrolabio - che nel 2026 compirà 40 anni - si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo». [post_title] => Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend [post_date] => 2025-10-14T13:43:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => estate-2026 [1] => vacanze-studio ) [post_tag_name] => Array ( [0] => estate 2026 [1] => vacanze studio ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760449426000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati. In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024». Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale. Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat. Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam. «Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore». [post_title] => L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo [post_date] => 2025-10-14T11:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760442957000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Argentina e Patagonia cilena al centro dell’attenzione di Tour2000AmericaLatina, che ha organizzato un viaggio riservato agli dieci adv del network Gattinoni che comprendeva anche la crociera Australis. «Accompagnare le agenzie Gattinoni in questo fam trip è stata un’importante occasione di condivisione: la crociera Australis in Patagonia è un’esperienza che lascia senza fiato e che deve essere vissuta per poter essere raccontata con autenticità ai clienti», ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina. Le tappe Il tour è partito da Buenos Aires con la scoperta dei luoghi più iconici della capitale argentina. L’avventura è proseguita a El Calafate, nel cuore del parconazionale Los Glaciares, con l’incontro ravvicinato al maestoso ghiacciaio Perito Moreno, ammirato sia a piedi sia in minicrociera. Attraversato il passo di Cerro Castillo, il gruppo è giunto a Punta Arenas per imbarcarsi sulla m/n Australis e vivere una crociera di cinque giorni e quattro notti alla scoperta della Patagonia australe. Durante la navigazione, gli highlights sono stati il passaggio verso Capo Horn, il trekking naturalistico sull’isola Magdalena fino al canale di Beagle con i suoi cinque ghiacciai. Indimenticabile anche l’avvicinamento al ghiacciaio Pia, esplorato con gli zodiac per osservare da vicino la potenza e la bellezza della natura incontaminata. Il viaggio ha poi toccato Ushuaia, la città più a sud del mondo, per concludersi con un ritorno a Buenos Aires, dove uno spettacolo di tango ha regalato il gran finale. [post_title] => Tour2000AmericaLatina, con le adv alla scoperta di Argentina e Patagonia [post_date] => 2025-10-14T10:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760437553000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "global gsa la hertz dream collection diventa accessibile anche al canale trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2409,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going è il distributore esclusivo per il mercato italiano di Walt Disney World Resort a Orlando. Il tour operator integra così tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You, offrendo alle agenzie di viaggio tariffe preferenziali e commissionabili.\r

L’accesso diretto al portafoglio completo di prodotti e servizi di Walt Disney World Resort implica che la piattaforma b2b Going4You sia integrata direttamente con i sistemi di booking di Wdw ed essendo un canale di distribuzione ufficialmente riconosciuto è coperto da garanzie di tutela e assistenza prioritarie.\r

\r

L'offerta\r

«L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target», commenta Ivana Di Stasio, product development manager Usa, Canada, Mexico di Going.\r

Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato. L’integrazione in Going4You dell’offerta di Walt Disney World Resort rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dal tour operator di Msc Cruises. Con una particolare attenzione alla user experience: la sezione dedicata alla destinazione Walt Disney World nella piattaforma è stata sviluppata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Grazie a un nuovo layout grafico con approccio business to consumer, si è voluta offrire una consultazione estremamente agile alle agenzie di viaggio.\r

","post_title":"Going, sempre più Usa: esclusiva su Walt Disney World Resort a Orlando","post_date":"2025-10-15T15:13:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760541223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Cocooners e intende presidiare un segmento che in Italia ha un enorme potenziale di sviluppo. A presentarlo il ceo e founder Maurizio De Palma, che insieme a un team di professionisti fra i quali Valentina Rubbi mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel target dei viaggi over 55.\r

\r

«In verità il progetto è più ampio - spiega De Palma a Travel Quotidiano -. La nostra mission è infatti quella di promuovere un lifestyle consapevole e pienamente vissuto attraverso proposte che spaziano da viaggi e benessere a cultura, tecnologia e finanza personale».\r

\r

Nato nel 2021 come agenzia di viaggi, il progetto Cocooners si è sviluppato con la creazione di un vero e proprio tour operator, forte di una piattaforma digitale e marketplace che mira a intercettare il segmento b2b attraverso la collaborazione con le agenzie di viaggio. In pipeline infatti, un'area della piattaforma riservata al trade, che consentirà ai dettagliani di trovare le proposte più indicate per la clientela \"silver age\".\r

\r

«Si tratta di un target particolarmente interessante, sul quale vogliamo scommettere forse fra i primi in Italia con una proposta mirata - aggiunge De Palma -. Quello degli over 55 è un segmento che copre il 40% della popolazione italiana, che tradotto in cifre riguarda circa 15 milioni di persone. Di queste, 7-8 milioni potrebbero essere interessate a una proposta di qualità, rivolta a un viaggiatore culturalmente preparato, attento e curioso, con buona disponibilità di spesa e di tempo».\r

\r

A questo viaggiatore Cocooners indirizza una proposta ad hoc, attentamente valutata da Valentina Rubbi: «Abbiamo cominciato con una rosa di proposte in Nordafrica, Europa e Medio Oriente - spiega Rubbi -, che verranno progressivamente ampliate anche in base alle esigenze della community dei nostri viaggiatori». Perchè Cocooners non è solo una piattaforma: è una vera e propria community, attiva sia online che offline, che organizza eventi in presenza nelle principali città italiane come Milano e Roma e produce contenuti editoriali originali – articoli, interviste, guide – pensati per ispirare e coinvolgere il target. A questo si affianca un forte presidio digitale: newsletter con oltre 14.000 contatti attivi, canali social e format multimediali come le dirette di Cocooners Tv.\r

Favorire la socializzazione\r

«Un punto importante riguarda la socializzazione - aggiunge De Palma -: il tour operator mira infatti a organizzare viaggi per piccoli gruppi omogenei, sempre con accompagnatore in italiano, che favoriscono il contatto fra i partecipanti». Un lavoro che inizia prima del viaggio e prosegue dopo, con gli appuntamenti del \"Club del mercoledì\" e gli eventi speciali realizzati in collaborazione con gli enti del turismo.\r

\r

«In prospettiva, vorremmo diventare un punto di riferimento per il mercato e per le agenzie, che possono contare su viaggi disegnati ad hoc per il target degli over 55. A supporto delle vendite, stiamo mettendo a punto strumenti commerciali come la riduzione del supplemento singola e un piano commissionale incentivante. In programma anche un programma di formazione specifica, sia per il commerciale sia per le agenzie di viaggio e la garanzia di un'assistenza diretta da parte del nostro booking».\r

\r

Il progetto è ambizioso e l'entusiasmo non manca. «In questa prima fase puntiamo al consolidamento delle relazioni con enti del turismo, dmc e agenzie e allo sviluppo del prodotto. Dalla seconda metà del 2026 ci concentreremo su investimenti e crescita passando necessariamente dall'ottimizzazione della brand awareness del nostro marchio sul mercato».\r

\r

Ancora nel cassetto, ma in fase di studio, anche un progetto legato all'incoming con il presidio di alcuni mercati internazionali.\r

","post_title":"Cocooners, al via il tour operator dedicato alla \"silver age\"","post_date":"2025-10-15T14:55:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760540106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In aggiunta alla collaborazione diretta già attiva tra Hertz e Primerent, l’esclusiva Dream Collection è ora accessibile anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator, grazie alla distribuzione tramite Global Gsa e il suo portale dedicato b2b.global-gsa.com.\r

\r

Questo nuovo canale apre al trade una gamma di prestigio unica nel suo genere, pensata per soddisfare le esigenze di una clientela premium, sia leisure che business.\r

\r

Dalla Ferrari alla Lamborghini, dalle berline executive ai Suv premium firmati Land Rover, Mercedes, Bmw e Audi, fino ai modelli cabrio di Porsche e Aston Martin, la Dream Collection rappresenta il top dell’offerta Hertz per una clientela esigente alla ricerca di esperienze di guida raffinate e personalizzate. Ogni automobile è parte di una flotta costantemente aggiornata con i modelli più iconici e performanti del mercato.\r

\r

Grande plus del servizio è la possibilità di consegna e ritiro del veicolo personalizzati, non solo nei principali aeroporti, ma anche presso hotel e abitazioni private, offrendo così un approccio completamente su misura che rende ogni noleggio parte di un’esperienza premium.\r

\r

In linea con i trend di una mobilità più responsabile, oltre il 75% della flotta è oggi composta da veicoli ibridi o elettrici, sottolineando l’impegno di Primerent per la sostenibilità ambientale, senza rinunciare a prestazioni elevate e massimo comfort.\r

\r

«Questa nuova collaborazione ci consente di arricchire ulteriormente il portafoglio di proposte dedicate al Trade, offrendo una soluzione su misura per chi cerca veicoli esclusivi e un servizio premium - ha commentato Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa -. L’integrazione di Hertz Dream Collection sul nostro portale B2B rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità personalizzata, soprattutto in ambito luxury».","post_title":"Global Gsa: la Hertz Dream Collection diventa accessibile anche al canale trade","post_date":"2025-10-15T13:48:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760536132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya.\r

\r

Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione».\r

\r

Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie.\r

\r

«Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada.\r

\r

Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive.\r

\r

Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness","post_date":"2025-10-15T10:53:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760525610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Isole Cook sempre più facilmente raggiungibile grazie all'apertura di nuove rotte, alla maggiore frequenza dei voli e ad un'offerta ampliata che consolida la sua posizione come una delle mete più attraenti e accessibili del Pacifico.\r

L'arcipelago diventa l’estensione perfetta di un viaggio in Australia, con voli diretti senza scalo da Sydney e Brisbane, per un totale di 8 frequenze settimanali.\r

Le novità 2026 prevedono, da maggio, l'avvio di una nuova rotta di Jetstar tra Brisbane e Rarotonga, con 3 frequenze settimanali. Questo collegamento si aggiunge alla rotta diretta da Sydney, operativa dal giugno 2023, posizionando Jetstar come l'unica compagnia aerea che collega entrambe le città australiane con le Isole Cook. In totale, saranno offerti più di 110.000 posti all'anno tra l'Australia e l'arcipelago.\r

Le isole mantengono poi lo storico collegamento con la Polinesia Francese grazie a un massimo di 4 voli settimanali operati da Air Tahiti e Air Rarotonga. Dagli Stati Uniti, Hawaiian Airlines continua a collegare la costa occidentale con l'arcipelago attraverso voli settimanali via Honolulu, mentre dalla Nuova Zelanda, Air New Zealand e Jetstar operano almeno 10 voli settimanali da Auckland, rafforzando la posizione strategica della destinazione nella regione.\r

Il primo ministro delle Isole Cook, Mark Brown, ha sottolineato che questa espansione delle rotte rappresenta una spinta diretta per il turismo, che rappresenta circa il 75% del Pil nazionale.","post_title":"Isole Cook sempre più raggiungibili grazie al potenziamento dei collegamenti aerei","post_date":"2025-10-15T09:54:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760522097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco Viaggi si prepara all'atteso battesimo di Star Princess, la seconda nave più grande mai costruita presso un cantiere navale italiano. Padrini di Star Princess saranno Matthew McConaughey e la moglie Camila Alves, autrice del blog Women of Today, che prenderanno parte alla cerimonia in programma a Fort Lauderdale il prossimo 6 novembre.\r

\r

Camila e Matthew McConaughey condividono i valori portanti di Princess Cruises, a partire dallo spirito di innovazione, dalla passione e dalla generosità che profondono nel loro lavoro e nella loro vita privata. Camila e Matthew sono inoltre i fondatori del brand Pantalones Organic Tequila, i cui prodotti fanno parte della Love Line Premium Liquors Collection di Princess Cruises e vengono utilizzati a bordo della flotta per preparare il cocktail 24K Gold Margarita.\r

\r

«E’ per noi un onore entrare a far parte della storia di questa compagnia, in qualità di padrini della Star Princess - hanno dichiarato Camila e Matthew McConaughey -. Quella a bordo delle navi Princess Cruises non è una semplice vacanza: è tempo ben speso insieme alla famiglia e agli amici, è la possibilità di incontrare nuove persone e creare nuovi indimenticabili ricordi».\r

\r

«Siamo entusiasti che Camila e Matthew McConaughey abbiano accettato di essere i padrini della Star Princess - ha aggiunto Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. La loro passione per la vita, l’impegno nel restituire agli altri e l’inconfondibile carisma fanno di loro la coppia perfetta per tenere a battesimo la nostra nuova nave. É un piacere accoglierli nella nostra famiglia».\r

\r

Il programma\r

La Star Princess, seconda nave di classe Sphere della flotta Princess Cruises, è stata consegnata ufficialmente all’armatore lo scorso 26 settembre al termine della fase di costruzione presso Fincantieri di Monfalcone. A\r

\r

Dal 4 ottobre Star Princess naviga nel Mediterraneo con itinerari da Barcellona. Attraverserà quindi l'Atlantico per raggiungere Fort Lauderdale dove sarà ufficialmente battezzata il 6 novembre, prima di iniziare la sua stagione caraibica. Successivamente transiterà nel canale di Panama per raggiungere l'Alaska, dove nel 2026 inaugurerà la sua prima stagione estiva tra i ghiacciai.\r

\r

Con una stazza lorda di 177.800 tonnellate e una capacità di oltre 4.300 passeggeri, Star Princess è la nave gemella di Sun Princess. Offre oltre 1.500 cabine con balcone e 30 tra ristoranti e lounge bar.\r

\r

Tra le novità della nave spicca la Sanctuary Collection, oasi di lusso particolarmente riservata, con ristorante esclusivo, piscina dedicata solo agli adulti e tanti servizi selezionati. Tra gli spazi più iconici si distinguono invece The Dome destinato al relax e all’intrattenimento, il teatro The Princess Arena e The Piazza, che è il cuore architettonico della nave con le sue altissime vetrate.","post_title":"Star Princess, il battesimo con Matthew McConaughey e Camila Alves","post_date":"2025-10-15T09:50:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760521847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026.\r

\r

«Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza.\r

\r

App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente.\r

Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali\r

Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura.\r

\r

L’Astrolabio - che nel 2026 compirà 40 anni - si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo».","post_title":"Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend","post_date":"2025-10-14T13:43:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["estate-2026","vacanze-studio"],"post_tag_name":["estate 2026","vacanze studio"]},"sort":[1760449426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati.\r

\r

In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024».\r

\r

Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale.\r

\r

Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». \r

\r

Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat.\r

\r

Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam.\r

\r

«Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore».","post_title":"L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo","post_date":"2025-10-14T11:55:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760442957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Argentina e Patagonia cilena al centro dell’attenzione di Tour2000AmericaLatina, che ha organizzato un viaggio riservato agli dieci adv del network Gattinoni che comprendeva anche la crociera Australis.\r

\r

«Accompagnare le agenzie Gattinoni in questo fam trip è stata un’importante occasione di condivisione: la crociera Australis in Patagonia è un’esperienza che lascia senza fiato e che deve essere vissuta per poter essere raccontata con autenticità ai clienti», ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina.\r

Le tappe\r

Il tour è partito da Buenos Aires con la scoperta dei luoghi più iconici della capitale argentina. L’avventura è proseguita a El Calafate, nel cuore del parconazionale Los Glaciares, con l’incontro ravvicinato al maestoso ghiacciaio Perito Moreno, ammirato sia a piedi sia in minicrociera. Attraversato il passo di Cerro Castillo, il gruppo è giunto a Punta Arenas per imbarcarsi sulla m/n Australis e vivere una crociera di cinque giorni e quattro notti alla scoperta della Patagonia australe.\r

\r

Durante la navigazione, gli highlights sono stati il passaggio verso Capo Horn, il trekking naturalistico sull’isola Magdalena fino al canale di Beagle con i suoi cinque ghiacciai. Indimenticabile anche l’avvicinamento al ghiacciaio Pia, esplorato con gli zodiac per osservare da vicino la potenza e la bellezza della natura incontaminata.\r

\r

Il viaggio ha poi toccato Ushuaia, la città più a sud del mondo, per concludersi con un ritorno a Buenos Aires, dove uno spettacolo di tango ha regalato il gran finale.\r

\r

","post_title":"Tour2000AmericaLatina, con le adv alla scoperta di Argentina e Patagonia","post_date":"2025-10-14T10:25:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760437553000]}]}}