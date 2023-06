Fino al 30 giugno commissioni più alte alle adv Expedia Taap per le prenotazioni Premium Plus Due punti percentuali in più su tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 30 giugno per le strutture Premium Plus da parte delle agenzie di viaggio italiane aderenti al programma Expedia Taap. Un nuovo incentivo che mira a massimizzare il potenziale guadagno degli adv nei mesi di viaggio più intensi. Il tutto dedicato alle transazioni, le Premium Plus, che già di loro offrono il compenso più alto durante tutto l’anno. “Ci impegniamo a far sì che gli agenti di viaggio possano offrire esperienze eccellenti ai viaggiatori che si affidano a loro – sottolinea il vicepresidente di Expedia Taap, Robin Lawther -. Gli incentivi competitivi e il facile accesso alle nostre offerte aiutano gli adv a massimizzare le proprie opportunità di guadagno e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante l’alta stagione”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due punti percentuali in più su tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 30 giugno per le strutture Premium Plus da parte delle agenzie di viaggio italiane aderenti al programma Expedia Taap. Un nuovo incentivo che mira a massimizzare il potenziale guadagno degli adv nei mesi di viaggio più intensi. Il tutto dedicato alle transazioni, le Premium Plus, che già di loro offrono il compenso più alto durante tutto l'anno. "Ci impegniamo a far sì che gli agenti di viaggio possano offrire esperienze eccellenti ai viaggiatori che si affidano a loro - sottolinea il vicepresidente di Expedia Taap, Robin Lawther -. Gli incentivi competitivi e il facile accesso alle nostre offerte aiutano gli adv a massimizzare le proprie opportunità di guadagno e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante l’alta stagione". [post_title] => Fino al 30 giugno commissioni più alte alle adv Expedia Taap per le prenotazioni Premium Plus [post_date] => 2023-06-21T12:55:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687352101000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Abu Dhabi ospiterà l'anteprima mediorientale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, con un evento all'Emirates Palace il 26 giugno, al quale parteciperanno il cast e la troupe del film, tra cui Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie, oltre a Hayley Atwell, Pom Klementieff e Simon Pegg. Sia il paesaggio del deserto di Liwa sia l'iconico Midfield Terminal di Abu Dhabi sono stati utilizzati come location per il film della Paramount Pictures grazie al supporto della Abu Dhabi Film Commission (ADFC), parte della Creative Media Authority. La complessità delle riprese - che prevedevano la costruzione di un villaggio arabo nel deserto e di diversi set al terminal - ha richiesto uno sforzo di collaborazione da parte di diverse aziende ed enti di Abu Dhabi, tra cui twofour54 Abu Dhabi, Abu Dhabi Airports (AD Airports) ed Etihad Airways, la compagnia aerea partner ufficiale del film. È la seconda volta che il franchise di Mission Impossible gira ad Abu Dhabi, dopo la famosa sequenza del salto Halo girata per Mission: Impossible - Fallout del 2018, realizzata sempre con il supporto di Adfc, twofour54 e dell'esercito degli Emirati Arabi Uniti. Dopo oltre un anno di pianificazione, le riprese si sono svolte ad Abu Dhabi nel 2021 per 15 giorni, nel pieno della pandemia, ma non ci sono state interruzioni grazie ai protocolli Adfc messi in atto ad Abu Dhabi. Oltre a costruire i set a Liwa e al Midfield Terminal, il team di produzione ha girato anche sul tetto del terminal di 742.000 metri quadrati, l'arco singolo più lungo al mondo con i suoi 180 metri. Le riprese sono state supportate da numerose altre aziende con sede ad Abu Dhabi - da fornitori specializzati, a 125 troupe freelance locali e 250 comparse locali. [post_title] => Abu Dhabi accende i riflettori sull'ultimo episodio della saga di Mission Impossible [post_date] => 2023-06-21T11:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687345268000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Civitatis non si ferma. La piattaforma fondata da Alberto Gutiérrez, leader nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate in tutto mondo, continua a rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale, puntando, in particolare, su quello nostrano. La sua forza? Ascoltare le esigenze delle agenzie di viaggi e offrire loro quello di cui hanno bisogno. Attualmente, la domanda di attività nella lingua del viaggiatore del Belpaese appare in forte crescita e Civitatis, per soddisfare questa richiesta dovuta anche all’avvicinarsi delle vacanze estive, non smette di mostrarsi ricettiva e aggiunge settimanalmente nuovi prodotti in catalogo. Dal 2018, supporta le agenzie con un programma dedicato, per semplificare il lavoro giornaliero e ottimizzare il loro tempo. Garantisce un servizio di assistenza personalizzato e un ufficio agenzie, riservato esclusivamente alle agenzie di viaggio made in Italy. Organizzare un viaggio può non essere facile, soprattutto quando si tratta di destinazioni lontane o esotiche con lingua, valuta, culture e clima differenti. L’agente di viaggio è specializzato in questo e ogni giorno mette a disposizione la sua professionalità per offrire ai suoi clienti proposte uniche, di qualità e ricche in termini di esperienze. Perciò, risulta sempre più importante collaborare con un partner di fiducia, che ti permette di trovare in un solo portale tutto quello che un viaggiatore vorrebbe poter fare una volta arrivato a destinazione. Da 15 anni, Civitatis seleziona il miglior fornitore locale in ogni meta, riuscendo ad assicurare il meglio tra attività, escursioni e transfer. Grazie alla sua piattaforma facile e intuitiva, trovare il prodotto adatto per ciascun cliente è a portata di click, le modalità di pagamento sono molteplici e, tra queste, una delle più richieste è il “Paga più tardi”, che permette di riservare i servizi senza dover saldare al momento della prenotazione. "In Italia, i viaggiatori stanno vivendo un cambiamento significativo nelle loro abitudini di prenotazione di esperienze e attività durante i viaggi, soprattutto a seguito della pandemia - afferma Alex Mazzola, head of b2b travel agencies -. Rispetto al passato, si è verificata una radicale inversione di tendenza, con un aumento notevole dell'importanza attribuita alle esperienze stesse. Mentre la crisi economica può influire sulla durata del viaggio, sul mezzo di trasporto scelto o sull'alloggio prescelto, l'esperienza rappresenta il cuore pulsante e il motore che alimenta l'intero viaggio. Siamo consapevoli che sono proprio le esperienze a fungere da vero motore per spingere le persone a viaggiare”. Ciò che conta in un viaggio sono le esperienze e Civitatis ha fatto di questo il centro della sua attività. Non puoi dire di aver visitato Parigi senza essere salito sulla torre Eiffel. Fare una vacanza in Grecia e non esplorare le affascinanti isole dell'arcipelago significa perdere gran parte del suo fascino. Volare a New York e non assistere a uno spettacolo di Broadway è come lasciare il viaggio a metà. Gli agenti di viaggio lo sanno e per questo sono già oltre 5 mila le agenzie italiane che scelgono Civitatis come loro partner per rendere memorabili i viaggi dei loro clienti. [post_title] => Civitatis senza sosta. Ascolta e risponde alle esigenze delle adv [post_date] => 2023-06-21T10:18:16+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687342696000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il bilancio è decisamente positivo. Siamo stati ben accolti dal mercato italiano, che ha apprezzato l’arrivo di uno nuovo e innovativo player nel settore. I clienti e i media ci hanno dato molti riscontri positivi in termini di volumi di passeggeri e di apprezzamento del servizio». Così Giuseppe Martino, country manager Italia di Flibco.com, a poco più di un anno dal debutto nel nostro Paese e a ridosso dell'apertura della nuova tratta fra Torino città e l'aeroporto di Caselle. Senza nascondere qualche neo: «L’unica nota negativa consiste nella difficoltà del sistema burocratico italiano, che rende molto complicata e lenta la creazione di nuovi servizi, che invece dovrebbero essere di più facile implementazione in quanto rappresentano un beneficio per cittadini e turisti». A che cosa si deve la scelta di Torino come avvio dell'operatività? «Riteniamo che questa città abbia ancora un importante potenziale di crescita in termini di connessioni aeroportuali. Malpensa e Torino Airport sono i principali aeroporti per questa città e sono entrambi in espansione. Inoltre, la stessa città di Torino sta aumentando l’offerta turistica e la sua attrattività, quindi ci sembra una scelta logica cercare di soddisfare l’aumento della domanda in questa zona». Avete in programma l'avvio di altri collegamenti su scali italiani nel breve-medio periodo? «Sì, stiamo cercando di identificare zone non ancora sufficientemente connesse con gli aeroporti circostanti per creare nuove linee e nuove opportunità di viaggio». Plus rispetto ai competitor già attivi in Italia? «In generale, preferiamo non focalizzarci troppo su quello che fanno gli altri operatori, ma concentrarci su quello che sappiamo fare, ovvero mettere al centro i bisogni del passeggero aeroportuale e non pensare come una società di trasporto tradizionale. Noi ci proponiamo, infatti, come un punto cruciale tra gli aeroporti e i passeggeri, e tra gli aeroporti e le compagnie di trasporto, in modo da fornire un servizio che soddisfi tutti». Collaborate anche con il trade? E' previsto - ora o in futuro - un servizio 'Door2Gate'? «Sì certo, lavoriamo con molte agenzie perché il nostro servizio è facilmente “pacchettizabile” nell’offerta viaggio di agenzie e tour operator. I nostri biglietti, infatti, possono essere prenotati tramite un sistema semplificato di prenotazione dedicato ad agenzie e rivenditori. E utilizzando questo servizio i rivenditori possono anche guadagnare delle commissioni che non è sempre il caso con altri servizi. Collaboriamo con molti operatori ma intendiamo ancora aumentare il nostro network di rivenditori, e invitiamo gli interessati a contattarci. Infine, per quanto riguarda il servizio 'Door2Gate', certamente è una possibilità per il futuro, ma non è tra le nostre priorità nel breve termine». [gallery ids="448067,448068,448069"] [post_title] => Flibco.com investe sul mercato Italia. Martino: «Aumenteremo la collaborazione con il trade» [post_date] => 2023-06-20T13:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687266920000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato sulla costa del Gargano, a pochi chilometri da Peschici e Vieste, il Gusmay Beach & Spa è l'ultima new entry pugliese della Private Collection di Life Resorts. "Il complesso si compone di tre hotel per un totale di 180 camere e rappresenta un punto di riferimento per il turismo della costa adriatica – sottolinea Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts –. Sorge in un contesto naturalistico unico, affacciato direttamente su una baia privata, integrato in un parco mediterraneo di oltre 100 ettari. Offre servizi di eccellenza in una Puglia ormai votata al turismo alto di gamma. Insieme alla proprietà, abbiamo condiviso un’ampia partnership rivolta a valorizzare il ricco set di servizi disponibili, per rendere il Gusmay Resort un prodotto di eccellenza nell’intero Mediterraneo. Le soluzioni all suites a ridosso del mare e i ristoranti gourmet con terrazze panoramiche sapranno restituire esperienze di pregio a ospiti provenienti da tutto il mondo. In un’estate molto positiva per i nostri brand, aggiungiamo dunque tre nuovi resort premium alla nostra collezione italiana”. All'interno del Life Resort Gusmay Beach & Spa, il 4 stelle Cala del Turco vanta in particolare 92 camere e suite disposte su due piani, mentre i 5 stelle Gusmay e le Suite le Dune possono contare rispettivamente su 56 e 32 chiavi. A disposizione degli ospiti ci sono inoltre tre ristoranti, nonché altrettanti bar e piscine, una palestra, due campi da tennis, una spiaggia privata e una spa con sauna, bagno turco e cabine per trattamenti e massaggi. Il Life Resort Gusmay Beach & Spa sarà condotto con la formula del full management e commercializzato attraverso la selezionata rete di partner internazionali della compagnia. [post_title] => Il Gusmay Beach & Spa è la new entry pugliese della Private Collection di Life Resorts [post_date] => 2023-06-20T13:12:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687266777000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una mostra dedicata al mondo dei bambini di ogni latitudine, un universo di lavagne e di quaderni, di scuole in muratura o fragili capanne, di scuole talvolta senza scuola... Si chiama il Gioco e la lavagna ed è un'esposizione di fotografie di Giorgio e Carla Milone visitabile presso la Biblioteca nazionale di Torino, con il patrocinio del comune e dell'Unicef, fino al prossimo 30 giugno. Alla sua presentazione ufficiale, svoltasi la scorsa settimana, era presente Willy Fassio del Tucano Viaggi che, insieme a Gianluigi Cerlini delle agenzie torinesi Chiara, Savana, Crocetta e Ghione hanno consolidato la loro collaborazione introducendo itinerari nei luoghi più affascinanti del mondo: dall’Africa al Kazakistan con il Mangystau, una novità che il Tucano propone fuori dalle rotte turistiche. Le emozionanti fotografie di Giorgio e Carla Milone raccontano il mistero di popoli lontani, custodi di riti e tradizioni: nella loro semplicità, rimandano ai momenti salienti della vita come il tempo dedicato al gioco e alla scuola, catturati a ogni latitudine: un vero e proprio viaggio per immagini. l' [post_title] => Si rafforza la collaborazione tra il Tucano e le adv di Gianluigi Cerlini per itinerari lontani dalle rotte turistiche [post_date] => 2023-06-20T12:27:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687264040000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SalamAir ha siglato una lettera di intenti con Avolon per il leasing tre Airbus A330neo, in occasione del Paris Air Show attualmente in corso a Le Bourget. La prima consegna è prevista per ottobre 2023. L'introduzione dei nuovi aeromobili wide-body porterà vantaggi significativi a SalamAir a supporto dei piani di espansione della flotta e del network, che potrebbe quindi ampliarsi verso nuove destinazioni in Asia e in Europa. I velivoli saranno configurati con una doppia classe da 365 posti in economy e 12 posti premium. «La decisione di introdurre l'Airbus A330neo completa la flotta esistente di aeromobili Airbus, che include l'A320neo, l'A321neo e un A321 cargo - ha spiegato Mohamed Ahmed, ceo del vettore omanita -. Con l'arrivo di questi nuovi velivoli SalamAir mira a potenziare la propria capacità, a soddisfare le crescenti richieste del mercato e ad attrarre un maggior numero di turisti in entrata, allineandosi agli obiettivi della Vision 2040 dell'Oman». Il ceo ha inoltre sottolineato come «L'estensione del raggio d'azione dell'A330neo consentirà a SalamAir di servire in modo efficiente le destinazioni a medio raggio, in particolare in Estremo Oriente e in Europa. Questo ampliamento del raggio d'azione non solo migliora la comodità dei passeggeri, ma accresce anche la competitività della compagnia aerea sul mercato. Consente a SalamAir di rafforzare la propria rete e di cogliere le opportunità di ulteriore crescita ed espansione». [post_title] => SalamAir guarda al lungo raggio: in arrivo tre Airbus A330neo, a cominciare da ottobre [post_date] => 2023-06-20T11:10:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687259400000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo in crescita senza precedenti per la Repubblica Dominicana, frutto di una gestione attenta e coraggiosa negli ultimi due anni e delle strategie che mirano a consolidare il paese come meta multidestinazione e sostenibile. A fare il punto sulla situazione e sulle novità è stato il Ministro del Turismo, David Collado insieme a Jacqueline Mora, Viceministro tecnico della Repubblica Dominicana a Roma per il roadshow europeo che ha portato le istituzioni a incontrare tour operator e agenzie di viaggi. «Stiamo notando una crescita notevole della domanda turistica - spiega Collado - il 2022, ha superato il 2019, con 8.474.645 arrivi turistici di cui oltre 7.163.000 in aereo e oltre 1.310.000 attraverso il turismo crocieristico. Anche nei primi cinque mesi del 2023 il totale dei turisti è stato di 4.503.431, dei quali 3.379.392 per via aerea e 1.124.039 crocieristi, si rivelano ottimi risultati. Entro la fine dell’anno puntiamo a 10 milioni di turisti. Oggi possiamo contare su 80.000 camere e circa 5.700 voli al mese, siamo certi di poter ospitare 700.000 turisti ogni mese”. E' stato evidenziato come questi dati siano la conseguenza della strategia messa in atto da tempo ma soprattutto nel 2021, che ha rappresentato un caso di studio unico al mondo, certificato anche dall' Unwto come riconoscimento global leader al mondo per la ripresa del turismo grazie anche all'alleanza pubblico-privata. Novità anche sul piano dell'accoglienza e delle attrazioni. Sostenibilità ed esperienze sono al primo posto per il piano promozionale tra cultura e tradizioni, gastronomia, città coloniali, golf, eventi e natura, per diventare il punto di riferimento delle destinazioni caraibiche. Anche alcune destinazioni vedono il rilancio come Bayahibe, Playa Bavaro, Punta Cana e Puerto Plata, Investimenti anche per la zona emergente di Miches con oltre 5mila nuove camere a disposizione. Piena fiducia al mercato italiano che predilige il canale dell'intermediazione e l'acquisto di attività ed esperienze in loco. «La destinazione è ben presente nel mindset dei turisti e siamo consapevoli del grande lavoro svolto dalle agenzie e tour operator - spiega il viceministro Mora- gli italiani rappresentano un bacino fondamentale e si posizionano al 5° posto a livello europeo. Nel 2022 abbiamo ospitato quasi 80.000 italiani, mentre quest’anno contiamo di raggiungere il traguardo dei 100.000 arrivi e 150.000 nel 2024. Per esempio da gennaio ad aprile sono stati 30.440 gli italiani che hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione turistica, ma sappiamo che questo dato sarà incrementato. Ad oggi le zone da cui arrivano la maggioranza degli italiani sono Lombardia, Veneto e Piemonte, ma siamo certi che anche il resto delle regioni italiane sono attratte e il trade sta promuovendo al meglio. Sarà importante intercettare i sempre più numerosi clienti interessati alle esperienze ed escursioni, che possono rappresentare una buona opportunità di business per le agenzie. Sappiamo però- precisa Mora- che è necessario rafforzare i voli in generale ma soprattutto i collegamenti diretti che favoriscono i flussi». [gallery ids="448010,448011,448008"] [post_title] => Rep. Dominicana da record. Collado: il mercato italiano è una certezza con adv e to [post_date] => 2023-06-20T10:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687257876000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447994 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha fatto il suo atteso debutto sulla Roma-New York Jfk, che viene ora servita con voli giornalieri operati da Boeing 787 Dreamliner. «Il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio a lungo raggio a prezzi accessibili senza compromettere la qualità è al centro della visione di Norse Atlantic Airways - ha dichiarato il ceo della low cost lungo raggio, Bjørn Tore Larsen -. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo e di offrire loro un servizio e un valore eccezionali su questa nuova ed entusiasmante rotta». Lo schedule prevede partenza tutti i giorni alle 18.55 e atterraggio al Jfk alle 22.30; i voli da New York a Roma partono alle 00.30 e atterrano alle 15.15 dello stesso giorno. «L’inserimento di questo volo per New York Jfk contribuisce a rafforzare l’offerta aerea diretta verso gli Stati Uniti che vedrà dei livelli record nel corso della stagione estiva del 2023 - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Confidiamo che il nuovo modello di offerta del vettore, unitamente all’orario serale che consente di sfruttare una piena giornata a Roma prima della partenza, arricchisca il mercato con ulteriori soluzioni in grado di intercettare nuove fasce di mercato e stimolare domanda addizionale sui collegamenti diretti tra Roma e la Grande Mela». La flotta della compagnia è composta esclusivamente da 787 Dreamliner: la cabina è configurata con le due classi Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra: le Light rappresentano l'opzione economica di Norse, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità dei biglietti. [post_title] => Norse Atlantic al debutto in Italia con i voli giornalieri Roma-New York Jfk [post_date] => 2023-06-20T09:46:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687254369000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fino al 30 giugno commissioni piu alte alle adv expedia taap per le prenotazioni premium plus" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1222,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due punti percentuali in più su tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 30 giugno per le strutture Premium Plus da parte delle agenzie di viaggio italiane aderenti al programma Expedia Taap. Un nuovo incentivo che mira a massimizzare il potenziale guadagno degli adv nei mesi di viaggio più intensi. Il tutto dedicato alle transazioni, le Premium Plus, che già di loro offrono il compenso più alto durante tutto l'anno.\r

\r

\"Ci impegniamo a far sì che gli agenti di viaggio possano offrire esperienze eccellenti ai viaggiatori che si affidano a loro - sottolinea il vicepresidente di Expedia Taap, Robin Lawther -. Gli incentivi competitivi e il facile accesso alle nostre offerte aiutano gli adv a massimizzare le proprie opportunità di guadagno e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante l’alta stagione\".","post_title":"Fino al 30 giugno commissioni più alte alle adv Expedia Taap per le prenotazioni Premium Plus","post_date":"2023-06-21T12:55:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687352101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abu Dhabi ospiterà l'anteprima mediorientale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, con un evento all'Emirates Palace il 26 giugno, al quale parteciperanno il cast e la troupe del film, tra cui Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie, oltre a Hayley Atwell, Pom Klementieff e Simon Pegg.\r

Sia il paesaggio del deserto di Liwa sia l'iconico Midfield Terminal di Abu Dhabi sono stati utilizzati come location per il film della Paramount Pictures grazie al supporto della Abu Dhabi Film Commission (ADFC), parte della Creative Media Authority. La complessità delle riprese - che prevedevano la costruzione di un villaggio arabo nel deserto e di diversi set al terminal - ha richiesto uno sforzo di collaborazione da parte di diverse aziende ed enti di Abu Dhabi, tra cui twofour54 Abu Dhabi, Abu Dhabi Airports (AD Airports) ed Etihad Airways, la compagnia aerea partner ufficiale del film.\r

È la seconda volta che il franchise di Mission Impossible gira ad Abu Dhabi, dopo la famosa sequenza del salto Halo girata per Mission: Impossible - Fallout del 2018, realizzata sempre con il supporto di Adfc, twofour54 e dell'esercito degli Emirati Arabi Uniti.\r

Dopo oltre un anno di pianificazione, le riprese si sono svolte ad Abu Dhabi nel 2021 per 15 giorni, nel pieno della pandemia, ma non ci sono state interruzioni grazie ai protocolli Adfc messi in atto ad Abu Dhabi.\r

Oltre a costruire i set a Liwa e al Midfield Terminal, il team di produzione ha girato anche sul tetto del terminal di 742.000 metri quadrati, l'arco singolo più lungo al mondo con i suoi 180 metri. Le riprese sono state supportate da numerose altre aziende con sede ad Abu Dhabi - da fornitori specializzati, a 125 troupe freelance locali e 250 comparse locali.","post_title":"Abu Dhabi accende i riflettori sull'ultimo episodio della saga di Mission Impossible","post_date":"2023-06-21T11:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687345268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis non si ferma. La piattaforma fondata da Alberto Gutiérrez, leader nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate in tutto mondo, continua a rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale, puntando, in particolare, su quello nostrano. La sua forza? Ascoltare le esigenze delle agenzie di viaggi e offrire loro quello di cui hanno bisogno.\r

\r

Attualmente, la domanda di attività nella lingua del viaggiatore del Belpaese appare in forte crescita e Civitatis, per soddisfare questa richiesta dovuta anche all’avvicinarsi delle vacanze estive, non smette di mostrarsi ricettiva e aggiunge settimanalmente nuovi prodotti in catalogo. Dal 2018, supporta le agenzie con un programma dedicato, per semplificare il lavoro giornaliero e ottimizzare il loro tempo. Garantisce un servizio di assistenza personalizzato e un ufficio agenzie, riservato esclusivamente alle agenzie di viaggio made in Italy.\r

\r

Organizzare un viaggio può non essere facile, soprattutto quando si tratta di destinazioni lontane o esotiche con lingua, valuta, culture e clima differenti. L’agente di viaggio è specializzato in questo e ogni giorno mette a disposizione la sua professionalità per offrire ai suoi clienti proposte uniche, di qualità e ricche in termini di esperienze. Perciò, risulta sempre più importante collaborare con un partner di fiducia, che ti permette di trovare in un solo portale tutto quello che un viaggiatore vorrebbe poter fare una volta arrivato a destinazione.\r

\r

Da 15 anni, Civitatis seleziona il miglior fornitore locale in ogni meta, riuscendo ad assicurare il meglio tra attività, escursioni e transfer. Grazie alla sua piattaforma facile e intuitiva, trovare il prodotto adatto per ciascun cliente è a portata di click, le modalità di pagamento sono molteplici e, tra queste, una delle più richieste è il “Paga più tardi”, che permette di riservare i servizi senza dover saldare al momento della prenotazione.\r

\r

\"In Italia, i viaggiatori stanno vivendo un cambiamento significativo nelle loro abitudini di prenotazione di esperienze e attività durante i viaggi, soprattutto a seguito della pandemia - afferma Alex Mazzola, head of b2b travel agencies -. Rispetto al passato, si è verificata una radicale inversione di tendenza, con un aumento notevole dell'importanza attribuita alle esperienze stesse. Mentre la crisi economica può influire sulla durata del viaggio, sul mezzo di trasporto scelto o sull'alloggio prescelto, l'esperienza rappresenta il cuore pulsante e il motore che alimenta l'intero viaggio. Siamo consapevoli che sono proprio le esperienze a fungere da vero motore per spingere le persone a viaggiare”.\r

\r

Ciò che conta in un viaggio sono le esperienze e Civitatis ha fatto di questo il centro della sua attività. Non puoi dire di aver visitato Parigi senza essere salito sulla torre Eiffel. Fare una vacanza in Grecia e non esplorare le affascinanti isole dell'arcipelago significa perdere gran parte del suo fascino. Volare a New York e non assistere a uno spettacolo di Broadway è come lasciare il viaggio a metà. Gli agenti di viaggio lo sanno e per questo sono già oltre 5 mila le agenzie italiane che scelgono Civitatis come loro partner per rendere memorabili i viaggi dei loro clienti.\r

\r

","post_title":"Civitatis senza sosta. Ascolta e risponde alle esigenze delle adv","post_date":"2023-06-21T10:18:16+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687342696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il bilancio è decisamente positivo. Siamo stati ben accolti dal mercato italiano, che ha apprezzato l’arrivo di uno nuovo e innovativo player nel settore. I clienti e i media ci hanno dato molti riscontri positivi in termini di volumi di passeggeri e di apprezzamento del servizio». Così Giuseppe Martino, country manager Italia di Flibco.com, a poco più di un anno dal debutto nel nostro Paese e a ridosso dell'apertura della nuova tratta fra Torino città e l'aeroporto di Caselle. Senza nascondere qualche neo: «L’unica nota negativa consiste nella difficoltà del sistema burocratico italiano, che rende molto complicata e lenta la creazione di nuovi servizi, che invece dovrebbero essere di più facile implementazione in quanto rappresentano un beneficio per cittadini e turisti».\r

\r

A che cosa si deve la scelta di Torino come avvio dell'operatività?\r

\r

«Riteniamo che questa città abbia ancora un importante potenziale di crescita in termini di connessioni aeroportuali. Malpensa e Torino Airport sono i principali aeroporti per questa città e sono entrambi in espansione. Inoltre, la stessa città di Torino sta aumentando l’offerta turistica e la sua attrattività, quindi ci sembra una scelta logica cercare di soddisfare l’aumento della domanda in questa zona».\r

\r

Avete in programma l'avvio di altri collegamenti su scali italiani nel breve-medio periodo?\r

\r

«Sì, stiamo cercando di identificare zone non ancora sufficientemente connesse con gli aeroporti circostanti per creare nuove linee e nuove opportunità di viaggio».\r

\r

Plus rispetto ai competitor già attivi in Italia?\r

\r

«In generale, preferiamo non focalizzarci troppo su quello che fanno gli altri operatori, ma concentrarci su quello che sappiamo fare, ovvero mettere al centro i bisogni del passeggero aeroportuale e non pensare come una società di trasporto tradizionale. Noi ci proponiamo, infatti, come un punto cruciale tra gli aeroporti e i passeggeri, e tra gli aeroporti e le compagnie di trasporto, in modo da fornire un servizio che soddisfi tutti».\r

\r

Collaborate anche con il trade? E' previsto - ora o in futuro - un servizio 'Door2Gate'?\r

\r

«Sì certo, lavoriamo con molte agenzie perché il nostro servizio è facilmente “pacchettizabile” nell’offerta viaggio di agenzie e tour operator. I nostri biglietti, infatti, possono essere prenotati tramite un sistema semplificato di prenotazione dedicato ad agenzie e rivenditori. E utilizzando questo servizio i rivenditori possono anche guadagnare delle commissioni che non è sempre il caso con altri servizi. Collaboriamo con molti operatori ma intendiamo ancora aumentare il nostro network di rivenditori, e invitiamo gli interessati a contattarci. Infine, per quanto riguarda il servizio 'Door2Gate', certamente è una possibilità per il futuro, ma non è tra le nostre priorità nel breve termine».\r

\r

[gallery ids=\"448067,448068,448069\"]","post_title":"Flibco.com investe sul mercato Italia. Martino: «Aumenteremo la collaborazione con il trade»","post_date":"2023-06-20T13:15:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1687266920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato sulla costa del Gargano, a pochi chilometri da Peschici e Vieste, il Gusmay Beach & Spa è l'ultima new entry pugliese della Private Collection di Life Resorts. \"Il complesso si compone di tre hotel per un totale di 180 camere e rappresenta un punto di riferimento per il turismo della costa adriatica – sottolinea Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts –. Sorge in un contesto naturalistico unico, affacciato direttamente su una baia privata, integrato in un parco mediterraneo di oltre 100 ettari. Offre servizi di eccellenza in una Puglia ormai votata al turismo alto di gamma. Insieme alla proprietà, abbiamo condiviso un’ampia partnership rivolta a valorizzare il ricco set di servizi disponibili, per rendere il Gusmay Resort un prodotto di eccellenza nell’intero Mediterraneo. Le soluzioni all suites a ridosso del mare e i ristoranti gourmet con terrazze panoramiche sapranno restituire esperienze di pregio a ospiti provenienti da tutto il mondo. In un’estate molto positiva per i nostri brand, aggiungiamo dunque tre nuovi resort premium alla nostra collezione italiana”.\r

\r

All'interno del Life Resort Gusmay Beach & Spa, il 4 stelle Cala del Turco vanta in particolare 92 camere e suite disposte su due piani, mentre i 5 stelle Gusmay e le Suite le Dune possono contare rispettivamente su 56 e 32 chiavi. A disposizione degli ospiti ci sono inoltre tre ristoranti, nonché altrettanti bar e piscine, una palestra, due campi da tennis, una spiaggia privata e una spa con sauna, bagno turco e cabine per trattamenti e massaggi. Il Life Resort Gusmay Beach & Spa sarà condotto con la formula del full management e commercializzato attraverso la selezionata rete di partner internazionali della compagnia.\r

\r

","post_title":"Il Gusmay Beach & Spa è la new entry pugliese della Private Collection di Life Resorts","post_date":"2023-06-20T13:12:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687266777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una mostra dedicata al mondo dei bambini di ogni latitudine, un universo di lavagne e di quaderni, di scuole in muratura o fragili capanne, di scuole talvolta senza scuola... Si chiama il Gioco e la lavagna ed è un'esposizione di fotografie di Giorgio e Carla Milone visitabile presso la Biblioteca nazionale di Torino, con il patrocinio del comune e dell'Unicef, fino al prossimo 30 giugno.\r

\r

Alla sua presentazione ufficiale, svoltasi la scorsa settimana, era presente Willy Fassio del Tucano Viaggi che, insieme a Gianluigi Cerlini delle agenzie torinesi Chiara, Savana, Crocetta e Ghione hanno consolidato la loro collaborazione introducendo itinerari nei luoghi più affascinanti del mondo: dall’Africa al Kazakistan con il Mangystau, una novità che il Tucano propone fuori dalle rotte turistiche.\r

\r

Le emozionanti fotografie di Giorgio e Carla Milone raccontano il mistero di popoli lontani, custodi di riti e tradizioni: nella loro semplicità, rimandano ai momenti salienti della vita come il tempo dedicato al gioco e alla scuola, catturati a ogni latitudine: un vero e proprio viaggio per immagini. l'","post_title":"Si rafforza la collaborazione tra il Tucano e le adv di Gianluigi Cerlini per itinerari lontani dalle rotte turistiche","post_date":"2023-06-20T12:27:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687264040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SalamAir ha siglato una lettera di intenti con Avolon per il leasing tre Airbus A330neo, in occasione del Paris Air Show attualmente in corso a Le Bourget. La prima consegna è prevista per ottobre 2023.\r

\r

L'introduzione dei nuovi aeromobili wide-body porterà vantaggi significativi a SalamAir a supporto dei piani di espansione della flotta e del network, che potrebbe quindi ampliarsi verso nuove destinazioni in Asia e in Europa. I velivoli saranno configurati con una doppia classe da 365 posti in economy e 12 posti premium.\r

\r

«La decisione di introdurre l'Airbus A330neo completa la flotta esistente di aeromobili Airbus, che include l'A320neo, l'A321neo e un A321 cargo - ha spiegato Mohamed Ahmed, ceo del vettore omanita -. Con l'arrivo di questi nuovi velivoli SalamAir mira a potenziare la propria capacità, a soddisfare le crescenti richieste del mercato e ad attrarre un maggior numero di turisti in entrata, allineandosi agli obiettivi della Vision 2040 dell'Oman».\r

\r

Il ceo ha inoltre sottolineato come «L'estensione del raggio d'azione dell'A330neo consentirà a SalamAir di servire in modo efficiente le destinazioni a medio raggio, in particolare in Estremo Oriente e in Europa. Questo ampliamento del raggio d'azione non solo migliora la comodità dei passeggeri, ma accresce anche la competitività della compagnia aerea sul mercato. Consente a SalamAir di rafforzare la propria rete e di cogliere le opportunità di ulteriore crescita ed espansione».","post_title":"SalamAir guarda al lungo raggio: in arrivo tre Airbus A330neo, a cominciare da ottobre","post_date":"2023-06-20T11:10:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687259400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Turismo in crescita senza precedenti per la Repubblica Dominicana, frutto di una gestione attenta e coraggiosa negli ultimi due anni e delle strategie che mirano a consolidare il paese come meta multidestinazione e sostenibile.\r

\r

A fare il punto sulla situazione e sulle novità è stato il Ministro del Turismo, David Collado insieme a Jacqueline Mora, Viceministro tecnico della Repubblica Dominicana a Roma per il roadshow europeo che ha portato le istituzioni a incontrare tour operator e agenzie di viaggi. «Stiamo notando una crescita notevole della domanda turistica - spiega Collado - il 2022, ha superato il 2019, con 8.474.645 arrivi turistici di cui oltre 7.163.000 in aereo e oltre 1.310.000 attraverso il turismo crocieristico. Anche nei primi cinque mesi del 2023 il totale dei turisti è stato di 4.503.431, dei quali 3.379.392 per via aerea e 1.124.039 crocieristi, si rivelano ottimi risultati. Entro la fine dell’anno puntiamo a 10 milioni di turisti. Oggi possiamo contare su 80.000 camere e circa 5.700 voli al mese, siamo certi di poter ospitare 700.000 turisti ogni mese”. \r

E' stato evidenziato come questi dati siano la conseguenza della strategia messa in atto da tempo ma soprattutto nel 2021, che ha rappresentato un caso di studio unico al mondo, certificato anche dall' Unwto come riconoscimento global leader al mondo per la ripresa del turismo grazie anche all'alleanza pubblico-privata. \r

Novità anche sul piano dell'accoglienza e delle attrazioni. Sostenibilità ed esperienze sono al primo posto per il piano promozionale tra cultura e tradizioni, gastronomia, città coloniali, golf, eventi e natura, per diventare il punto di riferimento delle destinazioni caraibiche. Anche alcune destinazioni vedono il rilancio come Bayahibe, Playa Bavaro, Punta Cana e Puerto Plata, Investimenti anche per la zona emergente di Miches con oltre 5mila nuove camere a disposizione.\r

\r

Piena fiducia al mercato italiano che predilige il canale dell'intermediazione e l'acquisto di attività ed esperienze in loco. «La destinazione è ben presente nel mindset dei turisti e siamo consapevoli del grande lavoro svolto dalle agenzie e tour operator - spiega il viceministro Mora- gli italiani rappresentano un bacino fondamentale e si posizionano al 5° posto a livello europeo. Nel 2022 abbiamo ospitato quasi 80.000 italiani, mentre quest’anno contiamo di raggiungere il traguardo dei 100.000 arrivi e 150.000 nel 2024. Per esempio da gennaio ad aprile sono stati 30.440 gli italiani che hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione turistica, ma sappiamo che questo dato sarà incrementato.\r

Ad oggi le zone da cui arrivano la maggioranza degli italiani sono Lombardia, Veneto e Piemonte, ma siamo certi che anche il resto delle regioni italiane sono attratte e il trade sta promuovendo al meglio. Sarà importante intercettare i sempre più numerosi clienti interessati alle esperienze ed escursioni, che possono rappresentare una buona opportunità di business per le agenzie. Sappiamo però- precisa Mora- che è necessario rafforzare i voli in generale ma soprattutto i collegamenti diretti che favoriscono i flussi».\r

\r

\r

[gallery ids=\"448010,448011,448008\"]\r

\r

\r

","post_title":"Rep. Dominicana da record. Collado: il mercato italiano è una certezza con adv e to","post_date":"2023-06-20T10:44:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687257876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Norse Atlantic Airways ha fatto il suo atteso debutto sulla Roma-New York Jfk, che viene ora servita con voli giornalieri operati da Boeing 787 Dreamliner. «Il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio a lungo raggio a prezzi accessibili senza compromettere la qualità è al centro della visione di Norse Atlantic Airways - ha dichiarato il ceo della low cost lungo raggio, Bjørn Tore Larsen -. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo e di offrire loro un servizio e un valore eccezionali su questa nuova ed entusiasmante rotta».\r

\r

Lo schedule prevede partenza tutti i giorni alle 18.55 e atterraggio al Jfk alle 22.30; i voli da New York a Roma partono alle 00.30 e atterrano alle 15.15 dello stesso giorno.\r

\r

«L’inserimento di questo volo per New York Jfk contribuisce a rafforzare l’offerta aerea diretta verso gli Stati Uniti che vedrà dei livelli record nel corso della stagione estiva del 2023 - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Confidiamo che il nuovo modello di offerta del vettore, unitamente all’orario serale che consente di sfruttare una piena giornata a Roma prima della partenza, arricchisca il mercato con ulteriori soluzioni in grado di intercettare nuove fasce di mercato e stimolare domanda addizionale sui collegamenti diretti tra Roma e la Grande Mela».\r

\r

La flotta della compagnia è composta esclusivamente da 787 Dreamliner: la cabina è configurata con le due classi Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra: le Light rappresentano l'opzione economica di Norse, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità dei biglietti.","post_title":"Norse Atlantic al debutto in Italia con i voli giornalieri Roma-New York Jfk","post_date":"2023-06-20T09:46:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687254369000]}]}}