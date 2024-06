Iag-Air Europa: Bruxelles prende tempo fino al 29 luglio per decidere sull’operazione Il progetto di acquisizione di Air Europa da parte di Iag sarà sottoposto a un’ulteriore valutazione da parte della Commissione europea, dopo che sono stati presentati ulteriori impegni per autorizzare l’operazione. Iag aveva una scadenza fissato lo scorso lunedì per offrire concessioni, che è stata prorogata al 24 giugno, mentre la Commissione europea prenderà una decisione definitiva entro il prossimo 29 luglio. “Il 7 giugno 2024 – spiega un portavoce di Bruxelles ripreso da Reuters – ha deciso infatti di estendere la procedura di fase II del caso per un totale di 10 giorni lavorativi: quindi il termine ultimo per la presentazione di rimedi da parte delle parti è ora il 24 giugno, mentre il termine ultimo per l’adozione di una decisione da parte della Commissione è ora il 29 luglio 2024”. I precedenti impegni assunti da Iag nel mese di febbraio sono stati giudicati insufficienti per compensare le preoccupazioni di Bruxelles sull’operazione. La Commissione aveva osservato che alcune rotte domestiche spagnole – in particolare quelle prive di un’alternativa ferroviaria ad Alta Velocità – e le rotte verso l’Europa, il Medio Oriente e le Americhe avrebbero potuto subire una riduzione della concorrenza. Condividi

