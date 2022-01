Expedia, Booking e Airbnb: escalation degli investimenti pubblicitari

In un contesto caratterizzato dall’incertezza dovuta alla pandemia, i colossi della vendita di viaggi online hanno chiuso il terzo trimestre del 2021 con un forte aumento degli investimenti in marketing e pubblicità per cercare di incoraggiare la domanda, secondo PhocusWire.

Il caso più notevole è quello di Expedia, che ha aumentato il proprio investimento del 150% anno su anno a 1.138 milioni di euro e supera i 1.050 milioni nel secondo trimestre. Questo perché l’azienda è stata sostenuta da una leggera ripresa dei viaggi in quel periodo. Infatti, il suo amministratore delegato, Peter Kern, aveva già riferito che l’azienda stava migliorando le sue campagne di marketing e che, d’ora in poi, sarebbero state “molto più aggressive”.

Da parte sua, Booking Holdings ha anche registrato una crescita significativa nel suo impegno pubblicitario nel terzo trimestre, quasi raddoppiando rispetto all’anno precedente, con oltre 1.200 milioni di euro. La cifra è superiore agli 865 milioni del secondo trimestre del 2021, ed è superiore del 3% rispetto a quella degli ultimi tre mesi del 2019.

Il ceo dell’agenzia online, Glenn Fogel, ha avvertito che la percentuale di clienti è aumentata rispetto a prima della pandemia, grazie a queste importanti campagne di marketing. Pertanto, pianificano un aumento degli investimenti nei social network in futuro.

Sulla stessa linea, anche se in misura minore, Airbnb ha aumentato del 156% le spese di vendita e marketing durante il periodo autunnale, a 251 milioni di euro anno su anno. Il dato è leggermente inferiore a quello del secondo trimestre, quando si erano registrati 275 milioni.