Etihad, la trasformazione digitale passa per Amadeus

Etihad Airways è pronta a intraprendere un’importante trasformazione digitale dopo la firma dell’accordo pluriennale con Amadeus.

Etihad Airways implementerà l’intera suite Amadeus Altéa PSS, comprese le soluzioni di prenotazione web, di revenue management e merchandising, di gestione dei dati e di assistenza ai passeggeri. Questi strumenti saranno personalizzati per Etihad nei prossimi anni e miglioreranno l’esperienza dei clienti, del personale, degli agenti di viaggio, dei membri Etihad Guest e dei passeggeri corporate.

I passeggeri di Etihad potranno contare su nuovi canali web e mobile gestiti dalla suite Amadeus Digital Experience, in grado di offrire la più agevole esperienza utente per acquistare biglietti aerei e per gestire le prenotazioni. Le avanzate capacità di distribuzione saranno sviluppate congiuntamente utilizzando l’apprendimento automatico per fornire agli utenti offerte su misura e per personalizzare la propria esperienza di viaggio.

Per modernizzare la distribuzione, Etihad ha anche firmato il contratto Amadeus Altéa NDC (New Distribution Capability) e lavorerà con Amadeus per offrire proposte di viaggio personalizzate ai propri utenti. Etihad metterà a disposizione degli agenti di viaggio Amadeus l’intera gamma di offerte NDC, consentendo di consultare, in modo trasparente, le caratteristiche del pluripremiato prodotto Etihad e i servizi ancillari che possono essere acquistati.

La compagnia aerea, inoltre, implementerà il modulo Altéa Departure Control Customer Management, fornendo ai propri passeggeri notifiche di promozioni personalizzate, servizi e cambi di volo in tempo reale. Il sistema offrirà un livello superiore di personalizzazione del servizio e fornirà agli utenti un processo di check-in veloce e semplice, un aspetto quanto mai importante per la ripresa dei viaggi.