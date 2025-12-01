Volver inaugura la nuova sede e lancia a Savona il co-working turistico Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di Volver tour operator a Savona. «In una città antica come Savona e in un settore spesso percepito come obsoleto, come quello delle agenzie di viaggi – afferma Giada Marabotto, titolare di Volver tour operator, società nata nel 2012 che oggi conta oltre 8mln di volume d’affari – siamo orgogliosi di portare innovazione. Dopo anni vissuti e lavorati fuori, anche all’estero, sono fiera di essere tornata qui per sviluppare progetti con visione proprio a casa mia». A sancire l’importanza dell’iniziativa sono intervenute anche le istituzioni: il sindaco di Savona, il vicesindaco e l’assessore al turismo hanno fatto visita alla sede portando il loro saluto ufficiale e un incoraggiamento concreto.

Una presenza che conferma il crescente interesse verso il progetto Volver, che non è solo un tour operator, ma una società dinamica e innovativa con l’idea di co-working turistico e di sinergie territoriali, una visione pensata per rafforzare l’offerta locale e valorizzare la collaborazione tra professionisti. Volver, già punto di riferimento genovese nel settore dei viaggi e delle consulenze turistiche, si conferma una realtà solida, radicata e riconosciuta.

Durante l’inaugurazione è stato presentato un primo “assaggio” del progetto di co-working, tramite una serie di mini-eventi tematici gratuiti e aperti al pubblico savonese.

Un programma ricco e trasversale, pensato per offrire contenuti di valore e al tempo stesso mostrare la ricchezza delle competenze presenti nella rete Volver. Tra le professioniste coinvolte, una’insegnante di inglese madrelingua, per presentare iniziative dedicate al turismo e alla comunicazione internazionale; un’esperta di armocromia, che ha parlato di immagine personale e presentazione professionale, specialmente in viaggio; una tour leader specializzata sulla Corea, che ha illustrato trend, cultura e proposte di viaggio su uno dei mercati più dinamici del momento; una sarta artigiana, che crea prodotti handmade e rappresenta l’eccellenza dell’artigianato locale. Tutte loro hanno avviato la propria attività sul territorio e rappresentano un tessuto imprenditoriale vibrante, fatto di competenze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: portare valore, innovazione e nuove opportunità alla città. Volver continua così il suo percorso di sviluppo, portando avanti una visione etica, inclusiva e orientata al futuro del turismo e dell’imprenditorialità locale. Condividi

A sancire l’importanza dell’iniziativa sono intervenute anche le istituzioni: il sindaco di Savona, il vicesindaco e l’assessore al turismo hanno fatto visita alla sede portando il loro saluto ufficiale e un incoraggiamento concreto. Una presenza che conferma il crescente interesse verso il progetto Volver, che non è solo un tour operator, ma una società dinamica e innovativa con l'idea di co-working turistico e di sinergie territoriali, una visione pensata per rafforzare l’offerta locale e valorizzare la collaborazione tra professionisti. Volver, già punto di riferimento genovese nel settore dei viaggi e delle consulenze turistiche, si conferma una realtà solida, radicata e riconosciuta. Durante l'inaugurazione è stato presentato un primo “assaggio” del progetto di co-working, tramite una serie di mini-eventi tematici gratuiti e aperti al pubblico savonese. Un programma ricco e trasversale, pensato per offrire contenuti di valore e al tempo stesso mostrare la ricchezza delle competenze presenti nella rete Volver. Tra le professioniste coinvolte, una'insegnante di inglese madrelingua, per presentare iniziative dedicate al turismo e alla comunicazione internazionale; un’esperta di armocromia, che ha parlato di immagine personale e presentazione professionale, specialmente in viaggio; una tour leader specializzata sulla Corea, che ha illustrato trend, cultura e proposte di viaggio su uno dei mercati più dinamici del momento; una sarta artigiana, che crea prodotti handmade e rappresenta l’eccellenza dell’artigianato locale. Tutte loro hanno avviato la propria attività sul territorio e rappresentano un tessuto imprenditoriale vibrante, fatto di competenze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: portare valore, innovazione e nuove opportunità alla città. Volver continua così il suo percorso di sviluppo, portando avanti una visione etica, inclusiva e orientata al futuro del turismo e dell’imprenditorialità locale. [post_title] => Volver inaugura la nuova sede e lancia a Savona il co-working turistico [post_date] => 2025-12-01T12:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764593902000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tradizione, innovazione e meraviglia sono stati i tre assi portanti della XXIII edizione di Travel Hashtag | Italy Edition, ospitata il 26 novembre negli spazi di Nordelaia Resort e Hemanaire, a Cremolino (Al). Un appuntamento denso di contenuti che ha raccontato un nuovo modo di guardare al turismo incoming: più consapevole, più integrato e, soprattutto, più capace di dare voce ai territori e alle comunità che li abitano. Verso una nuova visione dell’incoming Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali, seguiti da una serie di contributi che hanno delineato un nuovo modo di intendere il turismo incoming. Sauro Mariani, ad di Nordelaia, ha sottolineato che oggi innovare significa «valorizzare territori meno conosciuti senza invaderli, creando connessioni virtuose con il tessuto socioeconomico locale». A seguire, Enzo Carella, èresidente di Filiera Turismo Italia, ha ricordato quanto sia necessario «reingegnerizzare l’organizzazione del turismo» per attivare davvero processi di destagionalizzazione e promozione equilibrata. Un punto di vista orientato alle opportunità del settore è arrivato da Giorgio Palmucci, hospitality development advisor, che ha evidenziato come nuovi modelli di accoglienza possano rappresentare leve strategiche per la competitività. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, ha parlato del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, destinata a rivoluzionare il modo di costruire e distribuire i contenuti turistici: «Non basta più ragionare in logica seo, dobbiamo imparare a comunicare in ottica AI». A chiudere la cornice introduttiva, Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento degli attori della filiera: «Il turismo ha bisogno di una visione condivisa e di un dialogo continuo tra operatori, istituzioni e comunità». Slow tourism, identità e comunità Nel panel dedicato al turismo lento e sostenibile, moderato da Massimo Terracina, diversi professionisti hanno offerto un’analisi sul valore dell’identità locale come leva di sviluppo. L’intervento dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della provincia di Alessandria ha evidenziato l’importanza della riconoscibilità territoriale; Andrea Cerrato, presidente del Consorzio degli Operatori turistici, ha ricordato la necessità di modelli di accoglienza costruiti sulle diverse esigenze delle comunità; Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ha insistito sul concetto di equilibrio tra crescita e tutela. Sul fronte dei media, Simona Tedesco, direttore di Dove, ha invitato a mutare lo storytelling «passando dalle icone alle trame», restituendo così valore all’imperfezione e alla verità. Secondo Tedesco la vera sfida, oggi, è dare un senso a parole come tempo, sostenibilità e relazione, che devono diventare pratiche misurabili. «Parlare di turismo lento significa accettare che sia un territorio che ti chiede di cambiare rotta, trovando un equilibrio tra il proprio ritmo e il ritmo del luogo» ha dichiarato la direttrice di Dove. La docente Carmen Bizzarri ha posto invece l’accento sul turismo rigenerativo, che crea relazione con natura e persone, superando il concetto di semplice fruizione. Competenze, formazione e cultura dell’eccellenza Il panel dedicato alle professioni del turismo ha messo in luce l’importanza crescente della personalizzazione. Maria Paola De Rosa, responsabile trade di Trenitalia - ha raccontato come anche sulle tratte regionali si stiano ridefinendo i target di qualità, richiedendo nuove competenze al personale. Giulio Contini, direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, ha spiegato come la formazione sul campo avvicini gli studenti al vero significato di eccellenza. In collegamento da Dubai, Flavio Ghiringhelli (Emirates) ha portato invece una visione internazionale sulle nuove esigenze del cliente. Cucina, accoglienza e storytelling gastronomico Nel dialogo tra Charles Pearce, Executive Chef di Nordelaia, e Sauro Mariani, è emerso un punto chiave: il valore dell’equilibrio tra tradizione ed evoluzione in cucina. Team giovani e consapevoli e identità gastronomica coerente sono essenziali per raccontare il territorio attraverso il gusto. Shopping tourism: un driver che non conosce stagionalità Molto atteso l’intervento di Daniele Rutigliano, senior tourism manager di Serravalle Designer Outlet. Rutigliano ha ricordato come, in oltre 25 anni di attività, Serravalle sia diventata una destinazione globale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e intercettando flussi internazionali costanti grazie a un calendario che annulla di fatto la stagionalità. La sfida? Potenziare l’offerta di servizi e l'ospitalità del territorio durante tutto l’anno. Eventi, Mice e nuove forme di esperienza Il confronto dedicato agli eventi – con Aci blueteam, RelazionExpo, Stile Divino Italy, Wim – We Inspire Memories, Flyness e Travel Hashtag Advisory – ha approfondito le prospettive del settore tra innovazione, sostenibilità e capacità di integrare l’identità locale in meeting, team building e matrimoni. Wellness e turismo medicale: il benessere che evolve L'ultimo panel ha offerto una panoramica sulla crescita del turismo del benessere e del turismo medicale. Federica Mancinelli ha evidenziato come «dalla Pandemia ad oggi il turismo del benessere e il turismo termale hanno registrato un sempre maggiore interesse e contribuito fortemente alla destagionalizzazione». Anche i dati lo confermano; infatti secondo il Global Wellness Institute in Italia il mercato vale oltre 50 miliardi di euro. Cinzia Galletto, giornalista specializzata in turismo del benessere, ha parlato del viaggio in senso olistico «che parte dal corpo per rigenerare la mente», mentre Roberta Farinola, founder di Faro Comunicazione, ha ribadito l’importanza di creare reti territoriali basate sul genius loci, e ha posto in luce l'urgenza di «cambiare la narrazione legata al benessere, trovando nuovi linguaggi che integrino il tema termale con il tema medicale, senza dimenticare l'importanza di trasmettere emozioni». Condividere valore, costruire futuro [caption id="attachment_502694" align="alignleft" width="300"] Il senatore Gian Marco Centinaio con Nicola Romanelli, founder Travel Hashtag advisory[/caption] Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una visione comune: il turismo non può crescere senza comunità coinvolte, identità rispettate e un equilibrio tra tradizione e innovazione. Il senatore Gian Marco Centinaio ha ricordato infatti che «l’Italia è il Paese dei turismi», dove la vera sfida però è far emergere oggi le destinazioni fuori dai circuiti consolidati. Per Nicola Romanelli, «tutta la filiera deve includere il valore emozionale tra le priorità da comunicare: è l’impatto emotivo a rendere autentica la scoperta dei territori». La XXIII edizione, patrocinata dal Ministero del Turismo, conferma ancora una volta il ruolo di Travel Hashtag come laboratorio di idee e piattaforma trasversale di confronto, capace di dare visibilità ai territori meno battuti e di proporre nuovi modelli per il futuro del turismo incoming italiano. [post_title] => Turismo che ascolta: la nuova rotta di Travel Hashtag tra comunità, innovazione e identità [post_date] => 2025-12-01T12:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => monferrato [2] => travel-hashtag ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Monferrato [2] => Travel hashtag ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764591946000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_302209" align="alignleft" width="300"] Città del Messico[/caption] Un vero e proprio volano per rilanciare il turismo: il Messico guarda sin d'ora all'appuntamento con i Mondiali di calcio 2026 - che co-ospiterà (insieme a Stati Uniti e Canada) - con il lancio del piano Mexico 2026 Social World Cup, che mira a porre in risalto i diversi luoghi del paese e offrire ai milioni di tifosi in visita non solo il calcio, ma anche un'esperienza di viaggio completa. Al centro del piano spiccano una piattaforma che rappresenta un sistema sicuro di rivendita dei biglietti e un'app turistica: in collaborazione con l'organo di governo del calcio mondiale, le autorità hanno annunciato un sistema ufficiale di ricollocazione dei biglietti per offrire ai tifosi un'alternativa sicura e legale a potenziali rivendite clandestine. La piattaforma consentirà alle persone che non possono assistere alle partite di rimettere in vendita i propri biglietti a prezzi equi e regolamentati. Si chiama invece Conoce México, la nuova app sviluppata dall'Agenzia nazionale per la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero del Turismo, che fornirà informazioni aggiornate sui calendari delle partite, sugli stadi e sui risultati in tempo reale, ma oltre a questo, promette di funzionare come un vero e proprio compagno di viaggio. Nella sezione dedicata al turismo, l'app - disponibile sia in spagnolo sia in inglese - suggerirà itinerari di viaggio a misura di tifoso, eventi culturali, esperienze gastronomiche nonché opzioni di ecoturismo. Gli utenti potranno navigare tra oltre 260 tour, strade o circuiti tematici, con punti di interesse e destinazioni in tutto il paese. Ci sarà una sezione dedicata ai servizi che offre assistenza pratica, trasporti, connettività, piani di mobilità e tour speciali, per facilitare il viaggio sia ai turisti stranieri che a quelli nazionali. L'app sarà disponibile sia in spagnolo sia in inglese, e alla luce dei 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi previsti durante il torneo, l'app potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone esplorano il Messico durante il periodo dei Mondiali. Per l'industria turistica messicana, i Mondiali rappresentano un'opportunità storica: sono attesi 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi ed entrate per circa 3,17 miliardi di dollari. [post_title] => Il Messico e la scommessa sui Mondiali di calcio 2026: debutta l'app 'Conoce Mexico' [post_date] => 2025-12-01T12:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764591134000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi investimenti alla Spezia per il museo Lia, collezione spezzina, considerata fra le più prestigiose raccolte europee e mondiali, in virtù della altissima qualità delle tavole due, tre e quattrocentesche. Il Museo oltre il Museo è la grande scommessa del Lia del 2026: la trasformazione dell’ex infopoint in un nuovo spazio del Lia, dedicato alla divulgazione, alla formazione e alla sperimentazione visiva. Nato per ampliare le funzioni del museo e aprirsi a pubblici nuovi e diversi, Lia Next propone percorsi fra arte, tecnologia e didattica, in un ambiente accessibile e immersivo. Questo progetto coinvolgerà due spazi importanti nel complesso museale e bibliotecario: l’ex info point diventerà uno spazio immersivo e un centro di diffusione della conoscenza, mentre la biblioteca di “Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” sarà sede di un polo di educazione e di formazione specifico. Il nuovo spazio immersivo del Lia, ovvero quello dell’ex info point, con un approccio accessibile e contemporaneo, promuoverà nuove modalità di fruizione, attraverso l’uso del digitale e della narrazione immersiva; iniziative speciali come rassegne, incontri divulgativi, mostre tematiche; strumenti digitali per la fruizione da remoto, l’interazione e la documentazione. L’obiettivo è di trasformare il museo in un luogo vivo e narrante, in grando di accogliere cicli tematici, mostre multimediali, esperienze visive su grandi autori o collezioni civiche, e di rendere accessibile anche il patrimonio non esposto. La sala immersiva diventa così una porta sensibile sul sistema museale spezzino, uno spazio dove arte e tecnologia dialogano, preparando il visitatore a un’esperienza di scoperta attiva. Una parte della Biblioteca di “Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” diventerà un ambiente formativo permanente, in dialogo con il mondo della scuola e della ricerca grazie alla progettazione di percorsi formativi dedicati a studenti, docenti, ricercatori e professionisti del settore culturale con particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle collezioni dei musei spezzini. In questo spirito di rinnovamento, sarà ripensato completamente l’ingresso del Museo Lia: due eleganti lampadari accoglieranno i visitatori, verrà completamente ristrutturato il desk della reception con una reception in legno, cornici a rilievo e immagini delle opere del museo retroilluminate; l’area bookshop sarà completamente rinnovata e saranno sostituite le vetrate nella parte superiori senza oscuranti, per permettere la vista sulla sala 1. [post_title] => La Spezia, gli investimenti per rinnovare il museo Lia nel 2026 ed arrivare ad un nuovo pubblico [post_date] => 2025-11-28T12:37:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764333420000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La richiesta di crociere fluviali è elevata. Quest'anno hanno debuttato circa 20 nuove navi e si prevede un numero simile l'anno prossimo. Guardando oltre, il 2027 è sulla buona strada per essere un anno particolarmente importante. Come riporta TravelWeekly, almeno 25 nuove navi, e il numero è in aumento, debutteranno nel 2027. A queste si aggiungerà Celebrity River Cruises che farà il suo attesissimo ingresso sul mercato con due navi. Uniworld Boutique River Cruises ha dichiarato che la sua espansione del 2027 sarà la più grande di sempre, con tre nuove navi e una nave a noleggio. Tauck ha affermato che le sue due nuove navi in ​​arrivo nel 2027, insieme ai nuovi itinerari, rappresentano la più grande crescita nella storia dell'azienda. AmaWaterways aggiungerà tre navi quell'anno, mentre Amadeus River Cruises, Viva Cruises ed Emerald Cruises & Tours aggiungeranno una nuova nave ciascuna. Viking aggiungerà otto navi. Infine, American Cruise Lines aggiungerà tre navi, con altrettante previste per il 2028. Le nuove destinazioni Nonostante la crescita, gli adv non temono che il settore possa raggiungere un punto di saturazione. Anche perchè con l'aumento della capacità, le compagnie fluviali stanno anche aggiungendo destinazioni. Nel 2027, Viking si espanderà sul Brahmaputra in India, Viva lancerà una crociera sul Po e Riviera Travel navigherà per la prima volta sul Mekong. La clientela delle crociere fluviali è destinata a crescere ulteriormente nel 2027 con l'ingresso di Celebrity nel settore. La compagnia ha esaurito le prenotazioni con accesso prioritario in pochi minuti, soprattutto per i clienti del Royal Caribbean Group desiderosi di provare i fiumi, come ha spiegato la presidente Laura Hodges Bethge. Il nodo attracchi Il boom della cantieristica navale solleva tuttavia una preoccupazione, quella relativa all'attracco. Secondo CruiseMapper, in Europa ci sono 687 porti fluviali. La competizione per lo spazio è spietata e le navi spesso si agganciano tra loro, costringendo i passeggeri a passare tra le navi vicine per sbarcare. Un esempio di quanto possa essere difficile trovare uno spazio di prima qualità è stato condiviso dal ceo e presidente di Viking, Torstein Hagen, che ha dichiarato che la compagnia ha faticato per sette anni per assicurarsi i diritti di attracco di fronte alla Torre Eiffel. Una soluzione per le compagnie potrebbe essere quella di visitare porti più piccoli e meno conosciuti, come fanno le navi da crociera oceaniche più piccole, oppure per le comunità rivierasche di costruire nuovi spazi di attracco per attrarre visitatori. A causa delle preoccupazioni relative al sovraffollamento turistico in Europa, non tutte le destinazioni potrebbero essere interessate ad aggiungere infrastrutture per il turismo crocieristico. Un modo per contrastare lo spazio limitato in Europa sarebbe popi quello di lasciare l'Europa stessa a vantaggio di mete extra europee. L'America Latina offre ad esempio un potenziale significativo per le crociere fluviali. Le crociere fluviali in Amazzonia stanno già crescendo in popolarità e quest'anno AmaWaterways ha lanciato crociere fluviali in Colombia, che, secondo il presidente del consiglio di amministrazione e co-fondatore Rudi Schreiner, è destinata a crescere ulteriormente come destinazione per le crociere fluviali. [post_title] => Crociere fluviali, è boom. Nel 2026 attese 20 nuove navi [post_date] => 2025-11-28T11:05:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764327926000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto a Bruxelles per l'apertura di Winter Wonders (Plaisirs d’Hiver), 24esima edizione della rassegna di eventi e mercatini dedicati al Natale: prendono il via oggi, 28 novembre, 35 giorni di festeggiamenti in 8 diverse location, dove 238 espositori accoglieranno i visitatori. Il programma è ricco di proposte: gli chalet con le leccornie del periodo natalizio e i capolavori dell’artigianato locale, la ruota panoramica alta 55 metri, gli spettacoli di suoni e luci nella Grand Place e sulle facciate dei monumenti più famosi, il curling, la pista di pattinaggio su ghiaccio e i caroselli per i bambini, compresa la possibilità di volare a bordo della slitta di Babbo Natale. Tante le novità, a cominciare dalla Grand Place, che propone una rivisitazione in chiave artistica di due grandi classici: l’albero di Natale e il presepe. Tra serate a tema e appuntamenti musicali, non mancano esperienze esclusive, come l’accesso, su prenotazione, alla Torre del Municipio: 200 gradini a spirale ripagati da uno straordinario panorama a 360 gradi sulla città addobbata a festa. «Con oltre 4 milioni di visitatori nel 2024 e un impatto economico stimato di 260 milioni di euro, Winter Wonders fa di Bruxelles un vero e proprio punto di riferimento su scala europea per chi ama le atmosfere dei mercatini natalizi - dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles -. Con i suoi chalet in legno, le luminarie e i numerosi eventi, offre un’atmosfera magica adatta a tutta la famiglia, ma anche nuove forme di creatività e proposte che possono coinvolgere gli appassionati di arte, musica e cultura». [post_title] => Bruxelles inaugura oggi i festeggiamenti del Natale con l'apertura di Winter Wonders [post_date] => 2025-11-28T09:25:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764321932000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa ha siglato una nuova partnership con Klarna e Adyen, in base alla quale i clienti potranno accedere a soluzioni di pagamento flessibili al momento della prenotazione dei loro viaggi. Il lancio è cominciato a metà novembre nei mercati nazionali del gruppo e in una selezione di altri mercati importanti, con l'intenzione di espandersi a tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines - entro la fine del secondo trimestre del 2026. In pratica, oltre all'opzione comunemente utilizzata “Paga tutto” per un pagamento unico senza interruzioni, i viaggiatori possono ora scegliere anche: “Paga dopo”, quindi prenota immediatamente i voli e paga dopo un determinato periodo di tempo; oppure “Finanziamento”, distribuendo il costo delle prenotazioni di valore più elevato su un periodo di tempo più lungo. «Nel Gruppo Lufthansa, mettiamo le esigenze e la comodità dell'esperienza di prenotazione dei nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo - afferma Oliver Schmitt, managing director di Lufthansa Group Digital Hangar -. Sfruttando le nostre capacità digitali e collaborando con Klarna e Adyen, ora possiamo offrire una scelta e una flessibilità maggiori nelle modalità di pagamento dei viaggi da parte dei clienti». [post_title] => Lufthansa sceglie Klarna e Adyen per le soluzioni di pagamento flessibili [post_date] => 2025-11-27T15:27:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764257255000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Fondazione Romualdo del Bianco Life Beyond Tourism è ancora una volta ideatrice di un’iniziativa volta a promuovere l’incontro tra le culture, una nuova visione di imprenditorialità culturale, sostenibile ed un turismo responsabile. La cerimonia inaugurale dell’iniziativa, nel cuore di Firenze, Sito Patrimonio Mondiale Unesco, si è svolta con lo svelamento dell’opera in bronzo “Stupore”, rappresentazione materiale dell’orientamento Life Beyond Tourism® e metafora della trasformazione “dal metallo della guerra al metallo per la pace”. In tale occasione è stato presentato l’Appello “Heritage for Building Peace 2025”, rivolto all’Unesco, alle istituzioni internazionali, ai governi, alle imprese e agli operatori dei siti patrimonio mondiale, per promuovere una nuova visione di imprenditorialità culturale, sostenibile e orientata alla pace con il modello Life Beyond Tourism. Oggi e domani 28 novembre si terrà The world in Florence – heritage: peace & move, dedicato alla presentazione del percorso trentennale delle Pratiche Life Beyond Tourism® e all’avvio della Officina internazionale delle buone pratiche. Questa Officina rappresenta un laboratorio aperto al mondo, luogo di co-creazione e collaborazione tra istituzioni, comunità e imprese, con l’obiettivo di costruire la rete globale delle officine nazionali, spazi concreti di progettazione condivisa nei siti patrimonio mondiale. Saranno presenti rappresentanti di Unesco, Icomos, Iccrom, dei ministeri della cultura dell’Azerbaijan, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Cambogia, e delegazioni e rappresentanti provenienti da Belgio, Bosnia Erzegovina, Camerun, Canada, Repubblica Democratica del Congo, Francia, Ungheria, Italia, Georgia, Giappone, Giordania, Kirghizistan, Malesia, Marocco, Niger, Nigeria, Norvegia, Olanda, Filippine, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ruanda, Sierra Leone, Serbia, Slovacchia, Spagna, Taiwan, Tunisia, Ungheria, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Una partecipazione che testimonia la vocazione internazionale di Firenze come capitale mondiale del dialogo tra culture. Nella visione Life Beyond Tourism “la trasformazione del viaggio culturale in incontro tra culture", rappresenta una pratica quotidiana di pace” facilmente esercitabile nei siti patrimonio mondiale ricchi di multiculturalità; un’ occasione da non perdere per la pace e per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, non estrattive per ‘la cultura del dialogo’ per il dialogo tra culture, frutto della imprenditoria nei servizi turistici dei territori, in virtuosa competizione proprio su questa ‘creatività’ per la crescita internazionale in pacifica coesistenza. Le Officine locali delle buone pratiche, che da Firenze si diffonderanno nel mondo, non sono solo luoghi fisici, ma spazi di azione, ideazione e collaborazione: strumenti per mettere in pratica ‘la cultura dell’incontro’, adattandola ai diversi contesti e trasformandola in valore economico, sociale e umano. [post_title] => Life Beyond Tourism, Firenze capitale mondiale del dialogo tra culture [post_date] => 2025-11-27T11:41:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764243709000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volver inaugura la nuova sede lancia savona co working turistico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1100,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Bulgaria ad ospitare nel 2026 la Grande Partenza del Giro d’Italia: una prima assoluta per la manifestazione giunta alla 109esima edizione, che vedrà ben tre tappe prendere il via nel Paese dell'Est Europa.\r

Il governo bulgaro e Rcs Sport hanno raggiunto un accordo che designa formalmente la Bulgaria come sede delle tappe iniziali, a seguito di un processo di negoziazione e strutturazione condotto da RCS Sport , con il supporto di Go Group Consultancy (GGC), advisory firm con focus sull’Europa orientale, in qualità di transaction advisor.\r

Secondo l'intesa, le prime tre tappe del Giro d'Italia 2026 copriranno un totale di oltre 600 km, attraversando la Bulgaria da Nessebar a Sofia, nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza internazionali per le competizioni ciclistiche d'élite. Parteciperanno decine di comuni, ciascuno responsabile delle attività operative e promozionali locali volte a massimizzare la visibilità e l'impatto sulle comunità.\r

Un’analisi condotta da Banca Ifis sul Giro, mostra la corsa rosa si conferma uno dei più potenti motori economici e turistici d’Europa. Lo studio evidenzia un beneficio complessivo superiore ai 2 miliardi di euro, risultato della combinazione tra un impatto immediato di 620 milioni di euro legato alla spesa dei turisti sportivi e all’organizzazione dell’evento, e un impatto differito di 1,4 miliardi di euro generato dal ritorno dei visitatori e dal valore delle infrastrutture lasciate sul territorio.\r

Con oltre 2,1 milioni di spettatori dal vivo e una capacità mediatica che trasforma nei mesi successivi milioni di telespettatori in nuovi visitatori, il Giro d’Italia rappresenta una piattaforma unica per la valorizzazione dei territori ospitanti. Le ricadute positive coinvolgono 10 diversi settori economici: si va dal turismo alla ristorazione; dai produttori di componentistica per biciclette ai produttori di abbigliamento sportivo; dai produttori di cicli ai trasporti; dall’hotellerie al commercio; dai musei, gallerie e associazioni culturali ai produttori locali di settori non collegati direttamente al Giro.\r

La Bulgaria potrà quindi mostrare il suo patrimonio culturale, i suoi paesaggi e il suo potenziale di investimento a un pubblico internazionale senza precedenti. Dal punto di vista sportivo, la Bulgaria offre un territorio molto vario - montagne, costa e ambienti urbani dinamici - che ben si presta alle competizioni di livello mondiale. «Portare la Grande partenza del Giro d'Italia in Bulgaria riflette il nostro impegno ad ampliare la dimensione internazionale della gara e a condividerne il patrimonio con un nuovo pubblico», ha dichiarato Paolo Bellino, ceo di Rcs Sport.","post_title":"La Bulgaria ospiterà la partenza del Giro d'Italia 2026 con ben tre tappe","post_date":"2025-12-01T14:28:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764599288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di Volver tour operator a Savona. \r

\r

«In una città antica come Savona e in un settore spesso percepito come obsoleto, come quello delle agenzie di viaggi - afferma Giada Marabotto, titolare di Volver tour operator, società nata nel 2012 che oggi conta oltre 8mln di volume d’affari - siamo orgogliosi di portare innovazione. Dopo anni vissuti e lavorati fuori, anche all’estero, sono fiera di essere tornata qui per sviluppare progetti con visione proprio a casa mia».\r

\r

A sancire l’importanza dell’iniziativa sono intervenute anche le istituzioni: il sindaco di Savona, il vicesindaco e l’assessore al turismo hanno fatto visita alla sede portando il loro saluto ufficiale e un incoraggiamento concreto.\r

Una presenza che conferma il crescente interesse verso il progetto Volver, che non è solo un tour operator, ma una società dinamica e innovativa con l'idea di co-working turistico e di sinergie territoriali, una visione pensata per rafforzare l’offerta locale e valorizzare la collaborazione tra professionisti.\r

\r

Volver, già punto di riferimento genovese nel settore dei viaggi e delle consulenze turistiche, si conferma una realtà solida, radicata e riconosciuta.\r

Durante l'inaugurazione è stato presentato un primo “assaggio” del progetto di co-working, tramite una serie di mini-eventi tematici gratuiti e aperti al pubblico savonese.\r

Un programma ricco e trasversale, pensato per offrire contenuti di valore e al tempo stesso mostrare la ricchezza delle competenze presenti nella rete Volver.\r

\r

Tra le professioniste coinvolte, una'insegnante di inglese madrelingua, per presentare iniziative dedicate al turismo e alla comunicazione internazionale; un’esperta di armocromia, che ha parlato di immagine personale e presentazione professionale, specialmente in viaggio; una tour leader specializzata sulla Corea, che ha illustrato trend, cultura e proposte di viaggio su uno dei mercati più dinamici del momento; una sarta artigiana, che crea prodotti handmade e rappresenta l’eccellenza dell’artigianato locale.\r

\r

Tutte loro hanno avviato la propria attività sul territorio e rappresentano un tessuto imprenditoriale vibrante, fatto di competenze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: portare valore, innovazione e nuove opportunità alla città.\r

\r

Volver continua così il suo percorso di sviluppo, portando avanti una visione etica, inclusiva e orientata al futuro del turismo e dell’imprenditorialità locale.","post_title":"Volver inaugura la nuova sede e lancia a Savona il co-working turistico","post_date":"2025-12-01T12:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764593902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tradizione, innovazione e meraviglia sono stati i tre assi portanti della XXIII edizione di Travel Hashtag | Italy Edition, ospitata il 26 novembre negli spazi di Nordelaia Resort e Hemanaire, a Cremolino (Al). Un appuntamento denso di contenuti che ha raccontato un nuovo modo di guardare al turismo incoming: più consapevole, più integrato e, soprattutto, più capace di dare voce ai territori e alle comunità che li abitano.\r

Verso una nuova visione dell’incoming\r

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali, seguiti da una serie di contributi che hanno delineato un nuovo modo di intendere il turismo incoming. Sauro Mariani, ad di Nordelaia, ha sottolineato che oggi innovare significa «valorizzare territori meno conosciuti senza invaderli, creando connessioni virtuose con il tessuto socioeconomico locale». A seguire, Enzo Carella, èresidente di Filiera Turismo Italia, ha ricordato quanto sia necessario «reingegnerizzare l’organizzazione del turismo» per attivare davvero processi di destagionalizzazione e promozione equilibrata.\r

Un punto di vista orientato alle opportunità del settore è arrivato da Giorgio Palmucci, hospitality development advisor, che ha evidenziato come nuovi modelli di accoglienza possano rappresentare leve strategiche per la competitività. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, ha parlato del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, destinata a rivoluzionare il modo di costruire e distribuire i contenuti turistici: «Non basta più ragionare in logica seo, dobbiamo imparare a comunicare in ottica AI».\r

\r

A chiudere la cornice introduttiva, Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento degli attori della filiera: «Il turismo ha bisogno di una visione condivisa e di un dialogo continuo tra operatori, istituzioni e comunità».\r

Slow tourism, identità e comunità\r

Nel panel dedicato al turismo lento e sostenibile, moderato da Massimo Terracina, diversi professionisti hanno offerto un’analisi sul valore dell’identità locale come leva di sviluppo.\r

L’intervento dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della provincia di Alessandria ha evidenziato l’importanza della riconoscibilità territoriale; Andrea Cerrato, presidente del Consorzio degli Operatori turistici, ha ricordato la necessità di modelli di accoglienza costruiti sulle diverse esigenze delle comunità; Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ha insistito sul concetto di equilibrio tra crescita e tutela.\r

Sul fronte dei media, Simona Tedesco, direttore di Dove, ha invitato a mutare lo storytelling «passando dalle icone alle trame», restituendo così valore all’imperfezione e alla verità. Secondo Tedesco la vera sfida, oggi, è dare un senso a parole come tempo, sostenibilità e relazione, che devono diventare pratiche misurabili. «Parlare di turismo lento significa accettare che sia un territorio che ti chiede di cambiare rotta, trovando un equilibrio tra il proprio ritmo e il ritmo del luogo» ha dichiarato la direttrice di Dove.\r

\r

La docente Carmen Bizzarri ha posto invece l’accento sul turismo rigenerativo, che crea relazione con natura e persone, superando il concetto di semplice fruizione.\r

Competenze, formazione e cultura dell’eccellenza\r

Il panel dedicato alle professioni del turismo ha messo in luce l’importanza crescente della personalizzazione. Maria Paola De Rosa, responsabile trade di Trenitalia - ha raccontato come anche sulle tratte regionali si stiano ridefinendo i target di qualità, richiedendo nuove competenze al personale. Giulio Contini, direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, ha spiegato come la formazione sul campo avvicini gli studenti al vero significato di eccellenza.\r

In collegamento da Dubai, Flavio Ghiringhelli (Emirates) ha portato invece una visione internazionale sulle nuove esigenze del cliente.\r

Cucina, accoglienza e storytelling gastronomico\r

Nel dialogo tra Charles Pearce, Executive Chef di Nordelaia, e Sauro Mariani, è emerso un punto chiave: il valore dell’equilibrio tra tradizione ed evoluzione in cucina. Team giovani e consapevoli e identità gastronomica coerente sono essenziali per raccontare il territorio attraverso il gusto.\r

Shopping tourism: un driver che non conosce stagionalità\r

Molto atteso l’intervento di Daniele Rutigliano, senior tourism manager di Serravalle Designer Outlet. Rutigliano ha ricordato come, in oltre 25 anni di attività, Serravalle sia diventata una destinazione globale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e intercettando flussi internazionali costanti grazie a un calendario che annulla di fatto la stagionalità. La sfida? Potenziare l’offerta di servizi e l'ospitalità del territorio durante tutto l’anno.\r

Eventi, Mice e nuove forme di esperienza\r

Il confronto dedicato agli eventi – con Aci blueteam, RelazionExpo, Stile Divino Italy, Wim – We Inspire Memories, Flyness e Travel Hashtag Advisory – ha approfondito le prospettive del settore tra innovazione, sostenibilità e capacità di integrare l’identità locale in meeting, team building e matrimoni.\r

Wellness e turismo medicale: il benessere che evolve\r

L'ultimo panel ha offerto una panoramica sulla crescita del turismo del benessere e del turismo medicale. Federica Mancinelli ha evidenziato come «dalla Pandemia ad oggi il turismo del benessere e il turismo termale hanno registrato un sempre maggiore interesse e contribuito fortemente alla destagionalizzazione». Anche i dati lo confermano; infatti secondo il Global Wellness Institute in Italia il mercato vale oltre 50 miliardi di euro.\r

Cinzia Galletto, giornalista specializzata in turismo del benessere, ha parlato del viaggio in senso olistico «che parte dal corpo per rigenerare la mente», mentre Roberta Farinola, founder di Faro Comunicazione, ha ribadito l’importanza di creare reti territoriali basate sul genius loci, e ha posto in luce l'urgenza di «cambiare la narrazione legata al benessere, trovando nuovi linguaggi che integrino il tema termale con il tema medicale, senza dimenticare l'importanza di trasmettere emozioni».\r

Condividere valore, costruire futuro\r

[caption id=\"attachment_502694\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il senatore Gian Marco Centinaio con Nicola Romanelli, founder Travel Hashtag advisory[/caption]\r

\r

Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una visione comune: il turismo non può crescere senza comunità coinvolte, identità rispettate e un equilibrio tra tradizione e innovazione.\r

\r

Il senatore Gian Marco Centinaio ha ricordato infatti che «l’Italia è il Paese dei turismi», dove la vera sfida però è far emergere oggi le destinazioni fuori dai circuiti consolidati.\r

Per Nicola Romanelli, «tutta la filiera deve includere il valore emozionale tra le priorità da comunicare: è l’impatto emotivo a rendere autentica la scoperta dei territori».\r

\r

La XXIII edizione, patrocinata dal Ministero del Turismo, conferma ancora una volta il ruolo di Travel Hashtag come laboratorio di idee e piattaforma trasversale di confronto, capace di dare visibilità ai territori meno battuti e di proporre nuovi modelli per il futuro del turismo incoming italiano.","post_title":"Turismo che ascolta: la nuova rotta di Travel Hashtag tra comunità, innovazione e identità","post_date":"2025-12-01T12:25:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["incoming","monferrato","travel-hashtag"],"post_tag_name":["Incoming","Monferrato","Travel hashtag"]},"sort":[1764591946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_302209\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Città del Messico[/caption]\r

\r

Un vero e proprio volano per rilanciare il turismo: il Messico guarda sin d'ora all'appuntamento con i Mondiali di calcio 2026 - che co-ospiterà (insieme a Stati Uniti e Canada) - con il lancio del piano Mexico 2026 Social World Cup, che mira a porre in risalto i diversi luoghi del paese e offrire ai milioni di tifosi in visita non solo il calcio, ma anche un'esperienza di viaggio completa.\r

\r

Al centro del piano spiccano una piattaforma che rappresenta un sistema sicuro di rivendita dei biglietti e un'app turistica: in collaborazione con l'organo di governo del calcio mondiale, le autorità hanno annunciato un sistema ufficiale di ricollocazione dei biglietti per offrire ai tifosi un'alternativa sicura e legale a potenziali rivendite clandestine. La piattaforma consentirà alle persone che non possono assistere alle partite di rimettere in vendita i propri biglietti a prezzi equi e regolamentati.\r

\r

Si chiama invece Conoce México, la nuova app sviluppata dall'Agenzia nazionale per la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero del Turismo, che fornirà informazioni aggiornate sui calendari delle partite, sugli stadi e sui risultati in tempo reale, ma oltre a questo, promette di funzionare come un vero e proprio compagno di viaggio.\r

\r

Nella sezione dedicata al turismo, l'app - disponibile sia in spagnolo sia in inglese - suggerirà itinerari di viaggio a misura di tifoso, eventi culturali, esperienze gastronomiche nonché opzioni di ecoturismo. Gli utenti potranno navigare tra oltre 260 tour, strade o circuiti tematici, con punti di interesse e destinazioni in tutto il paese. Ci sarà una sezione dedicata ai servizi che offre assistenza pratica, trasporti, connettività, piani di mobilità e tour speciali, per facilitare il viaggio sia ai turisti stranieri che a quelli nazionali.\r

\r

L'app sarà disponibile sia in spagnolo sia in inglese, e alla luce dei 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi previsti durante il torneo, l'app potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone esplorano il Messico durante il periodo dei Mondiali.\r

\r

Per l'industria turistica messicana, i Mondiali rappresentano un'opportunità storica: sono attesi 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi ed entrate per circa 3,17 miliardi di dollari.\r

\r

","post_title":"Il Messico e la scommessa sui Mondiali di calcio 2026: debutta l'app 'Conoce Mexico'","post_date":"2025-12-01T12:12:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764591134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi investimenti alla Spezia per il museo Lia, collezione spezzina, considerata fra le più prestigiose raccolte europee e mondiali, in virtù della altissima qualità delle tavole due, tre e quattrocentesche.\r

\r

Il Museo oltre il Museo è la grande scommessa del Lia del 2026: la trasformazione dell’ex infopoint in un nuovo spazio del Lia, dedicato alla divulgazione, alla formazione e alla sperimentazione visiva. Nato per ampliare le funzioni del museo e aprirsi a pubblici nuovi e diversi, Lia Next propone percorsi fra arte, tecnologia e didattica, in un ambiente accessibile e immersivo.\r

\r

Questo progetto coinvolgerà due spazi importanti nel complesso museale e bibliotecario: l’ex info point diventerà uno spazio immersivo e un centro di diffusione della conoscenza, mentre la biblioteca di “Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” sarà sede di un polo di educazione e di formazione specifico.\r

\r

Il nuovo spazio immersivo del Lia, ovvero quello dell’ex info point, con un approccio accessibile e contemporaneo, promuoverà nuove modalità di fruizione, attraverso l’uso del digitale e della narrazione immersiva; iniziative speciali come rassegne, incontri divulgativi, mostre tematiche; strumenti digitali per la fruizione da remoto, l’interazione e la documentazione. L’obiettivo è di trasformare il museo in un luogo vivo e narrante, in grando di accogliere cicli tematici, mostre multimediali, esperienze visive su grandi autori o collezioni civiche, e di rendere accessibile anche il patrimonio non esposto. La sala immersiva diventa così una porta sensibile sul sistema museale spezzino, uno spazio dove arte e tecnologia dialogano, preparando il visitatore a un’esperienza di scoperta attiva.\r

\r

Una parte della Biblioteca di “Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” diventerà un ambiente formativo permanente, in dialogo con il mondo della scuola e della ricerca grazie alla progettazione di percorsi formativi dedicati a studenti, docenti, ricercatori e professionisti del settore culturale con particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle collezioni dei musei spezzini.\r

\r

In questo spirito di rinnovamento, sarà ripensato completamente l’ingresso del Museo Lia: due eleganti lampadari accoglieranno i visitatori, verrà completamente ristrutturato il desk della reception con una reception in legno, cornici a rilievo e immagini delle opere del museo retroilluminate; l’area bookshop sarà completamente rinnovata e saranno sostituite le vetrate nella parte superiori senza oscuranti, per permettere la vista sulla sala 1.","post_title":"La Spezia, gli investimenti per rinnovare il museo Lia nel 2026 ed arrivare ad un nuovo pubblico","post_date":"2025-11-28T12:37:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764333420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La richiesta di crociere fluviali è elevata. Quest'anno hanno debuttato circa 20 nuove navi e si prevede un numero simile l'anno prossimo. Guardando oltre, il 2027 è sulla buona strada per essere un anno particolarmente importante. Come riporta TravelWeekly, almeno 25 nuove navi, e il numero è in aumento, debutteranno nel 2027. A queste si aggiungerà Celebrity River Cruises che farà il suo attesissimo ingresso sul mercato con due navi.\r

Uniworld Boutique River Cruises ha dichiarato che la sua espansione del 2027 sarà la più grande di sempre, con tre nuove navi e una nave a noleggio. Tauck ha affermato che le sue due nuove navi in ​​arrivo nel 2027, insieme ai nuovi itinerari, rappresentano la più grande crescita nella storia dell'azienda. \r

\r

AmaWaterways aggiungerà tre navi quell'anno, mentre Amadeus River Cruises, Viva Cruises ed Emerald Cruises & Tours aggiungeranno una nuova nave ciascuna. Viking aggiungerà otto navi. \r

\r

Infine, American Cruise Lines aggiungerà tre navi, con altrettante previste per il 2028.\r

Le nuove destinazioni\r

Nonostante la crescita, gli adv non temono che il settore possa raggiungere un punto di saturazione. Anche perchè con l'aumento della capacità, le compagnie fluviali stanno anche aggiungendo destinazioni. Nel 2027, Viking si espanderà sul Brahmaputra in India, Viva lancerà una crociera sul Po e Riviera Travel navigherà per la prima volta sul Mekong.\r

\r

La clientela delle crociere fluviali è destinata a crescere ulteriormente nel 2027 con l'ingresso di Celebrity nel settore. La compagnia ha esaurito le prenotazioni con accesso prioritario in pochi minuti, soprattutto per i clienti del Royal Caribbean Group desiderosi di provare i fiumi, come ha spiegato la presidente Laura Hodges Bethge.\r

Il nodo attracchi\r

Il boom della cantieristica navale solleva tuttavia una preoccupazione, quella relativa all'attracco. Secondo CruiseMapper, in Europa ci sono 687 porti fluviali. La competizione per lo spazio è spietata e le navi spesso si agganciano tra loro, costringendo i passeggeri a passare tra le navi vicine per sbarcare. Un esempio di quanto possa essere difficile trovare uno spazio di prima qualità è stato condiviso dal ceo e presidente di Viking, Torstein Hagen, che ha dichiarato che la compagnia ha faticato per sette anni per assicurarsi i diritti di attracco di fronte alla Torre Eiffel.\r

\r

Una soluzione per le compagnie potrebbe essere quella di visitare porti più piccoli e meno conosciuti, come fanno le navi da crociera oceaniche più piccole, oppure per le comunità rivierasche di costruire nuovi spazi di attracco per attrarre visitatori. A causa delle preoccupazioni relative al sovraffollamento turistico in Europa, non tutte le destinazioni potrebbero essere interessate ad aggiungere infrastrutture per il turismo crocieristico.\r

\r

Un modo per contrastare lo spazio limitato in Europa sarebbe popi quello di lasciare l'Europa stessa a vantaggio di mete extra europee. L'America Latina offre ad esempio un potenziale significativo per le crociere fluviali. Le crociere fluviali in Amazzonia stanno già crescendo in popolarità e quest'anno AmaWaterways ha lanciato crociere fluviali in Colombia, che, secondo il presidente del consiglio di amministrazione e co-fondatore Rudi Schreiner, è destinata a crescere ulteriormente come destinazione per le crociere fluviali.\r

\r

","post_title":"Crociere fluviali, è boom. Nel 2026 attese 20 nuove navi","post_date":"2025-11-28T11:05:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764327926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto a Bruxelles per l'apertura di Winter Wonders (Plaisirs d’Hiver), 24esima edizione della rassegna di eventi e mercatini dedicati al Natale: prendono il via oggi, 28 novembre, 35 giorni di festeggiamenti in 8 diverse location, dove 238 espositori accoglieranno i visitatori.\r

\r

Il programma è ricco di proposte: gli chalet con le leccornie del periodo natalizio e i capolavori dell’artigianato locale, la ruota panoramica alta 55 metri, gli spettacoli di suoni e luci nella Grand Place e sulle facciate dei monumenti più famosi, il curling, la pista di pattinaggio su ghiaccio e i caroselli per i bambini, compresa la possibilità di volare a bordo della slitta di Babbo Natale.\r

\r

Tante le novità, a cominciare dalla Grand Place, che propone una rivisitazione in chiave artistica di due grandi classici: l’albero di Natale e il presepe.\r

Tra serate a tema e appuntamenti musicali, non mancano esperienze esclusive, come l’accesso, su prenotazione, alla Torre del Municipio: 200 gradini a spirale ripagati da uno straordinario panorama a 360 gradi sulla città addobbata a festa.\r

«Con oltre 4 milioni di visitatori nel 2024 e un impatto economico stimato di 260 milioni di euro, Winter Wonders fa di Bruxelles un vero e proprio punto di riferimento su scala europea per chi ama le atmosfere dei mercatini natalizi - dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles -. Con i suoi chalet in legno, le luminarie e i numerosi eventi, offre un’atmosfera magica adatta a tutta la famiglia, ma anche nuove forme di creatività e proposte che possono coinvolgere gli appassionati di arte, musica e cultura».","post_title":"Bruxelles inaugura oggi i festeggiamenti del Natale con l'apertura di Winter Wonders","post_date":"2025-11-28T09:25:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764321932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa ha siglato una nuova partnership con Klarna e Adyen, in base alla quale i clienti potranno accedere a soluzioni di pagamento flessibili al momento della prenotazione dei loro viaggi.\r

\r

Il lancio è cominciato a metà novembre nei mercati nazionali del gruppo e in una selezione di altri mercati importanti, con l'intenzione di espandersi a tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines - entro la fine del secondo trimestre del 2026. \r

\r

In pratica, oltre all'opzione comunemente utilizzata “Paga tutto” per un pagamento unico senza interruzioni, i viaggiatori possono ora scegliere anche: “Paga dopo”, quindi prenota immediatamente i voli e paga dopo un determinato periodo di tempo; oppure “Finanziamento”, distribuendo il costo delle prenotazioni di valore più elevato su un periodo di tempo più lungo.\r

\r

«Nel Gruppo Lufthansa, mettiamo le esigenze e la comodità dell'esperienza di prenotazione dei nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo - afferma Oliver Schmitt, managing director di Lufthansa Group Digital Hangar -. Sfruttando le nostre capacità digitali e collaborando con Klarna e Adyen, ora possiamo offrire una scelta e una flessibilità maggiori nelle modalità di pagamento dei viaggi da parte dei clienti».","post_title":"Lufthansa sceglie Klarna e Adyen per le soluzioni di pagamento flessibili","post_date":"2025-11-27T15:27:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764257255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Fondazione Romualdo del Bianco Life Beyond Tourism è ancora una volta ideatrice di un’iniziativa volta a promuovere l’incontro tra le culture, una nuova visione di imprenditorialità culturale, sostenibile ed un turismo responsabile.\r

La cerimonia inaugurale dell’iniziativa, nel cuore di Firenze, Sito Patrimonio Mondiale\r

Unesco, si è svolta con lo svelamento dell’opera in bronzo “Stupore”, rappresentazione materiale dell’orientamento Life Beyond Tourism® e metafora della trasformazione “dal metallo della guerra al metallo per la pace”.\r

\r

In tale occasione è stato presentato l’Appello “Heritage for Building Peace 2025”,\r

rivolto all’Unesco, alle istituzioni internazionali, ai governi, alle imprese e agli operatori dei siti patrimonio mondiale, per promuovere una nuova visione di imprenditorialità culturale, sostenibile e orientata alla pace con il modello Life Beyond Tourism.\r

\r

Oggi e domani 28 novembre si terrà The world in Florence – heritage: peace & move, dedicato alla presentazione del percorso trentennale delle Pratiche Life Beyond Tourism® e all’avvio della Officina internazionale delle buone pratiche. Questa Officina rappresenta un laboratorio aperto al mondo, luogo di co-creazione e collaborazione tra istituzioni, comunità e imprese, con l’obiettivo di costruire la rete globale delle officine nazionali, spazi concreti di progettazione condivisa nei siti patrimonio mondiale.\r

Saranno presenti rappresentanti di Unesco, Icomos, Iccrom, dei ministeri della cultura dell’Azerbaijan, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Cambogia, e delegazioni e rappresentanti provenienti da Belgio, Bosnia Erzegovina, Camerun, Canada, Repubblica Democratica del Congo, Francia, Ungheria, Italia, Georgia, Giappone, Giordania, Kirghizistan, Malesia, Marocco, Niger, Nigeria, Norvegia, Olanda, Filippine, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ruanda, Sierra Leone, Serbia, Slovacchia, Spagna, Taiwan, Tunisia, Ungheria, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti d’America.\r

Una partecipazione che testimonia la vocazione internazionale di Firenze come capitale mondiale del dialogo tra culture.\r

\r

Nella visione Life Beyond Tourism “la trasformazione del viaggio culturale in incontro tra culture\", rappresenta una pratica quotidiana di pace” facilmente esercitabile nei siti patrimonio mondiale ricchi di multiculturalità; un’ occasione da non perdere per la pace e per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, non estrattive per ‘la cultura del dialogo’ per il dialogo\r

tra culture, frutto della imprenditoria nei servizi turistici dei territori, in\r

virtuosa competizione proprio su questa ‘creatività’ per la crescita internazionale in pacifica coesistenza.\r

\r

Le Officine locali delle buone pratiche, che da Firenze si diffonderanno nel mondo, non sono solo luoghi fisici, ma spazi di azione, ideazione e collaborazione: strumenti per mettere in pratica ‘la cultura dell’incontro’, adattandola ai diversi contesti e trasformandola in valore\r

economico, sociale e umano.","post_title":"Life Beyond Tourism, Firenze capitale mondiale del dialogo tra culture","post_date":"2025-11-27T11:41:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764243709000]}]}}