Digitrips rafforza la presenza in Italia con Federico Bertini Digitrips, il gruppo tecnologico specializzato nell’aggregazione, distribuzione e integrazione di contenuti travel, rafforza la propria presenza in Italia con Federico Bertini nel ruolo di sales director Italy. Bertini vanta oltre 26 anni di esperienza commerciale internazionale nei settori travel, partnership digitali, media e tecnologia e ha ricoperto posizioni senior presso importanti brand globali, come Expedia, KAYAK e Condé Nast. Bertini assume il ruolo di responsabile della definizione e dell’implementazione della strategia commerciale del Gruppo in Italia, dello sviluppo della rete commerciale locale e del rafforzamento delle relazioni con aziende del settore travel e partner strategici. Digitrips in Italia sta investendo nel mercato dei viaggi d’affari, dove il gruppo sta sviluppando soluzioni di connettività per Travel Management Company (TMC), Online Booking Tool (OBT) e piattaforme di viaggio internazionali. «L’Italia è un mercato strategico per Digitrips – spiega Patrick Lemaire, Deputy ceo di Digitrips – con un significativo potenziale di crescita, in particolare nel settore dei viaggi d’affari. Da quando Federico è entrato a far parte del Gruppo, ha dato un forte impulso al nostro sviluppo nel Paese. La sua profonda conoscenza dell’industria travel italiana e la sua vasta esperienza commerciale saranno fondamentali per ampliare la nostra presenza locale e portare le nostre soluzioni a nuovi partner». L’esperienza di Bertini comprende la gestione di team commerciali, lo sviluppo di partnership strategiche e la crescita del business in diversi mercati del travel e del digitale. «Da quando sono entrato in Digitrips – aggiunge Federico Bertini – ho potuto constatare il dinamismo del mercato italiano e il crescente interesse per le nostre soluzioni. Ora vogliamo accelerare ulteriormente questo percorso, in particolare nell’ambito delle soluzioni di employee benefits, aiutando TMC, OBT e piattaforme internazionali ad accedere e integrare un’ampia offerta di contenuti travel. La nostra ambizione è fornire loro tecnologie di connettività flessibili, adattate alle loro esigenze e ai loro obiettivi di crescita». Condividi

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La struttura di Alghero porta nella collezione il fascino di una destinazione mediterranea e una storia alberghiera distintiva, contribuendo ad ampliare ulteriormente la presenza di Space Hotels sul territorio.\r

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«L'ingresso di Villa Las Tronas rappresenta per noi un ritorno importante in Sardegna e, allo stesso tempo, è perfettamente coerente con il percorso che Space Hotels sta portando avanti – commenta Piero Marzot, presidente di Space Hotels – Il nuovo posizionamento come Italian Independent Hotels racconta infatti ciò che da sempre caratterizza la nostra collezione: hotel indipendenti, con una forte personalità e un rapporto autentico con il territorio, uniti dalla passione per l'ospitalità e dalla capacità di creare relazioni».\r

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","post_title":"Space Hotels torna in Sardegna e presenta Villa Las Tronas di Alghero","post_date":"2026-09-29T14:38:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non è più soltanto una questione di destinazione. Per il pubblico tra i 21 e i 45 anni, la scelta del viaggio passa sempre più anche dalla formula, dalle esperienze previste e soprattutto dalle persone con cui condividerle. È su questo terreno che DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato a questa fascia di clientela, sta sviluppando la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore) e Farid Shirvani.\r

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Un progetto che nel 2027 entra in una fase di ulteriore sviluppo, con sette viaggi realizzati insieme. Quattro sono già stati annunciati: Thailandia, con partenza il 27 febbraio, Giappone il 16 aprile, Grecia il 30 maggio e Sudafrica il 1° agosto. Le altre tre destinazioni saranno comunicate successivamente. Il percorso è già iniziato nel 2026, con tre partenze verso Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti. Entro la fine dell'anno sono inoltre previsti il Giappone il 13 ottobre, New York il 25 novembre, e Lapponia il 3 dicembre.\r

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La collaborazione mette insieme due elementi che stanno modificando il modo di costruire e comunicare il prodotto per questo target: da una parte il viaggio organizzato, con itinerario, accompagnatore e attività programmate; dall'altra la capacità delle community digitali di aggregare persone intorno a interessi e linguaggi condivisi.\r

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«DreamPacker nasce per interpretare modi diversi di viaggiare all’interno di una stessa generazione. La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale», spiega Luca Prandini, direttore Rete diretta e prodotto interno Gattinoni Travel. «Con la programmazione 2027 continuiamo ad ampliare le possibilità di scelta, tra nuove destinazioni, esperienze e fasce di prezzo».\r

Un target, più modalità di viaggio\r

La lettura della domanda restituisce un pubblico tutt'altro che omogeneo. All'interno della fascia 21-45 anni convivono viaggiatori con una maggiore disponibilità di spesa, interessati soprattutto al lungo raggio e a itinerari ricchi di esperienze e occasioni di contatto con la cultura locale, e una componente più sensibile al prezzo, orientata verso destinazioni vicine e formule mare.\r

Per il primo segmento, nella programmazione DreamPacker emergono destinazioni come Perù, Vietnam e Cina; sul fronte più attento al budget trovano invece spazio mete come Lampedusa e Kos, insieme ad altre destinazioni del Mediterraneo. Una differenziazione che porta il prodotto a confrontarsi non solo con la necessità di individuare nuove destinazioni, ma anche con quella di costruire formule coerenti con disponibilità di spesa e aspettative differenti.\r

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In quest'ottica si inseriscono anche le novità della programmazione 2027, che comprende destinazioni come Senegal e Mongolia. L'obiettivo è ampliare il ventaglio delle proposte senza perdere il filo conduttore del prodotto: un viaggio di gruppo nel quale la componente sociale non sia un elemento accessorio, ma parte dell'esperienza.\r

Dalla community al prodotto\r

È proprio la collaborazione con GoFar Tribe a rappresentare uno degli elementi più distintivi di questo modello. La community digitale diventa infatti un canale di aggregazione che si traduce in partenze concrete, mettendo in relazione comunicazione, prodotto e partecipazione.\r

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Per la distribuzione, il progetto rappresenta al tempo stesso un prodotto riconoscibile da proporre a una clientela giovane e uno strumento per intercettare una domanda che spesso entra in contatto con il viaggio attraverso contenuti digitali e creator. Il tema, quindi, non riguarda soltanto il modo di promuovere una destinazione, ma anche come trasformare una relazione costruita online in una esperienza condivisa offline.\r

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La direzione della programmazione 2027 sembra così muoversi lungo un equilibrio tra tre fattori: varietà delle destinazioni, contenuto dell'esperienza e accessibilità del prezzo. Con un denominatore comune: la possibilità di partire da soli, ma trovare nel gruppo e nella community una parte importante dell'esperienza di viaggio.","post_title":"Gattinoni Travel: DreamPacker amplia il progetto con GoFar Tribe","post_date":"2026-09-29T11:45:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["dreampacker","gattinoni","gofartribe","viaggi-di-gruppo"],"post_tag_name":["DreamPacker","gattinoni","GoFarTribe","viaggi di gruppo"]},"sort":[1790682321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato al target 21-45 anni, rafforza la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore) e Farid Shirvani. Dopo le sette partenze complessive previste nel 2026, la partnership proseguirà nel 2027 con sette nuovi viaggi.\r

Quattro mete\r

Sono già quattro le destinazioni annunciate: Thailandia, con partenza il 27 febbraio, Giappone il 16 aprile, Grecia il 30 maggio e Sudafrica il 1° agosto. Nel 2026 sono invece già partiti i gruppi diretti in Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti, mentre entro fine anno sono previste altre quattro partenze verso Sharm El Sheikh, Giappone, New York e Lapponia.\r

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La collaborazione integra il prodotto di viaggio di gruppo di DreamPacker con la capacità di GoFar Tribe di aggregare una community attraverso i contenuti digitali. «La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale», commenta Luca Prandini, direttore Rete Diretta e Prodotto Interno Gattinoni Travel.","post_title":"DreamPacker e GoFar Tribe rafforzano la collaborazione: sette viaggi nel 2027","post_date":"2026-09-28T12:45:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha lanciato Corporate Care, una nuova funzionalità del programma \"Etihad for Business\" pensata per offrire alle aziende e a coloro che viaggiano per lavoro un'assistenza prioritaria nei momenti più complessi.\r

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Il pacchetto garantisce infatti un supporto rafforzato e un coordinamento più stretto durante l'intera esperienza di viaggio. Grazie a Corporate Care, i membri del programma possono contare su: assistenza prioritaria in caso di interruzioni del viaggio, inclusi il supporto per la riprotezione del volo, la tutela della prenotazione nell'improbabile eventualità di un cambio di aeromobile con categoria inferiore e la considerazione delle preferenze di posto in caso di sostituzione dell'aeromobile.\r

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Team dedicati alla gestione dell'account, che offrono alle aziende un punto di contatto diretto per le loro esigenze legate ai viaggi d'affari\r

Stretto coordinamento con le società di gestione dei viaggi (tmc) per garantire un'esperienza di assistenza più integrata e fluida.\r

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“Quando conta di più, la vostra azienda merita qualcosa di più di una semplice assistenza: merita la priorità - sottolinea Javier Alija, Vice President Sales, Digital & Distribution di Etihad Airways -. Il servizio Corporate Care è pensato per offrire ai membri del programma ‘Etihad for Business’ un livello superiore di assistenza e tranquillità, in particolare quando imprevisti o disagi interferiscono con i loro piani di viaggio. Grazie alla combinazione di assistenza prioritaria, gestione dedicata dell'account e una stretta collaborazione con i partner tmc, aiutiamo i nostri clienti ad affrontare i loro viaggi con maggiore sicurezza.”","post_title":"Etihad Airways rafforza l'assistenza per i viaggiatori d'affari con il lancio di Corporate Care","post_date":"2026-09-28T12:19:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790597964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522754\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia.\r

A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani.\r

L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti.\r

Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio.\r

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Focus sul mercato italiano\r

«Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia.\r

I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione.\r

In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato.\r

«Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita».\r

","post_title":"Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-09-25T11:58:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790337531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione.\r

Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing.\r

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[caption id=\"attachment_522744\" align=\"alignleft\" width=\"188\"] Anna Papola[/caption]\r

Funzione centrale\r

La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato.\r

“Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”.\r

","post_title":"Nobis rafforza la struttura con l'ingresso al pricing di Anna Papola","post_date":"2026-09-25T11:30:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790335824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522663\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Poli, Madeley Cadenas, Silvia Bossini[/caption]\r

CartOrange è stata premiata con l’H.E.A.R.T. award “Best use of csr in hr” con CartOrange4planet, il progetto di turismo responsabile che coinvolge dipendenti e consulenti per viaggiare. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della categoria dedicata alle aziende con meno di 250 dipendenti.\r

Il premio valorizza un percorso che pone le persone al centro delle politiche di sostenibilità dell’azienda e attribuisce alla divisone risorse umane un ruolo strategico nella diffusione di competenze, valori e cultura aziendale. Un’attività che, nel modello CartOrange, si estende dalla struttura interna alla rete di circa 400 consulenti per viaggiare presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alla formazione e alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento.\r

Silvia Poli, people & sustainability manager di CartOrange, spiega: «Ricevere questo riconoscimento in ambito hr per un progetto dedicato alla sostenibilità ha per noi un valore speciale perché sottolinea l’obiettivo e il senso del progetto: rendere le persone parte attiva del cambiamento. In una realtà come la nostra, le risorse umane si prendono cura non solo dei collaboratori dello staff interno, ma si estende anche alla nostra rete di consulenti per viaggiare, accompagnandola attraverso formazione, strumenti e condivisione di valori comuni».\r

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Il progetto\r

Nato nel 2019, CartOrange4planet si fonda sulla convinzione che un approccio più responsabile al turismo debba essere innanzitutto condiviso da chi opera all’interno dell’organizzazione. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici - People, Planet e Profit - che comprendono il benessere delle persone e delle comunità, la tutela dell’ambiente e una crescita economica sostenibile e condivisa. Il coinvolgimento di dipendenti e consulenti è coordinato dal team 4planet, composto da due persone dello staff interno e sette consulenti per viaggiare. Un ruolo centrale è affidato alla formazione: attraverso l’academy CartOrange è stato sviluppato un percorso con certificazione interna che, dal suo avvio nel gennaio 2025, ha portato 148 professionisti a diventare consulenti CartOrange4planet.\r

A questo percorso si affiancano le iniziative sviluppate negli anni: il riconoscimento Travelife Partner, ottenuto nel 2023; la foresta realizzata in Camerun con Treedom, con 502 alberi di cacao; la digitalizzazione dei processi e la riduzione dell’utilizzo della carta; la scelta di fornitori attenti alla sostenibilità; attività di clean-up realizzata con Plastic Free e il sostegno a realtà quali Cuamm, Airc e Ospedale Gaslini.\r

«Crediamo che il turismo responsabile non si possa soltanto raccontare ai clienti: deve essere vissuto prima di tutto all’interno dell’azienda, da chi ogni giorno contribuisce a costruire i viaggi. Per questo abbiamo scelto di investire sulla formazione dei nostri consulenti e visto come la possibilità di contribuire, attraverso il proprio lavoro, a un obiettivo più ampio rafforzi anche il senso di appartenenza e l’orgoglio professionale - conclude Silvia Poli -. Un ringraziamento particolare va al team 4planet, con cui abbiamo portato avanti il progetto fin dal primo giorno, trasformando un’idea in iniziative concrete. L’H.E.A.R.T. Award rappresenta una nuova tappa di un percorso che continua e si rafforza, confermando il nostro impegno a costruire, partendo dalle persone, un turismo sempre più consapevole».","post_title":"Cartorange premiata con l’H.E.A.R.T. award per il CartOrange4planet","post_date":"2026-09-24T15:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790262212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FH55 Hotels presenta una nuova identità di brand che non rappresenta una cesura con il passato, ma l’evoluzione naturale di una storia familiare costruita sull’eccellenza dell’accoglienza.\r

Nato oltre 70 anni fa con Dino Innocenti, FH55 Hotels ha costruito nel tempo la propria identità sulla capacità di coniugare tradizione e innovazione. Il nuovo posizionamento rafforza questa vocazione, definendo FH55 Hotels come un gruppo di luxury city hotel caratterizzato da una dimensione di “charming luxury”: un lusso discreto e accessibile, lontano dall’ostentazione. Le destinazioni (Firenze, Roma e Fiesole) diventano così parte integrante dell’esperienza, grazie a strutture collocate in contesti storici e iconici.\r

«Questo rebranding rappresenta un passaggio importante nella storia di FH55 Hotels, perché ci permette di dare una forma nuova a un’identità che affonda le proprie radici in oltre settant’anni di ospitalità italiana. Non volevamo semplicemente cambiare un logo, ma raccontare in modo più chiaro chi siamo oggi e, soprattutto, dove vogliamo andare. Abbiamo scelto di valorizzare ciò che ci rende riconoscibili, la nostra storia, le location, l’attenzione alle persone e all’ospite, integrandolo con un linguaggio contemporaneo e con una visione sempre più internazionale del lusso. Ogni nostro hotel continuerà ad avere una propria personalità, ma sarà ancora più forte il senso di appartenenza a una realtà comune, con valori e standard condivisi» afferma Claudio Catani, vice president operations di FH55 Hotels.\r

Il rebranding\r

Il cuore del rebranding è la costruzione di un sistema di marca nel quale FH55 diventa il tratto distintivo che accomuna tutte le strutture, senza però uniformarle. Il nuovo modello di architettura del brand mantiene infatti per ogni hotel una propria identità, legata alla destinazione, alla personalità della struttura e all’esperienza proposta, all’interno di una cornice strategica e valoriale condivisa. È una scelta che permette al gruppo di presentarsi con una voce più riconoscibile sul mercato, valorizzando allo stesso tempo le singole anime dell’hospitality firmata FH55: dal Grand Hotel Palatino nel cuore di Roma all’hotel Villa Fiesole, dal Grand Hotel Mediterraneo all’Hotel Calzaiuoli a Firenze.\r

Il logo FH55 diventa il principale dispositivo identificativo del gruppo, accompagnato da un sistema grafico studiato per garantire coerenza e riconoscibilità in tutte le sue applicazioni, dalla comunicazione istituzionale ai canali digitali.\r

La nuova palette ruota intorno a due colori specifici: FH55 testa di moro, tonalità primaria scelta per rappresentare il brand, e FH55 beige, pensato come colore complementare. A questa base comune si affiancano tonalità di accento dedicate alle singole strutture (verde, azzurro e terra) che permettono di esprimere la personalità di ciascun hotel mantenendo un linguaggio visivo unitario. A completare il sistema, ogni hotel è identificato da un proprio pittogramma, ispirato al senso del luogo e alle caratteristiche culturali o geografiche della destinazione.\r

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","post_title":"FH55 Hotels: un rebranding che unisce tradizione e innovazione","post_date":"2026-09-24T13:05:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790255124000]}]}}