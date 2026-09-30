IHG Hotels & Resorts e Castello SGR: il brand Kimpton debutta a Roma IHG Hotels & Resorts annuncia la firma di un accordo per una struttura Kimpton a Roma, portando nella Capitale il proprio brand Luxury & Lifestyle. L’apertura è prevista nel 2029; l’hotel è di proprietà di Rome Hotel Development Fund, fondo gestito da Castello Sgr. La nuova struttura sarà il terzo hotel IHG nell’area di Via Veneto. La struttura, con 114 camere, disporrà di rooftop bar, ristorante, corte interna, area wellness e spazi dedicati a meeting ed eventi. Elemento distintivo dell’hotel sarà il restauro e la valorizzazione di un teatro esistente, che verrà trasformato in uno spazio polifunzionale iconico dedicato ad arte ed eventi. L’accordo fa parte dell’espansione di IHG in Italia, dopo il raggungimento di oltre 50 strutture tra aperte e in pipeline. Viene inoltre rafforzato il portafoglio Luxury & Lifestyle del Gruppo a Roma, dove l’hotel si affiancherà alle nove strutture già esistenti, tra cui InterContinental Rome Ambasciatori Palace e Six Senses Rome, oltre al futuro Hotel Alexandra Rome, Vignette Collection. «Roma si conferma una delle destinazioni luxury più attrattive d’Europa – commenta Willemijn Geels, Vice President, Development, Europe di IHG Hotels & Resorts – capace di coniugare richiamo internazionale, un ricchissimo patrimonio culturale e una domanda nel segmento hospitality in forte crescita. Roma è la location ideale per presentare Kimpton con questo progetto eccezionale. Grazie alla posizione privilegiata, a una visione progettuale distintiva e all’originale concept del teatro, la struttura porterà a Roma una nuova offerta Luxury & Lifestyle, riflettendo al tempo stesso l’individualità e il carattere locale per cui il brand è conosciuto in tutto il mondo». «Questa operazione rafforza l’attenzione di Castello Sgr per il settore dell’ospitalità – aggiunge Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello SGR – perseguendo una strategia incentrata su immobili iconici e sulla creazione di mete esperienziali pensate per una clientela internazionale esigente e in costante crescita. Roma, in questo senso, rappresenta una destinazione unica, oggi interessata da un profondo rinnovamento della propria offerta ricettiva di fascia alta». «Siamo lieti di collaborare con IHG per portare il brand Kimpton a Roma – continua Tomas Langaitis, Fund Partner di 1 Asset Management – La struttura rappresenta un’opportunità unica per creare un hotel lifestyle di riferimento in uno dei quartieri più prestigiosi della città. Insieme daremo vita a una destinazione che celebra il patrimonio di Roma, offrendo al contempo un’esperienza contemporanea capace di parlare tanto ai viaggiatori internazionali quanto ai residenti». L’hotel sarà la seconda struttura Kimpton in Italia, dopo il Kimpton Villa Miramare Taormina, e si aggiungerà ai 14 hotel Kimpton aperti in Europa e ai sei in pipeline. L’accordo rafforza inoltre la crescente presenza di IHG in Italia, dove il gruppo conta 33 hotel operativi e altri 21 in pipeline, a supporto dell’espansione del proprio portafoglio Luxury & Lifestyle nel Sud Europa e nelle principali destinazioni gateway. Condividi

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L’apertura è prevista nel 2029; l’hotel è di proprietà di Rome Hotel Development Fund, fondo gestito da Castello Sgr.\r

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La nuova struttura sarà il terzo hotel IHG nell’area di Via Veneto. La struttura, con 114 camere, disporrà di rooftop bar, ristorante, corte interna, area wellness e spazi dedicati a meeting ed eventi. Elemento distintivo dell’hotel sarà il restauro e la valorizzazione di un teatro esistente, che verrà trasformato in uno spazio polifunzionale iconico dedicato ad arte ed eventi.\r

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L’accordo fa parte dell'espansione di IHG in Italia, dopo il raggungimento di oltre 50 strutture tra aperte e in pipeline. Viene inoltre rafforzato il portafoglio Luxury & Lifestyle del Gruppo a Roma, dove l’hotel si affiancherà alle nove strutture già esistenti, tra cui InterContinental Rome Ambasciatori Palace e Six Senses Rome, oltre al futuro Hotel Alexandra Rome, Vignette Collection.\r

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«Roma si conferma una delle destinazioni luxury più attrattive d’Europa - commenta Willemijn Geels, Vice President, Development, Europe di IHG Hotels & Resorts - capace di coniugare richiamo internazionale, un ricchissimo patrimonio culturale e una domanda nel segmento hospitality in forte crescita. Roma è la location ideale per presentare Kimpton con questo progetto eccezionale. Grazie alla posizione privilegiata, a una visione progettuale distintiva e all’originale concept del teatro, la struttura porterà a Roma una nuova offerta Luxury & Lifestyle, riflettendo al tempo stesso l’individualità e il carattere locale per cui il brand è conosciuto in tutto il mondo».\r

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«Questa operazione rafforza l’attenzione di Castello Sgr per il settore dell’ospitalità - aggiunge Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello SGR - perseguendo una strategia incentrata su immobili iconici e sulla creazione di mete esperienziali pensate per una clientela internazionale esigente e in costante crescita. Roma, in questo senso, rappresenta una destinazione unica, oggi interessata da un profondo rinnovamento della propria offerta ricettiva di fascia alta».\r

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«Siamo lieti di collaborare con IHG per portare il brand Kimpton a Roma - continua Tomas Langaitis, Fund Partner di 1 Asset Management - La struttura rappresenta un’opportunità unica per creare un hotel lifestyle di riferimento in uno dei quartieri più prestigiosi della città. Insieme daremo vita a una destinazione che celebra il patrimonio di Roma, offrendo al contempo un’esperienza contemporanea capace di parlare tanto ai viaggiatori internazionali quanto ai residenti».\r

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L’hotel sarà la seconda struttura Kimpton in Italia, dopo il Kimpton Villa Miramare Taormina, e si aggiungerà ai 14 hotel Kimpton aperti in Europa e ai sei in pipeline. L’accordo rafforza inoltre la crescente presenza di IHG in Italia, dove il gruppo conta 33 hotel operativi e altri 21 in pipeline, a supporto dell’espansione del proprio portafoglio Luxury & Lifestyle nel Sud Europa e nelle principali destinazioni gateway.\r

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","post_title":"IHG Hotels & Resorts e Castello SGR: il brand Kimpton debutta a Roma","post_date":"2026-09-30T15:07:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790780842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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[caption id=\"attachment_523169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ron Pohl e Sara Digiesi[/caption]\r

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WorldHotels, brand di punta del gruppo Bwh Hotels, accelera nel segmento upper-upscale e luxury puntando a raddoppiare la presenza in Italia e nei Balcani, fino a 20 hotel entro fine 2026.\r

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Il piano sostenuto dall'ecosistema Bwh Hotels, fa leva su una rete globale di 250 strutture e oltre 40 in fase di sviluppo, 8,5 miliardi di dollari di giro d'affari e 70 milioni di membri loyalty, supportati dalla nuova divisione commerciale Upscale & Luxury Worldwide Sales.\r

Focus Sud Italia\r

La strategia per il Belpaese non si limita a un incremento numerico, ma punta a una diversificazione geografica e di prodotto, con particolare attenzione al Meridione e alle destinazioni emergenti. Ron Pohl, presidente di WorldHotels, ha tracciato così una linea di sviluppo: «La nostra ambizione è crescere in modo selettivo, puntando su strutture con un'identità forte, un'esperienza distintiva e la capacità di attrarre una domanda internazionale, attraverso un mix equilibrato di hotel urbani, resort, proprietà lifestyle e progetti di ospitalità open-air. Guardiamo con particolare interesse al Sud Italia, Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna in primis, così come al rafforzamento della nostra presenza nelle principali città gateway, a partire da Roma».\r

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Le novità in Italia includono il debutto della collezione open-air Backdrop con i glamping e le tiny house dei Procida Camp & Resort nel Golfo di Napoli. A questi si aggiungono i recenti ingressi del Sublimis Boutique Hotel a Camogli (WorldHotels Elite) e dell'hotel Terme San Michele & Spa a Ischia (WorldHotels Distinctive). Sono inoltre previste le prossime aperture di Horizon Wellness & Spa a Varese, Hotel Savoia e Jolanda a Venezia e della dimora storica Villa La Personala a Mirandola.\r

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WorldHotels punta su autenticità e identità locale come leve competitive fondamentali per intercettare i flussi turistici internazionali. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha commentato la filosofia che guida le affiliazioni: «Gli albergatori indipendenti hanno sempre più bisogno di visibilità internazionale, tecnologia e supporto commerciale, ma vogliono giustamente proteggere le preziose identità delle proprie strutture. La nostra strategia resta orientata alla qualità più che ai volumi: cerchiamo hotel con una storia autentica e convincente, un forte senso del luogo e il potenziale per competere a livello internazionale».\r

Uno sguardo oltre i confini italiani\r

L'espansione non si ferma all'Italia. Nel Sud-est Europa i riflettori sono puntati su Balcani, Mediterraneo e Caucaso, con l'imminente apertura dell'Aivazovsky Congress Hotel & Spa in Armenia, grazie al lavoro sinergico dei team regionali di Milano e Atene. Nel resto d'Europa spicca la mega-partnership in Norvegia con la collezione De Historiske e il debutto in Portogallo nel 2027. Prossimi ingressi strategici in Corea del Sud, India, Costa Rica, Honduras, Messico e Vietnam.\r

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(Anna Morone)","post_title":"WorldHotels raddoppia in Italia e Sud-est Europa: obiettivo 2026 a 20 nuove strutture","post_date":"2026-09-30T14:18:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bwh-hotels-best-western-hotels","ron-pohl","sara-digiesi","worldhotels"],"post_tag_name":["BWH Hotels Best Western Hotels","Ron Pohl","Sara Digiesi","WorldHotels"]},"sort":[1790777892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Falkensteiner Resort Lake Garda apre ufficialmente le sue porte. La 32esima gemma del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) firma una straordinaria metamorfosi urbana trasformando lo storico stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali Tavina in un'oasi luxury a 5 stelle. Il debutto del Premium Living sul Garda si compie nel segno della rigenerazione: il cemento industriale cede il passo a un'avveniristica struttura immersa in un parco botanico mediterraneo di 55.000 metri quadri tra ulivi, cedri e lecci. Firmato dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes, il progetto introduce per la prima volta in Italia una formula ibrida che fa tendenza fondendo l'ospitalità di alta gamma con la proprietà di residenze private di lusso.\r

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L’effetto \"wow\" si accende entrando nella maestosa Acquapura Spa 5.500 metri quadri, concepita per una molteplicità di esperienze su misura. C'è l'esclusiva Adults Only Rooftop Spa, un rifugio panoramico dove perdersi in un'infinity pool sospesa sul golfo di Salò e il Monte Baldo, ma c'è anche spazio per il divertimento formato famiglia nella Family Spa con piscine e scivoli, collegata ai 1.500 mq del mondo Falkyland tra pareti da arrampicata e bowling.\r

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Non solo food & mixology d'avanguardia con l'Artigiani Restaurant e l'Hoku Lounge, sul rooftop va in scena il debutto assoluto in Italia del primo prestigioso concept House of Negroni insieme al suo creatore e ceo Giancarlo Mancino pronto a far girare la testa agli amanti dell'aperitivo d'autore.\r

La strategia\r

A tracciare la rotta di questa evoluzione sono i suoi leader, custodi di una visione strategica che comporta investimenti per circa 150 milioni di euro. Il presidente Erich Falkensteiner non ha nascosto l'emozione per l'operazione più ambiziosa del gruppo durante il party inaugurale, scommettendo su un format ispirato ai trend di Dubai e dell'Asia, che unisce seconde case spettacolari ai servizi a 5 stelle dell'hotel: il vero futuro del lusso in Italia. Una visione rilanciata dal ceo Otmar Michaeler, orgoglioso di aver trasformato un'archeologia industriale in un modello unico di turismo integrato, capace di mettere a sistema sviluppo immobiliare, gestione alberghiera d'élite e attenzione per il territorio.\r

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All’esclusività delle 85 camere e suite si affiancheranno, entro il 2027, oltre 174 appartamenti privati, completando così l’innovativa offerta immobiliare del resort. Spazio anche al target bleisure e alla workation con sale meeting e aree di coworking d'avanguardia.\r

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(Anna Morrone)\r

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[gallery ids=\"523060,523066,523067,523070,523072,523073,523077,523083,523084\"]","post_title":"Il lusso eco-chic sbarca sul Garda: inaugurato a Salò il Falkensteiner Resort","post_date":"2026-09-29T15:01:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["erich-falkensteiner","falkensteiner-michaeler-tourism-group","falkensteiner-resort-lake-garda","house-of-negroni","otmar-michaeler"],"post_tag_name":["Erich Falkensteiner","Falkensteiner Michaeler Tourism Group","Falkensteiner Resort Lake Garda","House of Negroni","Otmar Michaeler"]},"sort":[1790694067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Space Hotels torna in Sardegna con Villa Las Tronas Hotel & Spa, storico 5 stelle affacciato sul mare di Alghero, che arricchisce l'offerta del gruppo con una struttura dal carattere fortemente identitario e legata al territorio.\r

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Sarà questa una delle principali novità che Space Hotels presenterà al Ttg Travel Experience di Rimini.\r

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Nei primi otto mesi del 2026 il fatturato del gruppo ha registrato una crescita del 10%, con un andamento che si sta mantenendo positivo anche nel mese di settembre.\r

Gli obiettivi di gruppo\r

L'ingresso di Villa Las Tronas Hotel & Spa non solo segna il ritorno di Space Hotels in Sardegna ma rafforza la vocazione del gruppo a riunire alberghi italiani indipendenti, differenti per stile, storia e personalità, ma accomunati da una comune idea di ospitalità.\r

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Space Hotels sposa infatti la definizione Italian Independent Hotels e identifica nei quattro pilastri di Passione, Personalità, Relazione e Territorio i valori che accomunano le strutture del network: realtà diverse per stile, storia e caratteristiche, ma unite dalla passione per l'ospitalità, da una forte personalità e da un rapporto autentico con gli ospiti e con il territorio.\r

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La struttura di Alghero porta nella collezione il fascino di una destinazione mediterranea e una storia alberghiera distintiva, contribuendo ad ampliare ulteriormente la presenza di Space Hotels sul territorio.\r

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«L'ingresso di Villa Las Tronas rappresenta per noi un ritorno importante in Sardegna e, allo stesso tempo, è perfettamente coerente con il percorso che Space Hotels sta portando avanti – commenta Piero Marzot, presidente di Space Hotels – Il nuovo posizionamento come Italian Independent Hotels racconta infatti ciò che da sempre caratterizza la nostra collezione: hotel indipendenti, con una forte personalità e un rapporto autentico con il territorio, uniti dalla passione per l'ospitalità e dalla capacità di creare relazioni».\r

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","post_title":"Space Hotels torna in Sardegna e presenta Villa Las Tronas di Alghero","post_date":"2026-09-29T14:38:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 450 delegati statunitensi, più di 300 tra buyer e media da Regno Unito ed Europa, quasi 800 partecipanti complessivi. Sono i numeri della Brand Usa Travel Week U.K. & Europe 2026, evento trade e media di punta dell'ente di promozione turistica degli Stati Uniti, in corso ad Amsterdam fino a giovedì 1° ottobre. È la prima volta nei Paesi Bassi per l'ottava edizione, che arriva a un anno dal debutto della piattaforma America the Beautiful, presentata alla Travel Week 2025 di Londra.\r

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«Costruire la domanda di domani comincia dalle partnership che rafforziamo oggi – afferma Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa –. Regno Unito ed Europa restano mercati di importanza cruciale per gli Stati Uniti e le nostre solide relazioni transatlantiche sostengono i flussi verso il Paese. Con la Travel Week consolidiamo questi legami per far crescere i viaggi internazionali e generare impatto economico per destinazioni, imprese e comunità».\r

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Il programma\r

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L'edizione 2026 prevede percorsi dedicati a trade, media e leadership, con sessioni di approfondimento su ricerche e market insight, informazioni sull'ingresso negli Usa, intelligenza artificiale e innovazione. Presenti U.S. Customs and Border Protection, Dipartimento di Stato e Dipartimento per la Sicurezza interna. Alla sessione plenaria è intervenuto Joseph Popolo, ambasciatore degli Stati Uniti nei Paesi Bassi, che ha evidenziato il ruolo dell'aeroporto di Schiphol nei collegamenti tra i due Paesi. «Gli olandesi sono un grande partner per gli Stati Uniti sul fronte del commercio, del turismo e della sicurezza nazionale», ha dichiarato.\r

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Sponsor e partner dell'evento sono Aer Lingus, American Airlines, British Airways, BKNG Ads, Expedia, Miles Partnership, MMGY Global e Sojern.\r

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Il calendario delle Travel Week\r

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Dopo le prime edizioni in India e Sud America nel 2026, il format debutta in Canada dal 26 al 29 ottobre. Nel 2027 torna a Chennai, in India, dal 17 al 21 gennaio, seguito dalla Travel Week Latin America in versione ampliata a Panama, dal 14 al 18 marzo. La Travel Week U.K. & Europe rientra invece a Londra, all'Olympia London, dal 18 al 21 ottobre 2027.\r

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«Riunire in un'unica sede ad Amsterdam più di 450 delegati statunitensi e oltre 300 buyer e media crea opportunità per presentare nuovi prodotti, scambiare analisi di mercato e costruire relazioni che incidono sui viaggi internazionali verso gli Stati Uniti», spiega Malcolm Smith, senior vice president global markets e chief trade di Brand Usa.\r

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America the Beautiful, il primo anno\r

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La piattaforma si è evoluta in un ecosistema che integra storytelling consumer, strumenti per i viaggiatori e attività trade: la serie American Originals, A Beautiful Detour, i contenuti per il centenario della Route 66, il servizio informativo Get Facts. Get Going. e la pianificazione di viaggio basata sull'IA su AmericaTheBeautiful.com.\r

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I dati del primo anno di monitoraggio indicano un indice di gradimento della campagna all'84%, stabile in tutti i mercati. Ad agosto il 77% del pubblico ha dichiarato che la campagna influenza positivamente l'interesse a visitare gli Stati Uniti, il livello più alto nei 10 mesi di rilevazione. Tra chi ha visto la creatività, l'intenzione di visita sale al 60% contro il 31% di chi non l'ha vista. Sette persone su 10 affermano che la pubblicità le spinge ad approfondire cosa vedere e fare negli Usa.\r

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«Dopo un anno la piattaforma funziona – ha detto Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa –. Chi ha visto la campagna ha il doppio delle probabilità di pianificare un viaggio negli Stati Uniti e American Originals ha superato 197 milioni di visualizzazioni, con tempi medi di visione superiori ai tre minuti».\r

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In concomitanza con l'evento, la campagna è attiva per la prima volta nei Paesi Bassi, su oltre 400 impianti digital out-of-home ad Amsterdam, tra cui schermi nei pressi della Beurs van Berlage e lungo i principali corridoi commerciali e di transito.\r

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Collegamenti 2027\r

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Sul fronte dell'accessibilità, il 2027 porterà 21 nuove rotte nonstop dall'Europa agli Stati Uniti. Tra nuovi collegamenti e potenziamenti, l'offerta collegherà 27 Paesi europei a 37 città in 27 Stati americani.","post_title":"Brand Usa e la Travel Week U.K. & Europe: America the Beautiful spinge l'intenzione di viaggio","post_date":"2026-09-29T13:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790686868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s Hotels & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo. Il gruppo dell’ospitalità siciliana sarà premium partner della società palermitana anche nella stagione 2026/27.\r

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La partnership accompagnerà le attività della Waterpolo Palermo nel corso della stagione, sostenendo un progetto che coinvolge il mondo pallanuoto, e in particolare la prima squadra che milita nel campionato nazionale maschile Fin di serie A2 girone Sud, il settore giovanile di pallanuoto e nuoto, e le attività di nuoto master, con particolare attenzione alla crescita del movimento e alla valorizzazione dello sport sul territorio.\r

Binomio vincente\r

Due realtà profondamente legate alla Sicilia che scelgono così di proseguire un percorso comune, mettendo al centro territorio, giovani e crescita.\r

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Dal 1973, Mangia’s racconta un modo tutto italiano di vivere l’ospitalità. Oggi il gruppo comprende una collezione di 17 strutture e oltre 4.000 camere nelle destinazioni più iconiche di Sicilia e Sardegna. Resort e city hotel interpretano un modello di ospitalità che unisce autenticità italiana, attenzione al territorio, design e sostenibilità.\r

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In questo percorso si inserisce il rinnovo della partnership con Waterpolo Palermo, espressione della volontà di contribuire alla crescita dello sport e alla valorizzazione del territorio.\r

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«Siamo orgogliosi di rinnovare e rafforzare la partnership con Waterpolo Palermo - dichiara Marcello Mangia, Presidente e ceo di Mangia’s - una realtà con cui condividiamo un legame profondo con la Sicilia e l’attenzione verso le nuove generazioni. Crediamo nel valore dello sport come strumento di crescita, partecipazione e appartenenza e siamo felici di continuare a sostenere un progetto che contribuisce a valorizzare il nostro territorio. Diventare Premium Partner rappresenta per noi la naturale evoluzione di un percorso costruito nel tempo e che vogliamo continuare a far crescere insieme».\r

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Rapporto di fiducia\r

«Il rinnovo della partnership con Mangia’s - aggiunge Antonio Coglitore, presidente Waterpolo Palermo - assume per noi un valore particolare perché nasce da un rapporto costruito negli anni e da una fiducia che continua a crescere. Il maggiore impegno scelto da Mangia’s per questa stagione rappresenta un segnale importante nei confronti del progetto che stiamo portando avanti. Siamo felici di continuare questo percorso insieme a una realtà fortemente legata alla nostra terra e che condivide con noi l’attenzione verso il territorio e le nuove generazioni».\r

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Nel corso della stagione, la collaborazione potrà inoltre tradursi in iniziative congiunte e momenti di comunicazione e valorizzazione della partnership, coinvolgendo gli atleti Waterpolo Palermo e le strutture Mangia’s.\r

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","post_title":"Mangia's Hotel & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo","post_date":"2026-09-29T12:18:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790684281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates inaugura una nuova stagione di intrattenimento su ice, il sistema di intrattenimento a bordo della compagnia.\r

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Tra le novità, il debutto di Dubai+, il primo canale dedicato all’intrattenimento emiratino disponibile a bordo, e una nuova selezione di film, serie complete e raccolte di contenuti.\r

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Con fiction, commedie, documentari, contenuti per tutta la famiglia e podcast prodotti negli Emirati Arabi Uniti e destinati al pubblico globale di Emirates, Dubai+ si aggiunge agli oltre 20 principali brand dell’intrattenimento già disponibili su ice, tra cui HBO Max, Paramount+, Disney+, Bloomberg, Spotify, CBeebies, Nickelodeon, BBC, BBC Earth, BBC News, Sport 24, Sky News Arabia e CNN.\r

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La nuova stagione porta inoltre su ice Opera House, una raccolta di spettacoli integrali di opera, balletto e concerti sinfonici, insieme a un’ampia selezione di nuove uscite cinematografiche e televisive. I clienti Emirates possono esplorare una libreria di oltre 3.000 film, inclusi titoli in arabo, e più di 4.500 episodi TV. Queste novità arricchiscono un’ampia offerta di intrattenimento che comprende fino a 6.500 canali di contenuti on demand in oltre 40 lingue, offrendo ai passeggeri di tutte le classi di viaggio ancora più scelta durante il viaggio.\r

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Dubai+ debutta su ice con 10 programmi, 35 episodi e oltre 20 ore di contenuti, tra cui Dara, Wadima w Halema e Dannoun. La raccolta dedicata, che include le produzioni originali di Dubai+ e i programmi di Dubai TV e Sama Dubai, continuerà ad arricchirsi con nuovi titoli ed episodi, portando al pubblico globale di Emirates le storie degli Emirati e della regione.\r

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ice propone inoltre una categoria dedicata a ‘Dubai ed Emirati Arabi Uniti’, che offre ai passeggeri contenuti culturali provenienti da tutto il territorio degli Emirati Arabi. \r

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A partire da ottobre, gli appassionati di cinema potranno scegliere tra nuovi titoli hollywoodiani disponibili su ice, tra cui Disclosure Day, The Sheep Detectives, Tom Clancy’s Jack Ryan. I clienti Emirates potranno inoltre accedere a 43 nuove serie complete, che si aggiungono alle 356 già disponibili nella libreria di ice.\r

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A ottobre, ice proporrà inoltre un’ampia raccolta di alcuni dei film più celebri della storia del cinema, restaurati in 4K e HD.\r

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Oltre a film e serie TV, ice offre un’ampia varietà di contenuti dedicati all’intrattenimento e all’apprendimento, come uTalk, con lezioni in 15 lingue, tra cui arabo, mandarino, spagnolo e francese.\r

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I clienti possono inoltre seguire in diretta alcuni dei principali appuntamenti sportivi grazie alla programmazione live disponibile su gran parte della flotta Emirates, tra cui la Premier League, US Open, Formula 1, Uefa Champions League e il DP World Tour.\r

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Emirates continua a investire nell’evoluzione tecnologica di ice, con la nuova generazione del sistema che offre schermi 4K e 4K HDR, iceMoments per scoprire i contenuti attraverso un formato video breve.\r

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La compagnia inoltre sta accelerando l’introduzione sulla propria flotta di Starlink, il Wi-Fi ad alta velocità: sono attualmente 55 gli aeromobili equipaggiati con il servizio. Prosegue anche l'introduzione delle nuove cuffie di Prima Classe con cancellazione del rumore firmate Bowers & Wilkins, che dovrebbero essere disponibili sulla maggior parte della flotta entro la fine del 2026.\r

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Secondo il presidente della Fcca, il turismo ed il mondo delle crociere non solo non sono in competizione ma fanno parte dello stesso ecosistema vacanziero, e dalla collaborazione possono nascere maggiori opportunità per gli ospiti e maggiore valore per le destinazioni.\r

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La crociera in sé e le visite ripetute in destinazioni scoperte per la prima volta durante una crociera possono stimolare la curiosità ed il desiderio di tornare successivamente nelle diverse destinazioni.\r

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La relazione tra turismo crocieristico e alberghiero può coinvolgere diverse parti dello stesso ecosistema di viaggio e si traduce in maggiori opportunità economiche lungo tutta la filiera turistica.\r

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La partnership proposta dovrebbe sostenere la continua espansione di Sandals and Beaches Resorts, ampliando al contempo la gamma di esperienze di vacanza disponibili attraverso il portafoglio di Royal Caribbean Group. La joint venture sarà governata da un consiglio sotto la leadership condivisa del presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty, e del presidente esecutivo di Sandals Resorts, Adam Stewart. Stewart manterrà un ruolo di leadership nella crescita strategica a lungo termine di Sandals and Beaches Resorts.","post_title":"Royal Caribbean Group e Sandals Resorts, dall’accordo nuove opportunità","post_date":"2026-09-28T12:46:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un portafoglio costruito nel tempo per affrontare le diverse dinamiche del mercato e una strategia che continua a puntare sul consolidamento. È questa la fotografia di Planetaria Hotels tracciata dall'amministratore delegato Sofia Gioia Vedani, che sottolinea come il gruppo sia arrivato a settembre con un andamento in linea con le previsioni, nonostante un contesto internazionale che ha condizionato il mercato turistico.\r

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«Planetaria ha consolidato tantissimo quest'anno, anche se il mercato è stato molto compromesso dagli eventi internazionali, ma siamo arrivati a settembre con un budget perfettamente in linea, e con alcune città che hanno registrato una cresciuta», spiega Vedani.\r

Diversificazione\r

La diversificazione delle destinazioni rappresenta uno degli elementi centrali della strategia. Il gruppo ha costruito negli anni un portafoglio composto da realtà differenti, con l'obiettivo di compensare eventuali flessioni di una singola destinazione. «L'importante è avere una certa varietà qualificata che possa anche resistere a queste pressioni di mercato che a volte favoriscono una meta e altre volte un'altra», osserva la manager.\r

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Un modello che la stessa Vedani paragona a quello di un investitore: «Abbiamo fatto un paniere, un po' di obbligazioni, un po' di borsa, un po' oro». All'interno della collezione convivono quindi strutture con caratteristiche e posizionamenti differenti, con Chateau Monfort indicato come uno degli asset di maggiore valore e stabilità per la famiglia.\r

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Oggi il gruppo conta 12 hotel, distribuiti in sei destinazioni: Milano, Genova, Roma, Firenze, Venezia e Trezzo sull’Adda.\r

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La natura familiare di Planetaria consente inoltre al gruppo una certa rapidità nelle decisioni e la possibilità di seguire opportunità di investimento anche al di fuori di un percorso prestabilito. «Abbiamo la possibilità di investire dove ci piace, dove sentiamo che davvero possiamo metterci il cuore», racconta Vedani. Una filosofia che negli anni ha portato il gruppo a svilupparsi in destinazioni diverse, e ora punta alla montagna per una nuova apertura.\r

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Sul fronte della domanda, la manager guarda con interesse anche al fenomeno dell'“Euro Summer”, con una clientela americana sempre più orientata a soggiorni lunghi e itinerari attraverso diverse destinazioni europee. «L'Italia per forza è una tappa obbligata anche per la raggiungibilità di tanti diversi luoghi, montagna, mare, arte, in pochissimo tempo», sottolinea Vedani.\r

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Secondo la manager, proprio la possibilità di combinare prodotti diversi in un unico viaggio rappresenta uno dei punti di forza dell'offerta italiana e una leva sulla quale l'industria alberghiera può continuare a costruire il proprio sviluppo.\r

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