Space Hotels torna in Sardegna e presenta Villa Las Tronas di Alghero Space Hotels torna in Sardegna con Villa Las Tronas Hotel & Spa, storico 5 stelle affacciato sul mare di Alghero, che arricchisce l’offerta del gruppo con una struttura dal carattere fortemente identitario e legata al territorio. Sarà questa una delle principali novità che Space Hotels presenterà al Ttg Travel Experience di Rimini. Nei primi otto mesi del 2026 il fatturato del gruppo ha registrato una crescita del 10%, con un andamento che si sta mantenendo positivo anche nel mese di settembre. Gli obiettivi di gruppo L’ingresso di Villa Las Tronas Hotel & Spa non solo segna il ritorno di Space Hotels in Sardegna ma rafforza la vocazione del gruppo a riunire alberghi italiani indipendenti, differenti per stile, storia e personalità, ma accomunati da una comune idea di ospitalità. Space Hotels sposa infatti la definizione Italian Independent Hotels e identifica nei quattro pilastri di Passione, Personalità, Relazione e Territorio i valori che accomunano le strutture del network: realtà diverse per stile, storia e caratteristiche, ma unite dalla passione per l’ospitalità, da una forte personalità e da un rapporto autentico con gli ospiti e con il territorio. La struttura di Alghero porta nella collezione il fascino di una destinazione mediterranea e una storia alberghiera distintiva, contribuendo ad ampliare ulteriormente la presenza di Space Hotels sul territorio. «L’ingresso di Villa Las Tronas rappresenta per noi un ritorno importante in Sardegna e, allo stesso tempo, è perfettamente coerente con il percorso che Space Hotels sta portando avanti – commenta Piero Marzot, presidente di Space Hotels – Il nuovo posizionamento come Italian Independent Hotels racconta infatti ciò che da sempre caratterizza la nostra collezione: hotel indipendenti, con una forte personalità e un rapporto autentico con il territorio, uniti dalla passione per l’ospitalità e dalla capacità di creare relazioni». Condividi

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La natura familiare di Planetaria consente inoltre al gruppo una certa rapidità nelle decisioni e la possibilità di seguire opportunità di investimento anche al di fuori di un percorso prestabilito. «Abbiamo la possibilità di investire dove ci piace, dove sentiamo che davvero possiamo metterci il cuore», racconta Vedani. Una filosofia che negli anni ha portato il gruppo a svilupparsi in destinazioni diverse, e ora punta alla montagna per una nuova apertura. Sul fronte della domanda, la manager guarda con interesse anche al fenomeno dell'“Euro Summer”, con una clientela americana sempre più orientata a soggiorni lunghi e itinerari attraverso diverse destinazioni europee. «L'Italia per forza è una tappa obbligata anche per la raggiungibilità di tanti diversi luoghi, montagna, mare, arte, in pochissimo tempo», sottolinea Vedani. 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(Enzo Scudieri) [post_title] => Planetaria Hotels, budget in linea e portafoglio diversificato [post_date] => 2026-09-28T11:57:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => montagna [1] => planetaria-hotels [2] => venezia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => montagna [1] => Planetaria hotels [2] => venezia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790596658000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "space hotels torna sardegna presenta villa las tronas alghero" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1828,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Space Hotels torna in Sardegna con Villa Las Tronas Hotel & Spa, storico 5 stelle affacciato sul mare di Alghero, che arricchisce l'offerta del gruppo con una struttura dal carattere fortemente identitario e legata al territorio.\r

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Sarà questa una delle principali novità che Space Hotels presenterà al Ttg Travel Experience di Rimini.\r

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Nei primi otto mesi del 2026 il fatturato del gruppo ha registrato una crescita del 10%, con un andamento che si sta mantenendo positivo anche nel mese di settembre.\r

Gli obiettivi di gruppo\r

L'ingresso di Villa Las Tronas Hotel & Spa non solo segna il ritorno di Space Hotels in Sardegna ma rafforza la vocazione del gruppo a riunire alberghi italiani indipendenti, differenti per stile, storia e personalità, ma accomunati da una comune idea di ospitalità.\r

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Space Hotels sposa infatti la definizione Italian Independent Hotels e identifica nei quattro pilastri di Passione, Personalità, Relazione e Territorio i valori che accomunano le strutture del network: realtà diverse per stile, storia e caratteristiche, ma unite dalla passione per l'ospitalità, da una forte personalità e da un rapporto autentico con gli ospiti e con il territorio.\r

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La struttura di Alghero porta nella collezione il fascino di una destinazione mediterranea e una storia alberghiera distintiva, contribuendo ad ampliare ulteriormente la presenza di Space Hotels sul territorio.\r

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«L'ingresso di Villa Las Tronas rappresenta per noi un ritorno importante in Sardegna e, allo stesso tempo, è perfettamente coerente con il percorso che Space Hotels sta portando avanti – commenta Piero Marzot, presidente di Space Hotels – Il nuovo posizionamento come Italian Independent Hotels racconta infatti ciò che da sempre caratterizza la nostra collezione: hotel indipendenti, con una forte personalità e un rapporto autentico con il territorio, uniti dalla passione per l'ospitalità e dalla capacità di creare relazioni».\r

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","post_title":"Space Hotels torna in Sardegna e presenta Villa Las Tronas di Alghero","post_date":"2026-09-29T14:38:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 450 delegati statunitensi, più di 300 tra buyer e media da Regno Unito ed Europa, quasi 800 partecipanti complessivi. Sono i numeri della Brand Usa Travel Week U.K. & Europe 2026, evento trade e media di punta dell'ente di promozione turistica degli Stati Uniti, in corso ad Amsterdam fino a giovedì 1° ottobre. È la prima volta nei Paesi Bassi per l'ottava edizione, che arriva a un anno dal debutto della piattaforma America the Beautiful, presentata alla Travel Week 2025 di Londra.\r

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«Costruire la domanda di domani comincia dalle partnership che rafforziamo oggi – afferma Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa –. Regno Unito ed Europa restano mercati di importanza cruciale per gli Stati Uniti e le nostre solide relazioni transatlantiche sostengono i flussi verso il Paese. Con la Travel Week consolidiamo questi legami per far crescere i viaggi internazionali e generare impatto economico per destinazioni, imprese e comunità».\r

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Il programma\r

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L'edizione 2026 prevede percorsi dedicati a trade, media e leadership, con sessioni di approfondimento su ricerche e market insight, informazioni sull'ingresso negli Usa, intelligenza artificiale e innovazione. Presenti U.S. Customs and Border Protection, Dipartimento di Stato e Dipartimento per la Sicurezza interna. Alla sessione plenaria è intervenuto Joseph Popolo, ambasciatore degli Stati Uniti nei Paesi Bassi, che ha evidenziato il ruolo dell'aeroporto di Schiphol nei collegamenti tra i due Paesi. «Gli olandesi sono un grande partner per gli Stati Uniti sul fronte del commercio, del turismo e della sicurezza nazionale», ha dichiarato.\r

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Sponsor e partner dell'evento sono Aer Lingus, American Airlines, British Airways, BKNG Ads, Expedia, Miles Partnership, MMGY Global e Sojern.\r

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Il calendario delle Travel Week\r

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Dopo le prime edizioni in India e Sud America nel 2026, il format debutta in Canada dal 26 al 29 ottobre. Nel 2027 torna a Chennai, in India, dal 17 al 21 gennaio, seguito dalla Travel Week Latin America in versione ampliata a Panama, dal 14 al 18 marzo. La Travel Week U.K. & Europe rientra invece a Londra, all'Olympia London, dal 18 al 21 ottobre 2027.\r

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«Riunire in un'unica sede ad Amsterdam più di 450 delegati statunitensi e oltre 300 buyer e media crea opportunità per presentare nuovi prodotti, scambiare analisi di mercato e costruire relazioni che incidono sui viaggi internazionali verso gli Stati Uniti», spiega Malcolm Smith, senior vice president global markets e chief trade di Brand Usa.\r

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America the Beautiful, il primo anno\r

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La piattaforma si è evoluta in un ecosistema che integra storytelling consumer, strumenti per i viaggiatori e attività trade: la serie American Originals, A Beautiful Detour, i contenuti per il centenario della Route 66, il servizio informativo Get Facts. Get Going. e la pianificazione di viaggio basata sull'IA su AmericaTheBeautiful.com.\r

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I dati del primo anno di monitoraggio indicano un indice di gradimento della campagna all'84%, stabile in tutti i mercati. Ad agosto il 77% del pubblico ha dichiarato che la campagna influenza positivamente l'interesse a visitare gli Stati Uniti, il livello più alto nei 10 mesi di rilevazione. Tra chi ha visto la creatività, l'intenzione di visita sale al 60% contro il 31% di chi non l'ha vista. Sette persone su 10 affermano che la pubblicità le spinge ad approfondire cosa vedere e fare negli Usa.\r

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«Dopo un anno la piattaforma funziona – ha detto Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa –. Chi ha visto la campagna ha il doppio delle probabilità di pianificare un viaggio negli Stati Uniti e American Originals ha superato 197 milioni di visualizzazioni, con tempi medi di visione superiori ai tre minuti».\r

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In concomitanza con l'evento, la campagna è attiva per la prima volta nei Paesi Bassi, su oltre 400 impianti digital out-of-home ad Amsterdam, tra cui schermi nei pressi della Beurs van Berlage e lungo i principali corridoi commerciali e di transito.\r

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Collegamenti 2027\r

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Sul fronte dell'accessibilità, il 2027 porterà 21 nuove rotte nonstop dall'Europa agli Stati Uniti. Tra nuovi collegamenti e potenziamenti, l'offerta collegherà 27 Paesi europei a 37 città in 27 Stati americani.","post_title":"Brand Usa e la Travel Week U.K. & Europe: America the Beautiful spinge l'intenzione di viaggio","post_date":"2026-09-29T13:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790686868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s Hotels & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo. Il gruppo dell’ospitalità siciliana sarà premium partner della società palermitana anche nella stagione 2026/27.\r

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La partnership accompagnerà le attività della Waterpolo Palermo nel corso della stagione, sostenendo un progetto che coinvolge il mondo pallanuoto, e in particolare la prima squadra che milita nel campionato nazionale maschile Fin di serie A2 girone Sud, il settore giovanile di pallanuoto e nuoto, e le attività di nuoto master, con particolare attenzione alla crescita del movimento e alla valorizzazione dello sport sul territorio.\r

Binomio vincente\r

Due realtà profondamente legate alla Sicilia che scelgono così di proseguire un percorso comune, mettendo al centro territorio, giovani e crescita.\r

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Dal 1973, Mangia’s racconta un modo tutto italiano di vivere l’ospitalità. Oggi il gruppo comprende una collezione di 17 strutture e oltre 4.000 camere nelle destinazioni più iconiche di Sicilia e Sardegna. Resort e city hotel interpretano un modello di ospitalità che unisce autenticità italiana, attenzione al territorio, design e sostenibilità.\r

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In questo percorso si inserisce il rinnovo della partnership con Waterpolo Palermo, espressione della volontà di contribuire alla crescita dello sport e alla valorizzazione del territorio.\r

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«Siamo orgogliosi di rinnovare e rafforzare la partnership con Waterpolo Palermo - dichiara Marcello Mangia, Presidente e ceo di Mangia’s - una realtà con cui condividiamo un legame profondo con la Sicilia e l’attenzione verso le nuove generazioni. Crediamo nel valore dello sport come strumento di crescita, partecipazione e appartenenza e siamo felici di continuare a sostenere un progetto che contribuisce a valorizzare il nostro territorio. Diventare Premium Partner rappresenta per noi la naturale evoluzione di un percorso costruito nel tempo e che vogliamo continuare a far crescere insieme».\r

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Rapporto di fiducia\r

«Il rinnovo della partnership con Mangia’s - aggiunge Antonio Coglitore, presidente Waterpolo Palermo - assume per noi un valore particolare perché nasce da un rapporto costruito negli anni e da una fiducia che continua a crescere. Il maggiore impegno scelto da Mangia’s per questa stagione rappresenta un segnale importante nei confronti del progetto che stiamo portando avanti. Siamo felici di continuare questo percorso insieme a una realtà fortemente legata alla nostra terra e che condivide con noi l’attenzione verso il territorio e le nuove generazioni».\r

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Nel corso della stagione, la collaborazione potrà inoltre tradursi in iniziative congiunte e momenti di comunicazione e valorizzazione della partnership, coinvolgendo gli atleti Waterpolo Palermo e le strutture Mangia’s.\r

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La mostra ha offerto l’occasione di approfondire la figura di Frida Kahlo, diventata un simbolo della cultura messicana. A Coyoacán, quartiere di Città del Messico, si trova Casa Azul: la casa in cui visse, oggi museo a lei dedicato.\r

Risposta positiva\r

«La risposta delle agenzie e l’entusiasmo con cui hanno partecipato ci rendono molto soddisfatti - spiega Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. Abbiamo voluto raccontare il Messico partendo da Frida Kahlo, una figura che continua ad affascinare i viaggiatori e che ci ha dato l’occasione di parlare della ricchezza culturale del Paese. Tour2000AmericaLatina è stato tra i primi tour operator in Italia a portare i viaggiatori alla scoperta di un Messico che va oltre la Riviera Maya: dalla navigazione nel Canyon del Sumidero alle stradine coloniali di San Cristóbal de las Casas, dalle cascate di Agua Azul al sito archeologico di Palenque».\r

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«Siamo felici di aver condiviso questa serata con Tour2000AmericaLatina e con gli agenti di viaggio - aggiunge Stefano Benelli, key account trade Italy di Air France Klm -. Dall’Italia è possibile raggiungere Città del Messico via Parigi con 14 voli settimanali o via Amsterdam con un volo al giorno ai quali si aggiungono 3 voli settimanali stagionali da entrambi gli hub per Cancun. Le tariffe permettono anche 2 stop over volati con Aeromexico, ampliando le possibilità di costruire itinerari in Messico su misura per i clienti».\r

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Durante la serata è stato presentato anche il nuovo catalogo Tour2000AmericaLatina 2026–2027 con i Viaggi Imperdibili: partenze garantite con voli inclusi a conferma immediata con minimo di due partecipanti con date in programmazione fino al 2027 e i nuovi Viaggi Slow Travel, i tour con soggiorno mare sulle spiagge più belle dell’America Latina.","post_title":"Tour2000 AmericaLatina, la figura di Frida Kahlo per scoprire il Messico","post_date":"2026-09-29T12:16:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790684167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Italo torna a Pavia dal prossimo 1° ottobre, con due servizi al giorno che collegano il capoluogo lombardo a Genova, Milano, Roma e Napoli.\r

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Un treno Italo partirà alle 7.26 da Pavia, poi fermerà a Milano Centrale alle ore 8.05 e, senza fermate intermedie in altre città, arriverà a Roma Termini alle ore 11.25, terminando la corsa a Napoli Centrale alle 12.58. II treno di rientro verso Pavia partirà da Napoli Centrale alle 16.13, fermerà a Roma Termini alle 18, passerà da Milano Centrale e giungerà a Pavia alle 22.03, per poi proseguire verso Genova.\r

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«Siamo stati tra i primi a investire su Pavia - spiega Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo - per noi una fermata strategica del network. Chi viaggia per studio e per lavoro utilizza il treno tra Roma e Pavia, per tale ragione abbiamo studiato orari in grado di soddisfare le esigenze di viaggio, con una partenza la mattina ed un rientro in serata. Siamo felici di poter ripartire con questi collegamenti che già in passato ci hanno regalato grande soddisfazione».\r

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","post_title":"Italo, ripartono i collegamenti tra Pavia e le città di Milano, Roma, Napoli e Genova","post_date":"2026-09-29T12:06:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790683610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’Apertura Vendite per l’estate 2027, in programma dal 13 al 16 ottobre 2026, Club Med ha riunito le agenzie partner del Trident Club per un Get Together dedicato alla nuova stagione.\r

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L’evento, ospitato al Resort La Palmyre Atlantique, in Francia, ha coinvolto circa 20 professionisti del settore e ha visto Qatar Airways in qualità di main sponsor.\r

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L’obiettivo di Club Med è offrire ai propri clienti la possibilità di organizzare per tempo le vacanze, bloccare il prezzo al momento della prenotazione e accedere alla migliore tariffa garantita della stagione, con riduzioni fino al 20%.\r

Early booking\r

«Prenotare in anticipo non significa più soltanto accedere a condizioni vantaggiose, ma iniziare a vivere la vacanza con maggiore serenità fin dal momento della scelta - spiega Rabeea Ansari, managing director Southern Europe di Club Med - Con l'apertura vendite vogliamo offrire a chi pianifica per tempo più libertà di scelta tra date, camere e destinazioni, insieme alla certezza della migliore tariffa della stagione. Ma soprattutto vogliamo che nessuno debba rinunciare a prenotare per timore che i propri programmi cambino. Per questo siamo gli unici sul mercato a garantire, con \"Liberi di cambiare\", la possibilità di modificare gratuitamente destinazione e date del soggiorno fino a 8 giorni prima della partenza».\r

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Sudafrica e Borneo in primo piano tra le novità.\r

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Sulla Dolphin Coast del KwaZulu-Natal, a nord di Durban, Club Med South Africa Beach & Safari introduce un’esperienza inedita per il brand, combinando mare, sport e safari.\r

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Debutterà a fine 2026 anche Club Med Borneo, a Kuala Penyu, nello stato malese di Sabah.\r

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Alle nuove aperture si affiancano i Resort recentemente rinnovati di Club Med Les Boucaniers, storico indirizzo del brand nei Caraibi e Club Med Palmiye, in Turchia, incastonato tra il Mediterraneo e i Monti del Tauro.\r

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Tra le proposte per l’estate 2027 torna protagonista anche Club Med 2, il veliero a cinque alberi che propone un’ampia programmazione di itinerari tra Italia, Corsica e Grecia.\r

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Accanto alle novità si confermano infine alcune delle destinazioni come Seychelles e Maldive. Sull’isola privata di Sainte Anne, all’interno del Parco Marino Nazionale e a pochi minuti di barca da Mahé, c’è il Club Med Seychelles.\r

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Alle Maldive invece il Club Med Kani, nell’atollo di Malé Nord, e il Club Med Finolhu.","post_title":"Club Med apre le vendite per il 2027, Sudafrica e Borneo tra le novità","post_date":"2026-09-29T10:48:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790678909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Patrimonio culturale, natura e sostenibilità sono gli asset su cui punta Genova per consolidare il proprio posizionamento turistico e rafforzare la destagionalizzazione. Una strategia che la città ha presentato nei giorni scorsi a Parigi, in occasione di Iftm Top Resa e di un incontro al quartier generale Unesco, mettendo al centro il concetto di un patrimonio “olistico”, che affianca alla dimensione storico-artistica quella naturalistica e delle tradizioni locali.\r

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Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo per Genova, che celebra il ventennale dell'inserimento dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un anniversario che trova spazio nel calendario autunnale con i Rolli Days del 16-18 ottobre, quando saranno oltre 40 i palazzi aperti al pubblico.\r

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«Il fatto che Genova si confermi nell'élite dell'innovazione europea ci conforta di essere sulla strada giusta», sottolinea l'assessora al Turismo Tiziana Beghin, ricordando anche la candidatura della città a European Capitals of Tourism 2027. Genova è infatti l'unica italiana tra le otto finaliste selezionate per l'edizione 2027, insieme ad Aalborg, Braga, Konya, Lubiana, Leopoli, Salisburgo e Sofia. Il verdetto è atteso a Bruxelles il 18 e 19 novembre.\r

Dalla città ai crinali\r

Uno degli assi sui quali Genova sta investendo è quello dell'outdoor. Il progetto Genova Outdoor punta a collegare il centro storico con la rete di sentieri, forti e crinali che circondano la città, fino ai percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri. Un'offerta che comprende escursioni di diversa difficoltà, trail running e mountain bike, con infrastrutture come il bike hub del Forte Begato.\r

L'obiettivo è ampliare la fruizione turistica oltre il centro storico e la stagione estiva, valorizzando un patrimonio naturale che comprende anche il Beigua Unesco Global Geopark, il Parco delle Mura e i parchi storici di Nervi e Pegli.\r

A questa dimensione si aggiunge quella delle botteghe storiche e dei locali di tradizione: l'albo comunale conta oggi 120 attività riconosciute, 75 botteghe e 45 locali, dopo 20 nuovi ingressi nel 2026.\r

Un autunno ricco di appuntamenti\r

Il calendario dei prossimi mesi contribuisce a sostenere il progetto di destagionalizzazione. A Palazzo Ducale è già aperta la World Press Photo Exhibition 2026, mentre dal 16 ottobre sarà visitabile la mostra «Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf», con oltre 140 opere.\r

Dal primo al 6 ottobre torna invece il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 66ª edizione, in una città interessata dalla trasformazione del Waterfront di Levante. Dal 2 ottobre all'8 novembre sarà poi la volta di Ottobre Paganini, festival diffuso dedicato al compositore e violinista genovese.\r

Tra gli altri appuntamenti, gli Staglieno Days del 26 e 27 settembre e, fino a ottobre, le celebrazioni per i 180 anni di Villa Durazzo Pallavicini.\r

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La combinazione tra eventi, patrimonio e outdoor rappresenta quindi una delle direttrici attraverso cui Genova punta a distribuire maggiormente i flussi nel corso dell'anno, facendo leva su un'offerta che va oltre il tradizionale prodotto città d'arte e mare.","post_title":"Genova: cultura e outdoor per rafforzare il turismo fuori stagione","post_date":"2026-09-29T10:47:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["genova","liguria"],"post_tag_name":["Genova","liguria"]},"sort":[1790678878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 42 milioni di euro di fatturato, +5% sull’esercizio precedente, 905 partenze e più di 7mila viaggiatori su 100 destinazioni.\r

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I numeri sono stati presentati alla convention di Reggio Calabria, che ha riunito oltre 100 partecipanti, tra agenzie e partner. Accanto ad Accenture, con cui Kel 12 ha avviato un percorso dedicato all’innovazione tecnologica e alla personalizzazione della consulenza, erano presenti Redion, Ita Airways, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

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Kel 12 chiude il 2025/2026 in crescita, nonostante un anno complesso sul fronte internazionale, e guarda al nuovo esercizio con prenotazioni già in buon andamento. Più ancora del risultato complessivo, però, è il mix dei ricavi a raccontare dove si sta spostando il business: i Viaggi con Esperto valgono circa il 50% del fatturato, i Private Journeys il 14-15% e continuano a crescere, mentre Unique Collection, Dune e Active rappresentano le linee sulle quali l’operatore individua ulteriori margini di sviluppo.\r

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Per la distribuzione è una fotografia significativa: mentre la componente più 'standard' del viaggio diventa sempre più accessibile, confrontabile e - probabilmente molto presto - anche acquistabile attraverso sistemi di AI, la crescita si concentra dove servono maggiori competenze, capacità di interpretazione e un prodotto che non possa essere ricondotto alla semplice somma di volo, soggiorno e visite.\r

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È qui che la specializzazione torna a essere una leva commerciale, soprattutto quando riesce a tradursi in esperienze riconoscibili e difficilmente replicabili. «Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità – sottolinea Gianluca Rubino, ceo di Kel 12, durante la convention – siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato».\r

Rubino: «Tecnologia sì, ma al servizio delle adv»\r

Alla specializzazione del prodotto Kel 12 affianca una seconda leva: mettere a sistema il patrimonio di conoscenze costruito in quasi cinquant’anni e renderlo utilizzabile dalla rete distributiva. È in questa direzione che si inserisce l’investimento tecnologico del tour operator: a marzo 2027 arriveranno un nuovo ERP e un nuovo CRM, pensati per conoscere meglio i viaggiatori, organizzare le informazioni disponibili e farle dialogare con ciò che le agenzie già sanno dei propri clienti.\r

Il modello parte dall’integrazione di due patrimoni diversi ma complementari: la conoscenza delle destinazioni e del prodotto del tour operator e quella delle persone, delle aspettative e delle motivazioni che appartiene alla rete. «Vogliamo preservare tutta la knowledge base di Kel 12 e metterla a disposizione delle agenzie - spiega Rubino rivolgendosi direttamente alla platea -. Non ci sarà nessuna AI capace di interpretare i bisogni e le emozioni del vostro cliente come fate voi».\r

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Accenture: più informazioni non significano meno intermediazione\r

Il contesto di mercato lo ha tracciato Stefania Filippone, travel Italy & Greece lead di Accenture, partner di Kel 12. Il turismo continua a crescere nonostante il forte incremento dei costi degli ultimi anni e il valore si sposta sulla capacità di selezionare e verificare le informazioni, interpretare i bisogni del cliente, rassicurarlo, costruire una proposta coerente e assumersene la responsabilità, anche nella gestione degli imprevisti.\r

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Su questo terreno si innesta la lettura commerciale di Daniela Di Berardino, cco di Kel 12. Se il CRM permette di organizzare dati e comportamenti, resta decisiva la conoscenza qualitativa che nasce dalla relazione con il cliente. «Il cliente non è il destinatario finale del prodotto, è una parte integrante del processo. Ascoltiamo le destinazioni attraverso i product manager e i nostri partner, e poi ci sono gli agenti»: è dall’incontro tra queste conoscenze che, secondo Di Berardino, si costruisce la capacità di «ascoltare, interpretare e collegare», facendo incontrare il viaggio giusto con la persona giusta.\r

La stessa logica guida l’evoluzione dei touchpoint. Sonia Di Gregorio, cmo, ha annunciato l'arrivo nel 2027 del nuovo sito, pensato per accompagnare la navigazione sulla base degli interessi dell’utente, all’interno di un ecosistema che integra app, newsletter, DEM, social ed eventi e utilizza il CRM per leggere comportamenti e tendenze. «Il profilo medio resta quello di un viaggiatore di 62 anni, donna nel 60% dei casi e con un budget medio di 6.500 euro, anche se Active sta contribuendo ad abbassare l’età media».\r

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Il prodotto resta il banco di prova: dal Nilo a Unique\r

Dati, ascolto e relazione diventano così la base sulla quale orientare la programmazione, perché la strategia di differenziazione sia evidente anche a scaffale. Sabina Migliori, cpo, ha ricordato come i Viaggi con Esperto restino il “marchio di fabbrica” dell’operatore: gruppi fino a 14 persone nei quali l’esperto agisce da vero mediatore culturale, sia quando conosce una destinazione da decenni, sia quando la interpreta attraverso competenze specifiche, dall’archeologia alla geologia.\r

Ed è una linea che continua a generare business. Tra gli sviluppi annunciati figura infatti una terza imbarcazione tradizionale sul Nilo, su un prodotto che da solo ha già superato 6 milioni di euro di fatturato. È un dato che rende bene il peso economico di una proposta fortemente caratterizzata: non semplicemente Egitto, ma un preciso modo di viverlo e raccontarlo.\r

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La stessa logica si ritrova, con un posizionamento differente, in Unique Collection. Chiara Rizzi, product manager, ha insistito sul fatto che strutture ed esperienze non vengono aggiunte alla fine di un itinerario già costruito, ma diventano il criterio stesso con cui il viaggio viene progettato. «Non scegliamo il lodge più bello o più lussuoso in assoluto, ma quello più adatto a vivere la destinazione. E le esperienze non vengono inserite a caso: spesso sono proprio la ragione per cui abbiamo deciso di costruire l’itinerario in quel modo». Nel 2027 Unique crescerà con Botswana e Zambia, entrambi già aperti alle vendite.\r

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Accanto a Unique, Kel 12 Camp lavora su una direzione diversa ma complementare: allargare la platea delle spedizioni senza snaturarle. Più spazio nelle tende, maggiore privacy e bucket shower rendono il deserto accessibile anche a chi non ha una lunga esperienza di viaggi spartani, mantenendo però la mobilità del campo e senza trasformarlo in glamping.\r

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Ed è proprio in questa capacità di adattare il prodotto senza renderlo standard che Kel 12 individua uno dei principali margini di crescita per il 2027. Già dalle prossime settimane partirà un percorso di formazione continua con le agenzie, accompagnato dall’evoluzione dei sistemi tecnologici. «Siamo arrivati fin qui da soli - conclude Rubino -. Oggi la distribuzione non è il nostro primo canale, ma da questo momento abbiamo bisogno di voi: solo voi potete spiegare davvero l’emozione e il valore di un viaggio Kel 12».","post_title":"Kel 12 oltre i 42 milioni: l’AI accelera, consulenza e prodotto fanno la differenza","post_date":"2026-09-28T13:49:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790603360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un portafoglio costruito nel tempo per affrontare le diverse dinamiche del mercato e una strategia che continua a puntare sul consolidamento. È questa la fotografia di Planetaria Hotels tracciata dall'amministratore delegato Sofia Gioia Vedani, che sottolinea come il gruppo sia arrivato a settembre con un andamento in linea con le previsioni, nonostante un contesto internazionale che ha condizionato il mercato turistico.\r

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«Planetaria ha consolidato tantissimo quest'anno, anche se il mercato è stato molto compromesso dagli eventi internazionali, ma siamo arrivati a settembre con un budget perfettamente in linea, e con alcune città che hanno registrato una cresciuta», spiega Vedani.\r

Diversificazione\r

La diversificazione delle destinazioni rappresenta uno degli elementi centrali della strategia. Il gruppo ha costruito negli anni un portafoglio composto da realtà differenti, con l'obiettivo di compensare eventuali flessioni di una singola destinazione. «L'importante è avere una certa varietà qualificata che possa anche resistere a queste pressioni di mercato che a volte favoriscono una meta e altre volte un'altra», osserva la manager.\r

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Un modello che la stessa Vedani paragona a quello di un investitore: «Abbiamo fatto un paniere, un po' di obbligazioni, un po' di borsa, un po' oro». All'interno della collezione convivono quindi strutture con caratteristiche e posizionamenti differenti, con Chateau Monfort indicato come uno degli asset di maggiore valore e stabilità per la famiglia.\r

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Oggi il gruppo conta 12 hotel, distribuiti in sei destinazioni: Milano, Genova, Roma, Firenze, Venezia e Trezzo sull’Adda.\r

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La natura familiare di Planetaria consente inoltre al gruppo una certa rapidità nelle decisioni e la possibilità di seguire opportunità di investimento anche al di fuori di un percorso prestabilito. «Abbiamo la possibilità di investire dove ci piace, dove sentiamo che davvero possiamo metterci il cuore», racconta Vedani. Una filosofia che negli anni ha portato il gruppo a svilupparsi in destinazioni diverse, e ora punta alla montagna per una nuova apertura.\r

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Sul fronte della domanda, la manager guarda con interesse anche al fenomeno dell'“Euro Summer”, con una clientela americana sempre più orientata a soggiorni lunghi e itinerari attraverso diverse destinazioni europee. «L'Italia per forza è una tappa obbligata anche per la raggiungibilità di tanti diversi luoghi, montagna, mare, arte, in pochissimo tempo», sottolinea Vedani.\r

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Secondo la manager, proprio la possibilità di combinare prodotti diversi in un unico viaggio rappresenta uno dei punti di forza dell'offerta italiana e una leva sulla quale l'industria alberghiera può continuare a costruire il proprio sviluppo.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Planetaria Hotels, budget in linea e portafoglio diversificato","post_date":"2026-09-28T11:57:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["montagna","planetaria-hotels","venezia"],"post_tag_name":["montagna","Planetaria hotels","venezia"]},"sort":[1790596658000]}]}}