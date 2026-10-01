Gruppo Astrolabio rinnova gli uffici: si punta su tecnologia, servizi e human touch Nel turismo organizzato la tendenza degli ultimi anni è nota: meno persone al banco, più automazione, punti vendita sempre più leggeri. Il gruppo L’astrolabio ha deciso di andare nella direzione opposta. Dal 30 settembre 2026 le consulenti di Astrolabio Viaggi lasciano via Monterosa 20 e lavorano in via Boccaccio 19, sede storica della Superviaggi, altra insegna nota del panorama milanese del settore: ora nello stesso spazio, completamente ristrutturato, in una posizione più centrale e più rappresentativa operano 4 professioniste. La scelta di riunire i team delle due agenzie nasce da un calcolo semplice. Un’agenzia con due o tre persone deve dividersi tra il banco, le pratiche e la consulenza, e ogni cliente finisce legato a una sola persona. Con un team di 4, le competenze si sommano, ogni pratica ha sempre più di un referente in grado di seguirla e chi ha sviluppato una specializzazione, dagli Stati Uniti all’Oriente, dai viaggi di gruppo a quelli outdoor, la mette a disposizione di tutte. La strategia «Questo è il vero patrimonio dell’azienda nel turismo outbound e la tecnologia serve a liberare tempo alle consulenti, non a sostituirle – spiega il direttore generale Andrea Barbieri – L’intelligenza artificiale non è un nemico, è una tecnologia da conoscere e da cavalcare. Porta un cambiamento epocale e insieme al cambiamento porta opportunità nuove per chi sa essere resiliente». Il gruppo L’Astrolabio è stato tra i primi in Italia a mettere online un chatbot di intelligenza artificiale collegato direttamente ai sistemi di prenotazione aerea Amadeus. Un anno fa, secondo il crm unificato che raccoglie i contatti di tutte le agenzie del gruppo, nessun cliente si presentava con un itinerario preparato dall’intelligenza artificiale. Oggi lo fa il 4%, 1 su 25 e la curva non accenna a fermarsi. Chi entra oggi in agenzia ha le idee molto più chiare di 5 anni fa ed è anche molto più vicino al momento dell’acquisto. Quello che gli manca è il supporto di qualcuno in carne e ossa che confermi quanto ha costruito, corregga ciò che non torna e chiuda il pacchetto come si deve, con contratti, coperture e assistenza al posto giusto. «Dopo l’entusiasmo iniziale per il turismo self service su internet, si sta riscoprendo il valore della fiducia – confermano le operatrici Astrolabio – Quando programmi un viaggio e improvvisamente i territori del tuo itinerario finiscono al centro di una crisi internazionale o di un evento imprevedibile, la capacità di ascolto e di problem solving della tua agenzia diventano fondamentali. Lo abbiamo visto quest’anno con la crisi iraniana e le sue ripercussioni su tutto il Medio Oriente, con Santo Domingo e l’Indonesia, o con chi doveva partire dallo scalo di Catania nei giorni dell’eruzione». In quei casi la rete di collaboratori della agenzia dalla differenza: il gruppo L’Astrolabio lavora da decenni con corrispondenti locali, guide e referenti in tutto il mondo, con rapporti costruiti viaggiando e verificati sul campo, non selezionati da un motore di ricerca. I numeri dell’esercizio chiuso ad agosto 2026 dicono che il modello L’Astrolabio tiene. Le 3 agenzie milanesi hanno seguito 552 clienti tra singoli, famiglie e aziende, ai quali si aggiungono i 239 di Ascot Viaggi a Bergamo, per un totale di 1.208 viaggi organizzati nell’anno. Nello stesso periodo, 374 persone si sono rivolte al gruppo per la prima volta: in un ambito che molti danno per superato dalla prenotazione online, il flusso di chi cerca un consulente in carne e ossa non si è fermato. Condividi

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Il gruppo L'astrolabio ha deciso di andare nella direzione opposta. Dal 30 settembre 2026 le consulenti di Astrolabio Viaggi lasciano via Monterosa 20 e lavorano in via Boccaccio 19, sede storica della Superviaggi, altra insegna nota del panorama milanese del settore: ora nello stesso spazio, completamente ristrutturato, in una posizione più centrale e più rappresentativa operano 4 professioniste.\r

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La scelta di riunire i team delle due agenzie nasce da un calcolo semplice. Un'agenzia con due o tre persone deve dividersi tra il banco, le pratiche e la consulenza, e ogni cliente finisce legato a una sola persona. Con un team di 4, le competenze si sommano, ogni pratica ha sempre più di un referente in grado di seguirla e chi ha sviluppato una specializzazione, dagli Stati Uniti all'Oriente, dai viaggi di gruppo a quelli outdoor, la mette a disposizione di tutte.\r

La strategia\r

«Questo è il vero patrimonio dell'azienda nel turismo outbound e la tecnologia serve a liberare tempo alle consulenti, non a sostituirle - spiega il direttore generale Andrea Barbieri - L'intelligenza artificiale non è un nemico, è una tecnologia da conoscere e da cavalcare. Porta un cambiamento epocale e insieme al cambiamento porta opportunità nuove per chi sa essere resiliente».\r

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Il gruppo L’Astrolabio è stato tra i primi in Italia a mettere online un chatbot di intelligenza artificiale collegato direttamente ai sistemi di prenotazione aerea Amadeus.\r

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Un anno fa, secondo il crm unificato che raccoglie i contatti di tutte le agenzie del gruppo, nessun cliente si presentava con un itinerario preparato dall'intelligenza artificiale. Oggi lo fa il 4%, 1 su 25 e la curva non accenna a fermarsi. Chi entra oggi in agenzia ha le idee molto più chiare di 5 anni fa ed è anche molto più vicino al momento dell'acquisto. Quello che gli manca è il supporto di qualcuno in carne e ossa che confermi quanto ha costruito, corregga ciò che non torna e chiuda il pacchetto come si deve, con contratti, coperture e assistenza al posto giusto.\r

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«Dopo l'entusiasmo iniziale per il turismo self service su internet, si sta riscoprendo il valore della fiducia - confermano le operatrici Astrolabio - Quando programmi un viaggio e improvvisamente i territori del tuo itinerario finiscono al centro di una crisi internazionale o di un evento imprevedibile, la capacità di ascolto e di problem solving della tua agenzia diventano fondamentali. Lo abbiamo visto quest'anno con la crisi iraniana e le sue ripercussioni su tutto il Medio Oriente, con Santo Domingo e l'Indonesia, o con chi doveva partire dallo scalo di Catania nei giorni dell'eruzione».\r

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In quei casi la rete di collaboratori della agenzia dalla differenza: il gruppo L’Astrolabio lavora da decenni con corrispondenti locali, guide e referenti in tutto il mondo, con rapporti costruiti viaggiando e verificati sul campo, non selezionati da un motore di ricerca.\r

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I numeri dell'esercizio chiuso ad agosto 2026 dicono che il modello L’Astrolabio tiene. Le 3 agenzie milanesi hanno seguito 552 clienti tra singoli, famiglie e aziende, ai quali si aggiungono i 239 di Ascot Viaggi a Bergamo, per un totale di 1.208 viaggi organizzati nell'anno. Nello stesso periodo, 374 persone si sono rivolte al gruppo per la prima volta: in un ambito che molti danno per superato dalla prenotazione online, il flusso di chi cerca un consulente in carne e ossa non si è fermato.\r

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","post_title":"Gruppo Astrolabio rinnova gli uffici: si punta su tecnologia, servizi e human touch","post_date":"2026-10-01T14:35:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1790865358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non dire agli agenti di viaggio che cosa fare, ma creare le condizioni perché possano esprimere al meglio la loro professionalità. È il principio alla base di Euphemia, che torna per il quinto anno consecutivo a Ttg Travel Experience per incontrare il mondo della distribuzione e presentare il proprio modello di organizzazione del business: un'alternativa all'agenzia tradizionale che ha già cambiato la vita lavorativa di oltre 150 personal voyager.\r

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[caption id=\"attachment_498285\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero[/caption]\r

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Lo stand a Rimini descrive le due anime del gruppo: da un lato Euphemia, un gruppo coeso di agenti di viaggio che condividono obiettivi e valori, liberi di gestire il proprio tempo e il proprio lavoro, da remoto o in una delle 50 filiali sul territorio.\r

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Dall'altro Lab Travel, la struttura aziendale: una squadra di 40 professionisti, che dal 2009 garantiscono ai Personal Voyager il supporto e gli strumenti di cui hanno bisogno. Dalla sede di Cuneo, Lab Travel si occupa di amministrazione, contabilità, contratti, rapporti bancari, assicurazioni e attività gestionali, permettendo ai consulenti di concentrarsi esclusivamente su quello che conta e li appaga: il cliente, la costruzione del viaggio e la vendita.\r

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\"La nostra evoluzione - dichiara Ezio Barroero, presidente di Lab Travel - è stata quella di continuare ad ascoltare gli agenti di viaggio, per poter sviluppare strumenti concreti ed utili nella vendita: rafforzare i rapporti con le compagnie aeree ed avere da queste livelli tariffari competitivi ed altri strumenti strategici, proporre polizze assicurative studiate per gestire le crisi internazionali come quella di marzo scorso, sviluppare la rete di dmc e rafforzare i rapporti con i tour operator nostri partner ed infine continuare ad insistere nella formazione sia dei Personal Voyager che del nostro personale interno. Oggi Lab Travel dispone di professionisti del turismo sia all'interno del back office che della contabilità, diventati essi stessi asset strategici. Il risultato è che Euphemia mostra al meglio la sua efficacia proprio nei momenti in cui il mercato è sottoposto a maggiore pressione\".","post_title":"Euphemia e Lab Travel per il quinto anno a Ttg di Rimini","post_date":"2026-10-01T14:29:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1790864949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet rinnova la propria presenza al Ttg Travel Experience di Rimini con due importanti momenti di approfondimento dedicati ai temi decisivi per il futuro delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Gli incontri affronteranno da un lato la complessa riforma della Direttiva Pacchetti e dall’altro le strategie operative per guidare il mercato nell’era della “Permacrisi”.\r

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[caption id=\"attachment_511056\" align=\"alignleft\" width=\"271\"] Gian Mario Pileri[/caption]\r

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre (dalle 15 alle 16 Sala Tiglio 2) con il convegno dal titolo ‘Il futuro della Direttiva pacchetti: battaglie vinte e in divenire di Fiavet-Confcommercio’. L’incontro vedrà i saluti introduttivi del presidente nazionale Gian Mario Pileri e l’intervento dell’avvocato Federico Lucarelli, responsabile dell’Ufficio Legale Fiavet.\r

Al centro del dibattito ci saranno i traguardi raggiunti dalla Federazione a difesa della liquidità delle imprese – tra cui il blocco della proposta sul limite del 25% negli acconti e l’introduzione dell’obbligo di rimborso entro 7 giorni da parte dei fornitori in caso di cancellazione –, per poi spostare l’attenzione sul recepimento della normativa nell’ordinamento italiano e sulle criticità irrisolte, comprese le insidie delle prenotazioni online tramite link.\r

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Guidare il mercato\r

Il secondo convegno si terrà giovedì 15 ottobre (dalle 14.30 alle 15.30, Italy Arena) e s’intitolerà ‘Esistere nelle tempeste perfette: come il turismo organizzato può guidare il mercato e non subirlo nell’era della Permacrisi’. Ispirandosi agli studi della Oxford University sulle crisi geopolitiche ed economiche sovrapposte, il panel approfondirà le modalità con cui il comparto dell’intermediazione può blindare il proprio business e trasformare la complessità in un vantaggio competitivo, puntando sul valore strategico della consulenza.\r

Si aprirà con l’intervento di Gian Mario Pileri, poi la tavola rotonda vedrà la partecipazione di qualificati rappresentanti delle istituzioni e dell’industria del travel: Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali; Massimo Formichella, responsabile Trade – Charter e Gruppi di Trenitalia; Tommaso Fumelli, vice president Italy Sales di ITA Airways; Danilo Curzi, amministratore delegato di Idee per Viaggiare; Mauro Colatei, in rappresentanza di Aspevi Vittoria Assicurazioni.","post_title":"Fiavet al Ttg di Rimini con due convegni su scuola e crisi permanente","post_date":"2026-10-01T14:19:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790864373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair investe sugli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Bergamo per la winter 2026-27: la low cost irlandese opererà con 33 aeromobili basati, dei quali due nuovi posizionati a Bergamo, puntando a trasportare annualmente 21 milioni di passeggeri, per una crescita del 9%: «La crescita di quest'inverno è trainata da Malpensa - ha precisato il ceo, Eddie Wilson -, dove Ryanair sta aumentando la capacità del +27%, con l'aggiunta di oltre 640.000 posti e l'apertura di sei nuove rotte. Ma l'investimento si allarga anche su Bergamo dove basiamo due nuovi velivoli». Il tutto «a conferma dell'impegno a lungo termine di Ryanair nei confronti della Lombardia».\r

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Nel dettaglio, a Malpensa sono confermati 9 velivoli basati, con un network di 45 rotte incluse le sei nuove verso Agadir, Crotone, Edimburgo, Gdansk, Madeira e Tirana); la capacità posti per la winter sale quindi a 3 milioni (+27%). L'obiettivo è quello di trasportare 6,4 milioni di passeggeri all'anno, +15%\r

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A Milano Bergamo sono 24 gli aeromobili basati, inclusi i due nuovi, mentre il network conta 80 destinazioni, tra cui quattro novità per Liverpool, Paphos, Rabat e Reggio Calabria. La capacità posti aumenta così del 4% fino a quota 5,7 milioni e il vettore punta a trasportare 14,6 milioni di passeggeri all'anno.\r

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«Mentre Ryanair continua a investire e crescere su Milano, l’addizionale municipale italiana, incluso il recente aumento per i passeggeri extra-Ue nei principali aeroporti come Bergamo e Malpensa, continua a compromettere la competitività dell’Italia - ha ribadito Wilson -. Ryanair invita ancora una volta il Governo italiano ad abolire questa tassa regressiva e a sbloccare ulteriori investimenti, inclusi 40 aeromobili aggiuntivi, 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte e 15.000 ulteriori posti di lavoro in tutta Italia».","post_title":"Ryanair in allungo da Milano con 10 nuove rotte nell'inverno: +11% i posti offerti","post_date":"2026-10-01T12:38:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790858320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Uvet il bilancio del 2025 è stato molto positivo, con risultati record; una tendenza che si è confermata nel 2026, che si sta concludendo con una crescita del 10% rispetto a quanto previsto.\r

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«Prevediamo un trend di crescita anche nel 2027, alimentato in modo sinergico dal settore alberghiero, dal business travel, dal leisure e dai viaggi. – afferma Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet -. Indubbiamente la situazione geopolitica ha inciso: speriamo che le problematiche internazionali si risolvano, anche perché questo ci darebbe la possibilità di operare in modo sempre più profondo e importante nel settore.\r

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«Il gruppo Uvet concentra tutte le risorse nell'innovazione, nelle persone e nelle infrastrutture tecnologiche, per ottenere il massimo dell'efficienza. La nostra è un'azienda familiare, per questo sento vicine le agenzie di viaggio a loro forniamo sicuramente gli strumenti offerti da altri network, ci siamo però concentrati su una cinquantina di agenzie tra dirette e indirette, puntando molto sulla formazione per affrontare meglio il mercato. Non mi interessava avere dei punti vendita che si limitassero a vendere un pacchetto turistico o a costruire un viaggio standard.\r

Evoluzione del business\r

«Avevo bisogno di professionisti capaci di capire l'evoluzione del business e di intercettare ciò che un cliente potrebbe potenzialmente desiderare. Le adv rappresentano dei presidi sul territorio, capaci di comprendere come reagisce una specifica area e quali servizi richiede. L'ascolto e la personalizzazione sono fondamentali per sviluppare nuovi servizi da offrire alla clientela. I nostri dipendenti e le agenzie affiliate devono anche avere la capacità di vendere di più e meglio, guardando ai mercati esteri. I dati attuali indicano che i turisti che arrivano in Italia sono tantissimi e in costante crescita; molti arrivano senza essersi rivolti a un'agenzia a monte.\r

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«È questo il mercato che dobbiamo essere capaci di intercettare a livello locale, gestendo una domanda estera che, per molte nazioni, è fondamentale. Con Uvet ci sono tante possibilità di crescita. - conclude Patanè – Non bisogna temere Spesso il comparto delle agenzie tende a lamentarsi ciclicamente d le novità e i cambiamenti del mercato (come le evoluzioni delle compagnie aeree o l'ingresso di nuovi attori come Sncf) temendo di non avere gli strumenti adatti. La realtà è che a ogni problema si trova sempre una soluzione: o la trovi tu o la trova qualcun altro, ma una soluzione si trova».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Uvet: lo sguardo di Patanè al futuro e alle agenzie","post_date":"2026-10-01T11:05:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1790852701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Gattinoni inaugura la sua nuova sede di Bologna, con l'obiettivo di continuare a crescere in Italia e di rafforzare la propria presenza nell'area del centro nord, mettendo a sistema competenze, servizi e professionalità a supporto di clienti, partner e rete distributiva.\r

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L'inaugurazione è stata anche l'occasione per un momento di confronto sul ruolo di Bologna come motore di crescita e innovazione a livello nazionale.\r

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«Con la nuova sede di Bologna rafforziamo la nostra presenza in un territorio strategico per il Paese e confermiamo la volontà di continuare a investire nel futuro del Gruppo e delle nostre persone - afferma Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni - siamo una realtà 100% italiana che ha sempre creduto nel valore dell’impresa costruita nel lungo periodo, senza logiche di mera ottimizzazione finanziaria, ma con l’obiettivo di generare crescita duratura attraverso competenze, relazioni e identità.\r

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«Le persone rappresentano da sempre il cuore del nostro percorso e sono il patrimonio che ci consente di creare valore nei settori in cui operiamo. Un approccio che consideriamo fondamentale per un comparto strategico come il turismo, che continua a rappresentare una delle principali risorse per la crescita e la competitività dell’Italia».\r

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L'apertura del nuovo Hub si inserisce in un percorso di crescita costante che vede il Gruppo Gattinoni investire in persone, innovazione e sviluppo territoriale, in linea con la traiettoria di crescita confermata dai risultati dell'ultimo esercizio e con l'obiettivo di un miliardo di euro di volume d'affari entro il 2028.\r

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In Emilia-Romagna Gattinoni può contare su 32 Gattinoni Travel Store di proprietà e su una rete di 112 agenzie Travel Point e affiliate Mondo di Vacanze, e MyNetwork.\r

Integrazione\r

La nuova sede ospita circa 100 professionisti e nasce per favorire una sempre maggiore integrazione tra competenze, tecnologie e modelli di servizio delle tre business unit del Gruppo, con un focus soprattutto su Business Travel e Events e uno sguardo rivolto a offrire servizi qualificati in questi due ambiti per le aziende del territorio.\r

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La scelta di Bologna risponde a precise valutazioni strategiche. La città rappresenta oggi un crocevia di imprese, infrastrutture, talenti e relazioni, con un ecosistema economico che spazia dall'automotive alla manifattura, dal farmaceutico all'alimentare, fino al comparto fieristico e congressuale.\r

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Il comparto dei viaggi, della mobilità corporate e degli eventi attraversa una fase di profonda trasformazione. Fenomeni come il bleisure, l'evoluzione delle modalità di lavoro e la crescente ricerca di esperienze ad alto valore aggiunto stanno ridefinendo il mercato, rendendo sempre più strategica la capacità di integrare competenze diverse e accompagnare clienti e imprese lungo l'intera catena del valore.\r

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","post_title":"Gattinoni inaugura la sede di Bologna, focus su business travel ed events","post_date":"2026-10-01T11:03:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1790852580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le novità nel 2027 per Variety Cruises che conta su una flotta di otto navi, tra eleganti Motorsailer e raffinati Motoryacht, con una capacità che varia da 34 a 72 ospiti al massimo. A bordo, un equipaggio di 13-22 persone garantisce un rapporto con gli ospiti impensabile sulle grandi navi da crociera.\r

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La durata di 7 notti permette di visitare più isole con calma. Un altro elemento è la flessibilità, gli ospiti possono scegliere liberamente dove sedersi.\r

Servizi su misura\r

Il vantaggio Variety Cruises: accesso esclusivo e un servizio su misura. Baie segrete e porti esclusivi; Servizi a bordo — pensione completa su tutte le crociere; per gli itinerari in Grecia, mezza pensione, pensata per lasciare agli ospiti la libertà di scoprire la vera cucina locale nelle taverne delle isole; Attività acquatiche — soste esclusive per nuotate in luoghi mozzafiato e assistenza quotidiana del Coordinatore di Crociera.\r

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In occasione del Ttg Experience sarà presentata la nuova Brochure 2027 dedicata agli itinerari in Grecia con 6 itinerari, Seychelles e Tahiti per 7,10,11 notti.\r

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Crociere in Grecia da aprile ad ottobre 7 notti/8 giorni: Isole Cicladi, Ionie ed Egee per scoprire autentici villaggi greci, spiagge nascoste e porti pittoreschi lontani dalle rotte del turismo di massa\r

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Crociere tutto l'anno a Tahiti e Polinesia Francese 7 notti/8 giorni ma anche 10 e 11 notti: Bora Bora, Moorea, Huahine tra lagune turchesi e cultura polinesiana in un paradiso incontaminato\r

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Crociere tutto l'anno alle Seychelles 7 notti/8 giorni ma anche da 3 e 4 notti: Mahé, Praslin, La Digue tra natura selvaggia e snorkeling indimenticabile\r

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Per il mercato italiano, Variety Cruises si affida a REPHOUSE® GSA, che gestisce tutte le attività commerciali, di marketing e prenotazione con un ufficio dedicato.","post_title":"Variety Cruises, le novità 2027 con itinerari in Grecia, Seychelles e Tahiti","post_date":"2026-10-01T09:23:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790846581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company, gruppo italiano e player di riferimento nel settore dell’hospitality, continua il proprio percorso di sostenibilità e presenta la terza edizione dell’Osservatorio “Turismo & Sostenibilità”, realizzato quest'anno in collaborazione con Ipsos Doxa e con Legambiente, con cui l’azienda toscana ha avviato una partnership dedicata ai temi del turismo a minor impatto e della valorizzazione dei territori.\r

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La ricerca ha coinvolto un campione di 1000 viaggiatori italiani di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che abbiano effettuato un viaggio di almeno tre giorni nell'ultimo anno. In Italia o all'estero. «L'obiettivo dell'indagine è approfondire le scelte e i comportamenti generali dei viaggiatori, per poi focalizzarsi sulla percezione del turismo sostenibile nel proprio vissuto e nelle intenzioni future. - afferma Davide Cilia, ricercatore senior di Ipsos-Doxa -.\r

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I dati dell’Osservatorio mostrano come la crescente attenzione alla sostenibilità influenzi concretamente le scelte dei viaggiatori, comprese quelle relative alle strutture in cui soggiornare. Le strutture percepite come più sostenibili dagli italiani sono: agriturismi (90%), rifugi alpini e di montagna (86%) e campeggi (83%): forme di ospitalità capaci di valorizzare e raccontare in modo diretto e autentico il territorio. I risultati dell’osservatorio evidenziano che il concetto di sostenibilità sta diventando sempre più concreto nella mente degli italiani. Se in passato veniva associato alla tutela della natura e dell'ambiente, oggi la consapevolezza sta evolvendo verso una dimensione sociale.\r

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Il viaggiatore sente di poter fare qualcosa per la comunità presso cui soggiorna e attiva una connessione di successo basata su tradizioni e anche cibo a chilometro zero che prende il nome di \"community positive travel\". Tra i comportamenti sostenibili più condivisi emergono: il rispetto di flora e fauna e delle grandi risorse naturali; la gestione dei rifiuti (la ricerca ci dice che l’Italia è uno dei paesi che gestiscono meglio i rifiuti) e la riduzione degli sprechi energetici e idrici; l'uso dei trasporti pubblici e la scelta di mete meno affollate in bassa stagione per contrastare l'overtourism (turismo slow) e l'acquisto di souvenir artigianali e prodotti locali. L’indagine evidenzia un approccio ai viaggi sempre più attento e consapevole. - sottolinea Cilia - Le strutture percepite come più ecologiche sono agriturismi (90%) e campeggi (83%).\r

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Il turismo outdoor è praticato dal 71% degli italiani e per il 79% e favorisce proprio il “community-positive travel”, connettendo ospiti e territori. La sfida per Human Company e di tutti gli operatori turistici si muove su due direttrici. - conclude - Da un lato occorre proporre iniziative pratiche che si integrino facilmente nelle abitudini di viaggio degli utenti. Dall'altro, c'è il tema dell'accessibilità, soprattutto economica. Sebbene l'87% degli intervistati riconosca il valore dell'economia locale e il 75% preferisca mete meno affollate e strutture gestite da realtà locali, la disponibilità a spendere di più per soggiornare in una struttura ecocompatibile scende drasticamente al 50%».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Human Company: un Osservatorio che parla di sostenibilità e “community positive travel”","post_date":"2026-09-30T15:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790783120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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[caption id=\"attachment_523169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ron Pohl e Sara Digiesi[/caption]\r

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WorldHotels, brand di punta del gruppo Bwh Hotels, accelera nel segmento upper-upscale e luxury puntando a raddoppiare la presenza in Italia e nei Balcani, fino a 20 hotel entro fine 2026.\r

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Il piano sostenuto dall'ecosistema Bwh Hotels, fa leva su una rete globale di 250 strutture e oltre 40 in fase di sviluppo, 8,5 miliardi di dollari di giro d'affari e 70 milioni di membri loyalty, supportati dalla nuova divisione commerciale Upscale & Luxury Worldwide Sales.\r

Focus Sud Italia\r

La strategia per il Belpaese non si limita a un incremento numerico, ma punta a una diversificazione geografica e di prodotto, con particolare attenzione al Meridione e alle destinazioni emergenti. Ron Pohl, presidente di WorldHotels, ha tracciato così una linea di sviluppo: «La nostra ambizione è crescere in modo selettivo, puntando su strutture con un'identità forte, un'esperienza distintiva e la capacità di attrarre una domanda internazionale, attraverso un mix equilibrato di hotel urbani, resort, proprietà lifestyle e progetti di ospitalità open-air. Guardiamo con particolare interesse al Sud Italia, Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna in primis, così come al rafforzamento della nostra presenza nelle principali città gateway, a partire da Roma».\r

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Le novità in Italia includono il debutto della collezione open-air Backdrop con i glamping e le tiny house dei Procida Camp & Resort nel Golfo di Napoli. A questi si aggiungono i recenti ingressi del Sublimis Boutique Hotel a Camogli (WorldHotels Elite) e dell'hotel Terme San Michele & Spa a Ischia (WorldHotels Distinctive). Sono inoltre previste le prossime aperture di Horizon Wellness & Spa a Varese, Hotel Savoia e Jolanda a Venezia e della dimora storica Villa La Personala a Mirandola.\r

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WorldHotels punta su autenticità e identità locale come leve competitive fondamentali per intercettare i flussi turistici internazionali. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha commentato la filosofia che guida le affiliazioni: «Gli albergatori indipendenti hanno sempre più bisogno di visibilità internazionale, tecnologia e supporto commerciale, ma vogliono giustamente proteggere le preziose identità delle proprie strutture. La nostra strategia resta orientata alla qualità più che ai volumi: cerchiamo hotel con una storia autentica e convincente, un forte senso del luogo e il potenziale per competere a livello internazionale».\r

Uno sguardo oltre i confini italiani\r

L'espansione non si ferma all'Italia. Nel Sud-est Europa i riflettori sono puntati su Balcani, Mediterraneo e Caucaso, con l'imminente apertura dell'Aivazovsky Congress Hotel & Spa in Armenia, grazie al lavoro sinergico dei team regionali di Milano e Atene. Nel resto d'Europa spicca la mega-partnership in Norvegia con la collezione De Historiske e il debutto in Portogallo nel 2027. Prossimi ingressi strategici in Corea del Sud, India, Costa Rica, Honduras, Messico e Vietnam.\r

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