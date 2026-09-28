DreamPacker e GoFar Tribe rafforzano la collaborazione: sette viaggi nel 2027 DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato al target 21-45 anni, rafforza la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore) e Farid Shirvani. Dopo le sette partenze complessive previste nel 2026, la partnership proseguirà nel 2027 con sette nuovi viaggi. Quattro mete Sono già quattro le destinazioni annunciate: Thailandia, con partenza il 27 febbraio, Giappone il 16 aprile, Grecia il 30 maggio e Sudafrica il 1° agosto. Nel 2026 sono invece già partiti i gruppi diretti in Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti, mentre entro fine anno sono previste altre quattro partenze verso Sharm El Sheikh, Giappone, New York e Lapponia. La collaborazione integra il prodotto di viaggio di gruppo di DreamPacker con la capacità di GoFar Tribe di aggregare una community attraverso i contenuti digitali. «La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale», commenta Luca Prandini, direttore Rete Diretta e Prodotto Interno Gattinoni Travel. Condividi

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[caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption] Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti. In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli. 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[post_title] => Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg [post_date] => 2026-09-28T09:49:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790588945000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dreampacker gofar tribe rafforzano la collaborazione sette viaggi nel 2027" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3318,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sono state oltre 10.000 le persone che ieri hanno partecipato alla giornata organizzata per celebrare i 90 anni dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì-Ravenna.\r

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Un risultato che il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini legge anche come un segnale di attenzione della città verso lo scalo e che apre, nelle intenzioni dell’amministrazione, alla possibilità di organizzare in futuro nuove iniziative rivolte alla cittadinanza, anche insieme al Comune di Ravenna.\r

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Slogan della giornata, il tema “Storia, memoria e futuro”: e proprio per mettere l’accento sul futuro, qualche settimana fa lo scalo ha cambiato il suo nome diventando “Aeroporto di Forlì Ravenna”. Un passaggio che segna una importante step nel progetto di crescita dell'aeroporto, che può guardare all’importante porto della città di Ravenna come partner ideale per i prossimi anni, nonché porsi come infrastruttura sempre più significativa per la Romagna.\r

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“Una giornata da incorniciare, un segnale di grande affetto e vicinanza per il nostro aeroporto - ha sottolineato il sindaco Zattini -. Un evento che, a certe condizioni, sarebbe bello replicare con l’aiuto di tutti, per rafforzare e diffondere il valore dell’aviazione e quello di un’infrastruttura che, dopo la sottoscrizione del protocollo con Ravenna, diventa sempre più strategica per la crescita e lo sviluppo di tutta la Romagna”.\r

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La festa è stata preceduta, il sabato, da una visita dedicata a stampa e piloti partecipanti al novantesimo dell’aeroporto, ai Mosaici del Volo siti all’interno dell’ex Collegio Aeronautico in Piazzale della Vittoria (oggi scuole di vario grado) in centro a Forlì, progettato dall’architetto Cesare Valle. I mossici sono ora visitabili ogni fine settimana in attesa della creazione di un museo del volo.\r

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I numeri sono stati presentati alla convention di Reggio Calabria, che ha riunito oltre 100 partecipanti, tra agenzie e partner. Accanto ad Accenture, con cui Kel 12 ha avviato un percorso dedicato all’innovazione tecnologica e alla personalizzazione della consulenza, erano presenti Redion, Ita Airways, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

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Kel 12 chiude il 2025/2026 in crescita, nonostante un anno complesso sul fronte internazionale, e guarda al nuovo esercizio con prenotazioni già in buon andamento. Più ancora del risultato complessivo, però, è il mix dei ricavi a raccontare dove si sta spostando il business: i Viaggi con Esperto valgono circa il 50% del fatturato, i Private Journeys il 14-15% e continuano a crescere, mentre Unique Collection, Dune e Active rappresentano le linee sulle quali l’operatore individua ulteriori margini di sviluppo.\r

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Per la distribuzione è una fotografia significativa: mentre la componente più 'standard' del viaggio diventa sempre più accessibile, confrontabile e - probabilmente molto presto - anche acquistabile attraverso sistemi di AI, la crescita si concentra dove servono maggiori competenze, capacità di interpretazione e un prodotto che non possa essere ricondotto alla semplice somma di volo, soggiorno e visite.\r

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È qui che la specializzazione torna a essere una leva commerciale, soprattutto quando riesce a tradursi in esperienze riconoscibili e difficilmente replicabili. «Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità – sottolinea Gianluca Rubino, ceo di Kel 12, durante la convention – siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato».\r

Rubino: «Tecnologia sì, ma al servizio delle adv»\r

Alla specializzazione del prodotto Kel 12 affianca una seconda leva: mettere a sistema il patrimonio di conoscenze costruito in quasi cinquant’anni e renderlo utilizzabile dalla rete distributiva. È in questa direzione che si inserisce l’investimento tecnologico del tour operator: a marzo 2027 arriveranno un nuovo ERP e un nuovo CRM, pensati per conoscere meglio i viaggiatori, organizzare le informazioni disponibili e farle dialogare con ciò che le agenzie già sanno dei propri clienti.\r

Il modello parte dall’integrazione di due patrimoni diversi ma complementari: la conoscenza delle destinazioni e del prodotto del tour operator e quella delle persone, delle aspettative e delle motivazioni che appartiene alla rete. «Vogliamo preservare tutta la knowledge base di Kel 12 e metterla a disposizione delle agenzie - spiega Rubino rivolgendosi direttamente alla platea -. Non ci sarà nessuna AI capace di interpretare i bisogni e le emozioni del vostro cliente come fate voi».\r

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Accenture: più informazioni non significano meno intermediazione\r

Il contesto di mercato lo ha tracciato Stefania Filippone, travel Italy & Greece lead di Accenture, partner di Kel 12. Il turismo continua a crescere nonostante il forte incremento dei costi degli ultimi anni e il valore si sposta sulla capacità di selezionare e verificare le informazioni, interpretare i bisogni del cliente, rassicurarlo, costruire una proposta coerente e assumersene la responsabilità, anche nella gestione degli imprevisti.\r

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Su questo terreno si innesta la lettura commerciale di Daniela Di Berardino, cco di Kel 12. Se il CRM permette di organizzare dati e comportamenti, resta decisiva la conoscenza qualitativa che nasce dalla relazione con il cliente. «Il cliente non è il destinatario finale del prodotto, è una parte integrante del processo. Ascoltiamo le destinazioni attraverso i product manager e i nostri partner, e poi ci sono gli agenti»: è dall’incontro tra queste conoscenze che, secondo Di Berardino, si costruisce la capacità di «ascoltare, interpretare e collegare», facendo incontrare il viaggio giusto con la persona giusta.\r

La stessa logica guida l’evoluzione dei touchpoint. Sonia Di Gregorio, cmo, ha annunciato l'arrivo nel 2027 del nuovo sito, pensato per accompagnare la navigazione sulla base degli interessi dell’utente, all’interno di un ecosistema che integra app, newsletter, DEM, social ed eventi e utilizza il CRM per leggere comportamenti e tendenze. «Il profilo medio resta quello di un viaggiatore di 62 anni, donna nel 60% dei casi e con un budget medio di 6.500 euro, anche se Active sta contribuendo ad abbassare l’età media».\r

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Il prodotto resta il banco di prova: dal Nilo a Unique\r

Dati, ascolto e relazione diventano così la base sulla quale orientare la programmazione, perché la strategia di differenziazione sia evidente anche a scaffale. Sabina Migliori, cpo, ha ricordato come i Viaggi con Esperto restino il “marchio di fabbrica” dell’operatore: gruppi fino a 14 persone nei quali l’esperto agisce da vero mediatore culturale, sia quando conosce una destinazione da decenni, sia quando la interpreta attraverso competenze specifiche, dall’archeologia alla geologia.\r

Ed è una linea che continua a generare business. Tra gli sviluppi annunciati figura infatti una terza imbarcazione tradizionale sul Nilo, su un prodotto che da solo ha già superato 6 milioni di euro di fatturato. È un dato che rende bene il peso economico di una proposta fortemente caratterizzata: non semplicemente Egitto, ma un preciso modo di viverlo e raccontarlo.\r

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La stessa logica si ritrova, con un posizionamento differente, in Unique Collection. Chiara Rizzi, product manager, ha insistito sul fatto che strutture ed esperienze non vengono aggiunte alla fine di un itinerario già costruito, ma diventano il criterio stesso con cui il viaggio viene progettato. «Non scegliamo il lodge più bello o più lussuoso in assoluto, ma quello più adatto a vivere la destinazione. E le esperienze non vengono inserite a caso: spesso sono proprio la ragione per cui abbiamo deciso di costruire l’itinerario in quel modo». Nel 2027 Unique crescerà con Botswana e Zambia, entrambi già aperti alle vendite.\r

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Accanto a Unique, Kel 12 Camp lavora su una direzione diversa ma complementare: allargare la platea delle spedizioni senza snaturarle. Più spazio nelle tende, maggiore privacy e bucket shower rendono il deserto accessibile anche a chi non ha una lunga esperienza di viaggi spartani, mantenendo però la mobilità del campo e senza trasformarlo in glamping.\r

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Ed è proprio in questa capacità di adattare il prodotto senza renderlo standard che Kel 12 individua uno dei principali margini di crescita per il 2027. Già dalle prossime settimane partirà un percorso di formazione continua con le agenzie, accompagnato dall’evoluzione dei sistemi tecnologici. «Siamo arrivati fin qui da soli - conclude Rubino -. Oggi la distribuzione non è il nostro primo canale, ma da questo momento abbiamo bisogno di voi: solo voi potete spiegare davvero l’emozione e il valore di un viaggio Kel 12».","post_title":"Kel 12 oltre i 42 milioni: l’AI accelera, consulenza e prodotto fanno la differenza","post_date":"2026-09-28T13:49:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790603360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato al target 21-45 anni, rafforza la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore) e Farid Shirvani. Dopo le sette partenze complessive previste nel 2026, la partnership proseguirà nel 2027 con sette nuovi viaggi.\r

Quattro mete\r

Sono già quattro le destinazioni annunciate: Thailandia, con partenza il 27 febbraio, Giappone il 16 aprile, Grecia il 30 maggio e Sudafrica il 1° agosto. Nel 2026 sono invece già partiti i gruppi diretti in Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti, mentre entro fine anno sono previste altre quattro partenze verso Sharm El Sheikh, Giappone, New York e Lapponia.\r

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La collaborazione integra il prodotto di viaggio di gruppo di DreamPacker con la capacità di GoFar Tribe di aggregare una community attraverso i contenuti digitali. «La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale», commenta Luca Prandini, direttore Rete Diretta e Prodotto Interno Gattinoni Travel.","post_title":"DreamPacker e GoFar Tribe rafforzano la collaborazione: sette viaggi nel 2027","post_date":"2026-09-28T12:45:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha lanciato Corporate Care, una nuova funzionalità del programma \"Etihad for Business\" pensata per offrire alle aziende e a coloro che viaggiano per lavoro un'assistenza prioritaria nei momenti più complessi.\r

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Il pacchetto garantisce infatti un supporto rafforzato e un coordinamento più stretto durante l'intera esperienza di viaggio. Grazie a Corporate Care, i membri del programma possono contare su: assistenza prioritaria in caso di interruzioni del viaggio, inclusi il supporto per la riprotezione del volo, la tutela della prenotazione nell'improbabile eventualità di un cambio di aeromobile con categoria inferiore e la considerazione delle preferenze di posto in caso di sostituzione dell'aeromobile.\r

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Team dedicati alla gestione dell'account, che offrono alle aziende un punto di contatto diretto per le loro esigenze legate ai viaggi d'affari\r

Stretto coordinamento con le società di gestione dei viaggi (tmc) per garantire un'esperienza di assistenza più integrata e fluida.\r

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“Quando conta di più, la vostra azienda merita qualcosa di più di una semplice assistenza: merita la priorità - sottolinea Javier Alija, Vice President Sales, Digital & Distribution di Etihad Airways -. Il servizio Corporate Care è pensato per offrire ai membri del programma ‘Etihad for Business’ un livello superiore di assistenza e tranquillità, in particolare quando imprevisti o disagi interferiscono con i loro piani di viaggio. Grazie alla combinazione di assistenza prioritaria, gestione dedicata dell'account e una stretta collaborazione con i partner tmc, aiutiamo i nostri clienti ad affrontare i loro viaggi con maggiore sicurezza.”","post_title":"Etihad Airways rafforza l'assistenza per i viaggiatori d'affari con il lancio di Corporate Care","post_date":"2026-09-28T12:19:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790597964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027 easyJet posizionerà un quarto Airbus A320neo a Londra-Southend, in aggiunta i tre aeromobili già presenti dalla riapertura della base, avvenuta il 31 marzo 2025.\r

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La presenza di un ulteriore velivolo dovrebbe consentire a easyJet di ampliare l'operativo voli da Southend, sebbene non siano ancora state specificate ulteriori rotte collegate a questo A320neo.\r

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L'espansione segna una nuova fase per un aeroporto la cui ripresa dipende in larga misura dalla compagnia aerea britannica. All'apertura della base, easyJet aveva annunciato 20 rotte e 122 voli settimanali per la stagione estiva 2025.\r

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La prima nuova rotta annunciata per l'estate 2027 collegherà Londra Southend a Rodi. I voli inizieranno il 27 aprile 2027 e saranno operativi il martedì e il sabato. Secondo Jude Winstanley, ceo dell'aeroporto di Londra Southend, l'apertura della rotta per Rodi risponde alla domanda espressa dai viaggiatori e dalle agenzie locali: \"Abbiamo ascoltato ciò che i nostri clienti e le agenzie di viaggio locali ci dicevano, e la Grecia era una delle lacune più evidenti nella nostra rete\", ha affermato nel comunicato stampa dell'aeroporto. Ha aggiunto che attende con impazienza di vedere \"quali altre nuove destinazioni porterà il quarto A320neo basato qui nell'estate del 2027\".","post_title":"EasyJet posiziona un quarto A320neo per il 2027 nella base di Londra Southend","post_date":"2026-09-28T11:55:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790596517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari di Turismo Irlandese sul mercato italiano indicano una crescita del 44% anno su anno da gennaio a luglio 2026. A sostenere la domanda hanno contribuito la percezione dell’Irlanda come destinazione vicina, accogliente e sicura e la crescente verso mete con un clima più fresco e temperato nei mesi estivi.\r

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Un altro dato particolarmente rilevante è la permanenza media di 10 notti registrata nel 2025, un indicatore che evidenzia la capacità della destinazione di incentivare soggiorni prolungati.\r

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Dublino rimane il principale punto di accesso, ma i flussi italiani interessano considerevolmente anche gli aeroporti di Belfast, Ireland West Airport Knock, Shannon e Cork da cui partono collegamenti diretti con l'Italia.\r

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Mentre l'estate 2026 ha visto un incremento del 6% sui voli diretti, per l'inverno 2026/27 i principali operatori aerei hanno confermato tutte le rotte, che si prevedono in incremento del 4%, raggiungendo 410.000 posti rispetto all'inverso 2025.\r

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Roma contribuirà in modo particolare a questa crescita, raggiungendo 120.000 posti, il 13% in più, mentre il nuovo collegamento easyJet Roma-Belfast, attivo dal 23 ottobre, offrirà un accesso diretto all’Irlanda del Nord e nuove opportunità per la costruzione di itinerari sull’intera isola.\r

Una delegazione di 11 partner incontra il trade al Ttg di Rimini\r

Il nucleo operativo dei servizi a terra è rappresentato dalle Destination Management Companies, figure chiave per la creazione di itinerari su misura per il pubblico italiano. Tra questi figurano realtà di primo piano come 360 Travel Design, Abbey - The Destination Experts e Holiday Ireland Tours, a cui si affianca l'esperienza mirata di Irlanda in Italiano. Sul fronte della connettività e dei trasporti, un ruolo fondamentale è ricoperto dal vettore Aer Lingus, mentre l'ospitalità e la ricettività di alto livello sono rappresentate dal gruppo Talbot Collection.\r

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Gli operatori italiani potranno approfondire l'offerta di siti di straordinario fascino come Hillsborough Castle and Gardens, la celebre Saint Patrick's Cathedral e i progetti di tutela del National Trust Northern Ireland. Non mancano le esperienze naturalistiche e le eccellenze produttive locali, rappresentate quest'anno da Killary Fjord Boat Tours e dalla distilleria artigianale The Boatyard Distillery.\r

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I viaggiatori del Belpaese dimostrano infatti un'attenzione straordinaria per il settore gastronomico, arrivando a destinare al food & beverage ben il 35% della spesa turistica complessiva nel corso del 2025. Proprio per valorizzare questo segmento culinary e celebrare il lancio del nuovo volo diretto su Belfast, lo stand ospiterà un'esclusiva degustazione di gin curata dagli esperti di Boatyard Distillery.\r

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I riflettori della fiera saranno infatti puntati sul premio Lonely Planet Best in Travel 2027 assegnato al suggestivo Killary Fjord nel Connemara, incoronato tra le mete imperdibili a livello mondiale, valorizzando un'offerta naturalistica d'eccellenza che la stessa Killary Fjord Boat Tours propone al mercato italiano.\r

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«La presenza in fiera dei nostri undici partner è la dimostrazione tangibile dell'importanza che l’Italia riveste per il turismo irlandese - commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Siamo entusiasti per la consolidata capacità dei collegamenti aerei invernali, a cui si aggiunge la nuova rotta Roma-Belfast di EasyJet. In questo contesto di forte dinamismo, siamo felici di trovare l'Irlanda ancora una volta in evidenza nelle classifiche globali, con il recente riconoscimento Best in Travel 2027 assegnato da Lonely Planet a Killary Fjord nel Connemara, una gemma naturalistica che testimonia il valore autentico delle esperienze che siamo in grado di offrire».\r

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A supporto di una forte strategia di destagionalizzazione, Turismo Irlandese lancia la campagna di comunicazione Winter in Ireland, sostenuta anche dalla forte connettività aerea invernale.\r

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All'interno di questa cornice si inseriscono i grandi appuntamenti legati alla tradizione, che, tra gli altri, quest'anno vedono i 40 anni di Derry Halloween, l'evento a tema più grande d'Europa radicato nelle origini celtiche di Samhain, e, sempre legato ad Halloween, il suggestivo Púca Festival nell'Ireland’s Ancient East. Il calendario prosegue a Dublino con il New Year's Festival, l'evento diffuso che celebra il Capodanno tra musica e proiezioni di luce, e il TradFest, che a fine gennaio porta la musica tradizionale e folk nei luoghi storici e nei monumenti più iconici della capitale.\r

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A questo posizionamento si affiancano, come asset commerciali strategici per il mercato italiano, i segmenti Culinary e Luxury. Da un lato si valorizza la cultura enogastronomica, assecondando la forte propensione dei viaggiatori italiani che dedicano al food & beverage una quota importante del proprio budget. Dall'altro si promuove un'offerta d'alta gamma basata su un'ospitalità di eccellenza, con asset come il volano del golf, comparto d'eccellenza che vede l'isola già al centro dell'attenzione internazionale in vista della prestigiosa Ryder Cup 2027, ospitata da un tempio del lusso irlandese come il resort cinque stelle Adare Manor. Importante per il versante luxury è anche la capacità di disegnare esperienze esclusive ad alto valore aggiunto legate a produzioni irlandesi artigianali come il food& beverage, la gioielleria e l’abbigliamento. L'unione di queste proposte permette al trade di destagionalizzare i flussi, offrendo itinerari tematici di alto valore tutto l'anno.\r

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","post_title":"Irlanda, crescita record degli arrivi dall'Italia: +44% nei primi 7 mesi 2026","post_date":"2026-09-28T11:37:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790595467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore turistico globale ha ormai ampiamente superato la fase di ripresa post-pandemica; tuttavia, il Travel & tourism development index (Ttdi) 2026 del World Economic Forum avverte che la gestione della crescita sta diventando importante quanto la sua generazione.\r

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Il Ttdi misura i fattori e le politiche che favoriscono uno sviluppo sostenibile del settore dei viaggi e del turismo, il quale a sua volta contribuisce allo sviluppo economico e sociale.\r

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L'indice non misura direttamente le performance turistiche – come arrivi, spesa o ricavi – bensì le condizioni che determinano la capacità di una destinazione di attrarre, sostenere e mantenere il turismo in modo da generare benefici per l'economia e la società.\r

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L'ultima rilevazione dell'indice registra un record di 1,5 miliardi di arrivi turistici internazionali nel 2025, mentre le infrastrutture turistiche, la connettività e la capacità di accoglienza hanno continuato a rafforzarsi a livello globale.\r

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Tra il 2024 e il 2026, il 92% delle 110 economie classificate dal Ttdi ha migliorato il proprio punteggio. I punteggi medi sono aumentati del 2,1%, segnando il ritmo di miglioramento più rapido dal 2019.\r

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I progressi più significativi sono stati registrati nell'ambito delle attrazioni culturali, delle infrastrutture e dei servizi turistici e della connettività aerea, a conferma del continuo miglioramento dei sistemi e delle risorse a supporto dei viaggi internazionali.\r

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Il Giappone rimane in cima alla classifica globale, seguito da Stati Uniti, Spagna, Australia, Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Svizzera e Italia.\r

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Le economie avanzate dominano la lista, occupando nove delle prime dieci posizioni. L'Europa e l'Eurasia si confermano la regione con le migliori performance complessive, con sei paesi europei presenti nella top 10.\r

Mercati emergenti\r

Tuttavia, l'indice evidenzia anche uno spostamento della dinamica turistica verso i mercati emergenti.\r

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Dal 2019, le principali economie turistiche emergenti hanno migliorato i propri punteggi Ttdi a una velocità più che doppia rispetto alle prime 20 economie della classifica. Prezzi competitivi, attrazioni naturali e modelli turistici più sostenibili stanno aiutando queste destinazioni a guadagnare terreno.\r

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L'area Asia-Pacifico è il principale motore di questo miglioramento, annoverando sette delle dieci economie che hanno registrato i progressi più rapidi. L'Albania ha registrato il maggiore miglioramento complessivo tra il 2024 e il 2026.\r

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Tuttavia, l'accessibilità economica sta emergendo come un importante vincolo per la crescita futura del settore turistico.\r

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I prezzi legati ai viaggi e al turismo sono aumentati più rapidamente dell'inflazione in molti mercati, contribuendo a un calo della competitività di prezzo in tre quarti delle economie prese in esame dall'indice nel periodo 2024-2026.\r

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Anche la carenza di investimenti e di manodopera desta preoccupazione. Sebbene gli investimenti nel turismo siano migliorati, dal 2022 non hanno tenuto il passo con la crescita dell'attività turistica. La carenza di personale e il divario di competenze potrebbero compromettere ulteriormente la qualità dei servizi, rendendo al contempo più difficile per destinazioni e imprese adattarsi alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale.","post_title":"Ttdi, il turismo funziona finché è sotto controllo e tende allo sviluppo","post_date":"2026-09-28T11:20:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790594430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova programmazione di DreamPacker guarda alla fine del 2026 e al 2027 con destinazioni diverse per ritmo, budget e stile di viaggio: dall’Artico alla costa africana, dalle grandi città alla scoperta dell’Asia. In comune, la formula del viaggio di gruppo, la presenza di un coordinatore e un programma costruito per alternare scoperta, esperienze locali e momenti da condividere.\r

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Tra le novità 2027 di DreamPacker arrivano anche destinazioni ancora meno battute come Senegal e Mongolia. Prosegue inoltre la collaborazione con GoFar Tribe, la community creata dai content creator Gordon e Farid, che per il 2027 prevede al momento sette viaggi realizzati insieme, tra cui Thailandia, Giappone, Grecia e Sudafrica.\r

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A New York ci sono giorni in cui basta uscire dall’hotel per avere l’impressione di essere finiti dentro una scena già vista al cinema.\r

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Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker parte proprio il 25 novembre, alla vigilia del Thanksgiving, per vivere cinque giorni dentro questa atmosfera. A fare da filo conduttore c’è Farid, che accompagna la Tribe tra momenti condivisi, indirizzi da scoprire e tappe dedicate allo shopping. Partenza il 25 novembre | 5 notti | Quota da 2.199 euro a persona\r

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Il primo impatto con la Lapponia è quasi acustico: il silenzio della neve. Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker comincia già lungo il percorso, con il treno notturno da Helsinki a Rovaniemi, porta d’ingresso al Circolo Polare Artico. Da qui le giornate si riempiono di esperienze: husky safari, motoslitta, pesca sul ghiaccio e visita al villaggio di Babbo Natale. Il format GoFar Tribe x DreamPacker nasce per condividere il viaggio con altri partecipanti e con Gordon e Farid: dalle attività sulla neve alle serate insieme, l’esperienza di gruppo diventa parte integrante dell’itinerario. Partenza il 3 dicembre | 5 notti | Quota da 2.499 euro a persona\r

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A Tromsø l’inverno si vive in una luce diversa. A gennaio la città è ancora immersa nella stagione della notte polare. È anche uno dei periodi dell’anno in cui orche e megattere seguono i grandi banchi di aringhe nelle acque della Norvegia settentrionale.\r

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È proprio dal mare che parte una delle esperienze centrali di questo viaggio DreamPacker: un whale safari di 7-8 ore. Tornati sulla terraferma, il viaggio può cambiare ritmo: il calore di una sauna tradizionale norvegese, il rumore delle slitte sulla neve durante un husky safari, una ciaspolata nel silenzio dell’Artico. E quando arriva la sera si torna a guardare verso l’alto, alla ricerca dell’aurora boreale. Partenza il 9 gennaio | 3 notti | Quota da 1.099 euro a persona\r

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Ci sono il rumore dell’Atlantico, le voci dei mercati di Dakar, i profumi della cucina locale e le strade di una capitale che vive continuamente di contrasti. Affacciata sull'oceano all'estremità occidentale del continente africano, Dakar mescola mercati, villaggi di pescatori, vita notturna, artigianato e una scena culturale fatta di musei e gallerie. Il viaggio DreamPacker parte da qui per raccontare più volti del Senegal. Partenza il 22 gennaio | 7 notti | Quota da 1.999 euro a persona\r

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Il Vietnam del Nord cambia volto quasi a ogni tappa. Prima il rumore dei motorini, i vicoli e lo street food di Hanoi; poche ore dopo, il verde delle risaie, i sentieri tra le montagne e il ritmo della vita rurale. È questo continuo cambio di scena a scandire l’itinerario DreamPacker. Partenza il 28 marzo | 8 notti | Quota da 2.399 euro a persona\r

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","post_title":"DreamPacker, dall'aurora boreale al Vietnam le nuove proposte per ogni budget","post_date":"2026-09-28T10:57:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790593027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aiav festeggia 25 anni a Rimini con un grande stand che ospita incontri e question time con esperti, operatori e istituzioni sui temi del momento, come abusivismo, normativa e trend della domanda.\r

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[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption]\r

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Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti.\r

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In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli.\r

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Il primo passo, già operativo nelle prossime settimane, sarà l’apertura di un’area riservata nella quale ogni associato potrà monitorare l’iter delle richieste presentate al reparto legale e allo sportello antiabusivismo. Il padiglione è l' A3, lo stand il 222/320.","post_title":"Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg","post_date":"2026-09-28T09:49:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790588945000]}]}}