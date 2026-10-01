Ita Airways: Benedetta Fiorini è la nuova chief marketing & communication officer Benedetta Fiorini entra in Ita Airways in qualità di chief marketing & communication officer. Nel nuovo incarico, Fiorini – che riferisce direttamente all’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart – avrà la responsabilità di definire e guidare la strategia di marketing e comunicazione della compagnia, assicurando coerenza e integrazione tra posizionamento e valorizzazione del brand, iniziative commerciali e comunicazione corporate. Nel nuovo incarico, Fiorini – che riferisce direttamente all’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart – avrà la responsabilità diassicurando coerenza e integrazione tra posizionamento e valorizzazione del brand, iniziative commerciali e comunicazione corporate. Laureata in Scienze della comunicazione con indirizzo in comunicazione d’impresa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con un master in Comunicazione integrata d’impresa, Benedetta Fiorini ha maturato un’esperienza articolata nei settori della comunicazione strategica, delle relazioni istituzionali e delle pubbliche relazioni. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi in ambito aziendale, pubblico e istituzionale. “L’ingresso di Benedetta Fiorini rafforza la nostra squadra manageriale con un profilo che unisce competenze di comunicazione strategica, marketing, e public relations maturate in contesti aziendali e pubblici di primo piano – Eberhart -. La sua esperienza e la capacità di interpretare interlocutori e scenari complessi rappresentano un valore aggiunto per consolidare il posizionamento di Ita Airways, rendere sempre più efficace e coerente il dialogo con clienti e stakeholder e accompagnare la Compagnia nel percorso di crescita e integrazione nel Gruppo Lufthansa.” La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale del vettore e sostiene l’obiettivo di elevare ulteriormente il posizionamento di Ita Airways come brand premium sui mercati nazionali e internazionali, valorizzandone identità, qualità dell’esperienza e distintività, in coerenza con le priorità industriali e commerciali. Condividi

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Non ci sarà nessuna AI capace di interpretare i bisogni e le emozioni del vostro cliente come fate voi». Accenture: più informazioni non significano meno intermediazione Il contesto di mercato lo ha tracciato Stefania Filippone, travel Italy & Greece lead di Accenture, partner di Kel 12. Il turismo continua a crescere nonostante il forte incremento dei costi degli ultimi anni e il valore si sposta sulla capacità di selezionare e verificare le informazioni, interpretare i bisogni del cliente, rassicurarlo, costruire una proposta coerente e assumersene la responsabilità, anche nella gestione degli imprevisti. [gallery ids="522883,522884,522885"] Su questo terreno si innesta la lettura commerciale di Daniela Di Berardino, cco di Kel 12. Se il CRM permette di organizzare dati e comportamenti, resta decisiva la conoscenza qualitativa che nasce dalla relazione con il cliente. «Il cliente non è il destinatario finale del prodotto, è una parte integrante del processo. 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Il prodotto resta il banco di prova: dal Nilo a Unique Dati, ascolto e relazione diventano così la base sulla quale orientare la programmazione, perché la strategia di differenziazione sia evidente anche a scaffale. Sabina Migliori, cpo, ha ricordato come i Viaggi con Esperto restino il “marchio di fabbrica” dell’operatore: gruppi fino a 14 persone nei quali l’esperto agisce da vero mediatore culturale, sia quando conosce una destinazione da decenni, sia quando la interpreta attraverso competenze specifiche, dall’archeologia alla geologia. Ed è una linea che continua a generare business. Tra gli sviluppi annunciati figura infatti una terza imbarcazione tradizionale sul Nilo, su un prodotto che da solo ha già superato 6 milioni di euro di fatturato. È un dato che rende bene il peso economico di una proposta fortemente caratterizzata: non semplicemente Egitto, ma un preciso modo di viverlo e raccontarlo. La stessa logica si ritrova, con un posizionamento differente, in Unique Collection. Chiara Rizzi, product manager, ha insistito sul fatto che strutture ed esperienze non vengono aggiunte alla fine di un itinerario già costruito, ma diventano il criterio stesso con cui il viaggio viene progettato. «Non scegliamo il lodge più bello o più lussuoso in assoluto, ma quello più adatto a vivere la destinazione. E le esperienze non vengono inserite a caso: spesso sono proprio la ragione per cui abbiamo deciso di costruire l’itinerario in quel modo». Nel 2027 Unique crescerà con Botswana e Zambia, entrambi già aperti alle vendite. Accanto a Unique, Kel 12 Camp lavora su una direzione diversa ma complementare: allargare la platea delle spedizioni senza snaturarle. Più spazio nelle tende, maggiore privacy e bucket shower rendono il deserto accessibile anche a chi non ha una lunga esperienza di viaggi spartani, mantenendo però la mobilità del campo e senza trasformarlo in glamping. Ed è proprio in questa capacità di adattare il prodotto senza renderlo standard che Kel 12 individua uno dei principali margini di crescita per il 2027. Già dalle prossime settimane partirà un percorso di formazione continua con le agenzie, accompagnato dall’evoluzione dei sistemi tecnologici. «Siamo arrivati fin qui da soli - conclude Rubino -. Oggi la distribuzione non è il nostro primo canale, ma da questo momento abbiamo bisogno di voi: solo voi potete spiegare davvero l’emozione e il valore di un viaggio Kel 12». 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Secondo il nuovo report, The Great Rebalance: How Travelers Are Expecting to Reset and Recalibrate in 2027, i viaggiatori daranno priorità a esperienze capaci di aiutarli a ritrovare equilibrio, acquisire nuove prospettive e valorizzare al massimo il tempo trascorso lontano da casa.\r

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«Stiamo osservando come i viaggiatori siano sempre meno interessati alla definizione di perfezione data dagli altri e sempre più concentrati sul pianificare i propri viaggi secondo le proprie esigenze - spiega Chris Nassetta, president and chief executive officer, Hilton - Il report di quest’anno conferma che le persone cercano esperienze che si adattino alla loro vita, che permettano loro di ricaricarsi e che generino un valore capace di durare anche molto tempo dopo il rientro. Con l’evolversi delle aspettative dei viaggiatori, saranno le nostre innovazioni phygital – che uniscono in modo fluido ambienti fisici e interazione umana con prodotti digitali – ad aiutare gli ospiti a vivere al meglio l’esperienza di viaggio, rafforzando al tempo stesso fiducia e fidelizzazione».\r

I trend\r

Il Trend Report 2027 di Hilton si basa su un’ampia ricerca globale, che include un sondaggio condotto in collaborazione con Morning Consult su oltre 14.000 viaggiatori in 14 Paesi. Il report ha individuato cinque trend principali: L’ascesa del “all’incirca”, L’equazione della fiducia nel viaggio, Viaggi che fanno crescere, Ripensare lo stile di vita e La mentalità del micro-travel. Nel loro insieme, questi trend riflettono una crescente domanda di competenze affidabili, crescita personale, benessere legato alla natura ed esperienze di viaggio più brevi e flessibili.\r

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Più della metà dei viaggiatori (54%) dichiara di percepire una qualche forma di pressione nel realizzare il viaggio perfetto, mentre il 24% cerca di assecondare il gruppo e soddisfare le esigenze degli altri.\r

Quasi un viaggiatore su tre (31%) ha viaggiato da solo per poi incontrare amici o familiari a destinazione, segnalando una tendenza più ampia verso un equilibrio tra indipendenza e connessione. L’interesse per il viaggio “quasi soli” è evidente: più della metà delle prenotazioni globali di Motto by Hilton nell’ultimo anno ha riguardato ospiti singoli.\r

La metà degli intervistati (50%) afferma di essere più propensa a fidarsi delle raccomandazioni di una persona con uno status loyalty rispetto a qualcuno che non lo possiede, mentre quasi uno su tre (29%) dichiara di provare invidia nei confronti di amici con uno status loyalty di livello superiore al proprio.\r

La scalata dei programmi fedeltà: con il crescente valore attribuito allo status, aumenta anche la motivazione a raggiungerlo. Da quando Hilton Honors si è evoluto nel gennaio 2026, rendendo più semplice e gratificante ottenere uno status, i membri hanno raggiunto livelli superiori più rapidamente, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente.\r

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Il viaggio sta diventando qualcosa di più di una pausa dalla quotidianità, ed è sempre più considerato un catalizzatore di crescita personale.\r

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I benefici del viaggio iniziano spesso ancora prima della partenza. Tre viaggiatori su quattro (76%) concordano sul fatto che avere un viaggio in programma dia loro un obiettivo verso cui tendere.\r

Il viaggio sta diventando sempre più anche un percorso di crescita personale, con il 42% degli intervistati che afferma di aver scoperto nuovi interessi o passioni grazie a un viaggio. I viaggiatori della Gen Z hanno quasi il doppio delle probabilità rispetto ai Baby Boomer di voler tornare a casa con un nuovo hobby o interesse da continuare a coltivare. Per favorire un legame più profondo con le destinazioni, le strutture Hilton stanno creando opportunità per entrare in contatto con cultura e tradizioni locali.\r

I viaggiatori combinano sempre più elementi digitali e analogici per migliorare il proprio benessere, favorire il recupero e creare una connessione più profonda con sé stessi, l’ambiente circostante e gli altri.\r

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I viaggiatori cercano sempre più esperienze di benessere capaci di creare un legame più profondo con la destinazione. Al Conrad Orlando, gli ospiti possono vivere l’ambiente naturale della Florida attraverso il Water Garden esterno del resort, un’esperienza idrotermale progettata per riflettere il clima e il paesaggio caratteristici della destinazione. La crescente domanda evidenzia questa tendenza, con i trattamenti outdoor aumentati del 60% su base annua.\r

Ripensare il soggiorno breve: la definizione di viaggio breve varia a seconda della regione. Il 42% dei viaggiatori statunitensi considera “breve” un viaggio inferiore ai 3-4 giorni, mentre in Giappone (86%) e Corea del Sud (59%) viene definito breve un viaggio inferiore ai due giorni. Arabia Saudita (29%) e Germania (26%) adottano invece una prospettiva più ampia, considerando breve anche un viaggio di 5-6 giorni o più.","post_title":"Hilton, i viaggiatori non cercano perfezione ma crescita personale, flessibilità e scoperta","post_date":"2026-10-01T09:21:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790846481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Benedetta Fiorini entra in Ita Airways in qualità di chief marketing & communication officer. Nel nuovo incarico, Fiorini - che riferisce direttamente all’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart - avrà la responsabilità di definire e guidare la strategia di marketing e comunicazione della compagnia, assicurando coerenza e integrazione tra posizionamento e valorizzazione del brand, iniziative commerciali e comunicazione corporate.\r

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Laureata in Scienze della comunicazione con indirizzo in comunicazione d’impresa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con un master in Comunicazione integrata d’impresa, Benedetta Fiorini ha maturato un’esperienza articolata nei settori della comunicazione strategica, delle relazioni istituzionali e delle pubbliche relazioni. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi in ambito aziendale, pubblico e istituzionale.\r

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“L’ingresso di Benedetta Fiorini rafforza la nostra squadra manageriale con un profilo che unisce competenze di comunicazione strategica, marketing, e public relations maturate in contesti aziendali e pubblici di primo piano - Eberhart -. La sua esperienza e la capacità di interpretare interlocutori e scenari complessi rappresentano un valore aggiunto per consolidare il posizionamento di Ita Airways, rendere sempre più efficace e coerente il dialogo con clienti e stakeholder e accompagnare la Compagnia nel percorso di crescita e integrazione nel Gruppo Lufthansa.”\r

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La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale del vettore e sostiene l’obiettivo di elevare ulteriormente il posizionamento di Ita Airways come brand premium sui mercati nazionali e internazionali, valorizzandone identità, qualità dell’esperienza e distintività, in coerenza con le priorità industriali e commerciali.","post_title":"Ita Airways: Benedetta Fiorini è la nuova chief marketing & communication officer","post_date":"2026-10-01T08:40:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790844000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non appena Ita sarà pienamente consolidata, a partire dal prossimo anno, le dimensioni di Lufthansa aumenteranno del 10%»: così Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, sulle prossime fasi dell'integrazione di Ita Airways, di cui attualmente il colosso tedesco detiene il 41%, ma che arriverà al 90% nel primo trimestre del 2027 (l'opzione per il rimanente 10% è fissata entro il 2033).\r

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Un aumento che, ha sottolineato Spohr, riguarderà flotta, fatturato e posti-chilometro offerti.\r

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Come riportato da Il Corriere della Sera, l'iter di integrazione procede secondo le tempistiche preventivate. Quest’anno Lufthansa è riuscita a integrare Ita «portando a termine circa il 90% dei passaggi di integrazione che ci eravamo prefissati». La mancanza di un 10% va ricondotta «alla mancanza delle necessarie autorizzazioni, in particolare da parte degli Stati Uniti», come la joint venture transatlantica con United Airlines e Air Canada.\r

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Rimane infatti grande l'attesa per il via libera dall'antitrust americano che è altamente strategico per il business transatlantico, che resta il più redditizio per i vettori. Sul Nord Atlantico, ha evidenziato il ceo, «i numeri uno in quel settore siamo noi e United», e questo «senza contare ancora Ita». Quando le forze saranno unite, ha aggiunto, l’alleanza diventerà «un motore essenziale per il successo futuro della compagnia italiana».","post_title":"Spohr su Ita Airways: «La conclusione dell'integrazione ci farà crescere del 10%»","post_date":"2026-09-30T10:04:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790762659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alaska Airlines entrerà nelle joint business transatlantica e transpacifica di American Airlines: secondo quanto dichiarato in una nota congiunta, le due compagnie aeree prevedono di richiedere l'approvazione e l'immunità antitrust al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, nonché di ottenere le altre autorizzazioni necessarie dalle autorità di regolamentazione internazionali, nei prossimi mesi.\r

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L'annuncio si fonda sulla collaborazione già in essere tra Alaska, American e i rispettivi partner dell'alleanza oneworld sulle rotte transatlantiche e transpacifiche.\r

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L'inclusione in queste joint venture internazionali è fondamentale per l'obiettivo di Alaska di espandere la propria presenza globale; ciò favorirà la concorrenza e migliorerà la connettività lungo la West Coast, offrendo un servizio migliore ai clienti di tali partnership.\r

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«Alaska Accelerate mira a costruire una compagnia aerea più solida e orientata alla dimensione globale per i nostri passeggeri; l'espansione della partnership con American rappresenta un passo importante in questa strategia - ha dichiarato Andrew Harrison, executive vp e chief commercial officer di Alaska -. L'adesione a queste joint venture ci porrebbe sullo stesso piano dei nostri concorrenti, offrendo ai passeggeri un accesso più fluido alle destinazioni internazionali, senza rinunciare alla cura, ai vantaggi legati alla fedeltà e all'esperienza premium che si aspettano da Alaska».\r

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La Atlantic Joint Business è nata nel 2010 e comprende American, British Airways, Iberia, Finnair, Aer Lingus e Level; la Pacific Joint Business è stata lanciata poco dopo e include American e Japan Airlines.\r

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«Da oltre 15 anni, la Atlantic Joint Business offre maggiore scelta, collegamenti migliori e un'esperienza di viaggio più fluida attraverso il Nord Atlantico. Alaska Airlines rafforzerà ulteriormente la partnership e contribuirà a espandere le opzioni di viaggio su entrambe le sponde dell'Atlantico» ha sottolineato Julio Rodríguez Contreras, chief commercial strategy officer di Iag».","post_title":"Alaska Airlines si unirà alle joint business internazionali di American Airlines","post_date":"2026-09-30T09:45:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790761555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il festival Milano Jazz Vibes, esclusivo appuntamento milanese, quest’anno promosso da Martinengo Communication per conto di Visit Estonia, ha riacceso i riflettori sulla meta baltica confermando il forte interesse del mercato italiano verso questa destinazione.\r

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Nel panorama del turismo europeo, l’Estonia si sta consolidando come una delle mete più dinamiche e interessanti, capace di intercettare le esigenze di un pubblico alla ricerca di autenticità, natura e cultura. Il Paese, facilmente raggiungibile dall'Italia, rappresenta una proposta commerciale di forte appeal grazie a un perfetto equilibrio tra modernità tecnologica e tradizioni secolari.\r

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Il cuore dell’offerta estone risiede nella sua straordinaria varietà paesaggistica, caratterizzata da foreste incontaminate che coprono oltre la metà del territorio nazionale, torbiere millenarie e una costa frastagliata che abbraccia più di duemila isole. È un vero paradiso per il turismo attivo e per chi cerca una profonda connessione con la natura, ma senza rinunciare al comfort di infrastrutture moderne ed efficienti. L’impronta ecologica si sposa perfettamente con la filosofia digitale del Paese, offrendo ai viaggiatori un'esperienza fluida e smart in ogni fase del soggiorno.\r

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Accanto alla natura, l'offerta culturale e urbana gioca un ruolo centrale attraverso itinerari accattivanti. Tallinn, con il suo centro storico medievale patrimonio Unesco, si rivela una capitale vibrante, dove l'antico dialoga con quartieri di tendenza e gastronomica d'eccellenza, recentemente consacrata dalla guida Michelin. Al di fuori della capitale, la facilità di spostamento e la sicurezza del territorio facilitano la programmazione di tour fly&drive che toccano città universitarie come Tartu o località di villeggiatura marina e termale.\r

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Una destinazione versatile e di alto valore, supportata da una gestione del territorio attenta e pronta a rispondere agli standard più elevati, in grado di anticipare le tendenze del mercato e offrire ai viaggiatori un'esperienza di viaggio memorabile.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"L'Estonia che sorprende: natura, cultura e innovazione al centro dei nuovi trend di viaggio","post_date":"2026-09-30T09:00:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["estonia","martinengo-communication","milano-jazz-vibes"],"post_tag_name":["estonia","Martinengo communication","Milano Jazz Vibes"]},"sort":[1790758835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 450 delegati statunitensi, più di 300 tra buyer e media da Regno Unito ed Europa, quasi 800 partecipanti complessivi. Sono i numeri della Brand Usa Travel Week U.K. & Europe 2026, evento trade e media di punta dell'ente di promozione turistica degli Stati Uniti, in corso ad Amsterdam fino a giovedì 1° ottobre. È la prima volta nei Paesi Bassi per l'ottava edizione, che arriva a un anno dal debutto della piattaforma America the Beautiful, presentata alla Travel Week 2025 di Londra.\r

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«Costruire la domanda di domani comincia dalle partnership che rafforziamo oggi – afferma Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa –. Regno Unito ed Europa restano mercati di importanza cruciale per gli Stati Uniti e le nostre solide relazioni transatlantiche sostengono i flussi verso il Paese. Con la Travel Week consolidiamo questi legami per far crescere i viaggi internazionali e generare impatto economico per destinazioni, imprese e comunità».\r

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Il programma\r

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L'edizione 2026 prevede percorsi dedicati a trade, media e leadership, con sessioni di approfondimento su ricerche e market insight, informazioni sull'ingresso negli Usa, intelligenza artificiale e innovazione. Presenti U.S. Customs and Border Protection, Dipartimento di Stato e Dipartimento per la Sicurezza interna. Alla sessione plenaria è intervenuto Joseph Popolo, ambasciatore degli Stati Uniti nei Paesi Bassi, che ha evidenziato il ruolo dell'aeroporto di Schiphol nei collegamenti tra i due Paesi. «Gli olandesi sono un grande partner per gli Stati Uniti sul fronte del commercio, del turismo e della sicurezza nazionale», ha dichiarato.\r

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Sponsor e partner dell'evento sono Aer Lingus, American Airlines, British Airways, BKNG Ads, Expedia, Miles Partnership, MMGY Global e Sojern.\r

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Il calendario delle Travel Week\r

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Dopo le prime edizioni in India e Sud America nel 2026, il format debutta in Canada dal 26 al 29 ottobre. Nel 2027 torna a Chennai, in India, dal 17 al 21 gennaio, seguito dalla Travel Week Latin America in versione ampliata a Panama, dal 14 al 18 marzo. La Travel Week U.K. & Europe rientra invece a Londra, all'Olympia London, dal 18 al 21 ottobre 2027.\r

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«Riunire in un'unica sede ad Amsterdam più di 450 delegati statunitensi e oltre 300 buyer e media crea opportunità per presentare nuovi prodotti, scambiare analisi di mercato e costruire relazioni che incidono sui viaggi internazionali verso gli Stati Uniti», spiega Malcolm Smith, senior vice president global markets e chief trade di Brand Usa.\r

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America the Beautiful, il primo anno\r

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La piattaforma si è evoluta in un ecosistema che integra storytelling consumer, strumenti per i viaggiatori e attività trade: la serie American Originals, A Beautiful Detour, i contenuti per il centenario della Route 66, il servizio informativo Get Facts. Get Going. e la pianificazione di viaggio basata sull'IA su AmericaTheBeautiful.com.\r

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I dati del primo anno di monitoraggio indicano un indice di gradimento della campagna all'84%, stabile in tutti i mercati. Ad agosto il 77% del pubblico ha dichiarato che la campagna influenza positivamente l'interesse a visitare gli Stati Uniti, il livello più alto nei 10 mesi di rilevazione. Tra chi ha visto la creatività, l'intenzione di visita sale al 60% contro il 31% di chi non l'ha vista. Sette persone su 10 affermano che la pubblicità le spinge ad approfondire cosa vedere e fare negli Usa.\r

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«Dopo un anno la piattaforma funziona – ha detto Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa –. Chi ha visto la campagna ha il doppio delle probabilità di pianificare un viaggio negli Stati Uniti e American Originals ha superato 197 milioni di visualizzazioni, con tempi medi di visione superiori ai tre minuti».\r

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In concomitanza con l'evento, la campagna è attiva per la prima volta nei Paesi Bassi, su oltre 400 impianti digital out-of-home ad Amsterdam, tra cui schermi nei pressi della Beurs van Berlage e lungo i principali corridoi commerciali e di transito.\r

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Collegamenti 2027\r

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Sul fronte dell'accessibilità, il 2027 porterà 21 nuove rotte nonstop dall'Europa agli Stati Uniti. Tra nuovi collegamenti e potenziamenti, l'offerta collegherà 27 Paesi europei a 37 città in 27 Stati americani.","post_title":"Brand Usa e la Travel Week U.K. & Europe: America the Beautiful spinge l'intenzione di viaggio","post_date":"2026-09-29T13:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790686868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia sugli aeroporti regionali dell’Emilia-Romagna, che stanno già beneficiando dell’abolizione dell’addizionale municipale: quest’inverno la low cost irlandese metterà a disposizione dei passeggeri oltre 160.000 posti tra Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, quadruplicando la capacità invernale rispetto all’inverno 2025 ed estendendo le operazioni invernali a tutti e tre gli aeroporti regionali.\r

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Nel dettaglio, l'operativo per l’inverno 2026 prevede: da Parma, oltre 60.000 posti invernali (rispetto all’assenza di operazioni nell’inverno 2025); oltre 200.000 passeggeri all’anno e tre nuove rotte per l’inverno 2026: Palermo, Reggio Calabria e Londra Stansted.\r

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Da Forlì-Ravenna: oltre 55.000 posti invernali (+35% rispetto all’inverno 2025); oltre 120.000 passeggeri all’anno e due rotte operative nell’inverno 2026, tra cui una nuova rotta invernale per Cagliari.\r

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Da Rimini: oltre 40.000 posti invernali (rispetto all’assenza di operazioni nell’inverno 2025); oltre 380.000 passeggeri all’anno e due nuove rotte per l’inverno 2026, per Catania e Tirana.\r

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«L’abolizione dell’Addizionale Comunale sta già producendo risultati concreti negli aeroporti regionali dell’Emilia-Romagna - ha commentato Rossella Amato, head of communications Italy di Ryanair -. Quest’inverno, Ryanair quadruplicherà la propria capacità tra Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, passando da 40.000 a oltre 160.000 posti, dimostrando i benefici immediati di politiche per l’aviazione orientate alla crescita.\r

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«Tra l’estate 2026 e l’inverno 2026, Ryanair è sulla buona strada per trasportare oltre 700.000 passeggeri all’anno attraverso Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, sostenendo oltre 500 posti di lavoro e contribuendo alla crescita del turismo, degli investimenti e della connettività regionale. Questa crescita dimostra come l’abolizione dell’addizionale municipale stia favorendo uno sviluppo del traffico a lungo termine e la crescita economica in tutta l’Emilia-Romagna».","post_title":"Ryanair in allungo sull'Emilia Romagna: oltre 700.000 passeggeri tra Forlì-Ravanna, Parme e Rimini","post_date":"2026-09-29T09:37:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790674649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La sostenibilità fa parte del dna di Human Company - afferma Mattia Rosati, chief corporate services officer di Human Company -. Il nostro piano di sostenibilità è parte integrante del piano industriale del gruppo. Abbiamo reso pubblici gli obiettivi concreti, tra cui l’importante ricerca sul turismo sostenibile condotta con Legambiente e Ipsos Doxa e la misurazione dello Sroi: il Social Return on Investment. Lo Sroi è pari a 3,33, equivalente a circa 219 milioni di euro di valore sociale generato: per ogni euro investito nelle attività analizzate, Human Company genera oltre 3euro di valore sociale, economico e culturale. Vogliamo creare uno scambio continuo tra le strutture, gli ospiti e i territori, coinvolgendo le realtà locali e realizzando progetti insieme alle scuole, alle associazioni di categoria, ai commercianti e alle pro loco, rafforzando lo sviluppo socio-economico. Promuoviamo attività che valorizzino gli artigiani e le tradizioni locali coinvolgendo associazioni e operatori e sosteniamo iniziative che portino all’interno delle strutture eventi e tradizioni del territorio; dedichiamo anche degli spazi alla biodiversità».\r

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Il tema della sostenibilità coinvolge diversi aspetti: «Il 100% dell'energia che utilizziamo proviene da fonti rinnovabili e non fossili. Continuiamo quindi a investire per aumentare la nostra autoproduzione energetica. Per quanto riguarda il tema dell’acqua in tutte le nostre strutture abbiamo un parco acquatico e una serie di progettualità volte al riutilizzo dell'acqua delle piscine, che riconfluisce all'interno delle acque scure. È poi centrale il tema della corretta gestione dei rifiuti: abbiamo una serie di progettualità, anche con dei partner. Organizziamo attività di sensibilizzazione coinvolgendo le famiglie e i più piccoli: vedere che i bambini di ieri tornano con i propri figli dimostra quanto sia importante seminare. - prosegue Rosati - L’indagine che abbiamo realizzato ci dice che i nostri ospiti vogliono azioni concrete per favorire la sostenibilità. Human Company combatte i cambiamenti climatici con la manutenzione del verde e la continua piantumazione di alberi. La natura è parte dell’identità del gruppo: abbiamo realizzato una mappatura fitostatica dei 40mila alberi che compongono il nostro parco complessivo, ora li proteggiamo con l’aiuto di agronomi».\r

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La realtà di Human Company cresce in modo positivo: «Nel 2025 abbiamo avuto 154 milioni di fatturato, con 50 milioni di Ebitda e un margine del 32%. Prosegue il trend di crescita, tanto che negli ultimi due anni Human Company ha deciso di intraprendere un percorso di apertura del capitale. Sono entrati due fondi: Clessidra - uno dei principali fondi di private equity in Italia - e Hines - un operatore real estate di stampo americano. Questo ci ha permesso di avviare una serie di progetti. Il 1° maggio del 2027 aprirà Eraclea Mare con i suoi 250 ettari di estensione e posti per 12 mila persone a notte. Sarà la struttura open air più grande d'Europa. Aprirà poi il Cavriglia Sport Village alle porte di Siena: un villaggio di 166 ettari interamente dedicato al mondo dello sport. E, ancora, Porto Tolle, immerso nella natura nel Delta del Po: è la riconversione di un'ex centrale termoelettrica dell'Enel. In questo momento il nostro unico progetto all’estero è quello di Birkelt Village in Lussemburgo, - conclude Rosati - stiamo infatti concentrando le nostre energie sull’Italia».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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I numeri sono stati presentati alla convention di Reggio Calabria, che ha riunito oltre 100 partecipanti, tra agenzie e partner. Accanto ad Accenture, con cui Kel 12 ha avviato un percorso dedicato all’innovazione tecnologica e alla personalizzazione della consulenza, erano presenti Redion, Ita Airways, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

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Kel 12 chiude il 2025/2026 in crescita, nonostante un anno complesso sul fronte internazionale, e guarda al nuovo esercizio con prenotazioni già in buon andamento. Più ancora del risultato complessivo, però, è il mix dei ricavi a raccontare dove si sta spostando il business: i Viaggi con Esperto valgono circa il 50% del fatturato, i Private Journeys il 14-15% e continuano a crescere, mentre Unique Collection, Dune e Active rappresentano le linee sulle quali l’operatore individua ulteriori margini di sviluppo.\r

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Per la distribuzione è una fotografia significativa: mentre la componente più 'standard' del viaggio diventa sempre più accessibile, confrontabile e - probabilmente molto presto - anche acquistabile attraverso sistemi di AI, la crescita si concentra dove servono maggiori competenze, capacità di interpretazione e un prodotto che non possa essere ricondotto alla semplice somma di volo, soggiorno e visite.\r

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È qui che la specializzazione torna a essere una leva commerciale, soprattutto quando riesce a tradursi in esperienze riconoscibili e difficilmente replicabili. «Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità – sottolinea Gianluca Rubino, ceo di Kel 12, durante la convention – siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato».\r

Rubino: «Tecnologia sì, ma al servizio delle adv»\r

Alla specializzazione del prodotto Kel 12 affianca una seconda leva: mettere a sistema il patrimonio di conoscenze costruito in quasi cinquant’anni e renderlo utilizzabile dalla rete distributiva. È in questa direzione che si inserisce l’investimento tecnologico del tour operator: a marzo 2027 arriveranno un nuovo ERP e un nuovo CRM, pensati per conoscere meglio i viaggiatori, organizzare le informazioni disponibili e farle dialogare con ciò che le agenzie già sanno dei propri clienti.\r

Il modello parte dall’integrazione di due patrimoni diversi ma complementari: la conoscenza delle destinazioni e del prodotto del tour operator e quella delle persone, delle aspettative e delle motivazioni che appartiene alla rete. «Vogliamo preservare tutta la knowledge base di Kel 12 e metterla a disposizione delle agenzie - spiega Rubino rivolgendosi direttamente alla platea -. Non ci sarà nessuna AI capace di interpretare i bisogni e le emozioni del vostro cliente come fate voi».\r

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Accenture: più informazioni non significano meno intermediazione\r

Il contesto di mercato lo ha tracciato Stefania Filippone, travel Italy & Greece lead di Accenture, partner di Kel 12. Il turismo continua a crescere nonostante il forte incremento dei costi degli ultimi anni e il valore si sposta sulla capacità di selezionare e verificare le informazioni, interpretare i bisogni del cliente, rassicurarlo, costruire una proposta coerente e assumersene la responsabilità, anche nella gestione degli imprevisti.\r

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Su questo terreno si innesta la lettura commerciale di Daniela Di Berardino, cco di Kel 12. Se il CRM permette di organizzare dati e comportamenti, resta decisiva la conoscenza qualitativa che nasce dalla relazione con il cliente. «Il cliente non è il destinatario finale del prodotto, è una parte integrante del processo. Ascoltiamo le destinazioni attraverso i product manager e i nostri partner, e poi ci sono gli agenti»: è dall’incontro tra queste conoscenze che, secondo Di Berardino, si costruisce la capacità di «ascoltare, interpretare e collegare», facendo incontrare il viaggio giusto con la persona giusta.\r

La stessa logica guida l’evoluzione dei touchpoint. Sonia Di Gregorio, cmo, ha annunciato l'arrivo nel 2027 del nuovo sito, pensato per accompagnare la navigazione sulla base degli interessi dell’utente, all’interno di un ecosistema che integra app, newsletter, DEM, social ed eventi e utilizza il CRM per leggere comportamenti e tendenze. «Il profilo medio resta quello di un viaggiatore di 62 anni, donna nel 60% dei casi e con un budget medio di 6.500 euro, anche se Active sta contribuendo ad abbassare l’età media».\r

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Il prodotto resta il banco di prova: dal Nilo a Unique\r

Dati, ascolto e relazione diventano così la base sulla quale orientare la programmazione, perché la strategia di differenziazione sia evidente anche a scaffale. Sabina Migliori, cpo, ha ricordato come i Viaggi con Esperto restino il “marchio di fabbrica” dell’operatore: gruppi fino a 14 persone nei quali l’esperto agisce da vero mediatore culturale, sia quando conosce una destinazione da decenni, sia quando la interpreta attraverso competenze specifiche, dall’archeologia alla geologia.\r

Ed è una linea che continua a generare business. Tra gli sviluppi annunciati figura infatti una terza imbarcazione tradizionale sul Nilo, su un prodotto che da solo ha già superato 6 milioni di euro di fatturato. È un dato che rende bene il peso economico di una proposta fortemente caratterizzata: non semplicemente Egitto, ma un preciso modo di viverlo e raccontarlo.\r

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La stessa logica si ritrova, con un posizionamento differente, in Unique Collection. Chiara Rizzi, product manager, ha insistito sul fatto che strutture ed esperienze non vengono aggiunte alla fine di un itinerario già costruito, ma diventano il criterio stesso con cui il viaggio viene progettato. «Non scegliamo il lodge più bello o più lussuoso in assoluto, ma quello più adatto a vivere la destinazione. E le esperienze non vengono inserite a caso: spesso sono proprio la ragione per cui abbiamo deciso di costruire l’itinerario in quel modo». Nel 2027 Unique crescerà con Botswana e Zambia, entrambi già aperti alle vendite.\r

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Accanto a Unique, Kel 12 Camp lavora su una direzione diversa ma complementare: allargare la platea delle spedizioni senza snaturarle. Più spazio nelle tende, maggiore privacy e bucket shower rendono il deserto accessibile anche a chi non ha una lunga esperienza di viaggi spartani, mantenendo però la mobilità del campo e senza trasformarlo in glamping.\r

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Ed è proprio in questa capacità di adattare il prodotto senza renderlo standard che Kel 12 individua uno dei principali margini di crescita per il 2027. Già dalle prossime settimane partirà un percorso di formazione continua con le agenzie, accompagnato dall’evoluzione dei sistemi tecnologici. «Siamo arrivati fin qui da soli - conclude Rubino -. Oggi la distribuzione non è il nostro primo canale, ma da questo momento abbiamo bisogno di voi: solo voi potete spiegare davvero l’emozione e il valore di un viaggio Kel 12».","post_title":"Kel 12 oltre i 42 milioni: l’AI accelera, consulenza e prodotto fanno la differenza","post_date":"2026-09-28T13:49:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790603360000]}]}}