Caribe Bay: in arrivo una spa nel 2025. E’ il primo di una serie di investimenti da 40 mln di euro Partiranno dalla seconda metà di settembre i lavori per la realizzazione di Agua Azul, la nuova area benessere con spa del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo, in apertura per la stagione 2025. Una novità strategica, che permetterà di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e spettacoli all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con nuove proposte pensate per chi desidera vivere momenti di puro relax, da dedicare al benessere e alla cura del corpo. Agua Azul si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show. Realizzata in stile caraibico, Agua Azul si integrerà con le attrazioni già esistenti, creando un continuum tra spazi interni ed esterni; in linea con la vocazione green del Parco, si avvarrà di un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell’acqua. La parte esterna sarò caratterizzata da 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e da una grande piscina ad alta salinità, dove si potrà galleggiare come nelle acque del mar Morto. Nella parte interna saranno invece presenti diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco, nonché una stanza del ghiaccio. Spazio anche ai trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria spa. Agua Azul sarà accessibile a tutti gli ospiti del parco, al pari delle attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento. Il centro benessere è il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo atteso di 40 milioni di euro. L’obiettivo, nei prossimi anni, è di potenziare l’offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico. Condividi

