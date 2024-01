Alessandro Bruni nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze Alessandro Bruni è il nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze. Sarà al servizio di tutte le business unit della società di Msc Cruises: il tour operating Going, la rete di agenzie di viaggi, con le insegne omonima e Vivere&Viaggiare, il business travel, gli eventi e il mice, attraverso la tmc Cisalpina Tours e Cisalpina Mice. Bruni ha alle spalle una carriera articolata ed è approdato in Bluvacanze dopo una lunga esperienza nel settore dell’hospitality di lusso. “Ho incontrato un’azienda di profilo internazionale, fortemente dinamica e tesa all’innovazione, all’interno della quale i sistemi It rappresentano il driver evolutivo sia del consulente/agente di viaggi, sia della relazione con i travellers – spiega lo stesso Bruni -. Sono orgoglioso di aver intrapreso questo nuovo percorso di carriera“. Condividi

Sarà al servizio di tutte le business unit della società di Msc Cruises: il tour operating Going, la rete di agenzie di viaggi, con le insegne omonima e Vivere&Viaggiare, il business travel, gli eventi e il mice, attraverso la tmc Cisalpina Tours e Cisalpina Mice. Bruni ha alle spalle una carriera articolata ed è approdato in Bluvacanze dopo una lunga esperienza nel settore dell'hospitality di lusso.\r

\r

\"Ho incontrato un’azienda di profilo internazionale, fortemente dinamica e tesa all’innovazione, all’interno della quale i sistemi It rappresentano il driver evolutivo sia del consulente/agente di viaggi, sia della relazione con i travellers - spiega lo stesso Bruni -. Sono orgoglioso di aver intrapreso questo nuovo percorso di carriera\".","post_title":"Alessandro Bruni nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze","post_date":"2024-01-24T12:11:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706098317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries investe ancora sulla ristorazione e presenta le novità a bordo delle Navi Gialle, a cura dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da cinque anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina. \"Su tutte le nostre navi i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte - spiega il chief sales officer della compagnia, Sebastien Romani -. La responsabilità ambientale è un valore che deve essere considerato a tutti i livelli dell'azienda. Per questa ragione selezioniamo fornitori responsabili secondo criteri e requisiti molto precisi e garantiamo il pieno controllo di tutte le attività di bordo\".\r

\r

Piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, Chiappini Dattilo ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe. Porta il suo contributo nelle cucine delle Navi Gialle attraverso la cura dei menu, la creazione di nuovi piatti e la formazione dei cuochi di bordo. Attento alla valorizzazione delle materie prime e all’utilizzo di prodotti freschi e stagionali, sfornerà quest'anno proposte innovative, accanto alle ricette della tradizione e ai piatti che rendono omaggio a Corsica e Sardegna. \"Da cinque anni vivo questa esperienza di formatore a bordo delle Navi Gialle - sottolinea lo stesso Chiappini Dattilo - e la considero sorprendente e stimolante, poiché alla didattica più frontale si alternano momenti di scambio e familiarità. Credo che potrebbe essere il contesto ideale di approccio alla cucina per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera».","post_title":"Corsica Ferries lancia i nuovi menù sostenibili dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo","post_date":"2024-01-24T11:38:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706096321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure più accessibile con una nuova mappa turistica e la rinnovata segnaletica della rete sentieristica, per rendere il territorio sempre più accogliente.\r

\r

Ideata e realizzata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki - membro di DEDE Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione della destinazione - la mappa panoramica illustrata a colori di Finale Ligure è stata stampata inizialmente in 10.000 copie, che a breve saranno messe in distribuzione presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica del territorio. Per garantire la massima integrazione degli aspetti legati alla storia, alla cultura, ma anche alla natura e all’outdoor, alla sua progettazione hanno collaborato MUDIF – Museo Diffuso del Finale e Consorzio FOR – Finale Outdoor Region. Il fronte della mappa mostra i siti e monumenti più significativi del comprensorio di Finale, illustrati in 3D, evidenziando anche il territorio di Varigotti e Finalborgo, mentre il retro presenta sentieri e itinerari del Finalese, con i punti di maggiore interesse turistico sempre illustrati in 3D. La mappa propone inoltre otto percorsi: da una lunga passeggiata verso Noli fino a sentieri ad anello adatti a tutti, dove incontrare specie protette della fauna locale, incisioni rupestri, grotte preistoriche e falesie millenarie. Attraverso i QRcode dei sentieri, tutti i dettagli e gli approfondimenti sui percorsi sono consultabili sul sito www.visitfinaleligure.it\r

\r

«Al nostro territorio mancava uno strumento pratico e funzionale che aiutasse i visitatori a orientarsi tra i tanti punti di interesse culturale, storico e monumentale, ma anche naturalistico – commenta Clara Brichetto, assessore al turismo del Comune di Finale Ligure – La nuova mappa, pienamente integrata con il sito VisitFinaleLigure.it e il magazine My Perfect Place, svolge un ruolo fondamentale e prezioso nel rendere più accogliente e fruibile la città e i suoi dintorni».\r

\r

Parallelamente alla realizzazione dalla mappa, ha preso inoltre il via un impegnativo percorso di rinnovamento della segnaletica sentieristica, realizzato in sinergia con il Consorzio FOR. A partire dalle aree della Caprazoppa e di San Bernardino, saranno collocati 540 frecce direzionali e cartelli, conformi alla segnaletica del CAI, riconosciuta a livello nazionale, con supporto in alluminio, e realizzati di un materiale composito pensato per durare nel tempo.\r

\r

«Con un primo appalto del valore di circa 80.000 €, inizieremo a coprire due tra le aree più vissute da turisti e residenti - spiega Andrea Guzzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure - Oggi la segnaletica del territorio finalese è molto scarsa ed è curata principalmente da volontari legati al mondo outdoor. Questo lotto iniziale è quindi il primo passo significativo di un investimento che richiederà in futuro risorse importanti, indispensabili per riuscire a rendere il nostro territorio di più semplice lettura e interpretazione per chi lo frequenta».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finale Ligure più accessibile, una mappa e una nuova segnaletica per la rete sentieristica","post_date":"2024-01-24T11:36:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706096165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sull'Europa per questo inizio 2024 dei paesi del Cata, l'Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica. \r

\r

America Centrale e Repubblica Dominicana hanno delineato una strategia che prevede la partecipazione a una serie di eventi di grande impatto come parte dell'agenda promozionale per il 2024. Grazie a una solida ripresa del turismo nel periodo post-pandemia, la regione sta ora intraprendendo una campagna che va oltre il posizionamento tradizionale, puntando a un marketing multi-destinazione.\r

\r

Si comincia con la 'Caravana Turística' che farà la spola tra le principali città spagnole, mostrando le destinazioni dell'America Centrale e della Repubblica Dominicana. Dal 18 al 27 gennaio, le città di Barcellona e Madrid ospitano una serie di eventi di presentazione del prodotto volti a rafforzare le reti e i contatti con i principali acquirenti di prodotti turistici in Europa.\r

\r

La partecipazione a Fitur - dal 24 al 28 gennaio - è poi una finestra sulle meraviglie turistiche della regione, con un viaggio attraverso l'antico passato del mondo Maya, il paradiso caraibico, la lussureggiante costa dell'oceano Pacifico, fornendo informazioni sui segmenti turistici in forte espansione e sui nuovi servizi turistici come aeroporti, traghetti e collegamenti aerei.\r

\r

Quest'anno Cata promuoverà queste e altre iniziative, favorendo la collaborazione tra i Paesi membri dell'agenzia e proiettando la regione come destinazione turistica integrale verso il consolidamento dell'America Centrale e della Repubblica Dominicana come mete top level nel panorama turistico internazionale.","post_title":"Centro America: il marketing multi-destinazione si focalizza sull'Europa","post_date":"2024-01-24T11:29:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706095772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I contenuti Ndc di Iberia sono disponibili sulla piattaforma Travelport+: in questo modo, gli agenti di viaggio che utilizzano Travelport+ potranno visualizzare e confrontare le tariffe Ndc e i servizi ancillary del vettore spagnolo in un unico posto, rendendo più semplice identificare e prenotare le opzioni migliori per i loro viaggiatori.\r

\r

«Con questa alleanza, forniamo una gamma più ampia di opzioni alle agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ e, allo stesso tempo, i clienti beneficeranno di un maggior numero di opzioni e di un'esperienza migliorata - spiega Celia Muñoz Espín, commercial strategy and distribution director -. Per Iberia è importante collaborare con fornitori di tecnologia di comprovata esperienza e in grado di soddisfare le nostre esigenze di innovazione incentrata sul cliente».\r

\r

Travelport fornisce inoltre alle agenzie le funzionalità necessarie per assistere direttamente i viaggiatori, consentendo agli agenti di modificare, cambiare o cancellare le prenotazioni Ndc quando necessario. Le agenzie clienti di Travelport in Portogallo, il primo Paese in cui è disponibile questo contenuto, sono le prime ad avere accesso alla soluzione Ndc Iberia completa in Travelport+, mentre tutti gli altri mercati dovrebbero accedervi nelle prossime settimane.\r

\r

«Ora che forniamo i contenuti e i servizi Ndc di Iberia attraverso Travelport+ gli utenti delle nostre agenzie possono acquistare e gestire i voli dei loro clienti senza soluzione di continuità, con accesso a tutte le offerte di prodotti dinamici e ancillari di Iberia in un unico luogo - ha dichiarato Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. Stiamo accelerando la fornitura di soluzioni Ndc complete per i nostri partner aerei, come Iberia, in modo che la fonte dei contenuti non sia un fattore per le agenzie e le società di gestione dei viaggi (Tmc) che hanno bisogno di creare esperienze di vendita al dettaglio e di servizio moderne per i loro viaggiatori».","post_title":"I contenuti Ndc Iberia sbarcano sulla piattaforma Travelport+","post_date":"2024-01-23T11:22:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706008936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459917\" align=\"alignleft\" width=\"138\"] Alessandro Scotti[/caption]\r

\r

Nuova tegola sull'immagine del turismo organizzato. E' stato arrestato ieri l'amministratore del tour operator di Gallarate, Esse Vacation, Alessandro Scotti. I finanzieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio, a seguito del pericolo di reiterazione del reato. L'accusa è quella di bancarotta fraudolenta. \r

\r

Tutto ha avuto inizio con la segnalazione, ha spiegato la guardia di finanza al Sole 24 Ore Radiocor, di una serie di presunte irregolarità connesse all'acquisto e alla fruizione di pacchetti viaggio venduti dall'agenzia: su oltre 1.350 clienti sentiti, la stragrande maggioranza riferiva di aver subito lo stesso modus operandi: ossia l'indisponibilità delle strutture a ridosso della partenza con conseguente dirottamento presso altre di categoria inferiore o fatiscenti, oppure l'annullamento in concomitanza della partenza senza la corresponsione del rimborso e senza la possibilità di contattare l'agenzia di viaggi, i cui responsabili si rendevano, di fatto, irreperibili.\r

\r

Dagli accertamenti sono emersi \"fatti che avevano portato al dissesto della società\" e, in particolare: \"operazioni con società italiane ed estere prive di documentazione fiscale, operazioni con eccedenza non fatturate e prelevamenti privi di giustificazione\". Il tutto per un importo pari a oltre 1,3 milioni di euro. I finanzieri hanno anche quantificato un'evasione fiscale superiore ai 300 mila euro. Infine, con la segnalazione di dissesto, la procura ha avanzato l'istanza di liquidazione giudiziale della società, accolta dal tribunale, mediante la quale è stato possibile attivare l'assicurazione obbligatoria in capo ai tour operator con la quale sono stati risarciti oltre 400 clienti per un importo superiore ai 650 mila euro.","post_title":"Arrestato Alessandro Scotti, Esse Vacation. Accusa: bancarotta fraudolenta","post_date":"2024-01-23T10:30:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706005831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tante novità soprattutto a Zanzibar per il nuovo catalogo Africa e Maldive griffato Baobab, il to di casa Th Group. Sull'isola dell'oceano Indiano spicca in particolare l’esclusiva del Kibanda Lodge nel cuore della vivace e caratteristica località di Nungwi: una gestione italiana che si distingue fra l’altro per ospitare tutte le domeniche uno dei beach party più rinomati della zona.\r

\r

Altre novità a operatività tricolore a Zanzibar sono l’Ahg Dream’s Beach di Matemwe e l’Horizon of Michamwi nell’omonima località. A completamento della programmazione 2024 sono presenti pure le proposte di Paje, località che si distingue per la sua vivacissima clientela, fatta soprattutto di giovani kite surfer con feste e dj set di fama internazionale, con l’hotel Tiki Beach e l’Snh Monica Resort, senza dimenticare il Neptune Pwani, che conferma l’attenzione del brand per lo sviluppo della linea Top Deluxe. Una conferma infine va al best seller Kiwengwa Beach Resort.\r

\r

In Kenya spicca la novità Ahg Lion Beach Resort, nuovissima apertura a gestione italiana sulla spiaggia più famosa e rinomata della destinazione, la Blu Lagoon di Watamu. Presenti anche hotel sulla spiaggia di Diani, dove Baoabab propone il Leopard Beach Resort & Spa, 5 stelle della linea Deluxe, e il Neptune Village. A completamento della programmazione i safari, che l’operatore propone in tre versioni: quello infrasettimanale di due giorni e una notte, oppure quelli da due o tre notti nei parchi Tzvo Est, Tzavo Ovest e Amboseli. Anche qui la conferma va al best seller Lily Palm Resort sempre sulla Blu Lagoon di Watamu.\r

\r

Alle Maldive, oltre a confermare il Plumeria, Baobab amplia la programmazione con l’Embudu Village Resort, il Fihaloi Island Resort e un Top Deluxe come il Furaveri Maldives Resort. “Il nostro to continua a crescere – sottolinea il direttore business Alessandro Gandola –. Dopo l’ottima affermazione su mar Rosso, Grecia, Baleari e Canarie, e il recente ingresso in Turchia, quest’inverno vogliamo consolidare il nostro posizionamento sul lungo raggio partendo proprio da Africa e Maldive. Siamo particolarmente orgogliosi che molti fornitori ci abbiano scelto per lanciarsi sul nostro mercato, soprattutto imprenditori italiani che hanno aperto nuove realtà in questi paradisi tropicali”.\r

\r

","post_title":"Baobab cresce su Africa e Maldive con novità di prodotto e proposte in esclusiva","post_date":"2024-01-22T12:45:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705927510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair potenzia i voli verso alcune delle sue destinazioni nordiche più popolari, tra giugno e agosto, in risposta alla domanda dei viaggiatori europei e asiatici.\r

\r

\"Il Nord Europa con la sua meravigliosa natura attrae i turisti che desiderano vivere esperienze autentiche - afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore finlandese -. Ai viaggiatori offriamo ottimi collegamenti verso tutti i Paesi nordici con connessioni perfette dal nostro hub di Helsinki\".\r

\r

Finnair ripristinerà quindi i voli per Bodø, città situata proprio sopra il Circolo Polare Artico nella Norvegia settentrionale, con cinque frequenze a settimana tra il 17 giugno e il 2 agosto. Inoltre saranno aggiunti collegamenti per Trondheim, in Norvegia, con 10 voli settimanali da giugno a fine agosto. Entrambe le città offrono eccellenti opportunità per gli amanti dell’outdoor e per coloro che desiderano esplorare la splendida natura di questo territorio. I voli per Bodø e Trondheim sono ottimamente collegati al network internazionale di Finnair.\r

\r

Dato il crescente interesse dei viaggiatori per la Lapponia finlandese anche durante la stagione estiva, il vettore aggiungerà voli per Kuusamo, Ivalo e Kittilä, nella Finlandia settentrionale, con connessioni ottimali al network europeo e US del vettore, confermando così Finnair come l’unica compagnia aerea a operare tutto l'anno verso la Lapponia finlandese. Le esperienze nella natura autentica, l'aria pulita e le notti bianche della Lapponia finlandese, infatti, affascinano sempre più i viaggiatori nazionali e internazionali.\r

\r

Dalla fine di giugno all'inizio di agosto, Finnair volerà anche verso Visby, sull'isola di Gotland, in Svezia, con cinque frequenze settimanali. La città medievale di Visby situata sull'incantevole isola di Gotland, è una destinazione ideale da visitare in estate ed è inserita nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.\r

","post_title":"Finnair amplia l'offerta verso le destinazioni nordiche più richieste dell'estate","post_date":"2024-01-22T09:20:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705915208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.\r

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv","post_date":"2024-01-19T11:43:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705664633000]}]}}