Al via domani a Milano il Guest/Lab e la Luxury Hospitality Conference organizzate da Teamwork

Un evento dedicato alle nuove tendenze nel design per l’ospitalità e il contract, nonché un appuntamento ad hoc per scoprire i trend del lusso, per anticipare le esigenze degli ospiti e per sviluppare nuove strategie. E’ in programma domani, giovedì 23 settembre, presso il Palazzo delle Stelline di Milano la giornata organizzata da Teamwork Hospitality che include sia il Guest/Lab, sia la Luxury Hospitality Conference.

Il primo rappresenta un’occasione di formazione e di studio con il patrocinio di Poli.Design, per offrire idee e soluzioni sui temi della progettazione e della riqualificazione alberghiera e sarà l’occasione per incontrare oltre 50 aziende presenti nel chiostro delle Stelline e per partecipare agli incontri in programma nelle sale del convegno, dove si alterneranno 60 speaker di alto profilo, che offriranno una straordinaria visione sui cambiamenti e sulle tendenze in atto nell’ospitalità nell’era post Covid e uno sguardo sul futuro della progettazione del mondo dell’hotellerie fra innovazione, comfort e sicurezza.

La Luxury Hospitality Conference è rivolta a titolari, direttori e membri dello staff di hotel, operatori turistici, destination manager e studenti. Nel corso della giornata un panel di 30 esperti affronterà i temi legati al mondo del lusso nell’ospitalità (qui il programma). Com’è cambiato e come sta cambiando il concetto di lusso nell’ospitalità? Quali saranno i nuovi trend che lo caratterizzano e in quali modi il luxury può reagire a un contesto di crisi e, ancora, quali sono le nuove generazioni di viaggiatori e le aspettative degli ospiti nella fase di post pandemia? Queste sono le domande a cui si cercherà di dare una risposta durante l’evento.