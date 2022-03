Al Tourism Summit di Rimini si parlerà pure di big data, analytics, Ai…

Una giornata di lavoro per parlare di dati. Al Tourism Summit 2022 di Rimini, il prossimo 31 marzo, ci sarà spazio anche per discutere di big data, analytics, insights, intelligenza artificiale, durante la seconda edizione della Tourism Data Conference, organizzata come sempre da Teamwork Hospitalty, in collaborazione con Hotel Performance.

Dietro i dati ci sono infatti le storie e le esperienze dei turisti, ci sono le loro preferenze e i loro comportamenti; quello che sognano e quello che si aspettano da un soggiorno o da un viaggio. I dati sono perciò un patrimonio prezioso a disposizione degli operatori dell’ospitalità e del turismo, per modulare al meglio l’offerta e per anticipare le esigenze e i desideri degli ospiti. Dalla corretta interpretazione di tali informazioni e dal loro uso consapevole e competente nascono le guest experience memorabili e un’ottima brand reputation, così come una relazione di valore e, in ultima analisi, la fidelizzazione del cliente.

La Tourism Data Conference si rivolge a titolari, direttori e membri dello staff di hotel, operatori turistici, destination manager, studenti e a chiunque voglia approfondire le tematiche legate al mondo dei big (e small) data nell’ospitalità. Tra gli speaker, hanno già confermato la loro partecipazione Massimo Canducci di Engineering, Simone Puorto di Singularity, Antonio Preiti di Sociometrica, Paolo Dello Vicario di ByTek, Glauco Mantegari di Motion Analytica, Mirko Lalli di The Data Appeal Company, Marco Malacrida di Str, Andrea Delfini di Blastness, Vito D’Amico di MyForecast, Andrea Zaramella di Vodafone Business, Emanuele Nardin di Hotel Performance e

Martina Manescalchi di Teamwork.

Accanto alle due sale formative, ci sarà un’area matching dedicata all’incontro con aziende partner che saranno a disposizione dei partecipanti per tutta la durata dell’evento. La Tourism Data Conference è uno dei quattro eventi del Tourism Summit insieme al Tourism Talent Day, il primo evento in Italia dedicato alla valorizzazione del capitale umano turistico; al Destination Lab sul futuro delle destinazioni turistiche; e a Improve, evento riservato alle vendite in hotel. L’iscrizione a tutti gli eventi del Tourism Summit è gratuita.