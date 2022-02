Al Tourism Summit di Rimini c’è anche Improve dedicato alla vendita delle camere d’hotel

“La vendita delle camere è il principale business dell’hotel ed è fondamentale non perdere di vista questo obiettivo”. E’ questo il claim di Improve 2022: la terza edizione dell’evento organizzato e promosso da Teamwork in collaborazione con Hotelperformance si svolgerà al Palacongressi di Rimini il prossimo 31 marzo dalle 9 alle 18 nel contesto del Tourism Summit.

Il payoff dell’appuntamento del 2022 “Aumenta le vendite del tuo hotel” è chiaramente esplicativo del task che l’iniziativa si propone di analizzare, nel corso di una intensa giornata di lavori che si svolgeranno in contemporanea in due sale formative e in un’area matching. Si parte dal presupposto che la vendita è la conclusione di un ciclo, la cui determinazione parte da lontano e che sono tanti e diversi i fattori che intervengono nella scelta del cliente. Per questo, ai lavori partecipano molti professionisti con competenze specifiche ed esperienza diretta a fianco degli albergatori.

A Improve verranno in particolare presentate tecniche e strategie di marketing tese a migliorare le performance delle strutture ricettive. Tra i temi-chiave che saranno affrontati si segnalano la ripartenza, il marketing digitale, il revenue, il pricing, la web reputation, l’email marketing, il social media marketing, la distribuzione, il sales. Tra gli speaker che hanno già confermato la loro partecipazione a Improve troveremo Armando Travaglini, consulente e formatore di digital marketing turistico, Marco Volpe, consulente e coach esperto di digital marketing, Orazio Spoto, ceo di Newmi BCorp e presidente Instagramers Italia, Alfredo Passeri, e-commerce pre-post sales Manager, Nexi, Mirko Lalli, founder & ceo, The Data Appeal Company, Andrea Delfini, founder & ceo, Blastness, Giulio Farinelli, business development manager, Sojern, Alessandro Calligaris, marketing director, Serenissima Informatica, Marco Di Prima, ceo, Hotelcube, Vito D’Amico, founder & ceo, MyForecast, Martina Manescalchi, consulente e formatrice, Teamwork, Emanuele Nardin, direttore, Hotelperformance

Improve è uno dei quattro eventi del Tourism Summit insieme alla Tourism Data Conference, dedicata all’utilizzo e alla interpretazione dei dati nel settore turistico; al Destination Lab sul futuro delle destinazioni turistiche; e al Tourism Talent Day, il primo evento in Italia dedicato alla valorizzazione del capitale umano turistico. L’iscrizione a tutti gli eventi del Tourism Summit è gratuita.