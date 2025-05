Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto Informazione PR Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero.

Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero.

Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali.

A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario.

Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto. Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax. Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”. Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti. Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali. Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia. (Fonte: Travel365.it) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un carattere unico e vibrante, Siviglia e Malaga tornano ad affascinare il viaggiatore italiano in occasione della tappa promozionale di Milano nei Chiostri di San Barnaba allestiti da gerani e ortensie dai profumi e colori andalusi. Siviglia mostra orgogliosa il suo passato signorile con il campanile e la cattedrale gotica, il barrio Santa Cruz con i suoi vicoli serpeggianti, pieni di gerani, di artigiani della ceramica e il flamenco. A Siviglia l’arte ha attraversato i secoli, patria del maestro indiscusso Diego Velasquez, da cui ha catturato l’essenza intima del suo tempo. Una destinazione con infrastrutture all’avanguardia e un’offerta alberghiera eccellente e diversificata che spazia da hotel di lusso a semplici ostelli. «Siviglia offre esperienze legate alla tradizione, alla culturale ma anche alla modernità. La città è la simbiosi perfetta fra passato e futuro. Fra gli eventi, quest’anno sarà la prima volta della Biennale dell’Opera unita al flamenco, due pilastri culturali della città. Siviglia non si spiega, si sente» ha affermato Angie Moreno, assessore al Turismo di Siviglia che raccomanda di visitare e vivere la città, il suo vibrante stile di vita e la sua gente. Malaga, sul Mediterraneo, è la città marinara per eccellenza. Vivace e cordiale, con il suo lungomare, piazze animate, strade acciotolate tra caffè e boutique, via dello shopping che porta al teatro romano, è testimone di un’eredità romana ancora vivida, tra storia e modernità che insieme al Castello raccontano di un passato glorioso. É anche la città dove l’arte vibra nell’aria, città di Pablo Picasso in cui ogni angolo sembra aver nutrito la sua visione unica. «Malaga non smette mai di sorprendere. La città del sole tutto l'anno, valorizza il suo patrimonio, la cultura, la sua gastronomia – ha spiegato Jacobo Florido, vice sindaco del comune di Malaga -. La capacità ricettiva prevede il raddoppio delle camere disponibili nei prossimi anni. Con i sui hotel 5 stelle e un aeroporto internazionale tra i più importanti della Spagna, Malaga non deluderà mai». In primavera, nella settimana Santa, entrambe le città vivono un raccoglimento e un fervore particolare. L’odore delle candele, il profumo fiori, processioni di pura devozione commuovono lo spirito più distante. Nelle fiere di aprile, le donne con l’abito flamenco dai colori sgargianti come i giardini in fiore e i cavalli eleganti sfilano tra il suono delle nacchere e delle chitarre, tra flamenco e canti in cui la tradizione si fonde con lo spirito moderno, tra colori e musica. In entrambe le città la tradizione che va oltre al cibo, fatta di socializzazione e convivialità tra racconti di storie e scambi di esperienze culinarie. Siviglia e Malaga rappresentano un caleidoscopio di sensazioni ed emozioni come il profumo di fiori e l’incanto del Sud. [post_title] => Siviglia e Malaga, l’incantevole Sud della Spagna racchiuso nelle due gemme andaluse [post_date] => 2025-05-20T15:07:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => malaga [1] => siviglia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Malaga [1] => siviglia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747753662000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In casa Gomo Viaggi debutta un nuovo catalogo dedicato alla linea marittima Trieste-Slovenia-Croazia. «Dopo oltre 20 anni di partenze dai porti italiani del medio Adriatico, abbiamo colto al volo l’opportunità che ci concede la nave veloce passeggeri da Trieste per la Slovenia, ma soprattutto per la Croazia per poter offrire anche al mercato italiano del Nord-est le nostre proposte a Parenzo, Rovigno e Lussino». Con oltre 70 partenze nei mesi di luglio e agosto la Liberty Line collega con la m/n Sofia M della capacità di oltre 200 persone il porto di Trieste con la località slovena di Pirano e quelle croate di Parenzo, Rovigno e Lussino. «Ssiamo pronti ad iniziare questa nuova avventura che offrirà, ai turisti presenti nel Friuli, la possibilità di trascorrere una giornata nella costa Istriana. Inoltre, grazie agli orari della nave, abbiamo organizzato anche gite giornaliere a Trieste per i turisti presenti a Rovigno e Parenzo». La programmazione all'interno del catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” prevede poi pacchetti turistici nelle tre località croate, «in particolare a Lussino dove disponiamo di hotel, appartamenti e camping. C’è anche la possibilità, arrivati con la nave veloce a Lussino, di imbarcarsi su una nostra piccola nave da crociera (16 cabine) per mini crociere da 2/3/4 notti nelle principali isole croate. A Lussino siamo presenti anche con un punto vendita Gomo e una biglietteria marittima». [post_title] => Gomo Viaggi lancia il nuovo catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” [post_date] => 2025-05-20T12:27:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747744050000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero. Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero. Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali. A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario. Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto. Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax. Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”. Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti. Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali. Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia. (Fonte: Travel365.it) [post_title] => Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto [post_date] => 2025-05-20T12:12:17+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => destinazioni-estive-europee [1] => galizia-spagna [2] => idee-viaggio-agosto [3] => mete-estive-2025 [4] => seychelles-agosto [5] => slovenia-estate [6] => tanzania-safari-agosto [7] => travel365-estate [8] => vacanza-agosto-estero [9] => vacanze-in-groenlandia [10] => viaggi-avventura-e-relax ) [post_tag_name] => Array ( [0] => destinazioni estive europee [1] => Galizia Spagna [2] => idee viaggio agosto [3] => mete estive 2025 [4] => Seychelles agosto [5] => Slovenia estate [6] => Tanzania safari agosto [7] => travel365 estate [8] => vacanza agosto estero [9] => vacanze in Groenlandia [10] => viaggi avventura e relax ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747743137000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scoprire Formentera attraverso la sua tradizione culinaria: questo l'obiettivo della nuova edizione delle Settimane Gastronomiche, in corso in questi giorni sull'isola, fino al prossimo 25 maggio. Per l'occasione i ristoranti dell’isola proporranno menù a prezzo fisso per esaltare la gastronomia locale: un vero e proprio viaggio nei sapori, dove le ricette tradizionali saranno rivisitate con creatività e un tocco contemporaneo. I viaggiatori potranno scegliere tra diversi locali aderenti all’iniziativa e lasciarsi conquistare da menù speciali pensati ad hoc per l’occasione. Il miglior menù sarà premiato, e chi parteciperà avrà anche la possibilità di vincere un prestigioso premio in palio. Un’ampia varietà di proposte, dagli antipasti ai piatti di mare e di terra, celebrerà la ricchezza gastronomica dell’isola, in perfetto equilibrio con la genuinità degli ingredienti locali: pesce freschissimo, ortaggi, agrumi e formaggi. Formentera è molto altro, al di là del suo mare splendido, a cominciare proprio dalla proposta culinaria che la rendono una meta d’eccellenza per gli amanti della buona cucina. Dall’insalata payesa (con pesce essiccato), frit de polp (polpo fritto), al sofrit pagès (con carne e patate) fino a deliziosi dessert come il flaó (torta al formaggio fresco con mentuccia), le orelletes (dolce all’anice) o la greixonera (budino di pane alla cannella). In ogni piatto si riflette l’essenza dell’isola, un’armonia di gusti dove si intrecciano le tradizioni e la generosità della natura, tra terra e mare. [post_title] => Formentera celebra la tradizione gastronomica intrecciata fra terra e mare [post_date] => 2025-05-20T12:02:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747742576000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Donnarumma, FS e il futuro. "Il bilancio 2024 ha segnato investimenti record, oltre 17 miliardi di euro, e abbiamo avviato un Piano Strategico da oltre 100 miliardi in cinque anni. Stiamo costruendo un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro". Lo ha dichiarato l’ad del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, in un'intervista a QN Quotidiano Nazionale. l Piano Strategico per il 2025-2029 prevede investimenti di oltre 100 miliardi di euro per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio, con l'obiettivo di diventare leader nella mobilità e migliorare la qualità del servizio ferroviario. "L’Alta Velocità italiana è tra le più performanti d’Europa. Abbiamo un sistema intermodale all’avanguardia e siamo presenti in modo strutturato in diversi Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Grecia. Non è più solo una competizione interna, ma un confronto europeo. E oggi possiamo dire che l’Italia gioca da protagonista, non solo in Europa, ma anche negli altri continenti", ha aggiunto Donnarumma. L’obiettivo è quindi, quello di consolidare la presenza internazionale del Gruppo FS, lavorando per esportare il know-how italiano nel mondo, con un’attenzione continua alla sostenibilità e all’innovazione. [post_title] => Donnarumma (FS): «Piano Strategico di 100 miliardi. Rafforzare Italia e estero» [post_date] => 2025-05-20T10:42:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747737748000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490803" align="aligncenter" width="450"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption] Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre. “Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”. [gallery columns="4" size="medium" ids="490810,490811,490812,490821"] E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni. [caption id="attachment_490805" align="aligncenter" width="451"] Sun Siyam World[/caption] “Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah). [post_title] => Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite [post_date] => 2025-05-20T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => sun-siyam ) [post_tag_name] => Array ( [0] => sun siyam ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747736468000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere promette un viaggio all’insegna della meraviglia, sia a bordo che a terra, incontrando le aspettative di adulti e bambini, lasciando tutti ispirati, rigenerati e, soprattutto, senza parole. La compagnia da qualche tempo propone viaggi unici che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti. «Anche questa proposta rinnovata – spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale della compagnie del gruppo Carnival - è figlia dell’ascolto: dobbiamo comprendere quali sono le esigenze dei nostri ospiti perché è importante “somministrare” servizi e prodotti che possano coincidere e superare le aspettative. Abbiamo lavorato sul portafoglio delle escursioni, ridisegnandolo e razionalizzandolo e questo procedimento ci ha portato verso le nuove proposte». La razionalizzazione è proprio l’elemento di novità che Costa Crociere ha appena comunicato al mercato allo scopo di fornire una giusta etichetta a quelle che sono le esperienze con fattori comuni. Un modo per semplificare la scelta al cliente e la vendita all’adv. «Le abbiamo racchiuse sotto specifici cappelli – aggiunge Fantoni – per aiutare i nostri ospiti a scegliere in maniera mirata quali sono le escursioni che soddisfano le relative esigenze e per permettere alla adv di viaggio di poter indirizzare il cliente su quelle che sono le proposte di land experience più coerenti con il fabbisogno dell’ospite». Ed ecco che Costa arriva ad una nuova segmentazione di escursioni a terra con guida locale che arricchisce la scoperta con racconti, aneddoti e curiosità sulle tradizioni del posto. L’organizzazione consente di vivere il tempo a disposizione, ottimizzando ogni momento a terra e garantendo sempre il rientro puntuale in nave. I cluster principali sono: see it all, icons, fun for family ed extraordinary. See it all per chi vuole avere una visione completa della destinazione, visitando i luoghi più rappresentativi, senza stress perché si è accompagnati. Icons per chi vuole approfondire alcuni dei punti di interesse, le “icone” della destinazione. Fun for Family, con esperienze che coniugano il desiderio di soddisfare l’interesse degli adulti con l’esigenza di divertirsi dei ragazzi o dei bambini il tutto in un unica escursione dove i ragazzi sono accompagnati dai nostri animatori dello squok club. Extraordinary, per chi desidera vivere un’esperienza fuori dal comune, quelle che si vivono una volta nella vita, veramente straordinarie. Costa Crociere offre la possibilità di accedere a diverse “formule” che rendono più accessibili le esperienze: per esempio my exploration è il pacchetto che può arricchire la tariffa super all Inclusive e può essere comodamente aggiunto anche dopo la prenotazione. Maria Carniglia [post_title] => Costa Crociere, le nuove land experiences per massimizzare la discesa in ogni destinazione [post_date] => 2025-05-20T10:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747735810000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo quadrimestre 2025 che centra una crescita superiore al 30% rispetto all’anno precedente per Glamour, sulla scia delle performance positive già registrate nel 2024. «I primi mesi dell'anno confermano i numeri Glamour 2024 con una crescita superiore al 30% su tutte le destinazioni - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale del to (nella foto) -. Gli Stati Uniti si confermano la prima destinazione, seguiti da Africa, Maldive e Giappone». In un contesto internazionale ancora ricco di incognite, Glamour ha saputo rafforzare il proprio modello di business puntando su tre leve fondamentali: una proposta tour operator fortemente orientata al valore, un’innovativa piattaforma di biglietteria aerea, e una presenza costante e capillare sul territorio. L’area prodotto, guidata da Emmer Guerra, ha registrato un’accelerazione significativa grazie a un’attenta selezione delle destinazioni su cui creare valore per le agenzie partner. Sud Africa e Namibia emergono come nuovi protagonisti dell’offerta tailor made, insieme a una programmazione completa già disponibile per estate, Capodanno e, a breve, anche per l’inverno 2026. «Abbiamo lavorato sulla disponibilità alle vendite: oggi nei nostri sistemi sono presenti i prodotti per l’estate, il Capodanno e presto anche per l’inverno 2026» afferma Bonacchi. Sul fronte della biglietteria aerea, il lavoro coordinato da Alessandro Vaneffi ha portato a un’espansione dei contenuti e dei servizi disponibili su Volaglamour, arricchito da nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente e garantire maggiore efficienza operativa per le agenzie. Il servizio h24 è stato ulteriormente potenziato per offrire un supporto costante e affidabile. A completare il quadro, una presenza forte sul territorio, orchestrata da Simone Prinari, che ha visto nei primi cinque mesi del 2025 decine di incontri in agenzia ed eventi in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: consolidare le relazioni umane, raccontare il valore dell’azienda e presentare l’ampiezza dell’offerta in modo diretto e coinvolgente. Le priorità strategiche per il 2025 puntano ad allargare il numero di agenzie partner, concentrarsi sulle destinazioni a maggiore valore aggiunto e sfruttare la digitalizzazione per innovare l’intera filiera. [post_title] => Glamour in accelerata: crescita del +30% nei primi quattro mesi del 2025 [post_date] => 2025-05-20T09:47:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747734460000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427205" align="alignleft" width="300"] Pier Carlo Testa e Cinzia Chiaramonti, presidente e vice presidente di Fiavet Toscana[/caption] Difficile da estirpare ma indispensabile da combattere: con questa logica dettata da principi etici la Fiavet Toscana-Confcommercio ha avviato anche quest’anno, come in passato, una campagna contro l’abusivismo. Il fenomeno, soprattutto nell’alta stagione, assume infatti preoccupanti dimensioni a danno dell’intera filiera del turismo organizzato. L’iniziativa, che vede l’associazione regionale soggetto attivo, consiste nella diffusione a tutte le agenzie di viaggi della regione, associate e non, di una scheda da compilare con i dati di ciascuna segnalazione: la scheda viene poi esaminata dallo studio legale di Fiavet e, qualora sufficientemente documentata, inviata alle autorità competenti. Con questa operazione di legalità si vuole porre in evidenza come l’abusivismo nell’erogazione di servizi turistici, rappresenti un danno molteplice e sistemico per le comunità locali e per l’intero tessuto economico, come spiega nei dettagli il Presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio, Pier Carlo Testa: “Innanzitutto gli operatori abusivi non emettono fatture né ricevute fiscali, non versano l’Iva, le imposte sul reddito, né tantomeno la tassa di soggiorno ed i contributi previdenziali. «Di conseguenza lo Stato e i Comuni perdono risorse fondamentali che potrebbero servire nelle infrastrutture, nella promozione, nella tutela del patrimonio e nei servizi pubblici. Inoltre, rispetto agli operatori regolari che devono sostenere i costi per licenze, assicurazioni, sicurezza e formazione, e sono altresì soggetti a periodici controlli, si trovano a fronteggiare la concorrenza sleale di chi non ha alcun onere e pertanto può offrire prezzi inferiori, falsando il mercato e compromettendo la sopravvivenza degli operatori onesti.” Gravi conseguenze Accanto a queste priorità per lo Stato e per il sistema della distribuzione turistica, Fiavet Toscana-Confcommercio pone poi all’attenzione delle istituzioni locali e nazionali e dell’opinione pubblica altre gravi conseguenze legate al dilagare dell’abusivismo, quali il peggioramento nella qualità dei servizi gestiti da soggetti i quali, non rispettano standard di sicurezza e non sono in possesso di assicurazioni professionali. Pertanto la mancanza di questi requisiti e di coperture assicurative, in caso di incidenti o disservizi, penalizzano pi turisti recando anche un danno d’immagine all’intero settore. “C’è poi l’aspetto non secondario – aggiunge Testa – del lavoro in nero: gli abusivi operano con personale sottopagato e privo di tutele contrattuali. Di fatto non rispettano norme su orari, sicurezza sul lavoro o previdenza. Tutto questo alimenta il dumping sociale e indebolisce il mercato del lavoro regolare.” Il contrasto all’abusivismo entra dunque nel vivo perché, come spiegano i vertici dell’associazione regionale, è proprio in estate che i soggetti irregolari si palesano e presidiano in gran numero il mercato con i loro prodotti abusivi. [post_title] => Fiavet Toscana riprende la lotta contro ogni forma di abusivismo [post_date] => 2025-05-20T09:44:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747734256000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "estate fuga le destinazioni estere piu gettonate vacanza ad agosto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3810,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un carattere unico e vibrante, Siviglia e Malaga tornano ad affascinare il viaggiatore italiano in occasione della tappa promozionale di Milano nei Chiostri di San Barnaba allestiti da gerani e ortensie dai profumi e colori andalusi.\r

\r

Siviglia mostra orgogliosa il suo passato signorile con il campanile e la cattedrale gotica, il barrio Santa Cruz con i suoi vicoli serpeggianti, pieni di gerani, di artigiani della ceramica e il flamenco. A Siviglia l’arte ha attraversato i secoli, patria del maestro indiscusso Diego Velasquez, da cui ha catturato l’essenza intima del suo tempo.\r

\r

Una destinazione con infrastrutture all’avanguardia e un’offerta alberghiera eccellente e diversificata che spazia da hotel di lusso a semplici ostelli. «Siviglia offre esperienze legate alla tradizione, alla culturale ma anche alla modernità. La città è la simbiosi perfetta fra passato e futuro. Fra gli eventi, quest’anno sarà la prima volta della Biennale dell’Opera unita al flamenco, due pilastri culturali della città. Siviglia non si spiega, si sente» ha affermato Angie Moreno, assessore al Turismo di Siviglia che raccomanda di visitare e vivere la città, il suo vibrante stile di vita e la sua gente.\r

\r

Malaga, sul Mediterraneo, è la città marinara per eccellenza. Vivace e cordiale, con il suo lungomare, piazze animate, strade acciotolate tra caffè e boutique, via dello shopping che porta al teatro romano, è testimone di un’eredità romana ancora vivida, tra storia e modernità che insieme al Castello raccontano di un passato glorioso. É anche la città dove l’arte vibra nell’aria, città di Pablo Picasso in cui ogni angolo sembra aver nutrito la sua visione unica.\r

\r

«Malaga non smette mai di sorprendere. La città del sole tutto l'anno, valorizza il suo patrimonio, la cultura, la sua gastronomia – ha spiegato Jacobo Florido, vice sindaco del comune di Malaga -. La capacità ricettiva prevede il raddoppio delle camere disponibili nei prossimi anni. Con i sui hotel 5 stelle e un aeroporto internazionale tra i più importanti della Spagna, Malaga non deluderà mai».\r

\r

In primavera, nella settimana Santa, entrambe le città vivono un raccoglimento e un fervore particolare. L’odore delle candele, il profumo fiori, processioni di pura devozione commuovono lo spirito più distante. Nelle fiere di aprile, le donne con l’abito flamenco dai colori sgargianti come i giardini in fiore e i cavalli eleganti sfilano tra il suono delle nacchere e delle chitarre, tra flamenco e canti in cui la tradizione si fonde con lo spirito moderno, tra colori e musica. In entrambe le città la tradizione che va oltre al cibo, fatta di socializzazione e convivialità tra racconti di storie e scambi di esperienze culinarie. Siviglia e Malaga rappresentano un caleidoscopio di sensazioni ed emozioni come il profumo di fiori e l’incanto del Sud.","post_title":"Siviglia e Malaga, l’incantevole Sud della Spagna racchiuso nelle due gemme andaluse","post_date":"2025-05-20T15:07:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["malaga","siviglia"],"post_tag_name":["Malaga","siviglia"]},"sort":[1747753662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In casa Gomo Viaggi debutta un nuovo catalogo dedicato alla linea marittima Trieste-Slovenia-Croazia. «Dopo oltre 20 anni di partenze dai porti italiani del medio Adriatico, abbiamo colto al volo l’opportunità che ci concede la nave veloce passeggeri da Trieste per la Slovenia, ma soprattutto per la Croazia per poter offrire anche al mercato italiano del Nord-est le nostre proposte a Parenzo, Rovigno e Lussino».\r

\r

Con oltre 70 partenze nei mesi di luglio e agosto la Liberty Line collega con la m/n Sofia M della capacità di oltre 200 persone il porto di Trieste con la località slovena di Pirano e quelle croate di Parenzo, Rovigno e Lussino.\r

\r

«Ssiamo pronti ad iniziare questa nuova avventura che offrirà, ai turisti presenti nel Friuli, la possibilità di trascorrere una giornata nella costa Istriana. Inoltre, grazie agli orari della nave, abbiamo organizzato anche gite giornaliere a Trieste per i turisti presenti a Rovigno e Parenzo».\r

\r

La programmazione all'interno del catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” prevede poi pacchetti turistici nelle tre località croate, «in particolare a Lussino dove disponiamo di hotel, appartamenti e camping. C’è anche la possibilità, arrivati con la nave veloce a Lussino, di imbarcarsi su una nostra piccola nave da crociera (16 cabine) per mini crociere da 2/3/4 notti nelle principali isole croate. A Lussino siamo presenti anche con un punto vendita Gomo e una biglietteria marittima».","post_title":"Gomo Viaggi lancia il nuovo catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste”","post_date":"2025-05-20T12:27:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747744050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero.\r

Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero.\r

Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali.\r

A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario.\r

Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto.\r

\r

Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare\r

\r

Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax.\r

\r

Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici\r

\r

Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”.\r

\r

Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica\r

\r

Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti.\r

\r

Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale\r

\r

Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali.\r

\r

Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari\r

\r

Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia.\r

\r

(Fonte: Travel365.it)","post_title":"Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto","post_date":"2025-05-20T12:12:17+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":["destinazioni-estive-europee","galizia-spagna","idee-viaggio-agosto","mete-estive-2025","seychelles-agosto","slovenia-estate","tanzania-safari-agosto","travel365-estate","vacanza-agosto-estero","vacanze-in-groenlandia","viaggi-avventura-e-relax"],"post_tag_name":["destinazioni estive europee","Galizia Spagna","idee viaggio agosto","mete estive 2025","Seychelles agosto","Slovenia estate","Tanzania safari agosto","travel365 estate","vacanza agosto estero","vacanze in Groenlandia","viaggi avventura e relax"]},"sort":[1747743137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scoprire Formentera attraverso la sua tradizione culinaria: questo l'obiettivo della nuova edizione delle Settimane Gastronomiche, in corso in questi giorni sull'isola, fino al prossimo 25 maggio.\r

Per l'occasione i ristoranti dell’isola proporranno menù a prezzo fisso per esaltare la gastronomia locale: un vero e proprio viaggio nei sapori, dove le ricette tradizionali saranno rivisitate con creatività e un tocco contemporaneo.\r

I viaggiatori potranno scegliere tra diversi locali aderenti all’iniziativa e lasciarsi conquistare da menù speciali pensati ad hoc per l’occasione. Il miglior menù sarà premiato, e chi parteciperà avrà anche la possibilità di vincere un prestigioso premio in palio.\r

Un’ampia varietà di proposte, dagli antipasti ai piatti di mare e di terra, celebrerà la ricchezza gastronomica dell’isola, in perfetto equilibrio con la genuinità degli ingredienti locali: pesce freschissimo, ortaggi, agrumi e formaggi.\r

Formentera è molto altro, al di là del suo mare splendido, a cominciare proprio dalla proposta culinaria che la rendono una meta d’eccellenza per gli amanti della buona cucina. Dall’insalata payesa (con pesce essiccato), frit de polp (polpo fritto), al sofrit pagès (con carne e patate) fino a deliziosi dessert come il flaó (torta al formaggio fresco con mentuccia), le orelletes (dolce all’anice) o la greixonera (budino di pane alla cannella). In ogni piatto si riflette l’essenza dell’isola, un’armonia di gusti dove si intrecciano le tradizioni e la generosità della natura, tra terra e mare.","post_title":"Formentera celebra la tradizione gastronomica intrecciata fra terra e mare","post_date":"2025-05-20T12:02:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747742576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Donnarumma, FS e il futuro. \"Il bilancio 2024 ha segnato investimenti record, oltre 17 miliardi di euro, e abbiamo avviato un Piano Strategico da oltre 100 miliardi in cinque anni. Stiamo costruendo un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro\". Lo ha dichiarato l’ad del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, in un'intervista a QN Quotidiano Nazionale.\r

\r

l Piano Strategico per il 2025-2029 prevede investimenti di oltre 100 miliardi di euro per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio, con l'obiettivo di diventare leader nella mobilità e migliorare la qualità del servizio ferroviario.\r

\r

\"L’Alta Velocità italiana è tra le più performanti d’Europa. Abbiamo un sistema intermodale all’avanguardia e siamo presenti in modo strutturato in diversi Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Grecia. Non è più solo una competizione interna, ma un confronto europeo. E oggi possiamo dire che l’Italia gioca da protagonista, non solo in Europa, ma anche negli altri continenti\", ha aggiunto Donnarumma.\r

\r

L’obiettivo è quindi, quello di consolidare la presenza internazionale del Gruppo FS, lavorando per esportare il know-how italiano nel mondo, con un’attenzione continua alla sostenibilità e all’innovazione.","post_title":"Donnarumma (FS): «Piano Strategico di 100 miliardi. Rafforzare Italia e estero»","post_date":"2025-05-20T10:42:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1747737748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490803\" align=\"aligncenter\" width=\"450\"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre.\r

\r

“Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”.\r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"490810,490811,490812,490821\"]\r

\r

E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni.\r

\r

[caption id=\"attachment_490805\" align=\"aligncenter\" width=\"451\"] Sun Siyam World[/caption]\r

\r

\r

\r

“Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. \r

\r

Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah).","post_title":"Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite","post_date":"2025-05-20T10:21:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["sun-siyam"],"post_tag_name":["sun siyam"]},"sort":[1747736468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere promette un viaggio all’insegna della meraviglia, sia a bordo che a terra, incontrando le aspettative di adulti e bambini, lasciando tutti ispirati, rigenerati e, soprattutto, senza parole. La compagnia da qualche tempo propone viaggi unici che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti.\r

\r

«Anche questa proposta rinnovata – spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale della compagnie del gruppo Carnival - è figlia dell’ascolto: dobbiamo comprendere quali sono le esigenze dei nostri ospiti perché è importante “somministrare” servizi e prodotti che possano coincidere e superare le aspettative.\r

Abbiamo lavorato sul portafoglio delle escursioni, ridisegnandolo e razionalizzandolo e questo procedimento ci ha portato verso le nuove proposte».\r

La razionalizzazione è proprio l’elemento di novità che Costa Crociere ha appena comunicato al mercato allo scopo di fornire una giusta etichetta a quelle che sono le esperienze con fattori comuni. Un modo per semplificare la scelta al cliente e la vendita all’adv.\r

\r

«Le abbiamo racchiuse sotto specifici cappelli – aggiunge Fantoni – per aiutare i nostri ospiti a scegliere in maniera mirata quali sono le escursioni che soddisfano le relative esigenze e per permettere alla adv di viaggio di poter indirizzare il cliente su quelle che sono le proposte di land experience più coerenti con il fabbisogno dell’ospite».\r

Ed ecco che Costa arriva ad una nuova segmentazione di escursioni a terra con guida locale che arricchisce la scoperta con racconti, aneddoti e curiosità sulle tradizioni del posto. L’organizzazione consente di vivere il tempo a disposizione, ottimizzando ogni momento a terra e garantendo sempre il rientro puntuale in nave.\r

\r

I cluster principali sono: see it all, icons, fun for family ed extraordinary.\r

See it all per chi vuole avere una visione completa della destinazione, visitando i luoghi più rappresentativi, senza stress perché si è accompagnati.\r

Icons per chi vuole approfondire alcuni dei punti di interesse, le “icone” della destinazione. Fun for Family, con esperienze che coniugano il desiderio di soddisfare l’interesse degli adulti con l’esigenza di divertirsi dei ragazzi o dei bambini il tutto in un unica escursione dove i ragazzi sono accompagnati dai nostri animatori dello squok club.\r

Extraordinary, per chi desidera vivere un’esperienza fuori dal comune, quelle che si vivono una volta nella vita, veramente straordinarie.\r

\r

Costa Crociere offre la possibilità di accedere a diverse “formule” che rendono più accessibili le esperienze: per esempio my exploration è il pacchetto che può arricchire la tariffa super all Inclusive e può essere comodamente aggiunto anche dopo la prenotazione.\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Crociere, le nuove land experiences per massimizzare la discesa in ogni destinazione","post_date":"2025-05-20T10:10:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747735810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo quadrimestre 2025 che centra una crescita superiore al 30% rispetto all’anno precedente per Glamour, sulla scia delle performance positive già registrate nel 2024. \r

«I primi mesi dell'anno confermano i numeri Glamour 2024 con una crescita superiore al 30% su tutte le destinazioni - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale del to (nella foto) -. Gli Stati Uniti si confermano la prima destinazione, seguiti da Africa, Maldive e Giappone».\r

In un contesto internazionale ancora ricco di incognite, Glamour ha saputo rafforzare il proprio modello di business puntando su tre leve fondamentali: una proposta tour operator fortemente orientata al valore, un’innovativa piattaforma di biglietteria aerea, e una presenza costante e capillare sul territorio.\r

L’area prodotto, guidata da Emmer Guerra, ha registrato un’accelerazione significativa grazie a un’attenta selezione delle destinazioni su cui creare valore per le agenzie partner. Sud Africa e Namibia emergono come nuovi protagonisti dell’offerta tailor made, insieme a una programmazione completa già disponibile per estate, Capodanno e, a breve, anche per l’inverno 2026.\r

«Abbiamo lavorato sulla disponibilità alle vendite: oggi nei nostri sistemi sono presenti i prodotti per l’estate, il Capodanno e presto anche per l’inverno 2026» afferma Bonacchi.\r

Sul fronte della biglietteria aerea, il lavoro coordinato da Alessandro Vaneffi ha portato a un’espansione dei contenuti e dei servizi disponibili su Volaglamour, arricchito da nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente e garantire maggiore efficienza operativa per le agenzie. Il servizio h24 è stato ulteriormente potenziato per offrire un supporto costante e affidabile.\r

A completare il quadro, una presenza forte sul territorio, orchestrata da Simone Prinari, che ha visto nei primi cinque mesi del 2025 decine di incontri in agenzia ed eventi in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: consolidare le relazioni umane, raccontare il valore dell’azienda e presentare l’ampiezza dell’offerta in modo diretto e coinvolgente.\r

Le priorità strategiche per il 2025 puntano ad allargare il numero di agenzie partner, concentrarsi sulle destinazioni a maggiore valore aggiunto e sfruttare la digitalizzazione per innovare l’intera filiera.","post_title":"Glamour in accelerata: crescita del +30% nei primi quattro mesi del 2025","post_date":"2025-05-20T09:47:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747734460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427205\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Carlo Testa e Cinzia Chiaramonti, presidente e vice presidente di Fiavet Toscana[/caption]\r

Difficile da estirpare ma indispensabile da combattere: con questa logica dettata da principi etici la Fiavet Toscana-Confcommercio ha avviato anche quest’anno, come in passato, una campagna contro l’abusivismo. Il fenomeno, soprattutto nell’alta stagione, assume infatti preoccupanti dimensioni a danno dell’intera filiera del turismo organizzato. L’iniziativa, che vede l’associazione regionale soggetto attivo, consiste nella diffusione a tutte le agenzie di viaggi della regione, associate e non, di una scheda da compilare con i dati di ciascuna segnalazione: la scheda viene poi esaminata dallo studio legale di Fiavet e, qualora sufficientemente documentata, inviata alle autorità competenti.\r

Con questa operazione di legalità si vuole porre in evidenza come l’abusivismo nell’erogazione di servizi turistici, rappresenti un danno molteplice e sistemico per le comunità locali e per l’intero tessuto economico, come spiega nei dettagli il Presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio, Pier Carlo Testa: “Innanzitutto gli operatori abusivi non emettono fatture né ricevute fiscali, non versano l’Iva, le imposte sul reddito, né tantomeno la tassa di soggiorno ed i contributi previdenziali.\r

«Di conseguenza lo Stato e i Comuni perdono risorse fondamentali che potrebbero servire nelle infrastrutture, nella promozione, nella tutela del patrimonio e nei servizi pubblici. Inoltre, rispetto agli operatori regolari che devono sostenere i costi per licenze, assicurazioni, sicurezza e formazione, e sono altresì soggetti a periodici controlli, si trovano a fronteggiare la concorrenza sleale di chi non ha alcun onere e pertanto può offrire prezzi inferiori, falsando il mercato e compromettendo la sopravvivenza degli operatori onesti.”\r

\r

Gravi conseguenze\r

Accanto a queste priorità per lo Stato e per il sistema della distribuzione turistica, Fiavet Toscana-Confcommercio pone poi all’attenzione delle istituzioni locali e nazionali e dell’opinione pubblica altre gravi conseguenze legate al dilagare dell’abusivismo, quali il peggioramento nella qualità dei servizi gestiti da soggetti i quali, non rispettano standard di sicurezza e non sono in possesso di assicurazioni professionali. Pertanto la mancanza di questi requisiti e di coperture assicurative, in caso di incidenti o disservizi, penalizzano pi turisti recando anche un danno d’immagine all’intero settore. \r

“C’è poi l’aspetto non secondario – aggiunge Testa – del lavoro in nero: gli abusivi operano con personale sottopagato e privo di tutele contrattuali. Di fatto non rispettano norme su orari, sicurezza sul lavoro o previdenza. Tutto questo alimenta il dumping sociale e indebolisce il mercato del lavoro regolare.”\r

Il contrasto all’abusivismo entra dunque nel vivo perché, come spiegano i vertici dell’associazione regionale, è proprio in estate che i soggetti irregolari si palesano e presidiano in gran numero il mercato con i loro prodotti abusivi.","post_title":"Fiavet Toscana riprende la lotta contro ogni forma di abusivismo","post_date":"2025-05-20T09:44:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747734256000]}]}}