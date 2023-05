Crociere Sostenibili: Rotta verso il 2050 Informazione PR Potrebbe sembrare il titolo di un film futurista o il claim di un qualche itinerario da sogno. Si tratta invece di un obiettivo che accomuna le principali realtà del settore crocieristico impegnate ad offrire, entro tale data, crociere sostenibili a emissioni zero. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità ambientale infatti, grande attenzione è stata posta in merito all’argomento dai più importanti player del settore che già da svariati anni hanno intrapreso azioni mirate a rendere le vacanze sul mare, giorno dopo giorno, sempre più green. Tra queste l’adozione del GNL come carburante alternativo per le grandi navi è stata la porta d’accesso alle soluzioni ‘verdi’ quali gasolio marino, biocarburanti, metanolo verde e navi ibride a batteria. Ma l’introduzione di nuovi carburanti è stata solo la punta dell’iceberg. Tra le altre azioni messe in campo dalle compagnie di navigazione, solo per citarne alcune, spiccano i design futuristici delle nuove costruzioni sempre più aerodinamici e concepiti per fendere l’onda garantendo così il risparmio di una notevole quantità di combustibile, l’utilizzo di vernici ecocompatibili capaci di ridurre la formazione di microorganismi sullo scafo riducendo l’attrito idrodinamico migliorando così l’efficienza energetica e di sistemi d’illuminazione a LED, fino a sette volte più duraturi delle più tradizionali lampade. A questi vanno ad aggiungersi l’impiego di sofisticati sistemi per il riciclo dell’elettricità e del calore emanato dai motori, quest’ultimo in particolare recuperato e utilizzato principalmente per il riscaldamento dell’acqua delle lavanderie e delle aree comuni, di depuratori capaci di autoprodurre direttamente dall’acqua di mare milioni di litri d’acqua dolce al giorno e di moderni impianti per la gestione delle acque reflue. Particolare attenzione è stata data inoltre alla gestione dei rifiuti. Le navi da crociera vantano infatti apposite aree interne designate alla raccolta differenziata con un team dedicato alla separazione dei rifiuti, al loro stoccaggio e allo smaltimento presso il primo porto disponibile grazie alla collaborazione delle strutture portuali dedicate. Le iniziative green messe in campo dalle principali realtà del settore, infine, non si limitano unicamente alla costruzione di navi sempre più ecosostenibili ma espandono i propri confini fino a toccare quella che è l’esperienza vera e propria degli ospiti a bordo. Come sottolineato anche dal portale italiano Ticketcrociere infatti, la quasi totalità delle flotte globali ha eliminato già da tempo tutto il materiale plastico monouso, mentre quotidianamente gli ospiti vengono informati sull’importanza di vivere una crociera eco compatibile anche attraverso i piccoli gesti più ordinari quali limitare, quando possibile, il cambio degli asciugamani onde evitare un sovrautilizzo delle strutture di bordo tra cui lavanderie e stirerie, di preferire le scale agli ascensori ed evitare lo spreco del cibo in special modo nei ristoranti a buffet.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutta la Gift Card firmata Ita Airways: disponibile in tagli da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, la card consente di utilizzarne il valore per acquistare biglietti verso tutte le destinazioni della compagnia aerea. Attualmente, sul sito di Ita, è attiva una promozione che prevede il 10% di sconto sulle card da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, utilizzando il codice unico ITAGIFT10. L'utilizzo è semplice e prevede, una volta sul sito del vettore, l'inserimento del numero della Gift Card e il Pin nei rispettivi campi della pagina di pagamento durante il processo di prenotazione. La Gift Card è valida per un anno a partire dal momento dell’emissione e può essere utilizzata per prenotare voli entro 12 mesi dalla scadenza, specificata nella mail con cui viene consegnata. La card può essere utilizzata anche insieme ad un promo code e/o ad altre Gift Card fino ad un massimo consentito di tre Gift Card a copertura totale del valore del biglietto. Può essere utilizzata per prenotazioni riguardanti più passeggeri, anche appartenenti a diverse fasce di età. [post_title] => La Gift Card di Ita Airways debutta con una promozione che prevede il 10% di sconto [post_date] => 2023-05-17T15:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684336121000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riaprirà sabato prossimo, 20 maggio, il Legoland Water Park Gardaland, primo parco acquatico a tema Lego in Europa. “Qualità e creatività dei più celebri mattoncini da costruzione al mondo si sposano alla perfezione con la fantasia, l’avventura e la magia del nostro parco - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina De Carvalho -. Lo scorso anno abbiamo registrato nel water park un’occupazione, da giugno, pari al 100%. Siamo fiduciosi di raggiungere gli stessi livelli anche per questa stagione”. Realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini su un’area di 15 mila metri quadrati, il parco acquatico sorge all’interno di Gardaland Resort vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom. Tra le novità 2023 della Miniland, gli 11 grattacieli dell’area Milano Moderna, tutti riprodotti in scala 1:20 e costruiti con circa 400 mila mattoncini. Il percorso prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica torre Velasca, per poi proseguire con il grattacielo Pirelli, la colorata torre Arcobaleno, fino alle prime costruzioni degli anni 2000 a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, la casa della Memoria e l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (Pwc) e torre Hadid (torre Generali). Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la torre UnipolSai e l’Nh Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina. Ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese. [post_title] => Riapre sabato prossimo il Gardaland Water Park [post_date] => 2023-05-17T11:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684324350000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sabre e Gattinoni Group hanno rinnovato un accordo di 5 anni per contribuire alla crescita globale del network Gattinoni. In base all'accordo rafforzato, Gattinoni beneficerà dell'intelligenza artificiale e dell'automazione di Sabre, che consentirà agli agenti di ridurre il tempo dedicato ai processi manuali e ripetitivi e darà all'agenzia una maggiore flessibilità, offrendo e migliorando l'esperienza dei suoi clienti. Gattinoni continuerà ad avere accesso al Marketplace di Sabre, composto da oltre 400 compagnie aeree, 1,6 milioni di opzioni di alloggio, fornitori di treni, auto e crociere, offrendo la possibilità di creare e vendere pacchetti personalizzati per singoli viaggiatori e gruppi di viaggiatori. «Collaboriamo con Sabre da 30 anni e il nostro successo è reso possibile dall'evoluzione della loro tecnologia e dall'elevato livello di automazione che sono in grado di offrire attraverso le loro piattaforme - ha dichiarato Eros Candilotti, direttore Gattinoni Business Travel -. Una maggiore efficienza operativa, l'eliminazione degli errori manuali e la fornitura di un servizio di alta qualità sono la chiave del successo per un'azienda in crescita come la nostra. E contare su partner tecnologici sempre all’avanguardia come Sabre ci permette di essere sempre in linea con i cambiamenti del mercato e dei clienti e di offrire alle nostre agenzie strumenti nuovi, dinamici e performanti». La partnership tra Sabre e Gattinoni continuerà a concentrarsi sull'abilitazione dell'automazione, con l'obiettivo di soddisfare meglio le nuove tendenze che caratterizzano i viaggiatori di oggi, come la forte richiesta di personalizzazione. «La nostra tecnologia non solo è avanzata a un ritmo accelerato negli ultimi anni, ma è anche guidata dall'intelligenza artificiale nata dalla partnership tra Sabre e Google, che combina l'impareggiabile conoscenza di Sabre del mondo dei viaggi con la capacità di Google di comprendere, elaborare e personalizzare le richieste in tempo reale. Fino a poco tempo fa, i consulenti di viaggio potevano trascorrere fino al 70% della loro giornata lavorativa svolgendo compiti manuali, ripetitivi e non generatori di profitti. Gattinoni ha deciso di eliminare questa inefficienza nell'interesse del servizio clienti e dell'efficienza aziendale - afferma Paola De Filippo, country manager di Sabre in Italia -. La decisione di Gattinoni di consentire l'automazione dei suoi processi contribuirà a migliorare le capacità dei suoi esperti di viaggio, aiutandoli a fornire un servizio clienti senza pari». [post_title] => Gattinoni e Sabre rinnovano l'intesa con un accordo di 5 anni [post_date] => 2023-05-17T11:48:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684324089000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Barbados deve evolvere in continuazione in termini di prodotto turistico. Attraverso Bmti (Barbados Tourism Marketing Inc.), promuoviamo la destinazione in nuovi Paesi che si vanno ad aggiungere a quelli tradizionali e già consolidati”: così Ian Gooding-Edghill, Ministro dei Trasporti, durante la conferenza stampa tenutasi in occasione della 41 edizione del Caribbean Travel Marketplace, ospitata proprio a Barbados. Il Ministro ha inoltre evidenziato l’intenso dialogo già avviato con i Paesi del Golfo e con l’America Latina. A conferma della solidità del rapporto, è in programma l’apertura di un ufficio a Panama entro due/tre mesi. “Dando uno sguardo al nostro passato, è evidente che abbiamo sempre puntato molto su mercati come Regno Unito, Europa, Canada, Stati Uniti e i Caraibi stessi, ma se vogliamo ampliare il nostro portfolio clienti dobbiamo guardare oltre. L’apertura di questo hub è stata tra le mie priorità appena sono stato nominato Ministro del Turismo e dei Trasporti. Siamo in trattativa con Copa Airlines per ampliare l’offerta entro luglio. La nostra presenza in America Latina deve essere solida e indiscutibile”. Dati alla mano, si riscontra un trend di crescita nell’offerta di collegamenti e conseguente movimentazione di persone. Da novembre 2022 e aprile 2023, Barbados ha registrato 313.820 arrivi che hanno potuto raggiungere l’isola grazie all’offerta di collegamenti aerei. Un balzo in avanti rispetto al 2021/2022 in cui sono stati registrati 211.228 arrivi. Entro l’estate Barbados prevede di recuperare il 90% dei passeggeri rispetto al 2019. Dall’Italia ci sono molteplici opzioni per raggiungere Barbados: via Amsterdam con Klm, o via Uk rispettivamente con British Aiways, Virgin Atlantic ed Aer Lingus. Barbados, conosciuta da alcuni come “gemma dei Caraibi” o capitale “culinaria dei caraibi” si rivela una destinazione sostenibile per eccellenza, che deve ironicamente il suo nome ad un albero: il fico barbuto presente in modo massiccio sul territorio. L’isola offre a chi la visita, la possibilità di fare una moltitudine di esperienze a diretto contatto con la natura. Tra le tante opzioni, degne di essere prese in considerazione: escursioni al Coco Hill Forest, all’Herrison’s Cave, il Rascals Water Park, l’Animal Flower Cave e una moltitudine di sport acquatici. Per gli amanti della storia o semplicemente del rum, è possibile prendere parte al Mount Gay Rum Tour, che mantiene viva una tradizione lunga 300 anni. [post_title] => Barbados diversifica il prodotto e i mercati di riferimento [post_date] => 2023-05-17T11:03:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684321438000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2023 di Vueling, che conta a livello globale 278 rotte verso 104 destinazioni in oltre 30 paesi, riserva anche due novità per il mercato italiano, con le rotte Firenze-Bari e Firenze-Düsseldorf; riprenderà inoltre anche la rotta Firenze-Bilbao, con due frequenze settimanali. Il network italiano conta quindi 44 rotte verso 24 destinazioni in 9 paesi. Attualmente, il vettore del gruppo Iag offre collegamenti con 16 aeroporti italiani, con Firenze e Roma Fiumicino tra i più importanti, oltre a Torino, Venezia, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Lampedusa, Alghero, Olbia e Cagliari. A livello europeo la summer di Vueling include 9 nuove rotte. Si tratta dei collegamenti tra Bilbao e le città di Bruxelles, Faro, Praga, Amburgo, Zurigo e Marrakech, oltre alla rotta Siviglia-Bruxelles e a quelle già citate tra Firenze e Düsseldorf e tra Firenze e Bari. Inoltre, la compagnia si sta impegnando nel rafforzamento delle tratte verso le principali città europee. In particolare: mantiene i collegamenti tra Barcellona, Malaga e Palma di Maiorca con Nantes e Lione; rafforzerà quelli da Oviedo, Lanzarote, Fuerteventura, Granada, Ibiza e Minorca verso Parigi-Orly; potenzia le rotte da Malaga, Bilbao, Barcellona, Siviglia e Santiago verso Londra-Gatwick. Allo stesso modo, spiccano le frequenze sulle rotte verso le Isole Baleari e Canarie e verso le principali capitali europee come Londra, Roma, Parigi o Amsterdam, tra le altre. [post_title] => Vueling rilancia da Firenze con le due rotte per Bari e Düsseldorf [post_date] => 2023-05-17T10:27:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684319222000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana è risultata terza nella classifica stilata dalla FEE, Foundation for Environmental Education, dopo Liguria e Puglia e a pari merito con la Campania. Per il presidente Giani il terzo posto della Toscana nella classifica delle Bandiere Blu 2023 «è il risultato dell’impegno di amministrazioni comunali e operatori nel curare gli spazi litoranei e nel garantire un elevato livello di servizi offerti». I Comuni toscani che possono fregiarsi della Bandiera Blu sono 19: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina all’Elba, Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto. Sette gli approdi turistici: Porto di Pisa, Marina di Cala de’ Medici a Rosignano Marittimo, Porto di Marciana Marina, Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma e Marina di Cala Galera Monte Argentario. «La Toscana – ha detto ancora Giani - è una delle mete più ricercate da turisti provenienti da ogni angolo del mondo perché ha un’offerta incomparabile. Non soltanto paesaggio e bellezze naturali, ma anche servizi e accoglienza attente alle esigenze di tutti. Chi viene qui per trascorrere una vacanza sa infatti di poter contare su professionalità e organizzazione. Ma sa anche che può contare su una gestione eco-sostenibile del territorio, sull’accessibilità e sulla possibilità di fare un’esperienza indimenticabile. Vorrei infine esprimere soddisfazione per la conferma dei Comuni di un anno fa e per la prima Bandiera Blu a Orbetello». [post_title] => Toscana, terzo posto nella classifica delle Bandiere Blu 2023 [post_date] => 2023-05-17T09:32:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684315944000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro all'aeroporto di Milano Linate Prime per l'Hangar X: Sea Prime, la società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa, ha inaugurato il nuovo spazio insieme a Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet. L'Hangar X, con una superficie di 4.700 mq è l'undicesimo hangar di Milano Linate Prime e porta a quota 30.000 mq gli spazi hangar dedicati a Linate Prime e aumenta quelli occupati da Sirio sullo stesso sito, per uno spazio totale di 10.625 mq. Il nuovo hangar manutentivo consentirà a Sirio di espandere la propria capacità e di offrire l'intero processo di manutenzione in un'unica infrastruttura. Appositamente progettato e costruito come struttura all'avanguardia per la manutenzione di base e di linea, è dotato di riscaldamento a pavimento, di un carroponte ed è caratterizzato da un design che fornisce luce naturale da tutti e quattro i lati della superficie. Inoltre, può ospitare la prossima generazione di aeromobili dedicati alla business aviation. "Questa nuova infrastruttura a Milano Linate Prime rappresenta un'importante pietra miliare per il Gruppo Sea in un contesto di business in crescita e con caratteristiche di performance ambientali di alto livello, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del nostro Gruppo" ha commentato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea. "L'investimento di Sea Prime segue l’incremento a doppia cifra del traffico di business aviation nel 2022, pari al 20% rispetto al 2021, che continua nel primo trimestre del 2023 e risponde alla crescente domanda di spazi per hangar premium a Milano Prime ha aggiunto Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime -. Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato che segna il passo per un'ulteriore espansione". [post_title] => Milano Linate Prime: taglio del nastro per l'Hangar X, l'undicesimo dello scalo [post_date] => 2023-05-17T09:10:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684314622000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un treno composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail. Dopo il Dream of the Desert, versione saudita del Treno della Dolce Vita, il progetto delle crociere ferroviarie targato Arsenale approda anche negli Emirati e in tutta l'area del Golfo. Il ceo della compagnia italiana, Paolo Barletta, ha infatti recentemente siglato un memorandum d'intesa con l'amministratore delegato di Etihad Rail, Shadi Malak, in occasione della prima giornata della fiera Middle East Rail. Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale degli Emirati, che collega tutto il Paese, nonché alla rete prevista nei sei stati del Golfo Persico riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Il treno attraverserà le città di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, con le sue montagne a picco sul mare proprio al confine con l'Oman, e al deserto di Liwa con la sua oasi famosa in tutto il mondo, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira'a. “Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico, che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai - commenta lo stesso Barletta -. La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Siamo lieti di annunciare l’approdo di Arsenale nel mercato del turismo degli Emirati Arabi Uniti". Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio made in Italy sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia: un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario. [post_title] => Dopo l'Arabia Saudita per il Treno della Dolce Vita si aprono anche le porte degli Emirati [post_date] => 2023-05-16T13:05:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684242300000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere accoglie l’estate con la nuova Promo All Inclusive, per una vacanza senza pensieri e limiti. È possibile usufruire della promozione prenotando la propria crociera fino al 31 maggio 2023, selezionando tra i tanti itinerari disponibili alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. La vantaggiosa tariffa include nel prezzo le quote di servizio, le tasse portuali, il volo dove previsto e il meglio dell’offerta beverage illimitata per tutta la durata del viaggio. Per chi volesse vivere il Mediterraneo in maniera unica, da est a ovest, Costa Fortuna ha in programma tre esclusive rotte della durata di due settimane, formula per la prima volta disponibile in piena estate. Il primo itinerario scopre tutta la bellezza di questo mare in sette isole con cinque soste in Grecia (Heraklion, Rodi, Mykonos, Santorini, Argostoli), 12 ore a Palma di Mallorca e la Sicilia. Nel secondo, il Mediterraneo incontra invece l’Oceano Atlantico, verso Madeira, Tenerife e Lanzarote. L’ultima rotta è ricca di storie antiche, cultura e bellezza mediorientale: le tappe saranno infatti le affascinanti Istanbul, con una sosta lunga di due notti, Izmir, Atene e La Valletta. [caption id="attachment_445364" align="alignleft" width="300"] La Costa Toscana[/caption] Anche Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema propongono crociere di una settimana nel Mediterraneo Occidentale, offrendo un’incredibile accessibilità grazie agli imbarchi da Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari e Palermo, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. Il Mediterraneo orientale, invece, sarà esplorato da Costa Deliziosa e Costa Pacifica, che prevedono imbarchi da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania. A solcare i mari del Nord Europa, fruendo della formula “volo+crociera”, sarà Costa Fascinosa, con itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico; Costa Favolosa, invece, visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia e ancora Gran Bretagna e Irlanda con itinerari dai 15 ai 22 giorni; Costa Firenze, infine, viaggerà tra i Fiordi norvegesi con un itinerario di 7 giorni. “Le vendite per i programmi dell’estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine – dichiara il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. In questo contesto di crescita abbiamo introdotto novità sia nella programmazione che nell’offerta di servizi a bordo, come gli itinerari di Costa Fortuna, i contenuti delle Costa Voyages e i Pacchetti Gourmet. Per supportare tutto questo, i servizi innovativi del contratto C-VALUE, le incentivazioni Segui C e C-Premia, il programma loyalty dedicato a tutti i venditori, ci stanno permettendo di creare il giusto valore e rendere ancora più solida la Partnership con la distribuzione”. [post_title] => Dal Mediterraneo al Nord Europa: l'estate di Costa è all inclusive [post_date] => 2023-05-16T12:35:05+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684240505000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "crociere sostenibili rotta verso 2050" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":198,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3521,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta la Gift Card firmata Ita Airways: disponibile in tagli da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, la card consente di utilizzarne il valore per acquistare biglietti verso tutte le destinazioni della compagnia aerea. Attualmente, sul sito di Ita, è attiva una promozione che prevede il 10% di sconto sulle card da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, utilizzando il codice unico ITAGIFT10.\r

L'utilizzo è semplice e prevede, una volta sul sito del vettore, l'inserimento del numero della Gift Card e il Pin nei rispettivi campi della pagina di pagamento durante il processo di prenotazione. La Gift Card è valida per un anno a partire dal momento dell’emissione e può essere utilizzata per prenotare voli entro 12 mesi dalla scadenza, specificata nella mail con cui viene consegnata.\r

La card può essere utilizzata anche insieme ad un promo code e/o ad altre Gift Card fino ad un massimo consentito di tre Gift Card a copertura totale del valore del biglietto. Può essere utilizzata per prenotazioni riguardanti più passeggeri, anche appartenenti a diverse fasce di età.","post_title":"La Gift Card di Ita Airways debutta con una promozione che prevede il 10% di sconto","post_date":"2023-05-17T15:08:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684336121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà sabato prossimo, 20 maggio, il Legoland Water Park Gardaland, primo parco acquatico a tema Lego in Europa. “Qualità e creatività dei più celebri mattoncini da costruzione al mondo si sposano alla perfezione con la fantasia, l’avventura e la magia del nostro parco - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina De Carvalho -. Lo scorso anno abbiamo registrato nel water park un’occupazione, da giugno, pari al 100%. Siamo fiduciosi di raggiungere gli stessi livelli anche per questa stagione”.\r

\r

Realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini su un’area di 15 mila metri quadrati, il parco acquatico sorge all’interno di Gardaland Resort vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom. Tra le novità 2023 della Miniland, gli 11 grattacieli dell’area Milano Moderna, tutti riprodotti in scala 1:20 e costruiti con circa 400 mila mattoncini. Il percorso prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica torre Velasca, per poi proseguire con il grattacielo Pirelli, la colorata torre Arcobaleno, fino alle prime costruzioni degli anni 2000 a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, la casa della Memoria e l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (Pwc) e torre Hadid (torre Generali). Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la torre UnipolSai e l’Nh Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina. Ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.","post_title":"Riapre sabato prossimo il Gardaland Water Park","post_date":"2023-05-17T11:52:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684324350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sabre e Gattinoni Group hanno rinnovato un accordo di 5 anni per contribuire alla crescita globale del network Gattinoni.\r

\r

In base all'accordo rafforzato, Gattinoni beneficerà dell'intelligenza artificiale e dell'automazione di Sabre, che consentirà agli agenti di ridurre il tempo dedicato ai processi manuali e ripetitivi e darà all'agenzia una maggiore flessibilità, offrendo e migliorando l'esperienza dei suoi clienti. Gattinoni continuerà ad avere accesso al Marketplace di Sabre, composto da oltre 400 compagnie aeree, 1,6 milioni di opzioni di alloggio, fornitori di treni, auto e crociere, offrendo la possibilità di creare e vendere pacchetti personalizzati per singoli viaggiatori e gruppi di viaggiatori.\r

\r

«Collaboriamo con Sabre da 30 anni e il nostro successo è reso possibile dall'evoluzione della loro tecnologia e dall'elevato livello di automazione che sono in grado di offrire attraverso le loro piattaforme - ha dichiarato Eros Candilotti, direttore Gattinoni Business Travel -. Una maggiore efficienza operativa, l'eliminazione degli errori manuali e la fornitura di un servizio di alta qualità sono la chiave del successo per un'azienda in crescita come la nostra. E contare su partner tecnologici sempre all’avanguardia come Sabre ci permette di essere sempre in linea con i cambiamenti del mercato e dei clienti e di offrire alle nostre agenzie strumenti nuovi, dinamici e performanti».\r

\r

La partnership tra Sabre e Gattinoni continuerà a concentrarsi sull'abilitazione dell'automazione, con l'obiettivo di soddisfare meglio le nuove tendenze che caratterizzano i viaggiatori di oggi, come la forte richiesta di personalizzazione.\r

\r

«La nostra tecnologia non solo è avanzata a un ritmo accelerato negli ultimi anni, ma è anche guidata dall'intelligenza artificiale nata dalla partnership tra Sabre e Google, che combina l'impareggiabile conoscenza di Sabre del mondo dei viaggi con la capacità di Google di comprendere, elaborare e personalizzare le richieste in tempo reale. Fino a poco tempo fa, i consulenti di viaggio potevano trascorrere fino al 70% della loro giornata lavorativa svolgendo compiti manuali, ripetitivi e non generatori di profitti. Gattinoni ha deciso di eliminare questa inefficienza nell'interesse del servizio clienti e dell'efficienza aziendale - afferma Paola De Filippo, country manager di Sabre in Italia -. La decisione di Gattinoni di consentire l'automazione dei suoi processi contribuirà a migliorare le capacità dei suoi esperti di viaggio, aiutandoli a fornire un servizio clienti senza pari».","post_title":"Gattinoni e Sabre rinnovano l'intesa con un accordo di 5 anni","post_date":"2023-05-17T11:48:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684324089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Barbados deve evolvere in continuazione in termini di prodotto turistico. Attraverso Bmti (Barbados Tourism Marketing Inc.), promuoviamo la destinazione in nuovi Paesi che si vanno ad aggiungere a quelli tradizionali e già consolidati”: così Ian Gooding-Edghill, Ministro dei Trasporti, durante la conferenza stampa tenutasi in occasione della 41 edizione del Caribbean Travel Marketplace, ospitata proprio a Barbados.\r

\r

Il Ministro ha inoltre evidenziato l’intenso dialogo già avviato con i Paesi del Golfo e con l’America Latina. A conferma della solidità del rapporto, è in programma l’apertura di un ufficio a Panama entro due/tre mesi.\r

\r

“Dando uno sguardo al nostro passato, è evidente che abbiamo sempre puntato molto su mercati come Regno Unito, Europa, Canada, Stati Uniti e i Caraibi stessi, ma se vogliamo ampliare il nostro portfolio clienti dobbiamo guardare oltre. L’apertura di questo hub è stata tra le mie priorità appena sono stato nominato Ministro del Turismo e dei Trasporti. Siamo in trattativa con Copa Airlines per ampliare l’offerta entro luglio. La nostra presenza in America Latina deve essere solida e indiscutibile”.\r

\r

Dati alla mano, si riscontra un trend di crescita nell’offerta di collegamenti e conseguente movimentazione di persone. Da novembre 2022 e aprile 2023, Barbados ha registrato 313.820 arrivi che hanno potuto raggiungere l’isola grazie all’offerta di collegamenti aerei. Un balzo in avanti rispetto al 2021/2022 in cui sono stati registrati 211.228 arrivi. Entro l’estate Barbados prevede di recuperare il 90% dei passeggeri rispetto al 2019.\r

\r

Dall’Italia ci sono molteplici opzioni per raggiungere Barbados: via Amsterdam con Klm, o via Uk rispettivamente con British Aiways, Virgin Atlantic ed Aer Lingus.\r

\r

Barbados, conosciuta da alcuni come “gemma dei Caraibi” o capitale “culinaria dei caraibi” si rivela una destinazione sostenibile per eccellenza, che deve ironicamente il suo nome ad un albero: il fico barbuto presente in modo massiccio sul territorio.\r

\r

L’isola offre a chi la visita, la possibilità di fare una moltitudine di esperienze a diretto contatto con la natura. Tra le tante opzioni, degne di essere prese in considerazione: escursioni al Coco Hill Forest, all’Herrison’s Cave, il Rascals Water Park, l’Animal Flower Cave e una moltitudine di sport acquatici. Per gli amanti della storia o semplicemente del rum, è possibile prendere parte al Mount Gay Rum Tour, che mantiene viva una tradizione lunga 300 anni.","post_title":"Barbados diversifica il prodotto e i mercati di riferimento","post_date":"2023-05-17T11:03:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684321438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2023 di Vueling, che conta a livello globale 278 rotte verso 104 destinazioni in oltre 30 paesi, riserva anche due novità per il mercato italiano, con le rotte Firenze-Bari e Firenze-Düsseldorf; riprenderà inoltre anche la rotta Firenze-Bilbao, con due frequenze settimanali. Il network italiano conta quindi 44 rotte verso 24 destinazioni in 9 paesi.\r

\r

Attualmente, il vettore del gruppo Iag offre collegamenti con 16 aeroporti italiani, con Firenze e Roma Fiumicino tra i più importanti, oltre a Torino, Venezia, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Lampedusa, Alghero, Olbia e Cagliari.\r

\r

\r

\r

A livello europeo la summer di Vueling include 9 nuove rotte. Si tratta dei collegamenti tra Bilbao e le città di Bruxelles, Faro, Praga, Amburgo, Zurigo e Marrakech, oltre alla rotta Siviglia-Bruxelles e a quelle già citate tra Firenze e Düsseldorf e tra Firenze e Bari.\r

\r

Inoltre, la compagnia si sta impegnando nel rafforzamento delle tratte verso le principali città europee. In particolare: mantiene i collegamenti tra Barcellona, Malaga e Palma di Maiorca con Nantes e Lione; rafforzerà quelli da Oviedo, Lanzarote, Fuerteventura, Granada, Ibiza e Minorca verso Parigi-Orly; potenzia le rotte da Malaga, Bilbao, Barcellona, Siviglia e Santiago verso Londra-Gatwick. Allo stesso modo, spiccano le frequenze sulle rotte verso le Isole Baleari e Canarie e verso le principali capitali europee come Londra, Roma, Parigi o Amsterdam, tra le altre.\r

\r

","post_title":"Vueling rilancia da Firenze con le due rotte per Bari e Düsseldorf","post_date":"2023-05-17T10:27:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684319222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana è risultata terza nella classifica stilata dalla FEE, Foundation for Environmental Education, dopo Liguria e Puglia e a pari merito con la Campania. Per il presidente Giani il terzo posto della Toscana nella classifica delle Bandiere Blu 2023 «è il risultato dell’impegno di amministrazioni comunali e operatori nel curare gli spazi litoranei e nel garantire un elevato livello di servizi offerti».\r

\r

I Comuni toscani che possono fregiarsi della Bandiera Blu sono 19: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina all’Elba, Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto. Sette gli approdi turistici: Porto di Pisa, Marina di Cala de’ Medici a Rosignano Marittimo, Porto di Marciana Marina, Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma e Marina di Cala Galera Monte Argentario.\r

\r

«La Toscana – ha detto ancora Giani - è una delle mete più ricercate da turisti provenienti da ogni angolo del mondo perché ha un’offerta incomparabile. Non soltanto paesaggio e bellezze naturali, ma anche servizi e accoglienza attente alle esigenze di tutti. Chi viene qui per trascorrere una vacanza sa infatti di poter contare su professionalità e organizzazione. Ma sa anche che può contare su una gestione eco-sostenibile del territorio, sull’accessibilità e sulla possibilità di fare un’esperienza indimenticabile. Vorrei infine esprimere soddisfazione per la conferma dei Comuni di un anno fa e per la prima Bandiera Blu a Orbetello».\r

","post_title":"Toscana, terzo posto nella classifica delle Bandiere Blu 2023","post_date":"2023-05-17T09:32:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684315944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro all'aeroporto di Milano Linate Prime per l'Hangar X: Sea Prime, la società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa, ha inaugurato il nuovo spazio insieme a Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet. \r

L'Hangar X, con una superficie di 4.700 mq è l'undicesimo hangar di Milano Linate Prime e porta a quota 30.000 mq gli spazi hangar dedicati a Linate Prime e aumenta quelli occupati da Sirio sullo stesso sito, per uno spazio totale di 10.625 mq. Il nuovo hangar manutentivo consentirà a Sirio di espandere la propria capacità e di offrire l'intero processo di manutenzione in un'unica infrastruttura. Appositamente progettato e costruito come struttura all'avanguardia per la manutenzione di base e di linea, è dotato di riscaldamento a pavimento, di un carroponte ed è caratterizzato da un design che fornisce luce naturale da tutti e quattro i lati della superficie. Inoltre, può ospitare la prossima generazione di aeromobili dedicati alla business aviation.\r

\"Questa nuova infrastruttura a Milano Linate Prime rappresenta un'importante pietra miliare per il Gruppo Sea in un contesto di business in crescita e con caratteristiche di performance ambientali di alto livello, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del nostro Gruppo\" ha commentato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea.\r

\"L'investimento di Sea Prime segue l’incremento a doppia cifra del traffico di business aviation nel 2022, pari al 20% rispetto al 2021, che continua nel primo trimestre del 2023 e risponde alla crescente domanda di spazi per hangar premium a Milano Prime ha aggiunto Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime -. Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato che segna il passo per un'ulteriore espansione\".","post_title":"Milano Linate Prime: taglio del nastro per l'Hangar X, l'undicesimo dello scalo","post_date":"2023-05-17T09:10:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684314622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un treno composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail. Dopo il Dream of the Desert, versione saudita del Treno della Dolce Vita, il progetto delle crociere ferroviarie targato Arsenale approda anche negli Emirati e in tutta l'area del Golfo. Il ceo della compagnia italiana, Paolo Barletta, ha infatti recentemente siglato un memorandum d'intesa con l'amministratore delegato di Etihad Rail, Shadi Malak, in occasione della prima giornata della fiera Middle East Rail.\r

\r

Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale degli Emirati, che collega tutto il Paese, nonché alla rete prevista nei sei stati del Golfo Persico riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Il treno attraverserà le città di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, con le sue montagne a picco sul mare proprio al confine con l'Oman, e al deserto di Liwa con la sua oasi famosa in tutto il mondo, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira'a.\r

\r

“Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico, che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai - commenta lo stesso Barletta -. La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Siamo lieti di annunciare l’approdo di Arsenale nel mercato del turismo degli Emirati Arabi Uniti\".\r

\r

Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio made in Italy sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia: un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario.","post_title":"Dopo l'Arabia Saudita per il Treno della Dolce Vita si aprono anche le porte degli Emirati","post_date":"2023-05-16T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684242300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere accoglie l’estate con la nuova Promo All Inclusive, per una vacanza senza pensieri e limiti. È possibile usufruire della promozione prenotando la propria crociera fino al 31 maggio 2023, selezionando tra i tanti itinerari disponibili alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. La vantaggiosa tariffa include nel prezzo le quote di servizio, le tasse portuali, il volo dove previsto e il meglio dell’offerta beverage illimitata per tutta la durata del viaggio.\r

\r

Per chi volesse vivere il Mediterraneo in maniera unica, da est a ovest, Costa Fortuna ha in programma tre esclusive rotte della durata di due settimane, formula per la prima volta disponibile in piena estate. Il primo itinerario scopre tutta la bellezza di questo mare in sette isole con cinque soste in Grecia (Heraklion, Rodi, Mykonos, Santorini, Argostoli), 12 ore a Palma di Mallorca e la Sicilia. Nel secondo, il Mediterraneo incontra invece l’Oceano Atlantico, verso Madeira, Tenerife e Lanzarote. L’ultima rotta è ricca di storie antiche, cultura e bellezza mediorientale: le tappe saranno infatti le affascinanti Istanbul, con una sosta lunga di due notti, Izmir, Atene e La Valletta.\r

\r

[caption id=\"attachment_445364\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Toscana[/caption]\r

\r

Anche Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema propongono crociere di una settimana nel Mediterraneo Occidentale, offrendo un’incredibile accessibilità grazie agli imbarchi da Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari e Palermo, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. Il Mediterraneo orientale, invece, sarà esplorato da Costa Deliziosa e Costa Pacifica, che prevedono imbarchi da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania. A solcare i mari del Nord Europa, fruendo della formula “volo+crociera”, sarà Costa Fascinosa, con itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico; Costa Favolosa, invece, visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia e ancora Gran Bretagna e Irlanda con itinerari dai 15 ai 22 giorni; Costa Firenze, infine, viaggerà tra i Fiordi norvegesi con un itinerario di 7 giorni.\r

\r

“Le vendite per i programmi dell’estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine – dichiara il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. In questo contesto di crescita abbiamo introdotto novità sia nella programmazione che nell’offerta di servizi a bordo, come gli itinerari di Costa Fortuna, i contenuti delle Costa Voyages e i Pacchetti Gourmet. Per supportare tutto questo, i servizi innovativi del contratto C-VALUE, le incentivazioni Segui C e C-Premia, il programma loyalty dedicato a tutti i venditori, ci stanno permettendo di creare il giusto valore e rendere ancora più solida la Partnership con la distribuzione”.","post_title":"Dal Mediterraneo al Nord Europa: l'estate di Costa è all inclusive","post_date":"2023-05-16T12:35:05+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684240505000]}]}}