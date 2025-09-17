ACI blueteam presenta al TTG un nuovo modello di agenzia integrata Informazione PR Un’opportunità imperdibile per i professionisti del travel: ACI blueteam presenta un nuovo modello di agenzia integrata Nel panorama odierno del settore turistico, offrire ai clienti soluzioni sempre più complete e personalizzate è la chiave per la fidelizzazione. ACI blueteam presenta così un nuovo modello di agenzia che integra viaggi, mobilità e assicurazioni in un unico luogo, nelle sedi provinciali ACI, con la formula “Associazione in Partecipazione”. Un’opportunità davvero esclusiva per i professionisti del travel, pronta a rivoluzionare il modo di fare business nel settore. L’idea è semplice e innovativa: aprire agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’Agenzia Viaggi dell’Automobile Club d’Italia all’interno delle sedi ACI, con l’obiettivo di offrire ai clienti una gamma completa di servizi, dalla consulenza turistica alla mobilità e alle soluzioni assicurative. Grazie alla posizione strategica delle sedi ACI, che contano oltre 1.200.000 soci in Italia, le agenzie hanno accesso a un flusso costante di clienti fidelizzati, con il vantaggio di un servizio altamente personalizzato. La formula “Associazione in Partecipazione” proposta da ACI blueteam permette agli operatori del settore travel di entrare a far parte del progetto senza alcun investimento iniziale o rischio personale. Un elemento distintivo del modello è che tutta la parte amministrativa, commerciale, tecnologica e di comunicazione viene gestita direttamente dalla sede centrale ACI blueteam. Questo consente ai professionisti di concentrarsi interamente sul rapporto con la clientela e sull’erogazione dei servizi, avvalendosi di un supporto strutturato e costante che elimina complessità burocratiche e operative. Inoltre, l’associato potrà beneficiare di vantaggiose condizioni commerciali grazie alla partnership con Welcome Travel Network, un accesso privilegiato a tour operator nazionali e internazionali di prestigio e una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto. Inoltre, per i soci ACI e ACI Storico, sono previsti sconti esclusivi, creando un legame forte e duraturo con il mondo ACI. “Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”. I professionisti del settore travel interessati a scoprire di più sul progetto PrenotACI.travel e sulle opportunità offerte, potranno facilmente rilasciare i propri contatti collegandosi alla landing page dedicata https://prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/. Inoltre, per chi desidera un incontro diretto, il team sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, dall’8 al 10 ottobre 2025 (Padiglione A3 – Stand 117), pronto a fornire tutte le informazioni necessarie sul progetto. Condividi

