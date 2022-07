Val d’Ega, “Vivere le Dolomiti con la mobilità dolce” per soggiorni ecosostenibili

Chi trascorre un’estate in Val d’Ega non fa un favore soltanto a se stesso ma anche al pianeta, scegliendo una destinazione che ormai da anni ha sposato l’idea di un turismo e di una vita ecosostenibile. Il che rende questo luogo verdissimo sotto ogni punto di vista.

Premesso che, grazie a Mobile e Guest Pass – che consentono di utilizzare 18 impianti di risalita e mezzi di trasporto pubblico “altoadigemobilità” – è praticamente possibile dimenticare di avere un’automobile, il cuore soleggiato delle Dolomiti ha infatti col tempo messo in campo una serie di iniziative che riducono al minimo l’impatto ambientale e promuovono un soggiorno in totale armonia con la natura.

Se cinque centrali idroelettriche forniscono elettricità a oltre 5mila famiglie e imprese senza emissione di CO2, due centrali di teleriscaldamento alimentate con biomassa locale consentono un risparmio di circa 1,2 milioni di litri d’olio combustibile all’anno. Sono 36 le strutture ricettive che riscaldano l’acqua e gli ambienti usando pannelli solari o impianti alimentati a cippato o pellet, e 27 quelle che generano autonomamente l’elettricità e riscaldano l’acqua e i locali avvalendosi di impianti fotovoltaici.

Al momento, questo angolo verde del Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO può vantare 4 hotel che, avendo aderito al Patto per la Neutralità Climatica 2025, misurano annualmente la loro impronta di CO2 e cercano di ridurla o compensarla il più possibile. Lo stesso vale per Carezza Dolomites, primo comprensorio sciistico a gestione privata ad aver sottoscritto il Patto.

Non si può chiudere questo capitolo verde, senza aver prima almeno accennato al rifugio Oberholz (quota 2096 m), vero miracolo del design ecosostenibile che domina la pista dalla quale ha preso in prestito il nome e si riscalda esclusivamente grazie all’energia geotermica.

La proposta “Vivere le Dolomiti con la mobilità dolce” valida fino al 1° novembre 2022 è dedicata a chi vuole vivere da vicino le montagne della Val d’Ega senza usare l’auto, ma usufruendo gratuitamente di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige e di corse illimitate per i 18 impianti di risalita del gruppo Catinaccio, Latemar e Sciliar. Il pacchetto comprende: 7 pernottamenti, 7 giorni Guest Pass Val d’Ega (per viaggiare gratuitamente e senza limitazioni per sette giorni sui mezzi pubblici in tutto l’Alto Adige), 5 giorni di Mountain Pass (l’utilizzo illimitato di 18 impianti di risalita), Cartina escursionistica Tappeiner & cartina MTB e bonus per chi arriva in Val d’Ega con mezzi a basse emissioni come il treno e il bus, per partecipare gratuitamente al variegato programma di escursioni.

Prezzo a partire da 232,50 euro per persona in appartamento.