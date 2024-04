San Francesco del Prato, dal 25 aprile a giugno speciali visite guidate in quota La storia di rinascita di San Francesco del Prato, monumento gotico unico nel cuore di Parma – tornato a nuova vita per merito di una partnership virtuosa tra pubblico e privato, e di una raccolta fondi popolare che ha visto un’intensa partecipazione da parte di cittadini provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo -, continua a sorprendere e ad emozionare. Per farne parte e viverla in modo esclusivo, tornano da giovedì 25 aprile fino a giugno 2024, gli eventi di “Sotto il cielo dipinto di stelle”: speciali visite guidate “in quota”, che condurranno i visitatori sul ponteggio del cantiere per ammirare da un punto di vista unico i ritrovati affreschi dell’abside di San Francesco del Prato a Parma: figure iconiche di santi e personaggi illustri in particolari autentici che è impossibile scorgere da lontano, fino a giungere al vertice della volta stellata. L’iniziativa è possibile grazie al successo delle visite precedenti – le ultime si sono svolte a gennaio – che hanno registrato il sold out per ogni turno previsto e un’importante raccolta fondi da parte dei visitatori. Le donazioni hanno consentito di proseguire il restauro dell’abside, completare la rimozione degli strati di intonaco dagli affreschi, e dunque di mantenere i ponteggi, che consentiranno ad altre persone fortunate di poterli osservare da vicino. Il passaggio successivo sarà il ripristino pittorico e il Comitato per San Francesco del Prato si sta operando in tal senso per reperire nuove risorse. Un viaggio fisico e simbolico, salendo “a fianco” di personaggi prestigiosi, ma anche l’opportunità di far parte dell’incredibile storia della chiesa tornata a nuova vita dopo oltre due secoli “di buio”: trasformata in carcere dall’epoca napoleonica fin quasi ai giorni nostri, e poi recuperata fino alla riconsacrazione nel 2021. Tutte le visite guidate andranno a sostenere il restauro dell’abside centrale che sta proseguendo, mentre quello dell’abside destra è da poco terminato. Le visite guidate di giovedì 25 aprile e dal 27 aprile tutti i sabati (tutto il giorno) e le domeniche (di pomeriggio), vengono svolte dai volontari del Santuario di San Francesco del Prato che offrono il proprio tempo per accompagnare i visitatori a scoprire le coinvolgenti vicende della chiesa. Viene richiesta una quota di 10 euro a persona per partecipare. La prenotazione è obbligatoria e si effettua on line: per consultare la disponibilità di date e orari www.sanfrancescodelprato.it. A breve saranno disponibili anche le visite guidate nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, in collaborazione con l’ufficio turistico di piazza Garibaldi. ­ Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La storia di rinascita di San Francesco del Prato, monumento gotico unico nel cuore di Parma - tornato a nuova vita per merito di una partnership virtuosa tra pubblico e privato, e di una raccolta fondi popolare che ha visto un’intensa partecipazione da parte di cittadini provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo -, continua a sorprendere e ad emozionare. Per farne parte e viverla in modo esclusivo, tornano da giovedì 25 aprile fino a giugno 2024, gli eventi di “Sotto il cielo dipinto di stelle”: speciali visite guidate “in quota”, che condurranno i visitatori sul ponteggio del cantiere per ammirare da un punto di vista unico i ritrovati affreschi dell’abside di San Francesco del Prato a Parma: figure iconiche di santi e personaggi illustri in particolari autentici che è impossibile scorgere da lontano, fino a giungere al vertice della volta stellata. L’iniziativa è possibile grazie al successo delle visite precedenti – le ultime si sono svolte a gennaio – che hanno registrato il sold out per ogni turno previsto e un’importante raccolta fondi da parte dei visitatori. Le donazioni hanno consentito di proseguire il restauro dell’abside, completare la rimozione degli strati di intonaco dagli affreschi, e dunque di mantenere i ponteggi, che consentiranno ad altre persone fortunate di poterli osservare da vicino. Il passaggio successivo sarà il ripristino pittorico e il Comitato per San Francesco del Prato si sta operando in tal senso per reperire nuove risorse. Un viaggio fisico e simbolico, salendo “a fianco” di personaggi prestigiosi, ma anche l’opportunità di far parte dell’incredibile storia della chiesa tornata a nuova vita dopo oltre due secoli “di buio”: trasformata in carcere dall’epoca napoleonica fin quasi ai giorni nostri, e poi recuperata fino alla riconsacrazione nel 2021. Tutte le visite guidate andranno a sostenere il restauro dell’abside centrale che sta proseguendo, mentre quello dell’abside destra è da poco terminato. Le visite guidate di giovedì 25 aprile e dal 27 aprile tutti i sabati (tutto il giorno) e le domeniche (di pomeriggio), vengono svolte dai volontari del Santuario di San Francesco del Prato che offrono il proprio tempo per accompagnare i visitatori a scoprire le coinvolgenti vicende della chiesa. Viene richiesta una quota di 10 euro a persona per partecipare. La prenotazione è obbligatoria e si effettua on line: per consultare la disponibilità di date e orari www.sanfrancescodelprato.it. A breve saranno disponibili anche le visite guidate nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, in collaborazione con l’ufficio turistico di piazza Garibaldi. ­ [post_title] => San Francesco del Prato, dal 25 aprile a giugno speciali visite guidate in quota [post_date] => 2024-04-26T12:00:23+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714132823000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Simone D’Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora, storico hotel di via Vittorio Veneto 191. Abruzzese, 41 anni, nel suo bagaglio professionale vanta esperienze di grande spessore, con incarichi svolti prevalentemente nella capitale ma non solo. Approdato nel mondo dell’hôtellerie a 28 anni dall’universo food&beverage, ha una laurea in economia e gestione di aziende turistiche conseguita all’università di Perugia, alla quale sono seguite sia un’esperienza di formazione a Les Roches Hotel Management School in Svizzera, dove ha conseguito un post graduate diploma, sia all'Ecole Hoteliere de Lausanne dove nel 2021 ha conseguito un Mba. La propria carriera nell’ospitalità di lusso inizia con un management training di più di un anno svolto al Mandarin Oriental di Londra. Tra gli incarichi di prestigio successivi c’è quindi quello alla Lungarno Collection di Firenze come corporate food & beverage manager, nonché quello all’hotel Excelsior di Venezia come director food & beverage. A Roma dirige poi come hotel manager il Rocco Forte Hotel De La Ville dal 2019 al 2023, per cui segue anche parte della fase di pre-opening e ristrutturazione. Da qui si sposta infine per un breve passaggio all’hotel De Russie, prima di conoscere la famiglia Naldi e arrivare così all’hotel Flora. Fondamentale per la sua crescita professionale anche l’apertura del Gran Melia Villa Agrippina sotto la direzione del gm Francesco Ascani nel 2012, dove come f&b manager guida per quattro anni il team, collaborando con lo chef due stelle Michelin Alfonso Iaccarino. Altre esperienze importanti sono state il primo incarico tornato in Italia da Londra al Rome Marriott Park Hotel, dove ha potuto sperimentare l’hôtellerie dai grandi numeri con congressi e banchetti per 1.500/2000 persone, e quella all’hotel Hassler di Piazza della Trinità dei Monti della famiglia Wirth come restaurant manager del Palazzetto. “Sono molto molto onorato di questa nuova sfida per tutti i progetti futuri che ci saranno - sottolinea il manager -. Speriamo di far vivere al Grand Hotel Flora una stagione di grandi successi, perché è un albergo di pregio indiscusso con una storia lunga e affascinante. Con tutto il team abbiamo intenzione di iniziare un nuovo ciclo di successi. Via Veneto sta vivendo una sorta di Rinascimento, con le tante nuove aperture che rappresentano lo spirito di un nuovo periodo. E noi vogliamo essere protagonisti. Ci sono grandi piani di sviluppo e rinnovamento che coinvolgono sia la parte camere, sia la parte ristorativa: il Flora è nato per essere un albergo di lusso e un player di prim’ordine per la città”. [post_title] => Simone D’Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora [post_date] => 2024-04-26T10:04:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714125879000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo Bio Nature Pool nel Parco delle Terme di Merano (15 maggio la riapertura) offre un’esperienza di benessere tutta naturale. Con una superficie d'acqua di quasi 1.200 mq e una profondità compresa tra 1,40 e 2 metri, il Bio Nature Pool è una piscina naturale ideale per il nuoto. A bordo vasca si trovano piattaforme in legno per il relax e tutt’intorno quasi 6.000 piante ripariali, tra cui iris di palude, salcerella ed erba della Pampas che favoriscono l’ecosistema acquatico realizzato attraverso un sistema complesso di filtraggio biologico. A vantaggio sicuramente dell’ambiente, visto che non c’è bisogno di cambiare l'acqua, ma anche della pelle dei bagnanti. L'acqua dolce e delicata infatti è inodore, senza disinfettanti e per questo adatta anche a chi soffre di allergie. Ai confini con il Bio Nature Pool si trova il laghetto ricoperto di ninfee e più in là le altre piscine immerse nel parco, a completare l’esperienza di benessere nella natura. Il parco non ospita solamente il Bio Nature Pool, sono molte le piscine a disposizione degli ospiti con la bella stagione. Dalla piscina sportiva di 33 metri ideale per il nuoto alle vasche con acqua fredda e calda, dal bagno con acqua di sorgente al percorso Kneipp. Il relax è assicurato grazie al prato curato, con lettini per l’abbronzatura e zone d’ombra, alberi secolari e aiuole fiorite, il tutto contornato dalla vista sulle cime del gruppo del Tessa. Distribuite nel parco si trovano anche 8 Relax Lounge con lettino di design per una coccola di lusso in più e uno spazio di intimità garantito. 65 attrezzature, 50 ore settimanali di corsi, 712 mq di area training. Sono questi i numeri del Fitness Center delle Terme Merano. Perdere peso, aumentare la massa muscolare, migliorare la condizione atletica, potenziare mobilità, resistenza ed equilibrio: qualsiasi sia l’obiettivo, qui è a portata di mano grazie ad attrezzature e programmi all’avanguardia, ai numerosi corsi organizzati, alla passione e professionalità dei trainer. Con la bella stagione gli sportivi hanno una possibilità in più: l’allenamento outdoor nella piattaforma fitness situata nel Parco termale. Una spazio pensato appositamente per i corsi di gruppo da svolgere all’aria aperta a contatto con la natura. A Maia Alta di Merano l’Hotel Juliane****, partner delle Terme Merano, propone il pacchetto “Magica fioritura e benessere” comprensivo di: 5 pernottamenti in mezza pensione, 1 biglietto d’ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff e 1 ingresso alle Terme Merano. Costo a partire da 718 euro a persona. ­ [post_title] => Parco delle Terme Merano riapre il 15 maggio con il nuovo Bio Nature Pool [post_date] => 2024-04-26T09:54:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714125255000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways sigla un accordo con Air India per volare in codeshare a partire dalla fine di maggio, con l'obiettivo di conquistare il 40% del traffico passeggeri tra i due Paesi, visto che l'India dovrebbe diventare il terzo mercato mondiale dell'aviazione, dopo Cina e Stati Uniti. Il codesharing comincerà sulle rotte Tokyo Haneda-Delhi e TokyoNarita-Mumbai di Ana e sulla rotta Narita-Delhi di Air India. L'intesa segna il primo accordo di codeshare del vettore giapponese con una grande compagnia aerea indiana in cinque anni, dopo la collaborazione con Jet Airways, che ha cessato le operazioni nel 2019 a causa di difficoltà finanziarie. La partnership con Air India (che come Ana è membro di Star Alliance) aumenterà la quota di traffico passeggeri di Ana tra Giappone e India al 40%, rispetto al 20% stimato per la rivale Japan Airlines. Ana conta di sfruttare la partnership nei voli internazionali per operare anche voli domestici in codeshare in India. Secondo le analisi di Boston Consulting Group, il mercato indiano dei viaggi aerei continua a crescere rapidamente a un tasso medio annuo compreso tra il 9% e il 12%. Air India, un tempo di proprietà statale, è diventata un'unità del colosso indiano Tata Group nel 2022: la sua quota di traffico passeggeri sul mercato interno indiano nel 2023 è stata del 10%, al secondo posto, come riferisce la Direzione generale dell'aviazione civile del Paese. [post_title] => Air India sigla un accordo di codeshare con la giapponese Ana [post_date] => 2024-04-26T09:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714123821000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha previsto delle tariffe speciali per i cittadini che si recheranno a votare nel proprio comune di residenza, in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, del presidente e del Consiglio regionale del Piemonte e di circa 3700 comuni in tutta Italia, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Gli elettori che voleranno con Ita potranno usufruire di uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno: lo sconto non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli diretti in continuità territoriale (Cagliari - Roma Fiumicino e v.v., Cagliari – Milano Linate e v.v. e Trieste – Milano Linate e v.v.) e ai voli in codeshare, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto valido su biglietti a/r in tutta Italia e in tutte le classi di viaggio, su importi superiori a 41 euro a/r. L’offerta è valida sui biglietti acquistati da oggi fino al 9 giugno 2024, per viaggiare nel periodo compreso dal 2 al 16 giugno 2024. L’acquisto può essere effettuato attraverso tutti i canali di vendita della compagnia aerea: al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale. [post_title] => Ita Airways: tariffe speciali in occasione delle elezioni di giugno, sconto di 40 euro sui voli domestici [post_date] => 2024-04-24T10:53:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713955984000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà il prossimo 1° agosto alla scoperta delle meraviglie nascoste della Lituania il primo Mindfulness on the road, la capsule collection della Shiruq by Mappamondo, il concept lanciato a fine 2022 dal to milanese in collaborazione con il cantautore e musicista Jack Jaselli. “La mindfulness in viaggio ci prende per mano e ci accompagna nell’intento - spiega la product manager, Francesca Lorusso -. Riprendiamo i nostri sensi e siamo completamente presenti alla meraviglia. Questo viene coltivato con pratiche di consapevolezza corporea e di meditazione che attingono alla millenaria tradizione orientale. Ci sediamo con la nostra mente, la invitiamo a prendere un tè nel deserto per conoscerla meglio. Avere qualche strumento per sincronizzare tempo esteriore e interiore può davvero fare una grande differenza: ed ecco l’unità di intenti tra scoprire e meditare". La Lituania sarà dunque la prima meta della collezione Mindfulness on the road 24-25, con il suggestivo itinerario Una porta verso nord, in partenza il 1° agosto. Il tour di cinque giorni offrirà una vasta gamma di esperienze a stretto contatto con la natura, in una dimensione che rilassa mente e spirito. I partecipanti, massimo 12 persone, saranno condotti, sia nel tour culturale sia nel percorso di mindfulness, dallo stesso Jaselli. Non servono competenze di mindfulness per iscriversi al viaggio, che risulta adatto anche ai neofiti della disciplina. “Quando riusciamo a essere consapevoli di ciò a cui prestiamo attenzione, possiamo essere noi a decidere, liberamente, di dare piena attenzione al momento presente, vivendolo appieno e con tutti i nostri sensi - sottolinea Jaselli -. Diventiamo liberi di scegliere di coltivare le nostre attitudini in luogo delle abitudini. L’ascolto, la presenza, la gentilezza sono fra questi tesori di inestimabile valore”. [post_title] => Shiruq by Mappamondo ripropone la capsule collection Mindfulness on the Road [post_date] => 2024-04-24T10:36:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713955011000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove acquisizioni a Roma, Venezia e Firenze per il gruppo Numa che con le new entry porta il proprio portfolio tricolore a quota 300 unità. Nella capitale, Numa Verso è un edificio di 28 chiavi situato in via Ippolito Nievo 12, nel quartiere Trastevere. Offre un design per il viaggiatore moderno, oltre a servizi completamente digitalizzati. A Venezia, la compagnia ha rilevato un hotel storico di 20 unità nel distretto di San Marco, in calle Loredan 2353. La struttura offre viste sul fiume di San Marcuola. L’apertura è prevista per la tarda primavera o in estate. Sono infine tre gli immobili di nuova locazione a Firenze, grazie a un accordo con un unico proprietario: Numa Felice è uno storico edificio di dieci chiavi in piazza San Felice. Numa Santo Spirito è un immobile di sette unità, situato in via dei Velluti 8, con splendidi affreschi. Numa Goldoni è un edificio di cinque unità, situato in via del Moro 3, in zona Santa Maria Novella, a quattro minuti a piedi da via Tornabuoni, il quadrilatero della moda di Firenze. "Siamo attivamente alla ricerca di immobili in città come Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna, Verona e Torino", spiega il general manager Italia di Numa Group, Umberto Ottaviani [post_title] => Numa si espande a Roma, Venezia e Firenze [post_date] => 2024-04-24T10:06:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713953191000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sicani Villages continua a raccogliere consensi nel panorama turistico grazie alla sua offerta basata sull'esperienzialità e sull'autenticità dei luoghi. Dopo il successo riscontrato alla Borsa Mediterranea del Turismo, il nuovo network di realtà sicane ha recentemente concluso un educational tour con un selezionato gruppo di top buyer provenienti da Europa, Stati Uniti e Sudamerica. Un viaggio che ha permesso loro di scoprire i tesori nascosti di questi luoghi, vivendo in prima persona le diverse offerte e immergendosi nell'anima del territorio grazie all'incontro con le persone che lo abitano. I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia, presentati durante la Bit 2024, confermano un incremento del 10,8% rispetto al 2022, con una componente straniera in crescita del 24,8%. Questa tendenza è dovuta in parte all'allungamento della stagione turistica e alla diversificazione dell'offerta, che ha portato a una maggiore attenzione verso la destinazione anche al di fuori dei mesi estivi. Tra le proposte più richieste e apprezzate di Sicani Villages spiccano quindi le esperienze relazionali, come le cene conviviali negli home restaurant e l'opportunità di immergersi nella vita locale come veri insider, entrando a stretto contatto con un capitale umano dal valore inestimabile. La rete si propone come un progetto turistico unico, con un network di attori dell'accoglienza locale, guidati da un tour operator specializzato nell'organizzazione di viaggi su misura per viaggiatori desiderosi di appartenere al territorio. “A sei mesi dal lancio del progetto siamo sempre più convinti che sia importante offrire un turismo al di fuori dei soliti percorsi – afferma Laura Massoni, Pure Sicily –, che permetta ai viaggiatori di connettersi profondamente con luoghi e persone. Gli Stati Uniti e il Sudamerica, in particolare l'Argentina, rappresentano una quota significativa del mercato estero per i Borghi Sicani, attratti dalla ricerca di un viaggio alla scoperta delle proprie origini familiari e dalla voglia di scoprire autentiche località e comunità siciliane”. [post_title] => Sicani Villages sempre più internazionale. Cresce l'interesse da Europa, Stati Uniti e Sudamerica [post_date] => 2024-04-23T12:37:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713875878000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decollerà il prossimo 23 maggio il nuovo collegamento di United Airlines da San Francisco a Barcellona El Prat, che diventerà quindi la quarta rotta della compagnia statunitense verso la città spagnola per l'estate 2024. In servizio sulla tratta aeromobili Boeing 777-200Er: questo volo è il secondo nuovo servizio stagionale di United per Barcellona nell'arco di un anno, dopo il lancio dei voli da Chicago nel maggio 2023. L'aggiunta di San Francisco come ulteriore punto di partenza significa che United opererà voli stagionali verso la città catalana sia da San Francisco che da Chicago, a complemento dei collegamenti operativi tutto l'anno da New Yor - Newark Liberty e da Washington Dulles. L'ingresso di United sulla nuova rotta si confronta con l'esistente volo stagionale operato da Level sulla medesima tratta (dall'ottobre 2018) che ha recentemente ripristinato con quattro frequenze settimanali, servite da un Airbus A330-200. [post_title] => United Airlines debutta sulla San Francisco-Barcellona il prossimo 23 maggio [post_date] => 2024-04-23T10:54:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713869654000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "san francesco del prato dal 25 aprile giugno speciali visite guidate quota" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1889,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La storia di rinascita di San Francesco del Prato, monumento gotico unico nel cuore di Parma - tornato a nuova vita per merito di una partnership virtuosa tra pubblico e privato, e di una raccolta fondi popolare che ha visto un’intensa partecipazione da parte di cittadini provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo -, continua a sorprendere e ad emozionare.\r

\r

Per farne parte e viverla in modo esclusivo, tornano da giovedì 25 aprile fino a giugno 2024, gli eventi di “Sotto il cielo dipinto di stelle”: speciali visite guidate “in quota”, che condurranno i visitatori sul ponteggio del cantiere per ammirare da un punto di vista unico i ritrovati affreschi dell’abside di San Francesco del Prato a Parma: figure iconiche di santi e personaggi illustri in particolari autentici che è impossibile scorgere da lontano, fino a giungere al vertice della volta stellata. \r

\r

L’iniziativa è possibile grazie al successo delle visite precedenti – le ultime si sono svolte a gennaio – che hanno registrato il sold out per ogni turno previsto e un’importante raccolta fondi da parte dei visitatori. Le donazioni hanno consentito di proseguire il restauro dell’abside, completare la rimozione degli strati di intonaco dagli affreschi, e dunque di mantenere i ponteggi, che consentiranno ad altre persone fortunate di poterli osservare da vicino. Il passaggio successivo sarà il ripristino pittorico e il Comitato per San Francesco del Prato si sta operando in tal senso per reperire nuove risorse. Un viaggio fisico e simbolico, salendo “a fianco” di personaggi prestigiosi, ma anche l’opportunità di far parte dell’incredibile storia della chiesa tornata a nuova vita dopo oltre due secoli “di buio”: trasformata in carcere dall’epoca napoleonica fin quasi ai giorni nostri, e poi recuperata fino alla riconsacrazione nel 2021. \r

\r

Tutte le visite guidate andranno a sostenere il restauro dell’abside centrale che sta proseguendo, mentre quello dell’abside destra è da poco terminato. \r

\r

Le visite guidate di giovedì 25 aprile e dal 27 aprile tutti i sabati (tutto il giorno) e le domeniche (di pomeriggio), vengono svolte dai volontari del Santuario di San Francesco del Prato che offrono il proprio tempo per accompagnare i visitatori a scoprire le coinvolgenti vicende della chiesa. Viene richiesta una quota di 10 euro a persona per partecipare.\r

\r

La prenotazione è obbligatoria e si effettua on line: per consultare la disponibilità di date e orari www.sanfrancescodelprato.it.\r

\r

A breve saranno disponibili anche le visite guidate nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, in collaborazione con l’ufficio turistico di piazza Garibaldi. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"San Francesco del Prato, dal 25 aprile a giugno speciali visite guidate in quota","post_date":"2024-04-26T12:00:23+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714132823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Simone D’Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora, storico hotel di via Vittorio Veneto 191. Abruzzese, 41 anni, nel suo bagaglio professionale vanta esperienze di grande spessore, con incarichi svolti prevalentemente nella capitale ma non solo. Approdato nel mondo dell’hôtellerie a 28 anni dall’universo food&beverage, ha una laurea in economia e gestione di aziende turistiche conseguita all’università di Perugia, alla quale sono seguite sia un’esperienza di formazione a Les Roches Hotel Management School in Svizzera, dove ha conseguito un post graduate diploma, sia all'Ecole Hoteliere de Lausanne dove nel 2021 ha conseguito un Mba.\r

\r

La propria carriera nell’ospitalità di lusso inizia con un management training di più di un anno svolto al Mandarin Oriental di Londra. Tra gli incarichi di prestigio successivi c’è quindi quello alla Lungarno Collection di Firenze come corporate food & beverage manager, nonché quello all’hotel Excelsior di Venezia come director food & beverage. A Roma dirige poi come hotel manager il Rocco Forte Hotel De La Ville dal 2019 al 2023, per cui segue anche parte della fase di pre-opening e ristrutturazione. Da qui si sposta infine per un breve passaggio all’hotel De Russie, prima di conoscere la famiglia Naldi e arrivare così all’hotel Flora.\r

\r

Fondamentale per la sua crescita professionale anche l’apertura del Gran Melia Villa Agrippina sotto la direzione del gm Francesco Ascani nel 2012, dove come f&b manager guida per quattro anni il team, collaborando con lo chef due stelle Michelin Alfonso Iaccarino. Altre esperienze importanti sono state il primo incarico tornato in Italia da Londra al Rome Marriott Park Hotel, dove ha potuto sperimentare l’hôtellerie dai grandi numeri con congressi e banchetti per 1.500/2000 persone, e quella all’hotel Hassler di Piazza della Trinità dei Monti della famiglia Wirth come restaurant manager del Palazzetto.\r

\r

“Sono molto molto onorato di questa nuova sfida per tutti i progetti futuri che ci saranno - sottolinea il manager -. Speriamo di far vivere al Grand Hotel Flora una stagione di grandi successi, perché è un albergo di pregio indiscusso con una storia lunga e affascinante. Con tutto il team abbiamo intenzione di iniziare un nuovo ciclo di successi. Via Veneto sta vivendo una sorta di Rinascimento, con le tante nuove aperture che rappresentano lo spirito di un nuovo periodo. E noi vogliamo essere protagonisti. Ci sono grandi piani di sviluppo e rinnovamento che coinvolgono sia la parte camere, sia la parte ristorativa: il Flora è nato per essere un albergo di lusso e un player di prim’ordine per la città”.","post_title":"Simone D’Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora","post_date":"2024-04-26T10:04:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714125879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo Bio Nature Pool nel Parco delle Terme di Merano (15 maggio la riapertura) offre un’esperienza di benessere tutta naturale. \r

\r

Con una superficie d'acqua di quasi 1.200 mq e una profondità compresa tra 1,40 e 2 metri, il Bio Nature Pool è una piscina naturale ideale per il nuoto. A bordo vasca si trovano piattaforme in legno per il relax e tutt’intorno quasi 6.000 piante ripariali, tra cui iris di palude, salcerella ed erba della Pampas che favoriscono l’ecosistema acquatico realizzato attraverso un sistema complesso di filtraggio biologico.\r

\r

A vantaggio sicuramente dell’ambiente, visto che non c’è bisogno di cambiare l'acqua, ma anche della pelle dei bagnanti. L'acqua dolce e delicata infatti è inodore, senza disinfettanti e per questo adatta anche a chi soffre di allergie. Ai confini con il Bio Nature Pool si trova il laghetto ricoperto di ninfee e più in là le altre piscine immerse nel parco, a completare l’esperienza di benessere nella natura. \r

\r

Il parco non ospita solamente il Bio Nature Pool, sono molte le piscine a disposizione degli ospiti con la bella stagione. Dalla piscina sportiva di 33 metri ideale per il nuoto alle vasche con acqua fredda e calda, dal bagno con acqua di sorgente al percorso Kneipp. Il relax è assicurato grazie al prato curato, con lettini per l’abbronzatura e zone d’ombra, alberi secolari e aiuole fiorite, il tutto contornato dalla vista sulle cime del gruppo del Tessa. \r

\r

Distribuite nel parco si trovano anche 8 Relax Lounge con lettino di design per una coccola di lusso in più e uno spazio di intimità garantito. \r

\r

65 attrezzature, 50 ore settimanali di corsi, 712 mq di area training. Sono questi i numeri del Fitness Center delle Terme Merano. Perdere peso, aumentare la massa muscolare, migliorare la condizione atletica, potenziare mobilità, resistenza ed equilibrio: qualsiasi sia l’obiettivo, qui è a portata di mano grazie ad attrezzature e programmi all’avanguardia, ai numerosi corsi organizzati, alla passione e professionalità dei trainer.\r

\r

Con la bella stagione gli sportivi hanno una possibilità in più: l’allenamento outdoor nella piattaforma fitness situata nel Parco termale. Una spazio pensato appositamente per i corsi di gruppo da svolgere all’aria aperta a contatto con la natura. \r

\r

A Maia Alta di Merano l’Hotel Juliane****, partner delle Terme Merano, propone il pacchetto “Magica fioritura e benessere” comprensivo di: 5 pernottamenti in mezza pensione, 1 biglietto d’ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff e 1 ingresso alle Terme Merano. Costo a partire da 718 euro a persona. \r

\r

\r

\r

­","post_title":"Parco delle Terme Merano riapre il 15 maggio con il nuovo Bio Nature Pool","post_date":"2024-04-26T09:54:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714125255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways sigla un accordo con Air India per volare in codeshare a partire dalla fine di maggio, con l'obiettivo di conquistare il 40% del traffico passeggeri tra i due Paesi, visto che l'India dovrebbe diventare il terzo mercato mondiale dell'aviazione, dopo Cina e Stati Uniti.\r

\r

Il codesharing comincerà sulle rotte Tokyo Haneda-Delhi e TokyoNarita-Mumbai di Ana e sulla rotta Narita-Delhi di Air India. L'intesa segna il primo accordo di codeshare del vettore giapponese con una grande compagnia aerea indiana in cinque anni, dopo la collaborazione con Jet Airways, che ha cessato le operazioni nel 2019 a causa di difficoltà finanziarie.\r

\r

La partnership con Air India (che come Ana è membro di Star Alliance) aumenterà la quota di traffico passeggeri di Ana tra Giappone e India al 40%, rispetto al 20% stimato per la rivale Japan Airlines. Ana conta di sfruttare la partnership nei voli internazionali per operare anche voli domestici in codeshare in India.\r

\r

Secondo le analisi di Boston Consulting Group, il mercato indiano dei viaggi aerei continua a crescere rapidamente a un tasso medio annuo compreso tra il 9% e il 12%.\r

\r

Air India, un tempo di proprietà statale, è diventata un'unità del colosso indiano Tata Group nel 2022: la sua quota di traffico passeggeri sul mercato interno indiano nel 2023 è stata del 10%, al secondo posto, come riferisce la Direzione generale dell'aviazione civile del Paese.","post_title":"Air India sigla un accordo di codeshare con la giapponese Ana","post_date":"2024-04-26T09:30:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714123821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha previsto delle tariffe speciali per i cittadini che si recheranno a votare nel proprio comune di residenza, in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, del presidente e del Consiglio regionale del Piemonte e di circa 3700 comuni in tutta Italia, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. \r

Gli elettori che voleranno con Ita potranno usufruire di uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno: lo sconto non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli diretti in continuità territoriale (Cagliari - Roma Fiumicino e v.v., Cagliari – Milano Linate e v.v. e Trieste – Milano Linate e v.v.) e ai voli in codeshare, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto valido su biglietti a/r in tutta Italia e in tutte le classi di viaggio, su importi superiori a 41 euro a/r.\r

L’offerta è valida sui biglietti acquistati da oggi fino al 9 giugno 2024, per viaggiare nel periodo compreso dal 2 al 16 giugno 2024.\r

L’acquisto può essere effettuato attraverso tutti i canali di vendita della compagnia aerea: al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale.","post_title":"Ita Airways: tariffe speciali in occasione delle elezioni di giugno, sconto di 40 euro sui voli domestici","post_date":"2024-04-24T10:53:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713955984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà il prossimo 1° agosto alla scoperta delle meraviglie nascoste della Lituania il primo Mindfulness on the road, la capsule collection della Shiruq by Mappamondo, il concept lanciato a fine 2022 dal to milanese in collaborazione con il cantautore e musicista Jack Jaselli. “La mindfulness in viaggio ci prende per mano e ci accompagna nell’intento - spiega la product manager, Francesca Lorusso -. Riprendiamo i nostri sensi e siamo completamente presenti alla meraviglia. Questo viene coltivato con pratiche di consapevolezza corporea e di meditazione che attingono alla millenaria tradizione orientale. Ci sediamo con la nostra mente, la invitiamo a prendere un tè nel deserto per conoscerla meglio. Avere qualche strumento per sincronizzare tempo esteriore e interiore può davvero fare una grande differenza: ed ecco l’unità di intenti tra scoprire e meditare\".\r

\r

La Lituania sarà dunque la prima meta della collezione Mindfulness on the road 24-25, con il suggestivo itinerario Una porta verso nord, in partenza il 1° agosto. Il tour di cinque giorni offrirà una vasta gamma di esperienze a stretto contatto con la natura, in una dimensione che rilassa mente e spirito. I partecipanti, massimo 12 persone, saranno condotti, sia nel tour culturale sia nel percorso di mindfulness, dallo stesso Jaselli. Non servono competenze di mindfulness per iscriversi al viaggio, che risulta adatto anche ai neofiti della disciplina.\r

\r

“Quando riusciamo a essere consapevoli di ciò a cui prestiamo attenzione, possiamo essere noi a decidere, liberamente, di dare piena attenzione al momento presente, vivendolo appieno e con tutti i nostri sensi - sottolinea Jaselli -. Diventiamo liberi di scegliere di coltivare le nostre attitudini in luogo delle abitudini. L’ascolto, la presenza, la gentilezza sono fra questi tesori di inestimabile valore”.","post_title":"Shiruq by Mappamondo ripropone la capsule collection Mindfulness on the Road","post_date":"2024-04-24T10:36:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1713955011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove acquisizioni a Roma, Venezia e Firenze per il gruppo Numa che con le new entry porta il proprio portfolio tricolore a quota 300 unità. Nella capitale, Numa Verso è un edificio di 28 chiavi situato in via Ippolito Nievo 12, nel quartiere Trastevere. Offre un design per il viaggiatore moderno, oltre a servizi completamente digitalizzati.\r

\r

A Venezia, la compagnia ha rilevato un hotel storico di 20 unità nel distretto di San Marco, in calle Loredan 2353. La struttura offre viste sul fiume di San Marcuola. L’apertura è prevista per la tarda primavera o in estate. Sono infine tre gli immobili di nuova locazione a Firenze, grazie a un accordo con un unico proprietario: Numa Felice è uno storico edificio di dieci chiavi in piazza San Felice. Numa Santo Spirito è un immobile di sette unità, situato in via dei Velluti 8, con splendidi affreschi. Numa Goldoni è un edificio di cinque unità, situato in via del Moro 3, in zona Santa Maria Novella, a quattro minuti a piedi da via Tornabuoni, il quadrilatero della moda di Firenze. \"Siamo attivamente alla ricerca di immobili in città come Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna, Verona e Torino\", spiega il general manager Italia di Numa Group, Umberto Ottaviani\r

\r

","post_title":"Numa si espande a Roma, Venezia e Firenze","post_date":"2024-04-24T10:06:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1713953191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sicani Villages continua a raccogliere consensi nel panorama turistico grazie alla sua offerta basata sull'esperienzialità e sull'autenticità dei luoghi. Dopo il successo riscontrato alla Borsa Mediterranea del Turismo, il nuovo network di realtà sicane ha recentemente concluso un educational tour con un selezionato gruppo di top buyer provenienti da Europa, Stati Uniti e Sudamerica. Un viaggio che ha permesso loro di scoprire i tesori nascosti di questi luoghi, vivendo in prima persona le diverse offerte e immergendosi nell'anima del territorio grazie all'incontro con le persone che lo abitano.\r

\r

I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia, presentati durante la Bit 2024, confermano un incremento del 10,8% rispetto al 2022, con una componente straniera in crescita del 24,8%. Questa tendenza è dovuta in parte all'allungamento della stagione turistica e alla diversificazione dell'offerta, che ha portato a una maggiore attenzione verso la destinazione anche al di fuori dei mesi estivi.\r

\r

Tra le proposte più richieste e apprezzate di Sicani Villages spiccano quindi le esperienze relazionali, come le cene conviviali negli home restaurant e l'opportunità di immergersi nella vita locale come veri insider, entrando a stretto contatto con un capitale umano dal valore inestimabile. La rete si propone come un progetto turistico unico, con un network di attori dell'accoglienza locale, guidati da un tour operator specializzato nell'organizzazione di viaggi su misura per viaggiatori desiderosi di appartenere al territorio.\r

\r

“A sei mesi dal lancio del progetto siamo sempre più convinti che sia importante offrire un turismo al di fuori dei soliti percorsi – afferma Laura Massoni, Pure Sicily –, che permetta ai viaggiatori di connettersi profondamente con luoghi e persone. Gli Stati Uniti e il Sudamerica, in particolare l'Argentina, rappresentano una quota significativa del mercato estero per i Borghi Sicani, attratti dalla ricerca di un viaggio alla scoperta delle proprie origini familiari e dalla voglia di scoprire autentiche località e comunità siciliane”.","post_title":"Sicani Villages sempre più internazionale. Cresce l'interesse da Europa, Stati Uniti e Sudamerica","post_date":"2024-04-23T12:37:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1713875878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decollerà il prossimo 23 maggio il nuovo collegamento di United Airlines da San Francisco a Barcellona El Prat, che diventerà quindi la quarta rotta della compagnia statunitense verso la città spagnola per l'estate 2024.\r

\r

In servizio sulla tratta aeromobili Boeing 777-200Er: questo volo è il secondo nuovo servizio stagionale di United per Barcellona nell'arco di un anno, dopo il lancio dei voli da Chicago nel maggio 2023. L'aggiunta di San Francisco come ulteriore punto di partenza significa che United opererà voli stagionali verso la città catalana sia da San Francisco che da Chicago, a complemento dei collegamenti operativi tutto l'anno da New Yor - Newark Liberty e da Washington Dulles.\r

\r

L'ingresso di United sulla nuova rotta si confronta con l'esistente volo stagionale operato da Level sulla medesima tratta (dall'ottobre 2018) che ha recentemente ripristinato con quattro frequenze settimanali, servite da un Airbus A330-200.","post_title":"United Airlines debutta sulla San Francisco-Barcellona il prossimo 23 maggio","post_date":"2024-04-23T10:54:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713869654000]}]}}