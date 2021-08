Riviera Romagnola, in agosto ci sarà il boom di turisti

Secondo l’Osservatorio statistico di Info Alberghi, agosto sarà un mese buono in Riviera Romagnola. In base al numero di mail di richiesta di soggiorno arrivate agli hotel attraverso il portale di informazione turistica www.info-alberghi.com, infatti, ci saranno hotel pieni, come e forse più del 2019, ultimo anno libero da pandemia di Covid-19.

Nel 2021, dall’1 gennaio al 31 luglio, sono state inviate 1.183.874 e-mail di richiesta di soggiorno con data di check-in compresa nel mese di agosto. Nello stesso periodo del 2020 le e-mail erano 1.252.778, complice l’introduzione del bonus vacanza, che ha sostenuto la spesa turistica di migliaia di italiani. Nel 2019, infine, sono state inviate 1.031.967 e-mail.

La località più gettonata di quest’anno è Rimini (266.574), seguita da Riccione (192.552), Bellaria (136.504) e Cattolica (134.912).

Per avere un’idea del flusso di e-mail che richiedono un soggiorno in agosto basta prendere in esame una giornata, ad esempio il 2 agosto: con 39.489 richieste di soggiorno nel 2021, contro le 19.386 inviate lo stesso giorno nel 2019, il 2021 raddoppia addirittura la posta in gioco.

Non solo agosto. L’estate in generale sta andando bene: quest’anno gli utenti che navigano il portale sono il 29% in più rispetto al 2019.

In particolare, l’analisi del traffico sul portale nel mese di luglio evidenzia un ritorno ai livelli pre-Covid dell’estate 2019, con una media di circa 12 mila visitatori al giorno, segno che l’interesse per la vacanza al mare è sempre vivo. Il picco si è registrato il 23 luglio con 26.781 visitatori, all’annuncio del decreto legge del 22 luglio che sanciva l’imminente obbligatorietà del Green Pass.