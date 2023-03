Italia: 249 impianti sciistici smantellati, dato (purtroppo) in crescita dal 2022 Un brutto colpo per il settore sciistico: 249 gli impianti sciistici dismessi rilevati da Legambiente in molte parti d’Italia. Uno dei più importanti è quello di Gressoney-la Trinité, l’ex sciovia per lo sci estivo e lo snowboard. Anche quello di Picinisco dove il comprensorio non riesce a riprendersi nonostante la ristrutturazione da parte dell’amministrazione, e non è il primo, infatti c’è un‘impennata degli impianti sottoposti a “accanimento terapeutico” (33 in più rispetto al 2022). Skilift Lo skilift è stato dismesso per lo scioglimento del ghiacciaio. Le stazioni di partenza e di arrivo del vecchio skilift sono state sgomberate. Sono 138 gli impianti temporaneamente chiusi (tre in più rispetto al 2022). Ci sono stabilimenti un po’ chiusi, un po’ aperti, come quello di Subiaco, nel Lazio, dove l’impianto, composto da una seggiovia e tre skilift, è stato chiuso a dicembre e aperto a gennaio. Un continuo stare dietro la neve. Abbiamo anche edifici diroccati, quello di Colonia Pian di Doccia, Pistoia, dove si trova un enorme complesso in totale stato di abbandono e colpito da vandalismo. Continuano inoltre gli smantellamenti. In Lombardia a Castione della Presolana la seggiovia biposto è stata demolita.

