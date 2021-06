Genova, eventi ed iniziative nel centenario della nascita di Emanuele Luzzati

Genova celebra Emanuele Luzzati, nel centenario della sua nascita, con un programma di eventi per rendere omaggio al grande artista genovese, scomparso il 26 gennaio 2007.



Si inizia il 3 giugno, nel giorno del compleanno di Luzzati, con un calendario di iniziative, che porteranno la sua arte, le sue opere e i suoi colori nelle strade, nei parchi e nei palazzi di tutta la città, in una grande festa collettiva che proseguirà sino a fine anno.

«Per Genova, il centenario della nascita di Luzzati è l’occasione di rendere omaggio al suo illustre cittadino ma anche di trasformarsi in una mostra diffusa in più parti della città, splendida e colorata – commenta l’assessore alle Politiche culturali del Comune Barbara Grosso – Luzzati è stato un grande illustratore e un incommensurabile scenografo, ma lo ricordiamo soprattutto come un artista a tutto tondo, magistrale interprete di una cultura figurativa capace di realizzare opere originali utilizzando qualsiasi materiale. Il suo stile personalissimo, il suo mood espressivo e la ricchezza del suo mondo fantastico, hanno reso Emanuele Luzzati uno degli artisti più amati del nostro tempo».

«I 100 anni di Luzzati – dichiara l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo – sono un’esplosione di eventi che abbracciano tanti luoghi di Genova e della Liguria: scenografie, animazioni, proiezioni, parate e lo spettacolo rivissuto grazie al Teatro della Tosse: come in uno dei suoi grandi collage, ci porterà a vivere un’estate magica e, speriamo, a farci ancora un po’ sognare».



«Se Lele fosse nato in un’altra città probabilmente avrebbe fatto un altro mestiere, magari il commerciante oppure il sarto per signora, chissà. Genova, gli ha fornito un immaginario ricco visivamente e umanamente. Impossibile non riconoscere i suoi collage nell’accatastamento di tetti, terrazzi, loggiati, campanili, strisce di mare che Genova offre a chi sa guardare – sottolinea Emanuele Conte, presidente Fondazione Luzzati Teatro della Tosse – Oggi Genova è luminosa e bellissima, e nell’estate del 2021, la sera, potrà accendersi e diventare un grande teatro con un unico protagonista: Emanuele Luzzati».



Il 3 giugno apre Casa Luzzati, lo spazio dedicato al maestro presso Palazzo Ducale in collaborazione con la città di Genova e la Lele Luzzati Foundation. Casa Luzzati, che collabora con molte realtà nazionali e internazionali, sarà il riferimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio di un protagonista della cultura del ‘900 e delle sue collezioni con un calendario di esposizioni temporanee, pubblicazioni, incontri, proiezioni e convegni sulla figura e sul lavoro del grande maestro. Ospiterà le sue opere, l’archivio generale, la biblioteca e uno spazio completamente dedicato alle attività didattiche.

Casa Luzzati inaugura con la mostra Sipari Incantati. Atto I, il percorso interdisciplinare di costumi, bozzetti e istallazioni di Emanuele Luzzati in collaborazione con la Fondazione Cerratelli, realizzata da Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, Lele Luzzati Foundation (presieduta da Sergio Noberini), con il patrocinio e sostegno della Camera di Commercio di Genova e il patrocinio istituzionale di Regione Liguria, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, Università di Pisa e Unige-DAD.

Oltre ad aver messo in campo queste iniziative, il Comune di Genova ha sostenuto, insieme a Regione Liguria, tutti gli eventi realizzati da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

Nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, dal 3 giugno al 3 luglio rimarrà allestita Luzzati Experience, la prima grande mostra immersiva dedicata ad Emanuele Luzzati, prodotta da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, curata da Daniele Sulewic e Paolo Bonfiglio, collaboratori del maestro, in collaborazione con ETT, società leader nel settore dell’innovazione digitale. Le musiche originali sono del collettivo NOGRAVITY4MONKS.



Genua Picta è un video mapping animato che tutti i giorni, dal 3 giugno al 3 agosto, animerà Strada Nuova alle 21.30 e alle 22.30 con uno spettacolo immersivo, fra effetti visivi e musiche, videoproiezioni. Via Garibaldi, si accenderà dando vita ad una scena a cielo aperto, con un allestimento Son et Lumiere, in cui le opere di Emanuele Luzzati, proiettate sulle facciate dei palazzi storici e immerse in musiche diffuse, daranno vita ad un percorso spettacolare. A cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. In collaborazione Con ETT



Lele cammina, cammina – una grande parata dei personaggi di Emanuele Luzzati attraverserà le vie di Genova. Il 3 luglio la grande parata risalirà la passeggiata di Nervi e raggiungerà i Parchi, dove accoglierà il pubblico per dare il via al Nervi Music Ballet Festival 2021, nel segno di Luzzati. Il gran teatro del mondo è il titolo dell’iniziativa, un festoso corteo, con 50 attori, danzatori, saltimbanchi, musicisti e cantanti d’opera,