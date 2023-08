Festival Rovigo Cello City, la rassegna è l’occasione per coprire il patrimonio storico artistico diffuso Il Festival Rovigo Cello City 2023 compie 10 anni e rappresenta un’occasione speciale di scoprire la città di Rovigo e il patrimonio storico artistico diffuso anche nei borghi vicini. Dal 3 al 10 settembre 2023, una settimana di concerti e master class di grandi solisti dello strumento proposto dall’Associazione Musicale “Francesco Venezze” di Rovigo, vivificati da momenti di concreta condivisione del palcoscenico fra maestri e studenti, dedicato a Luca Simoncini, il grande maestro del violoncello recentemente e prematuramente scomparso, che, in più di 40 anni di carriera, ha fatto del Conservatorio di Rovigo un centro di eccellenza per lo studio del violoncello. L’attuale direttore artistico Gerardo Felisatti anche quest’anno ha ideato una stagione di concerti ricca di nomi prestigiosi, primi fra tutti Arthur Hornig, Enrico Dindo e Giovanni Sollima, che terranno anche master class per gli studenti, e poi Leonora Armellini, Antonio Artese Trio, Stefano Bruno, Nicoletta Confalone, Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti, I Solisti di Pavia, Lorenzo Feder, Luca Giovannini, Carlotta Maestrini, Riccardo Martinelli e Luigi Puxeddu. E con loro saranno sempre presenti I Violoncelli di Rovigo Cello City, l’orchestra di violoncelli composta da studenti del Conservatorio ed allievi delle master class, che ogni anno ha l’opportunità di salire sul palcoscenico insieme ai grandi maestri. Partner tecnici: Rovigo Convention & Visitors Bureau e Zico impresa sociale con il sostegno economico di Regione Veneto e Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo”. Il festival offre l’occasione speciale di scoprire la città di Rovigo e il patrimonio storico artistico diffuso anche nei borghi vicini. Condividi

