Excelsior Dolomites Life Resort, avventure open air a San Vigilio di Marebbe

A fine estate le temperature si fanno miti e ideali per dedicarsi alle escursioni, i sentieri sono poco battuti e consentono di concentrarsi sui panorami meravigliosi di boschi, prati a perdita d’occhio e vette maestose. San Vigilio di Marebbe (BZ), in Val Badia, è il punto di partenza perfetto per avventure open air.

L’Excelsior Dolomites Life Resort, che sorge nel verdissimo cuore del parco naturale Fanes-Senes-Braies, offre 6 giorni su 7, escursioni a piedi e in mountain bike – che partono direttamente davanti alla porta del resort – insieme ai padroni di casa e alle guide alpine. Il resort celebra le vette in ogni dettaglio, dai materiali naturali della nuova facciata, al design alpino delle suite dell’Excelsior Dolomites Lodge e delle eleganti camere completamente rinnovate nel 2021 del Residence e del Castello Excelsior. A tavola si privilegiano prodotti di alta qualità di provenienza locale e regionale. Boschi e montagne fanno da musa anche al benessere nei 2500 metri quadrati di aree relax, tra cui spicca la Dolomites Sky Spa (esclusiva per gli adulti) – con la scenografica infinity pool sul rooftop (33°) con vista mozzafiato sulle Dolomiti, sauna panoramica, forest sauna a raggi infrarossi e raffinate aree per il riposo; la Family Spa, dove divertirsi tra piscina panoramica interna riscaldata , idromassaggio esterno e interno, il regno delle saune e i trattamenti wellness deluxe del Castello di Dolasilla, da godersi da soli o in coppia nella private spa suite. Il resort è anche il primo (e unico della regione) professionista del benessere della schiena, con l’ideazione del programma di trattamenti ed esercizi mirati “Schiena in perfetta forma®”. Per i bambini e i ragazzi a disposizione i nuovi Kids e Junior Club con tante attività indoor per giocare. I piccoli e grandi amanti dell’avventura possono anche cimentarsi con la nuova parete di arrampicata sulla facciata del Dolomites Lodge.

L’offerta Late Summer valida dal 3 settembre al 23 ottobre 2022, comprende 7 pernottamenti con pensione gourmet ¾ PLUS, libero utilizzo dei 2.500 m² di zone wellness con Sky Spa esclusivamente per adulti e area separata per famiglie; fitness ed esercizi con il programma Schiena in perfetta forma®; programma di escursioni guidate in piccoli gruppi 6 giorni a settimana, partenza a piedi direttamente davanti al resort e pranzo al sacco; tour guidati in mountain bike e noleggio di nuove mountain bike e E-bike (tour con la Bike School San Vigilio a pagamento); nuova avventura di arrampicata sulla parete esterna del resort. Prezzo a partire da 994 euro per persona in camera doppia Fanes.