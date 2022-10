Destination Italia: obiettivo raggiungere le dimensioni dei big dell’outgoing Obiettivi ambiziosi per l’operatore digitale b2b Destination Italia che punta a diventare punto di riferimento principale degli operatori internazionali interessati alla nostra Penisola, con un occhio di particolare riguardo al segmento lusso e alto spendente. “Nel 2019 avevamo già raggiunto i 35 milioni di euro di ricavi totali, diventando i principali protagonisti dell’incoming italiano – racconta Dina Ravera, maggiore azionista della compagnia -. La nostra idea però è quella di crescere in prospettiva fino a raggiungere le dimensioni dei big dell’outgoing“. E il mezzo principale attraverso cui Destination Italia intende perseguire tale traguardo è il brand lusso Sono Travel Club, di cui la stessa Dina Ravera è fondatrice e presidente: “Oggi non esiste un grande player dedicato a questo segmento, capace di raggiungere il mercato globale con una proposta completa e diversificata”. Ecco allora il lancio di una strategia pienamente glocal, capace di interloquire con i grandi marchi del lusso made in Italy (alcuni dei quali sono già parte dell’azionariato, ndr), nonché con i singoli territori e con gli stakeholder internazionali anche al di là dei confini del tour operating. “Il turismo alto spendente cerca soprattutto organizzazione e divertimento – sottolinea sempre Dina Ravera – Stiamo quindi realizzando dei progetti verticali in grado di raggiungere una clientela trasversale, incluse le famiglie, gli appassionati di cicloturismo e poi chi desidera soggiornare in ville e palazzi d’epoca”. E i risultati stanno già progressivamente arrivando. Stando all’ultimo bilancio disponibile, Destination Italia ha infatti registrato nei primi sei mesi dell’anno ricavi per 7,1 milioni di euro, pari a un incremento di ben il 692% rispetto allo stesso semestre del 2021 (0,9 milioni). Ma soprattutto “a fine settembre abbiamo superato i 25 milioni di euro di valore delle prenotazioni riferite all’intero 2022 – prosegue Dina Ravera – Il che rappresenta una crescita del 331% rispetto all’anno scorso. L’unica pecca, forse, è che tale domanda si è riversata come in tutto il comparto all’ultimo istante. Ma per una volta il sotto data non si è tradotto in un calo delle tariffe, che si sono mantenute su buoni livelli”. Al momento, per Destination Italia, il mercato principale rimane quello europeo (Regno Unito, Francia, Spagna e Germania nell’ordine), seguito dagli Stati Uniti che sono finalmente tornati prepotentemente e i cui viaggiatori spendono il 30% in più rispetto alla media. Importanti sono poi anche gli arrivi dal Sud America, mentre il Medio Oriente mostra numeri piccoli ma in crescita, mentre l’Est Estremo manca ancora all’appello. “Ci eravamo preparati per entrare in Cina – conclude Dina Ravera – poi è successo quello che è successo. Prossimi step comunque sono India e Giappone“. Infine un’ultima parola sulla Russia che fino al 2018 era la fonte di business principale per Destination Italia: “I flussi non si sono fermati completamente. Qualche arrivo selezionato e controllato tramite i database internazionali, per assicurarci che non ci fossero embarghi personali, li continuiamo a registrare”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ vicina, sostenibile, ideale per campeggi, mare, vacanze all’aria aperta, all’insegna del benessere e della salute. La Croazia, che ha registrato una ripresa rapida ed evidente, punta a proporsi come destinazione per tutto l’anno. «Il 2023 non sarà facile anzi sarà una vera e propria sfida – commenta Viviana Vukelic direttrice Ente Nazionale Croato per il Turismo – Dobbiamo fare i conti con la guerra, l’inflazione e la crisi economica. Nonostante queste premesse la Croazia ha superato nel 2022 i 100 milioni di pernottamenti, di cui 4 milioni relativi a turisti italiani. La destinazione ha attirato un pubblico giovane, quello che ha sofferto maggiormente in pandemia. I Festival Musicali, le numerose isole, la possibilità di andare in barca a vela hanno entusiasmato i turisti più giovani». [post_title] => La Croazia come destinazione tutto l’anno, il 2023 sarà una sfida [post_date] => 2022-10-18T15:15:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666106116000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evrima misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite. E' salpata ieri la prima delle tre navi della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nella sua stagione inaugurale effettuerà viaggi della durata quasi sempre compresa tra le sette e le dieci notti con scali in porti noti e meno celebri, senza mai effettuare due itinerari uguali tra loro (possibili quindi molteplici combinazioni). Il programma di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sud America. Le destinazioni del percorso includono tra le altre le isole Baleari, la Spagna continentale, la costa Azzurra, le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica, nonché Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts. La Evrima dispone anche di suite loft a due piani, mentre tutte le camere sono dotate di terrazza privata e finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti. I viaggiatori hanno inoltre accesso a una serie di programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e altro ancora. Gli ospiti potranno poi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico, un sushi bar al Talaat Nam, un'esperienza culinaria speciale al Sea ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin del Ritz-Carlton di Wolfsburg. L'intrattenimento a bordo comprende quindi esibizioni esclusive di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali. Disponibile pure il Ritz Kids per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i dodici anni. Anche a destinazione gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di esperienze all'interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le proposte spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale alla visita di siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip-lining in foreste pluviali, fino alla caccia al tartufo e altro ancora. [post_title] => Ha debuttato la Evrima: nave inaugurale della Ritz-Carlton Yacht Collection [post_date] => 2022-10-18T13:34:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666100087000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair alza la posta su Roma da dove, durante l'inverno 2022-23, opererà 18 nuove rotte dalle due basi di Ciampino e Fiumicino. Sono 13 gli aeromobili basati (per un investimento di 1,3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing "Gamechanger" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore. In pratica la low cost offrirà oltre il 10% in più di posti rispetto all’operativo invernale 2019, per un totale di 70 rotte e 900 voli a settimana, supportando oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma. Le 18 nuove destinazioni sono: Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia. "Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale sui diritti d'imbarco", ha ribadito il ceo Michael O'Leary, durante la presentazione del nuovo operativo dagli aeroporti romani, aggiungendo "vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per eliminare le restrizioni sull'aeroporto di Ciampino", perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120. [post_title] => Lo scatto di Ryanair su Roma: 18 nuove rotte per l'inverno da Fiumicino e Ciampino [post_date] => 2022-10-18T13:08:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666098509000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A TTG Travel Experience 2022 è stata presentata Tiberland, il progetto tra i progetti vincitori di finanziamento da parte della Regione Lazio per la creazione di DMO (Destination Management Organization) a specifica connotazione territoriale. Attori importanti dell’offerta turistica e culturale, quali municipi capitolini, borghi, comuni dell’hinterland, enti, associazioni e operatori economici, si sono riuniti nella nuova realtà per offrire, quelle opportunità di svago e intrattenimento che il nuovo turista chiede e che il fiume offre, fuori e dentro Roma, da scoprire attraverso il nuovo portale dedicato www.tiberland.it. Nel Lazio, da Fiano Romano a Ostia passando per la Città eterna, un percorso inedito di 70 chilometri lungo il fiume Tevere sarà al centro di un turismo esperienziale integrato. L’ambito geografico di riferimento del nuovo prodotto culturale, turistico e naturalistico si estende in una costellazione di luoghi che vanno dal nord della capitale fino al mare e quindi muta la prospettiva che vede Roma protagonista assoluta del soggiorno, proponendo itinerari al di fuori dalle rotte classiche. Si vive in modo nuovo e consapevole anche la mobilità, “green” e dai ritmi slow: lungo le valli, i paesi, le riserve naturali e la Capitale, ci si muove a piedi, in bicicletta o a cavallo per attraversare ad esempio il tratto della Via Francigena che unisce Campagnano e La Storta e questa con San Pietro a Roma. «Tiberland rientra nella strategia di promozione della destinazione Lazio che, come Assessorato al Turismo, abbiamo avviato - racconta Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Stiamo lavorando secondo una linea programmatica che vuole affermare sempre più un turismo esperienziale integrato, che guarda alla sostenibilità come chiave di sviluppo turistico e che vede nella città di Roma un grande attrattore capace di veicolare i flussi nell’intero territorio laziale». «Con questa iniziativa stiamo tracciando il percorso del nuovo Parco Lineare del Tevere - aggiunge Alberto Acciari, presidente Tiberland - un contesto pieno di arte, natura, tradizione, storia, che, assieme alla Regione Lazio, abbiamo già proposto quale Patrimonio Unesco». [post_title] => Nasce Tiberland, la DMO che racconta Roma e il Lazio dal Tevere [post_date] => 2022-10-18T13:05:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666098343000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivi ambiziosi per l'operatore digitale b2b Destination Italia che punta a diventare punto di riferimento principale degli operatori internazionali interessati alla nostra Penisola, con un occhio di particolare riguardo al segmento lusso e alto spendente. "Nel 2019 avevamo già raggiunto i 35 milioni di euro di ricavi totali, diventando i principali protagonisti dell'incoming italiano - racconta Dina Ravera, maggiore azionista della compagnia -. La nostra idea però è quella di crescere in prospettiva fino a raggiungere le dimensioni dei big dell'outgoing". E il mezzo principale attraverso cui Destination Italia intende perseguire tale traguardo è il brand lusso Sono Travel Club, di cui la stessa Dina Ravera è fondatrice e presidente: "Oggi non esiste un grande player dedicato a questo segmento, capace di raggiungere il mercato globale con una proposta completa e diversificata". Ecco allora il lancio di una strategia pienamente glocal, capace di interloquire con i grandi marchi del lusso made in Italy (alcuni dei quali sono già parte dell'azionariato, ndr), nonché con i singoli territori e con gli stakeholder internazionali anche al di là dei confini del tour operating. "Il turismo alto spendente cerca soprattutto organizzazione e divertimento - sottolinea sempre Dina Ravera - Stiamo quindi realizzando dei progetti verticali in grado di raggiungere una clientela trasversale, incluse le famiglie, gli appassionati di cicloturismo e poi chi desidera soggiornare in ville e palazzi d’epoca". E i risultati stanno già progressivamente arrivando. Stando all'ultimo bilancio disponibile, Destination Italia ha infatti registrato nei primi sei mesi dell’anno ricavi per 7,1 milioni di euro, pari a un incremento di ben il 692% rispetto allo stesso semestre del 2021 (0,9 milioni). Ma soprattutto "a fine settembre abbiamo superato i 25 milioni di euro di valore delle prenotazioni riferite all'intero 2022 - prosegue Dina Ravera - Il che rappresenta una crescita del 331% rispetto all'anno scorso. L'unica pecca, forse, è che tale domanda si è riversata come in tutto il comparto all'ultimo istante. Ma per una volta il sotto data non si è tradotto in un calo delle tariffe, che si sono mantenute su buoni livelli". Al momento, per Destination Italia, il mercato principale rimane quello europeo (Regno Unito, Francia, Spagna e Germania nell'ordine), seguito dagli Stati Uniti che sono finalmente tornati prepotentemente e i cui viaggiatori spendono il 30% in più rispetto alla media. Importanti sono poi anche gli arrivi dal Sud America, mentre il Medio Oriente mostra numeri piccoli ma in crescita, mentre l'Est Estremo manca ancora all'appello. "Ci eravamo preparati per entrare in Cina - conclude Dina Ravera - poi è successo quello che è successo. Prossimi step comunque sono India e Giappone". Infine un'ultima parola sulla Russia che fino al 2018 era la fonte di business principale per Destination Italia: "I flussi non si sono fermati completamente. Qualche arrivo selezionato e controllato tramite i database internazionali, per assicurarci che non ci fossero embarghi personali, li continuiamo a registrare". [post_title] => Destination Italia: obiettivo raggiungere le dimensioni dei big dell'outgoing [post_date] => 2022-10-18T13:03:19+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666098199000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Tornare a crescere", è questo l'obiettivo 2023 di Cathay Pacific Airways, a livello globale e sulle rotte dall'Italia. "Finalmente abbiamo riaperto i collegamenti su Milano Malpensa, lo scorso 8 ottobre - dichiara Daniele Bordogna, regional head of trade sales – Europe della compagnia - e, con grande soddisfazione, abbiamo da subito registrato pieno riempimento dei voli, con un booking molto promettendo anche per le prossime settimane. In particolare, va segnalata una domanda variegata e già con una significativa componente corporate: anzi, maggiore rispetto a quella registrata da altri paesi europei. Certo, siamo ancora distanti dai livelli pre-pandemia quando l'Italia registrava la più alta componente business travel al mondo per Cathay Pacific, ma la direzione è quella giusta". Con la progressiva riapertura di Hong Kong "che speriamo prosegua rapidamente nelle prossime settimane" la domanda di viaggio è dunque tornata a crescere e l'Europa "è il mercato che maggiormente traina la domanda per Cathay. Da Milano Malpensa, in particolare, abbiamo ripreso con una frequenze a settimana, ma speriamo di aggiungerne una seconda a breve. Da altri scali europei, come ad esempio Londra, operiamo già tre voli giornalieri; oppure da Parigi, Francoforte e Amsterdam siamo a diverse frequenze alla settimana". In parallelo sono ripartiti anche i collegamenti verso altre destinazioni della regione asiatica, soprattutto Giappone, Filippine, Australia e Taiwan: "Man mano aumenteremo anche le frequenze che torneranno ad essere pluri-giornaliere". Occhi puntati sul 2023 quindi, per un recupero consistente dell'operatività: "Cathay ha varato un piano notevole per riassumere personale, sia di bordo sia di terra, dopo i tagli della pandemia". E, allungando lo sguardo al 2025, sono previsti fin d'ora ulteriori investimenti "in vista dell'apertura della terza pista di decollo all'aeroporto di Hong Kong, che conferma tutta la sua strategicità in questa parte del mondo così dinamica. Dobbiamo quindi muoverci da subito per farci trovare pronti ed essere protagonisti di questa nuova fase di sviluppo: lo stiamo facendo sin d'ora, con Cathay e con la nostra consociata low cost, Hong Kong Express". [post_title] => Cathay Pacific da Milano: "Booking promettente. Componente bt già significativa" [post_date] => 2022-10-18T12:25:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666095909000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina il traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato annuo per Idee per Viaggiare, che si appresta chiudere a fine ottobre l'anno fiscale a quota 94 milioni di euro. Un vero pallino quello della tripla cifra, per il ceo del to capitolino, Danilo Curzi, che ha più volte indicato tale soglia quale obiettivo simbolico da raggiungere: "E che in realtà abbiamo già superato, andando oltre i 120 milioni, se consideriamo il giro d'affari complessivo dell'azienda, che include l'intero valore del transato e non solo le fee come invece avviene con il fatturato". Vale la pena inoltre ricordare che solo l'anno scorso i ricavi del to si erano fermati a 37 milioni (sappiamo tutti il motivo) e che soprattutto i 94 milioni del 2021/22 significano una crescita di circa il 50% rispetto all'era pre-Covid 2019. Un percorso di sviluppo che in casa IpV è stato accompagnato e reso possibile da investimenti ingenti in nuovi prodotti, destinazioni inedite e soprattutto tecnologia e risorse umane. Tanto che nell'ultimo biennio sono ben 21 i nuovi collaboratori entrati a far parte dell'organizzazione, anche grazie all'acquisizione recente di Marcelletti ma non solo: "Si tratta di persone esperte, già dotate di competenze importanti nel sales, nella biglietteria e nella pianificazione - racconta sempre Curzi -. Tutti profili con un passato in altre realtà di peso, comprese alcune multinazionali". E a proposito di Marcelletti. L'operazione di acquisizione, come si sa, non ha fatto sparire il brand ma ha creato una nuova articolazione Ipv definita dal suffisso by Idee per Viaggiare. Una novità destinata presto ad avere altri sviluppi. A cominciare dalla partnership con l'Accademia Creativa del Turismo, grazie alla quale è già nata Act by Idee per Viaggiare: "L'idea è quella di proporre una serie di percorsi formativi basati su un'esperienza ventennale nel campo - conclude Curzi -. Il mio auspicio è che proprio questa iniziativa possa un giorno contribuire anche a garantire la continuità aziendale della nostra compagnia". [post_title] => IpV: fatturato a +50% sul 2019. Presto altre by Idee per Viaggiare dopo Marcelletti [post_date] => 2022-10-18T12:24:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666095879000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Tourism punta i riflettori sul golf e presentando il meglio della sua offerta all'International Golf Travel Market, a Roma, da ieri e fino al prossimo 20 ottobre. La partecipazione mira a entrare in contatto con i principali agenti di viaggio e tour operator del settore, a sensibilizzare l'opinione pubblica e a posizionare il Paese come una destinazione golfistica di primo piano. Il Qatar conta alcuni dei migliori campi da golf della regione, dotati di strutture all'avanguardia. Uno dei primi golf resort della zona, il Doha Golf Club è stato fondato nel 1998 e ha fatto entrare il Qatar nella mappa mondiale del golf. Oltre a offrire due campi da golf, campi sportivi, opzioni ricreative e punti di ristoro, offre anche incantevoli location per eventi privati. Il Doha Golf Club dispone di due campi da golf: un campo da campionato a 18 buche e un campo accademico a 9 buche. Ogni golfista, dal principiante a chi desidera migliorare il proprio gioco, può richiedere delle lezioni private in entrambe le strutture. L'Education City Golf Club presenta il primo driving range TrackMan della regione e strutture per l'allenamento e l'apprendimento dotate di tecnologie all'avanguardia. Comprende 33 buche, un campo da campionato a 18 buche, un campo da campionato a 6 buche e un campo da par 3 a 9 illuminato. Tutti i campi sono stati progettati dal due volte vincitore del Masters, José Maria Olazábal. [post_title] => Qatar: primo piano sul prodotto golf: il meglio dell'offerta alll'Igtm di Roma [post_date] => 2022-10-18T11:24:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666092246000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432411" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Nguyen Tien Hoang, general manager Europe di Vietnam Airlines e Massimo Gaggianesi, managing director di Mst Gsa[/caption] Vietnam Airlines è tornata a presidiare il mercato europeo, con i voli su Parigi, Francoforte e Londra, e con l'idea già concreta di una nuova destinazione entro il 2025: "Dopo due anni di difficoltà per tutta l'industria turistica, ora siamo davvero sulla strada della ripresa e finalmente possiamo dirci ottimisti per il futuro" afferma Nguyen Tien Hoang, general manager Europe del vettore, sottolineando che "da novembre l'operativo sarà similare a quello del 2019". Numerosi gli obiettivi della compagnia aerea, a cominciare da quello che punta ad ottenere "le 5 stelle Skytrax entro il 2025: per questo abbiamo significativi investimenti già in campo che mirano all'ulteriore miglioramento di prodotto e servizi". Più a lungo termine, "ma sempre nei nostri progetti, c'è anche l'apertura di un collegamento diretto sull'Italia. Per ora siamo però concentrati sull'ampliamento delle partnership con altre compagnie per consentire una più vasta scelta di connessioni via Parigi, Francoforte e Londra". Novità anche per la flotta: "Sulle rotte europee utilizziamo i nostri A350, A380 e B787. Per il futuro abbiamo in programma l'arrivo di nuovi narrow body A320 e A321 per il network domestico e regionale, puntiamo su nuove connessioni verso l'India e sul potenziamento di quelle nel Sud-est asiatico; per il lungo raggio pensiamo a nuova destinazione in Europa - Copenhagen oppure Amsterdam - dal 2024 o 2025. Quindi saranno necessari ulteriori aeromobili wide-body. Complessivamente, entro il 2025, avremo in flotta 30 o 35 velivoli". Particolare menzione per il network domestico che ha visto il Vietnam primeggiare nella ripresa post pandemia a livello mondiale: "C'è un'enorme domanda di viaggio nel nostro Paese, secondo i dati Iata la Hanoi-Ho Chi Minh è diventata la seconda rotta domestica più trafficata al mondo". E i passeggeri italiani in arrivo nel Paese possono beneficiare "di un'ampia rete di collegamenti, nazionali e nella regione: Laos, Thailandia, Cambogia, Myanmar e Singapore, Indonesia: le operazioni su queste destinazioni sono già tutte riprese". [post_title] => Vietnam Airlines: "Le 5 stelle entro il 2025 e una nuova destinazione in Europa" [post_date] => 2022-10-18T10:59:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666090762000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "destination italia obiettivo raggiungere le dimensioni dei big delloutgoing" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4712,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ vicina, sostenibile, ideale per campeggi, mare, vacanze all’aria aperta, all’insegna del benessere e della salute. La Croazia, che ha registrato una ripresa rapida ed evidente, punta a proporsi come destinazione per tutto l’anno.\r

\r

«Il 2023 non sarà facile anzi sarà una vera e propria sfida – commenta Viviana Vukelic direttrice Ente Nazionale Croato per il Turismo – Dobbiamo fare i conti con la guerra, l’inflazione e la crisi economica. Nonostante queste premesse la Croazia ha superato nel 2022 i 100 milioni di pernottamenti, di cui 4 milioni relativi a turisti italiani. La destinazione ha attirato un pubblico giovane, quello che ha sofferto maggiormente in pandemia. I Festival Musicali, le numerose isole, la possibilità di andare in barca a vela hanno entusiasmato i turisti più giovani».","post_title":"La Croazia come destinazione tutto l’anno, il 2023 sarà una sfida","post_date":"2022-10-18T15:15:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666106116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evrima misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite. E' salpata ieri la prima delle tre navi della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nella sua stagione inaugurale effettuerà viaggi della durata quasi sempre compresa tra le sette e le dieci notti con scali in porti noti e meno celebri, senza mai effettuare due itinerari uguali tra loro (possibili quindi molteplici combinazioni). Il programma di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sud America. Le destinazioni del percorso includono tra le altre le isole Baleari, la Spagna continentale, la costa Azzurra, le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica, nonché Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts.\r

\r

La Evrima dispone anche di suite loft a due piani, mentre tutte le camere sono dotate di terrazza privata e finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti. I viaggiatori hanno inoltre accesso a una serie di programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e altro ancora. Gli ospiti potranno poi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico, un sushi bar al Talaat Nam, un'esperienza culinaria speciale al Sea ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin del Ritz-Carlton di Wolfsburg. L'intrattenimento a bordo comprende quindi esibizioni esclusive di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali. Disponibile pure il Ritz Kids per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i dodici anni.\r

\r

Anche a destinazione gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di esperienze all'interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le proposte spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale alla visita di siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip-lining in foreste pluviali, fino alla caccia al tartufo e altro ancora.\r

\r

","post_title":"Ha debuttato la Evrima: nave inaugurale della Ritz-Carlton Yacht Collection","post_date":"2022-10-18T13:34:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666100087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair alza la posta su Roma da dove, durante l'inverno 2022-23, opererà 18 nuove rotte dalle due basi di Ciampino e Fiumicino. Sono 13 gli aeromobili basati (per un investimento di 1,3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing \"Gamechanger\" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore.\r

In pratica la low cost offrirà oltre il 10% in più di posti rispetto all’operativo invernale 2019, per un totale di 70 rotte e 900 voli a settimana, supportando oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma. Le 18 nuove destinazioni sono: Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia.\r

\"Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale sui diritti d'imbarco\", ha ribadito il ceo Michael O'Leary, durante la presentazione del nuovo operativo dagli aeroporti romani, aggiungendo \"vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per eliminare le restrizioni sull'aeroporto di Ciampino\", perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120.\r

","post_title":"Lo scatto di Ryanair su Roma: 18 nuove rotte per l'inverno da Fiumicino e Ciampino","post_date":"2022-10-18T13:08:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666098509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A TTG Travel Experience 2022 è stata presentata Tiberland, il progetto tra i progetti vincitori di finanziamento da parte della Regione Lazio per la creazione di DMO (Destination Management Organization) a specifica connotazione territoriale.\r

\r

Attori importanti dell’offerta turistica e culturale, quali municipi capitolini, borghi, comuni dell’hinterland, enti, associazioni e operatori economici, si sono riuniti nella nuova realtà per offrire, quelle opportunità di svago e intrattenimento che il nuovo turista chiede e che il fiume offre, fuori e dentro Roma, da scoprire attraverso il nuovo portale dedicato www.tiberland.it.\r

\r

Nel Lazio, da Fiano Romano a Ostia passando per la Città eterna, un percorso inedito di 70 chilometri lungo il fiume Tevere sarà al centro di un turismo esperienziale integrato.\r

\r

L’ambito geografico di riferimento del nuovo prodotto culturale, turistico e naturalistico si estende in una costellazione di luoghi che vanno dal nord della capitale fino al mare e quindi muta la prospettiva che vede Roma protagonista assoluta del soggiorno, proponendo itinerari al di fuori dalle rotte classiche. Si vive in modo nuovo e consapevole anche la mobilità, “green” e dai ritmi slow: lungo le valli, i paesi, le riserve naturali e la Capitale, ci si muove a piedi, in bicicletta o a cavallo per attraversare ad esempio il tratto della Via Francigena che unisce Campagnano e La Storta e questa con San Pietro a Roma.\r

\r

\r

\r

«Tiberland rientra nella strategia di promozione della destinazione Lazio che, come Assessorato al Turismo, abbiamo avviato - racconta Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Stiamo lavorando secondo una linea programmatica che vuole affermare sempre più un turismo esperienziale integrato, che guarda alla sostenibilità come chiave di sviluppo turistico e che vede nella città di Roma un grande attrattore capace di veicolare i flussi nell’intero territorio laziale». \r

\r

«Con questa iniziativa stiamo tracciando il percorso del nuovo Parco Lineare del Tevere - aggiunge Alberto Acciari, presidente Tiberland - un contesto pieno di arte, natura, tradizione, storia, che, assieme alla Regione Lazio, abbiamo già proposto quale Patrimonio Unesco».","post_title":"Nasce Tiberland, la DMO che racconta Roma e il Lazio dal Tevere","post_date":"2022-10-18T13:05:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666098343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivi ambiziosi per l'operatore digitale b2b Destination Italia che punta a diventare punto di riferimento principale degli operatori internazionali interessati alla nostra Penisola, con un occhio di particolare riguardo al segmento lusso e alto spendente. \"Nel 2019 avevamo già raggiunto i 35 milioni di euro di ricavi totali, diventando i principali protagonisti dell'incoming italiano - racconta Dina Ravera, maggiore azionista della compagnia -. La nostra idea però è quella di crescere in prospettiva fino a raggiungere le dimensioni dei big dell'outgoing\".\r

\r

E il mezzo principale attraverso cui Destination Italia intende perseguire tale traguardo è il brand lusso Sono Travel Club, di cui la stessa Dina Ravera è fondatrice e presidente: \"Oggi non esiste un grande player dedicato a questo segmento, capace di raggiungere il mercato globale con una proposta completa e diversificata\". Ecco allora il lancio di una strategia pienamente glocal, capace di interloquire con i grandi marchi del lusso made in Italy (alcuni dei quali sono già parte dell'azionariato, ndr), nonché con i singoli territori e con gli stakeholder internazionali anche al di là dei confini del tour operating. \"Il turismo alto spendente cerca soprattutto organizzazione e divertimento - sottolinea sempre Dina Ravera - Stiamo quindi realizzando dei progetti verticali in grado di raggiungere una clientela trasversale, incluse le famiglie, gli appassionati di cicloturismo e poi chi desidera soggiornare in ville e palazzi d’epoca\".\r

\r

E i risultati stanno già progressivamente arrivando. Stando all'ultimo bilancio disponibile, Destination Italia ha infatti registrato nei primi sei mesi dell’anno ricavi per 7,1 milioni di euro, pari a un incremento di ben il 692% rispetto allo stesso semestre del 2021 (0,9 milioni). Ma soprattutto \"a fine settembre abbiamo superato i 25 milioni di euro di valore delle prenotazioni riferite all'intero 2022 - prosegue Dina Ravera - Il che rappresenta una crescita del 331% rispetto all'anno scorso. L'unica pecca, forse, è che tale domanda si è riversata come in tutto il comparto all'ultimo istante. Ma per una volta il sotto data non si è tradotto in un calo delle tariffe, che si sono mantenute su buoni livelli\".\r

\r

Al momento, per Destination Italia, il mercato principale rimane quello europeo (Regno Unito, Francia, Spagna e Germania nell'ordine), seguito dagli Stati Uniti che sono finalmente tornati prepotentemente e i cui viaggiatori spendono il 30% in più rispetto alla media. Importanti sono poi anche gli arrivi dal Sud America, mentre il Medio Oriente mostra numeri piccoli ma in crescita, mentre l'Est Estremo manca ancora all'appello. \"Ci eravamo preparati per entrare in Cina - conclude Dina Ravera - poi è successo quello che è successo. Prossimi step comunque sono India e Giappone\". Infine un'ultima parola sulla Russia che fino al 2018 era la fonte di business principale per Destination Italia: \"I flussi non si sono fermati completamente. Qualche arrivo selezionato e controllato tramite i database internazionali, per assicurarci che non ci fossero embarghi personali, li continuiamo a registrare\".","post_title":"Destination Italia: obiettivo raggiungere le dimensioni dei big dell'outgoing","post_date":"2022-10-18T13:03:19+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1666098199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Tornare a crescere\", è questo l'obiettivo 2023 di Cathay Pacific Airways, a livello globale e sulle rotte dall'Italia. \"Finalmente abbiamo riaperto i collegamenti su Milano Malpensa, lo scorso 8 ottobre - dichiara Daniele Bordogna, regional head of trade sales – Europe della compagnia - e, con grande soddisfazione, abbiamo da subito registrato pieno riempimento dei voli, con un booking molto promettendo anche per le prossime settimane. In particolare, va segnalata una domanda variegata e già con una significativa componente corporate: anzi, maggiore rispetto a quella registrata da altri paesi europei. Certo, siamo ancora distanti dai livelli pre-pandemia quando l'Italia registrava la più alta componente business travel al mondo per Cathay Pacific, ma la direzione è quella giusta\".\r

\r

Con la progressiva riapertura di Hong Kong \"che speriamo prosegua rapidamente nelle prossime settimane\" la domanda di viaggio è dunque tornata a crescere e l'Europa \"è il mercato che maggiormente traina la domanda per Cathay. Da Milano Malpensa, in particolare, abbiamo ripreso con una frequenze a settimana, ma speriamo di aggiungerne una seconda a breve. Da altri scali europei, come ad esempio Londra, operiamo già tre voli giornalieri; oppure da Parigi, Francoforte e Amsterdam siamo a diverse frequenze alla settimana\". In parallelo sono ripartiti anche i collegamenti verso altre destinazioni della regione asiatica, soprattutto Giappone, Filippine, Australia e Taiwan: \"Man mano aumenteremo anche le frequenze che torneranno ad essere pluri-giornaliere\".\r

\r

Occhi puntati sul 2023 quindi, per un recupero consistente dell'operatività: \"Cathay ha varato un piano notevole per riassumere personale, sia di bordo sia di terra, dopo i tagli della pandemia\". E, allungando lo sguardo al 2025, sono previsti fin d'ora ulteriori investimenti \"in vista dell'apertura della terza pista di decollo all'aeroporto di Hong Kong, che conferma tutta la sua strategicità in questa parte del mondo così dinamica. Dobbiamo quindi muoverci da subito per farci trovare pronti ed essere protagonisti di questa nuova fase di sviluppo: lo stiamo facendo sin d'ora, con Cathay e con la nostra consociata low cost, Hong Kong Express\".","post_title":"Cathay Pacific da Milano: \"Booking promettente. Componente bt già significativa\"","post_date":"2022-10-18T12:25:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666095909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina il traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato annuo per Idee per Viaggiare, che si appresta chiudere a fine ottobre l'anno fiscale a quota 94 milioni di euro. Un vero pallino quello della tripla cifra, per il ceo del to capitolino, Danilo Curzi, che ha più volte indicato tale soglia quale obiettivo simbolico da raggiungere: \"E che in realtà abbiamo già superato, andando oltre i 120 milioni, se consideriamo il giro d'affari complessivo dell'azienda, che include l'intero valore del transato e non solo le fee come invece avviene con il fatturato\". Vale la pena inoltre ricordare che solo l'anno scorso i ricavi del to si erano fermati a 37 milioni (sappiamo tutti il motivo) e che soprattutto i 94 milioni del 2021/22 significano una crescita di circa il 50% rispetto all'era pre-Covid 2019.\r

\r

Un percorso di sviluppo che in casa IpV è stato accompagnato e reso possibile da investimenti ingenti in nuovi prodotti, destinazioni inedite e soprattutto tecnologia e risorse umane. Tanto che nell'ultimo biennio sono ben 21 i nuovi collaboratori entrati a far parte dell'organizzazione, anche grazie all'acquisizione recente di Marcelletti ma non solo: \"Si tratta di persone esperte, già dotate di competenze importanti nel sales, nella biglietteria e nella pianificazione - racconta sempre Curzi -. Tutti profili con un passato in altre realtà di peso, comprese alcune multinazionali\".\r

\r

E a proposito di Marcelletti. L'operazione di acquisizione, come si sa, non ha fatto sparire il brand ma ha creato una nuova articolazione Ipv definita dal suffisso by Idee per Viaggiare. Una novità destinata presto ad avere altri sviluppi. A cominciare dalla partnership con l'Accademia Creativa del Turismo, grazie alla quale è già nata Act by Idee per Viaggiare: \"L'idea è quella di proporre una serie di percorsi formativi basati su un'esperienza ventennale nel campo - conclude Curzi -. Il mio auspicio è che proprio questa iniziativa possa un giorno contribuire anche a garantire la continuità aziendale della nostra compagnia\".","post_title":"IpV: fatturato a +50% sul 2019. Presto altre by Idee per Viaggiare dopo Marcelletti","post_date":"2022-10-18T12:24:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666095879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Tourism punta i riflettori sul golf e presentando il meglio della sua offerta all'International Golf Travel Market, a Roma, da ieri e fino al prossimo 20 ottobre. La partecipazione mira a entrare in contatto con i principali agenti di viaggio e tour operator del settore, a sensibilizzare l'opinione pubblica e a posizionare il Paese come una destinazione golfistica di primo piano.\r

Il Qatar conta alcuni dei migliori campi da golf della regione, dotati di strutture all'avanguardia. Uno dei primi golf resort della zona, il Doha Golf Club è stato fondato nel 1998 e ha fatto entrare il Qatar nella mappa mondiale del golf. Oltre a offrire due campi da golf, campi sportivi, opzioni ricreative e punti di ristoro, offre anche incantevoli location per eventi privati.\r

Il Doha Golf Club dispone di due campi da golf: un campo da campionato a 18 buche e un campo accademico a 9 buche. Ogni golfista, dal principiante a chi desidera migliorare il proprio gioco, può richiedere delle lezioni private in entrambe le strutture.\r

L'Education City Golf Club presenta il primo driving range TrackMan della regione e strutture per l'allenamento e l'apprendimento dotate di tecnologie all'avanguardia. Comprende 33 buche, un campo da campionato a 18 buche, un campo da campionato a 6 buche e un campo da par 3 a 9 illuminato. Tutti i campi sono stati progettati dal due volte vincitore del Masters, José Maria Olazábal.\r

","post_title":"Qatar: primo piano sul prodotto golf: il meglio dell'offerta alll'Igtm di Roma","post_date":"2022-10-18T11:24:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666092246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432411\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Nguyen Tien Hoang, general manager Europe di Vietnam Airlines e Massimo Gaggianesi, managing director di Mst Gsa[/caption]\r

\r

Vietnam Airlines è tornata a presidiare il mercato europeo, con i voli su Parigi, Francoforte e Londra, e con l'idea già concreta di una nuova destinazione entro il 2025: \"Dopo due anni di difficoltà per tutta l'industria turistica, ora siamo davvero sulla strada della ripresa e finalmente possiamo dirci ottimisti per il futuro\" afferma Nguyen Tien Hoang, general manager Europe del vettore, sottolineando che \"da novembre l'operativo sarà similare a quello del 2019\".\r

\r

Numerosi gli obiettivi della compagnia aerea, a cominciare da quello che punta ad ottenere \"le 5 stelle Skytrax entro il 2025: per questo abbiamo significativi investimenti già in campo che mirano all'ulteriore miglioramento di prodotto e servizi\". Più a lungo termine, \"ma sempre nei nostri progetti, c'è anche l'apertura di un collegamento diretto sull'Italia. Per ora siamo però concentrati sull'ampliamento delle partnership con altre compagnie per consentire una più vasta scelta di connessioni via Parigi, Francoforte e Londra\".\r

\r

Novità anche per la flotta: \"Sulle rotte europee utilizziamo i nostri A350, A380 e B787. Per il futuro abbiamo in programma l'arrivo di nuovi narrow body A320 e A321 per il network domestico e regionale, puntiamo su nuove connessioni verso l'India e sul potenziamento di quelle nel Sud-est asiatico; per il lungo raggio pensiamo a nuova destinazione in Europa - Copenhagen oppure Amsterdam - dal 2024 o 2025. Quindi saranno necessari ulteriori aeromobili wide-body. Complessivamente, entro il 2025, avremo in flotta 30 o 35 velivoli\".\r

\r

Particolare menzione per il network domestico che ha visto il Vietnam primeggiare nella ripresa post pandemia a livello mondiale: \"C'è un'enorme domanda di viaggio nel nostro Paese, secondo i dati Iata la Hanoi-Ho Chi Minh è diventata la seconda rotta domestica più trafficata al mondo\". E i passeggeri italiani in arrivo nel Paese possono beneficiare \"di un'ampia rete di collegamenti, nazionali e nella regione: Laos, Thailandia, Cambogia, Myanmar e Singapore, Indonesia: le operazioni su queste destinazioni sono già tutte riprese\".\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines: \"Le 5 stelle entro il 2025 e una nuova destinazione in Europa\"","post_date":"2022-10-18T10:59:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666090762000]}]}}