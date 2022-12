Beef & Snow, dal 10 al 26 marzo protagonisti i Sapori della Val d’Ega Tra il 10 e il 26 marzo 2023 Beef & Snow porta in pista i sapori tipici della Val d’Ega (BZ). La neve che ogni anno si posa puntualmente sulle sue montagne trasforma le piste della Val d’Ega (BZ) in immense tavole bianche, sulle quali è possibile assaporare non solo il piacere della discesa ma anche il gusto di un territorio. Tra il 10 e il 26 marzo 2023, Beef & Snow propone ai turisti di nutrire letteralmente la propria passione per lo sci e lo snowboard, aggiungendo al piatto degli sport invernali la possibilità di scoprire le prelibatezze e le delizie del luogo. Quando la stagione entra nella fase finale, le baite, i rifugi e i ristoranti della Val d’Ega offrono specialità tipiche con carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d’Ega, per un’iniziativa che segna l’ennesimo trionfo dell’intreccio tra turismo, allevamento e agricoltura, nell’ambito delle ormai mitologiche Settimane Culinarie.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra il 10 e il 26 marzo 2023 Beef & Snow porta in pista i sapori tipici della Val d’Ega (BZ). La neve che ogni anno si posa puntualmente sulle sue montagne trasforma le piste della Val d’Ega (BZ) in immense tavole bianche, sulle quali è possibile assaporare non solo il piacere della discesa ma anche il gusto di un territorio. Tra il 10 e il 26 marzo 2023, Beef & Snow propone ai turisti di nutrire letteralmente la propria passione per lo sci e lo snowboard, aggiungendo al piatto degli sport invernali la possibilità di scoprire le prelibatezze e le delizie del luogo. Quando la stagione entra nella fase finale, le baite, i rifugi e i ristoranti della Val d’Ega offrono specialità tipiche con carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d’Ega, per un’iniziativa che segna l’ennesimo trionfo dell’intreccio tra turismo, allevamento e agricoltura, nell’ambito delle ormai mitologiche Settimane Culinarie. [post_title] => Beef & Snow, dal 10 al 26 marzo protagonisti i Sapori della Val d'Ega [post_date] => 2022-12-22T15:16:29+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671722189000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un altro tassello si aggiunge al mosaico dei soggetti che hanno deciso di sostenere l’azione portata avanti dalla Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) in ambito turistico. Si tratta di C-Way, t.o. italiano di riferimento per il meglio dei parchi e dei siti culturali in Italia. LEM promuove e qualifica in modo univoco la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell’offerta territoriale. La Fondazione procede anche all’organizzazione a fini turistici di grandi eventi per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all’inclusione di soci privati. «La promozione del patrimonio culturale, il lavoro in rete con gli operatori del settore, l’organizzazione di itinerari e la proposta di turismo esperienziale sono alla base del nostro operato – racconta Beppe Costa, Presidente di C-Way -. Livorno è una città con buone potenzialità e che può crescere molto. Con l’adesione alla Fondazione LEM, ci impegniamo a mettere a servizio il know-how che abbiamo acquisito negli anni nella gestione e promozione di alcune delle più grandi realtà del mondo culturale e turistico del nostro paese e a inserire Livorno nei principali circuiti nazionali e internazionali con cui collaboriamo. Con questo importante passo rafforziamo la presenza del nostro gruppo sul territorio che ci vede attivi attraverso la casa editrice livornese Sillabe, impegnata nella divulgazione e la valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme, e la gestione dell’Acquario di Livorno». [post_title] => C-Way entra nella Fondazione Lem, il know-how al servizio di turismo e cultura [post_date] => 2022-12-22T15:09:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671721779000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una roadmap precisa per proteggere le risorse naturali, apportare benefici alla popolazione locale e preservare un’offerta turistica di altissima qualità. Questa la strategia delineata da Le Isole di Tahiti attraverso la Fari'ira'a Manihini 2027: il piano quinquennale punta a posizionare la Polinesia Francese (Le Isole di Tahiti) come una delle destinazioni leader nel Pacifico per il turismo inclusivo e sostenibile. Un progetto cruciale che è stato costruito insieme alla popolazione locale e agli operatori turistici, pubblici e privati, in un approccio collaborativo avviato dal Ministero del Turismo della Polinesia Francese. Fulcro del piano sono la tutela ambientale e culturale della destinazione, insieme alla valorizzazione dell'esperienza dei visitatori. Prioritarie le esigenze economiche e culturali della popolazione tahitiana, dislocata su 118 isole e atolli del Pacifico meridionale. Un pilastro fondamentale del piano è poi la gestione del tasso di visite, previsto a 280.000 turisti entro il 2027. Questo tetto massimo manterrebbe l'obiettivo di un abitante per un visitatore con l'attuale popolazione di 278.781 abitanti secondo l'ultimo censimento (2022). "Le Isole di Tahiti dovrebbero rimanere una destinazione di slow tourism - un piccolo angolo di paradiso con un servizio eccezionale focalizzato su esperienze, cultura e incontri con la popolazione locale” secondo Jean-Marc Mocellin, direttore generale di Tahiti Tourisme. Oltre al numero di visitatori, sono state individuate più di 95 iniziative e 40 azioni secondarie che spaziano dalla gestione dei rifiuti, all'ampliamento delle reti WIFI fino allo sviluppo di parchi ecoturistici e sentieri escursionistici. Con un numero record di 236.000 visitatori nel 2019, la Polinesia francese è ancora lontana dall'essere una destinazione turistica di massa. La politica del Governo è quella di favorire soggiorni più lunghi e di distribuire il flusso di turisti e i benefici economici annessi tra le diverse isole, implementando miglioramenti infrastrutturali e investimenti. In questo modo si alleggerirà la pressione sulle destinazioni più conosciute, come Tahiti, Moorea e Bora Bora, mettendo in evidenza invece isole meno conosciute, ma non per questo meno belle o piacevoli dal punto di vista naturalistico, che costituiscono Le Isole di Tahiti. [post_title] => Le Isole di Tahiti: piano strategico al 2027 per una destinazione slow, sostenibile e inclusiva [post_date] => 2022-12-22T11:47:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671709662000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si fermano le grandi manovre a Cortina in vista delle prossime Olimpiadi invernali in programma nel 2026. E' questa la volta del Rosapetra Spa Resort, appena acquisito da Manuel Faleschini, fondatore della società specializzata nella produzione di cappelli, Wayscap, già protagonista della transazione dell'ex Spazio Krizia di Milano, destinato a diventare un hotel Philipp Plein da 18 camere. La struttura ampezzana era di proprietà di Albino Ghirardon e ora vedrà un intervento di restyling da oltre 3,5 milioni di euro, che prevede anche un ampliamento dell'offerta grazie alla realizzazione di cottage da cinque e sei camere, destinati ad aggiungersi alle 33 chiavi già esistenti. Non si conosce invece il valore della compravendita. Il passaggio di proprietà non cambia peraltro la gestione del Rosapetra, che rimane in capo alla Relegance - The Unexpected Collection di Antonio Onorato, amico di lunga data di Manuel Faleschini. "Dopo il successo maturato a Venezia con Palazzina Grassi, sono certo che il nostro progetto su Rosapetra potrà dare ulteriore impulso alla crescita di Cortina, che è giusto torni a ricoprire il proprio ruolo di Regina delle Dolomiti", sottolinea lo stesso Onorato. Nei progetti di sviluppo Relegance rientrano anche altre strutture su Venezia e in altre località iconiche della Penisola. [post_title] => Il fondatore di Wayscap acquisisce il Rosapetra di Cortina. La gestione rimane a Relegance [post_date] => 2022-12-22T10:59:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671706770000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un calendario sempre più ricco in termini di partenze e itinerari su alcuni dei più bei fiumi europei, Danubio, Reno e Mosella, incluse una serie di proposte in esclusiva per la clientela italiana. Avalon Waterways presenta il programma della stagione 2023, che sarà operativo tra marzo e ottobre 2023. Tra le novità riguardo alle partenze in lingua inglese, la crociera dei Tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles (otto giorni / sete notti; partenza 26 marzo) con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione, sempre di otto giorni e sette notti, ma con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam (partenze 3, 23 e 29 aprile), che tra le tante escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il Giardino d'Europa, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo, con quasi 7 milioni di bulbi che esplodono di colori. Altra novità, è l’itinerario alla Scoperta della Mosella con una navigazione di otto giorni e sette notti da Remich a Francoforte (partenze: 23 aprile, 16 luglio e 3 settembre), che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella pittoresca città di Cochem, nonché il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte. Confermate poi anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata (quattro, sei, sette e otto giorni). Tra gli itinerari, da segnalare il Leggendario Danubio da Norimberga a Budapest (otto giorni/ sette notti, partenza: 25 aprile) disponibile anche nella versione più breve, un Assaggio del Danubio, da Vienna a Budapest (quattro giorni/tre notti; partenze: 6 maggio, 12 agosto). Nella stagione estiva il Danubio sarà anche protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani: Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf (sei giorni/cinque notti; partenza: 15 agosto) e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest (sette giorni/sei notti; partenza: 30 ottobre). Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam (otto giorni/sette notti; partenze: 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto), tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza. Lo stesso itinerario è disponibile anche con le seguenti partenze: 13 maggio, 19 agosto, 14 ottobre, con clientela internazionale. A supporto delle partenze 2023, Avalon Waterways ha inoltre lanciato la speciale promozione early booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023, e che prevede uno sconto a partire da 750 euro a persona per tutte le partenze di sei o più giorni. Condizioni vantaggiose anche per chi viaggia in singola o per gruppi superiori agli otto passeggeri. [post_title] => Pubblicato il programma 2023 di Avalon Waterways: early booking fino al 31 marzo [post_date] => 2022-12-22T10:16:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671704195000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436404 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436405" align="alignleft" width="300"] Il San Domenico Palace[/caption] Un tour dedicato alla serie di successo White Lotus, la cui seconda stagione è stata interamente girata in Sicilia. Lo ha lanciato il tour operator Quiiky, in occasione della puntata finale dello scorso 19 dicembre di una storia caratterizzata da grande attenzione a temi come l'inclusione, i diritti e la sostenibilità, da sempre al centro delle attività dell'operatore milanese. Principale scenario della serie è in particolare il San Domenico Palace, l'hotel a 5 stelle di Taormina, punto di partenza del tour. Questo albergo, diretto nella serie dalla nostra Sabrina Impacciatore, ormai diventata una star negli Usa dopo questo ruolo, è un Four Seasons ricavato in un incantevole convento del quattordicesimo secolo. Quiiky propone qui un tour di Taormina e di Giardini Naxos, eletti beach club sullo schermo. Incluso anche un giro in barca fino alla spiaggia dell'isola Bella. Il giorno seguente, sulla strada per Noto, ci si ferma alla tenuta Planeta Feudo di Mezzo per un wine tour, nel luogo che ha incantato Harper, Ethan, Cameron e Daphne. Da qui si arriva a Noto, centro della valle del Barocco, si gusta la celebre cassata del Caffè Sicilia, per passare nell’antico monastero tramutatosi nella principesca villa Elena. Tra terre silenziose e strade tortuose si giunge quindi alla tappa di Catania, per una granita in una delle città più Lgbtq+ friendly della Sicilia. Immancabile uno stop di un paio di giorni a Cefalù. Tappa finale sarà infine Palermo. Il White Lotus Tour di Quiiky Travel si somma agli altri tour dell’operatore legati al mondo del cinema e delle serie tv: Chiamami con il tuo nome tra Crema e dintorni, ispirato al film Call me by your name, e House of Gucci Tour che ripercorre le location del film immancabile che ha Lady Gaga come protagonista, vera icona gay. [post_title] => Quiiky lancia il tour siciliano sulle tracce della serie White Lotus [post_date] => 2022-12-22T10:05:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671703513000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436369 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bruxelles avvia il countdown di Capodanno indossando il suo abito migliore. A cominciare dagli addobbi, che quest’anno, accanto al gigantesco albero di Natale della Grand Place e ai famosi mercatini, comprendono le luminarie – rigorosamente a basso consumo – di Brussels by Lights: 18 km di suggestivi giochi di luce, per un totale di 160 strade illuminate, che renderanno l’atmosfera ancora più avvolgente e instagrammabile che mai. Il quartiere Chartreux ospita poi sei installazioni luminose a tema geometrico lungo un percorso di 45 minuti alla scoperta dei negozi e degli angoli più nascosti del distretto. Tante le occasioni per trascorrere la serata del 31: per le famiglie, uno degli appuntamenti più divertenti e sorprendenti è lo spettacolo Alis, in scena al Cirque Royal: nello show, 23 artisti internazionali, alcuni provenienti dall’iconico Cirque du Soleil, accompagneranno il pubblico in un viaggio immaginario tra mirabolanti acrobazie e scenografiche atmosfere, con una trama ispirata alla letteratura fantasy del XIX secolo e al capolavoro del romanziere Lewis Carroll "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie". Tantissime proposte anche per festeggiare sul dancefloor. Oltre al classico Fuse, storico e leggendario protagonista della nightlife brussellese, da segnalare quest’anno il FCKNYE Festival, una delle maggiori feste di Capodanno di Bruxelles, che si svolgerà al Palais 12. Un altro locale da tenere d’occhio è il Plein Publiek BXL, nel bellissimo Palais de la Dynastie sul Mont des Arts: location perfetta per ballare e cantare i più grandi successi pop dagli anni '80 a oggi! Infine, a Capodanno, per iniziare l’anno nuovo in relax, le famiglie con i più piccoli potranno visitare la Mini Europa addobbata. Spazio anche agli appassionati dell’agente segreto più famoso del mondo, che potranno scoprire aneddoti e dietro le quinte delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema internazionale con “Bond in Motion”, stravagante esposizione in programma all’Expo, con memorabilia e una cinquantina di veicoli originali usciti direttamente dai 25 film di James Bond. E per concludere in bellezza “The World of Banksy”, esposizione immersiva che ripercorre la storia e il messaggio sociale del genio della street art, adatta a visitatori di tutte le età. [post_title] => Bruxelles vestita a festa per un Capodanno indimenticabile [post_date] => 2022-12-21T12:05:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671624358000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itabus amplia la programmazione invernale dedicata specificamente alle località sciistiche. Saranno oltre 30 quelle servite in Trentino, grazie alla partnership con Flysky Shuttle. Dal sito Itabus sarà possibile acquistare viaggi in connessione fra Itabus e Flysky collegando così nei weekend (sabato-domenica) città come Napoli o Roma a mete quali Madonna di Campiglio, Pinzolo, Canazei (solo per citarne alcune). I viaggiatori potranno anche acquistare, sempre dal sito Itabus, il solo transfer da scali quali Verona, Milano, Bergamo Orio Al Serio verso le destinazioni sciistiche. Saranno disponibili 44 viaggi al giorno che consentiranno ai turisti di raggiungere le località preferite per la stagione, connettendole ad importanti scali infrastrutturali come aeroporti e stazioni Alta Velocità facilmente raggiungibili tramite i servizi Itabus. Ci saranno 24 servizi giornalieri (12 di andata e 12 di ritorno) che collegheranno Milano Malpensa, la stazione di Milano Centrale, Milano Linate, Bergamo Orio Al Serio, l’aeroporto di Verona e Trento alle località della Val di Fassa, della Val di Fiemme, a San Martino di Castrozza, alla Val di Sole, a Madonna di Campiglio e la Val Rendena ed alla Valle dell’Adige. Altri 4 collegamenti (2 di andata e 2 di ritorno) saranno attivi fra Bolzano e la Val di Fassa, altrettanti opereranno fra Orio Al Serio, Linate, Milano Centrale e Malpensa e la Val di Sole e la Val Rendena. Infine, attivi 12 servizi fra Treviso, l’aeroporto Venezia Marco Polo e la stazione ferroviaria di Venezia Mestre e la Val di Fassa, la Val di Fiemme e San Martino di Castrozza. Itabus ha poi introdotto anche servizi dedicati al partner BusForFun grazie ai quali i passeggeri potranno acquistare con un’unica transazione sia il viaggio in pullman sia lo skipass. I servizi saranno attivi sulle tratte Roma – Ovindoli e Milano – Pila. [post_title] => Itabus amplia i collegamenti verso le principali località sciistiche [post_date] => 2022-12-21T11:33:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671622390000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436329 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Serenusa Village in Sicilia, il Torreserena Village e il GranSerena Hotel in Puglia, il Serenè Village in Calabria, il Serena Majestic in Abruzzo e il Calaserena Village in Sardegna i sei resort protagonisti della prima fase del processo di restyling destinato a coinvolgere 13 strutture a 4 e 5 stelle griffate Bluserena. Il progetto di rinnovamento è uno dei risultati del programma di investimenti di oltre 30 milioni di euro stanziato nel 2021 in seguito all’acquisizione da parte di Azora European Hotel & Leisure. I sei complessi riapriranno quindi per l’estate con un nuovo design contemporaneo influenzato da suggestioni mediterranee e ispirato alla natura e alle tradizioni locali. “Con grande soddisfazione diamo il via alle vendite per l’estate 2023 annunciando i risultati di questa operazione straordinaria di restyling, che rappresenta un importante valore aggiunto per l’offerta Bluserena - sottolinea il nuovo ceo di Bluserena, Marcello Cicalò -. Sono certo che questo nuovo look contribuirà significativamente a un ulteriore aumento dell’apprezzamento dei nostri ospiti più fedeli, che rappresentano circa il 50% di tutta la nostra clientela, nonché a intercettare nuove opportunità di sviluppo. Continueremo a investire nello sviluppo e nella crescita del brand Bluserena con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la nostra proposta ricettiva, per garantire un’esperienza di ospitalità sempre più innovativa e in grado di superare le aspettative degli ospiti”. In particolare, sono state completamente rinnovate le camere del Serenusa Village, del Torreserena Village, del Serenè Village, del GranSerena Hotel e del Serena Majestic Hotel Residence, che la prossima stagione accoglieranno gli ospiti in un ambiente moderno e fresco, caratterizzato da colori tenui in sintonia con la natura o vivaci tonalità ispirate alle tradizioni regionali. Anche l’atmosfera degli spazi ristorativi presenta un nuovo look, sia nei ristoranti centrali sia in quelli tematici. Gli interventi sono stati estesi poi alle spiagge di alcuni dei sei hotel e resort, dove sono stati disposti nuovi ombrelloni più grandi dotati di cassaforte e due lettini per ogni camera. Dal 19 dicembre, Bluserena ha aperto le prenotazioni per l’estate 2023 per tutti i suoi hotel e resort estivi in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo con condizioni speciali soggette a disponibilità limitata: sconto del 15% prenotando entro il 31 gennaio e cancellazione gratuita sino a 14 giorni prima dell’arrivo. [post_title] => Aperte le vendite del mare Italia 2023 di Bluserena. Restyling per sei resort [post_date] => 2022-12-21T10:10:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671617434000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "beef snow dal 10 al 26 marzo protagonisti sapori della val dega" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1282,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra il 10 e il 26 marzo 2023 Beef & Snow porta in pista i sapori tipici della Val d’Ega (BZ).\r

\r

La neve che ogni anno si posa puntualmente sulle sue montagne trasforma le piste della Val d’Ega (BZ) in immense tavole bianche, sulle quali è possibile assaporare non solo il piacere della discesa ma anche il gusto di un territorio.\r

\r

Tra il 10 e il 26 marzo 2023, Beef & Snow propone ai turisti di nutrire letteralmente la propria passione per lo sci e lo snowboard, aggiungendo al piatto degli sport invernali la possibilità di scoprire le prelibatezze e le delizie del luogo.\r

\r

Quando la stagione entra nella fase finale, le baite, i rifugi e i ristoranti della Val d’Ega offrono specialità tipiche con carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d’Ega, per un’iniziativa che segna l’ennesimo trionfo dell’intreccio tra turismo, allevamento e agricoltura, nell’ambito delle ormai mitologiche Settimane Culinarie.","post_title":"Beef & Snow, dal 10 al 26 marzo protagonisti i Sapori della Val d'Ega","post_date":"2022-12-22T15:16:29+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1671722189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un altro tassello si aggiunge al mosaico dei soggetti che hanno deciso di sostenere l’azione portata avanti dalla Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) in ambito turistico. Si tratta di C-Way, t.o. italiano di riferimento per il meglio dei parchi e dei siti culturali in Italia. \r

\r

LEM promuove e qualifica in modo univoco la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell’offerta territoriale. La Fondazione procede anche all’organizzazione a fini turistici di grandi eventi per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all’inclusione di soci privati.\r

\r

«La promozione del patrimonio culturale, il lavoro in rete con gli operatori del settore, l’organizzazione di itinerari e la proposta di turismo esperienziale sono alla base del nostro operato – racconta Beppe Costa, Presidente di C-Way -. Livorno è una città con buone potenzialità e che può crescere molto. Con l’adesione alla Fondazione LEM, ci impegniamo a mettere a servizio il know-how che abbiamo acquisito negli anni nella gestione e promozione di alcune delle più grandi realtà del mondo culturale e turistico del nostro paese e a inserire Livorno nei principali circuiti nazionali e internazionali con cui collaboriamo. Con questo importante passo rafforziamo la presenza del nostro gruppo sul territorio che ci vede attivi attraverso la casa editrice livornese Sillabe, impegnata nella divulgazione e la valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme, e la gestione dell’Acquario di Livorno».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"C-Way entra nella Fondazione Lem, il know-how al servizio di turismo e cultura","post_date":"2022-12-22T15:09:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671721779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una roadmap precisa per proteggere le risorse naturali, apportare benefici alla popolazione locale e preservare un’offerta turistica di altissima qualità. Questa la strategia delineata da Le Isole di Tahiti attraverso la Fari'ira'a Manihini 2027: il piano quinquennale punta a posizionare la Polinesia Francese (Le Isole di Tahiti) come una delle destinazioni leader nel Pacifico per il turismo inclusivo e sostenibile. Un progetto cruciale che è stato costruito insieme alla popolazione locale e agli operatori turistici, pubblici e privati, in un approccio collaborativo avviato dal Ministero del Turismo della Polinesia Francese.\r

\r

Fulcro del piano sono la tutela ambientale e culturale della destinazione, insieme alla valorizzazione dell'esperienza dei visitatori. Prioritarie le esigenze economiche e culturali della popolazione tahitiana, dislocata su 118 isole e atolli del Pacifico meridionale. Un pilastro fondamentale del piano è poi la gestione del tasso di visite, previsto a 280.000 turisti entro il 2027. Questo tetto massimo manterrebbe l'obiettivo di un abitante per un visitatore con l'attuale popolazione di 278.781 abitanti secondo l'ultimo censimento (2022).\r

\r

\"Le Isole di Tahiti dovrebbero rimanere una destinazione di slow tourism - un piccolo angolo di paradiso con un servizio eccezionale focalizzato su esperienze, cultura e incontri con la popolazione locale” secondo Jean-Marc Mocellin, direttore generale di Tahiti Tourisme.\r

\r

Oltre al numero di visitatori, sono state individuate più di 95 iniziative e 40 azioni secondarie che spaziano dalla gestione dei rifiuti, all'ampliamento delle reti WIFI fino allo sviluppo di parchi ecoturistici e sentieri escursionistici.\r

\r

Con un numero record di 236.000 visitatori nel 2019, la Polinesia francese è ancora lontana dall'essere una destinazione turistica di massa. La politica del Governo è quella di favorire soggiorni più lunghi e di distribuire il flusso di turisti e i benefici economici annessi tra le diverse isole, implementando miglioramenti infrastrutturali e investimenti. In questo modo si alleggerirà la pressione sulle destinazioni più conosciute, come Tahiti, Moorea e Bora Bora, mettendo in evidenza invece isole meno conosciute, ma non per questo meno belle o piacevoli dal punto di vista naturalistico, che costituiscono Le Isole di Tahiti.","post_title":"Le Isole di Tahiti: piano strategico al 2027 per una destinazione slow, sostenibile e inclusiva","post_date":"2022-12-22T11:47:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671709662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si fermano le grandi manovre a Cortina in vista delle prossime Olimpiadi invernali in programma nel 2026. E' questa la volta del Rosapetra Spa Resort, appena acquisito da Manuel Faleschini, fondatore della società specializzata nella produzione di cappelli, Wayscap, già protagonista della transazione dell'ex Spazio Krizia di Milano, destinato a diventare un hotel Philipp Plein da 18 camere. La struttura ampezzana era di proprietà di Albino Ghirardon e ora vedrà un intervento di restyling da oltre 3,5 milioni di euro, che prevede anche un ampliamento dell'offerta grazie alla realizzazione di cottage da cinque e sei camere, destinati ad aggiungersi alle 33 chiavi già esistenti. Non si conosce invece il valore della compravendita.\r

\r

Il passaggio di proprietà non cambia peraltro la gestione del Rosapetra, che rimane in capo alla Relegance - The Unexpected Collection di Antonio Onorato, amico di lunga data di Manuel Faleschini. \"Dopo il successo maturato a Venezia con Palazzina Grassi, sono certo che il nostro progetto su Rosapetra potrà dare ulteriore impulso alla crescita di Cortina, che è giusto torni a ricoprire il proprio ruolo di Regina delle Dolomiti\", sottolinea lo stesso Onorato. Nei progetti di sviluppo Relegance rientrano anche altre strutture su Venezia e in altre località iconiche della Penisola.","post_title":"Il fondatore di Wayscap acquisisce il Rosapetra di Cortina. La gestione rimane a Relegance","post_date":"2022-12-22T10:59:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671706770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un calendario sempre più ricco in termini di partenze e itinerari su alcuni dei più bei fiumi europei, Danubio, Reno e Mosella, incluse una serie di proposte in esclusiva per la clientela italiana. Avalon Waterways presenta il programma della stagione 2023, che sarà operativo tra marzo e ottobre 2023. \r

\r

Tra le novità riguardo alle partenze in lingua inglese, la crociera dei Tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles (otto giorni / sete notti; partenza 26 marzo) con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione, sempre di otto giorni e sette notti, ma con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam (partenze 3, 23 e 29 aprile), che tra le tante escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il Giardino d'Europa, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo, con quasi 7 milioni di bulbi che esplodono di colori.\r

\r

Altra novità, è l’itinerario alla Scoperta della Mosella con una navigazione di otto giorni e sette notti da Remich a Francoforte (partenze: 23 aprile, 16 luglio e 3 settembre), che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella pittoresca città di Cochem, nonché il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte.\r

\r

Confermate poi anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata (quattro, sei, sette e otto giorni). Tra gli itinerari, da segnalare il Leggendario Danubio da Norimberga a Budapest (otto giorni/ sette notti, partenza: 25 aprile) disponibile anche nella versione più breve, un Assaggio del Danubio, da Vienna a Budapest (quattro giorni/tre notti; partenze: 6 maggio, 12 agosto). Nella stagione estiva il Danubio sarà anche protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani: Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf (sei giorni/cinque notti; partenza: 15 agosto) e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest (sette giorni/sei notti; partenza: 30 ottobre). Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam (otto giorni/sette notti; partenze: 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto), tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza. Lo stesso itinerario è disponibile anche con le seguenti partenze: 13 maggio, 19 agosto, 14 ottobre, con clientela internazionale.\r

\r

A supporto delle partenze 2023, Avalon Waterways ha inoltre lanciato la speciale promozione early booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023, e che prevede uno sconto a partire da 750 euro a persona per tutte le partenze di sei o più giorni. Condizioni vantaggiose anche per chi viaggia in singola o per gruppi superiori agli otto passeggeri.","post_title":"Pubblicato il programma 2023 di Avalon Waterways: early booking fino al 31 marzo","post_date":"2022-12-22T10:16:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671704195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436405\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il San Domenico Palace[/caption]\r

\r

Un tour dedicato alla serie di successo White Lotus, la cui seconda stagione è stata interamente girata in Sicilia. Lo ha lanciato il tour operator Quiiky, in occasione della puntata finale dello scorso 19 dicembre di una storia caratterizzata da grande attenzione a temi come l'inclusione, i diritti e la sostenibilità, da sempre al centro delle attività dell'operatore milanese.\r

Principale scenario della serie è in particolare il San Domenico Palace, l'hotel a 5 stelle di Taormina, punto di partenza del tour. Questo albergo, diretto nella serie dalla nostra Sabrina Impacciatore, ormai diventata una star negli Usa dopo questo ruolo, è un Four Seasons ricavato in un incantevole convento del quattordicesimo secolo. Quiiky propone qui un tour di Taormina e di Giardini Naxos, eletti beach club sullo schermo. Incluso anche un giro in barca fino alla spiaggia dell'isola Bella. Il giorno seguente, sulla strada per Noto, ci si ferma alla tenuta Planeta Feudo di Mezzo per un wine tour, nel luogo che ha incantato Harper, Ethan, Cameron e Daphne. Da qui si arriva a Noto, centro della valle del Barocco, si gusta la celebre cassata del Caffè Sicilia, per passare nell’antico monastero tramutatosi nella principesca villa Elena. Tra terre silenziose e strade tortuose si giunge quindi alla tappa di Catania, per una granita in una delle città più Lgbtq+ friendly della Sicilia. Immancabile uno stop di un paio di giorni a Cefalù. Tappa finale sarà infine Palermo.\r

\r

Il White Lotus Tour di Quiiky Travel si somma agli altri tour dell’operatore legati al mondo del cinema e delle serie tv: Chiamami con il tuo nome tra Crema e dintorni, ispirato al film Call me by your name, e House of Gucci Tour che ripercorre le location del film immancabile che ha Lady Gaga come protagonista, vera icona gay.","post_title":"Quiiky lancia il tour siciliano sulle tracce della serie White Lotus","post_date":"2022-12-22T10:05:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671703513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436369","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bruxelles avvia il countdown di Capodanno indossando il suo abito migliore. A cominciare dagli addobbi, che quest’anno, accanto al gigantesco albero di Natale della Grand Place e ai famosi mercatini, comprendono le luminarie – rigorosamente a basso consumo – di Brussels by Lights: 18 km di suggestivi giochi di luce, per un totale di 160 strade illuminate, che renderanno l’atmosfera ancora più avvolgente e instagrammabile che mai. Il quartiere Chartreux ospita poi sei installazioni luminose a tema geometrico lungo un percorso di 45 minuti alla scoperta dei negozi e degli angoli più nascosti del distretto.\r

\r

Tante le occasioni per trascorrere la serata del 31: per le famiglie, uno degli appuntamenti più divertenti e sorprendenti è lo spettacolo Alis, in scena al Cirque Royal: nello show, 23 artisti internazionali, alcuni provenienti dall’iconico Cirque du Soleil, accompagneranno il pubblico in un viaggio immaginario tra mirabolanti acrobazie e scenografiche atmosfere, con una trama ispirata alla letteratura fantasy del XIX secolo e al capolavoro del romanziere Lewis Carroll \"Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie\".\r

\r

Tantissime proposte anche per festeggiare sul dancefloor. Oltre al classico Fuse, storico e leggendario protagonista della nightlife brussellese, da segnalare quest’anno il FCKNYE Festival, una delle maggiori feste di Capodanno di Bruxelles, che si svolgerà al Palais 12. Un altro locale da tenere d’occhio è il Plein Publiek BXL, nel bellissimo Palais de la Dynastie sul Mont des Arts: location perfetta per ballare e cantare i più grandi successi pop dagli anni '80 a oggi!\r

\r

Infine, a Capodanno, per iniziare l’anno nuovo in relax, le famiglie con i più piccoli potranno visitare la Mini Europa addobbata. Spazio anche agli appassionati dell’agente segreto più famoso del mondo, che potranno scoprire aneddoti e dietro le quinte delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema internazionale con “Bond in Motion”, stravagante esposizione in programma all’Expo, con memorabilia e una cinquantina di veicoli originali usciti direttamente dai 25 film di James Bond. E per concludere in bellezza “The World of Banksy”, esposizione immersiva che ripercorre la storia e il messaggio sociale del genio della street art, adatta a visitatori di tutte le età.","post_title":"Bruxelles vestita a festa per un Capodanno indimenticabile","post_date":"2022-12-21T12:05:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671624358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itabus amplia la programmazione invernale dedicata specificamente alle località sciistiche. Saranno oltre 30 quelle servite in Trentino, grazie alla partnership con Flysky Shuttle. Dal sito Itabus sarà possibile acquistare viaggi in connessione fra Itabus e Flysky collegando così nei weekend (sabato-domenica) città come Napoli o Roma a mete quali Madonna di Campiglio, Pinzolo, Canazei (solo per citarne alcune). I viaggiatori potranno anche acquistare, sempre dal sito Itabus, il solo transfer da scali quali Verona, Milano, Bergamo Orio Al Serio verso le destinazioni sciistiche.\r

\r

Saranno disponibili 44 viaggi al giorno che consentiranno ai turisti di raggiungere le località preferite per la stagione, connettendole ad importanti scali infrastrutturali come aeroporti e stazioni Alta Velocità facilmente raggiungibili tramite i servizi Itabus.\r

\r

Ci saranno 24 servizi giornalieri (12 di andata e 12 di ritorno) che collegheranno Milano Malpensa, la stazione di Milano Centrale, Milano Linate, Bergamo Orio Al Serio, l’aeroporto di Verona e Trento alle località della Val di Fassa, della Val di Fiemme, a San Martino di Castrozza, alla Val di Sole, a Madonna di Campiglio e la Val Rendena ed alla Valle dell’Adige. Altri 4 collegamenti (2 di andata e 2 di ritorno) saranno attivi fra Bolzano e la Val di Fassa, altrettanti opereranno fra Orio Al Serio, Linate, Milano Centrale e Malpensa e la Val di Sole e la Val Rendena. Infine, attivi 12 servizi fra Treviso, l’aeroporto Venezia Marco Polo e la stazione ferroviaria di Venezia Mestre e la Val di Fassa, la Val di Fiemme e San Martino di Castrozza.\r

\r

\r

\r

Itabus ha poi introdotto anche servizi dedicati al partner BusForFun grazie ai quali i passeggeri potranno acquistare con un’unica transazione sia il viaggio in pullman sia lo skipass. I servizi saranno attivi sulle tratte Roma – Ovindoli e Milano – Pila.","post_title":"Itabus amplia i collegamenti verso le principali località sciistiche","post_date":"2022-12-21T11:33:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671622390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Serenusa Village in Sicilia, il Torreserena Village e il GranSerena Hotel in Puglia, il Serenè Village in Calabria, il Serena Majestic in Abruzzo e il Calaserena Village in Sardegna i sei resort protagonisti della prima fase del processo di restyling destinato a coinvolgere 13 strutture a 4 e 5 stelle griffate Bluserena. Il progetto di rinnovamento è uno dei risultati del programma di investimenti di oltre 30 milioni di euro stanziato nel 2021 in seguito all’acquisizione da parte di Azora European Hotel & Leisure. I sei complessi riapriranno quindi per l’estate con un nuovo design contemporaneo influenzato da suggestioni mediterranee e ispirato alla natura e alle tradizioni locali.\r

\r

“Con grande soddisfazione diamo il via alle vendite per l’estate 2023 annunciando i risultati di questa operazione straordinaria di restyling, che rappresenta un importante valore aggiunto per l’offerta Bluserena - sottolinea il nuovo ceo di Bluserena, Marcello Cicalò -. Sono certo che questo nuovo look contribuirà significativamente a un ulteriore aumento dell’apprezzamento dei nostri ospiti più fedeli, che rappresentano circa il 50% di tutta la nostra clientela, nonché a intercettare nuove opportunità di sviluppo. Continueremo a investire nello sviluppo e nella crescita del brand Bluserena con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la nostra proposta ricettiva, per garantire un’esperienza di ospitalità sempre più innovativa e in grado di superare le aspettative degli ospiti”.\r

\r

In particolare, sono state completamente rinnovate le camere del Serenusa Village, del Torreserena Village, del Serenè Village, del GranSerena Hotel e del Serena Majestic Hotel Residence, che la prossima stagione accoglieranno gli ospiti in un ambiente moderno e fresco, caratterizzato da colori tenui in sintonia con la natura o vivaci tonalità ispirate alle tradizioni regionali. Anche l’atmosfera degli spazi ristorativi presenta un nuovo look, sia nei ristoranti centrali sia in quelli tematici. Gli interventi sono stati estesi poi alle spiagge di alcuni dei sei hotel e resort, dove sono stati disposti nuovi ombrelloni più grandi dotati di cassaforte e due lettini per ogni camera.\r

\r

Dal 19 dicembre, Bluserena ha aperto le prenotazioni per l’estate 2023 per tutti i suoi hotel e resort estivi in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo con condizioni speciali soggette a disponibilità limitata: sconto del 15% prenotando entro il 31 gennaio e cancellazione gratuita sino a 14 giorni prima dell’arrivo.","post_title":"Aperte le vendite del mare Italia 2023 di Bluserena. Restyling per sei resort","post_date":"2022-12-21T10:10:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671617434000]}]}}