Willemin, Seychelles “ideali per tanti target di viaggiatori. Trade strategico per le vendite» Una proposta sempre più plasmata sulle esigenze di differenti target di viaggiatori «non soltanto honeymooners» e l’asticella sempre più alta in materia di sostenibilità «che per gli abitanti delle isole è veramente parte della vita di ogni giorno»: Bernadette Willemin, direttore marketing di Tourism Seychelles, traccia così alcune delle priorità dell’ente, evidenziando il ruolo del mercato italiano che si conferma il quarto per importanza. «Quello italiano è un mercato in salute, in crescita costante: fino alla scorsa metà di settembre abbiamo accolto 16.500 visitatori dall’Italia, pari ad una crescita del +23%, a conferma del quarto posto tra i bacini di riferimento dopo Germania, Francia e Russia». E da gennaio allo scorso 5 ottobre 2025, il numero dei turisti italiani è già salito a 17.315. Se è vero che le coppie in viaggio di nozze rappresentano uno zoccolo duro degli arrivi nell’arcipelago, «che rimane di grande importanza, è altrettanto vero che le Seychelles hanno davvero tanto da offrire anche ad altri target di viaggiatori, a cominciare dalle famiglie, anche con bimbi piccoli perché siamo un Paese sicuro, dove è semplice viaggiare e non sono richieste vaccinazioni particolare. «Le isole sono anche una meta ideale per chi ama una vacanza attiva, oppure ricerca l’autenticità di esperienze legate a tradizioni e cultura locali. Il marchio Creole Rendez-Vous, lanciato da Tourism Seychelles, invita i visitatori a entrare in contatto con l’anima culturale delle isole tramite un calendario di eventi vivaci che includono cucina creola, musica, artigianato e narrazione. Ma l’offerta di Seychelles è in grado di rispondere anche alle esigenze del segmento Mice, con hotel, infrastrutture e facilities adeguate». Il ruolo del trade La destinazione Seychelles è ancora molto apprezzata e venduta dal trade, che riveste un ruolo molto importante nello sviluppo turistico delle nostre isole. Per questo motivo la nostra strategia di marketing è duplice e include sia il marketing tradizionale che quello digitale. Considerando però che le Seychelles sono vendute in gran parte attraverso agenzie di viaggio e tour operator tendiamo a raggiungere il pubblico finale insieme: ecco il perché delle promozioni commerciali congiunte. E naturalmente non possiamo vendere i nostri prodotti senza conoscerli. Quindi continueremo a investire nella formazione dei professionisti, attraverso seminari, workshop, roadshow, ma anche fam trip ed esperienze in loco». Infine, ma non certo per importanza, la sostenibilità, «che per noi è più che semplice protezione e conservazione dell’ambiente, anche se sappiamo che il 32% dei nostri oceani è già protetto, così come il 50% della nostra massa terrestre. Ma per noi la sostenibilità è anche parte della nostra vita quotidiana. Ecco perché il dipartimento del turismo ha introdotto un marchio di sostenibilità delle Seychelles con cui incoraggiamo e riconosciamo gli hotel che stanno facendo molto in termini di sostenibilità, che hanno pratiche sostenibili e spingono anche gli altri ad adottarle, sia in termini di gestione dei rifiuti, che di gestione delle risorse idriche». (Quirino Falessi) Condividi

