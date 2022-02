Western Australia: frontiere aperte dal prossimo 3 marzo

Anche lo stato del Western Australia riapre i propri confini ai viaggiatori nazionali e internazionali, da giovedì 3 marzo 2022. Il piano di riapertura completa dei confini previsto per lo scorso 20 gennaio 2022 era stato rimandato a causa dell’aumento dei casi Omicron.

“Salvare vite e ridurre il numero di ricoveri e di persone ammalate gravemente sono valse la breve attesa, che ha consentito di proteggere il maggior numero possibile di cittadini del Western Australia”, ha dichiarato il Primo Ministro del Western Australia Mark McGowan, che intende anche ringraziare chi ha a lungo pazientato per giungere in sicurezza a questo importante momento: “Voglio ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione dimostrate nel corso degli ultimi due anni – e per ciò che ci aspetta nei prossimi mesi – nella continua gestione dell’impatto della trasmissione del virus”.

Nel dettaglio, i viaggi interstatali in Western Australia saranno possibili a chi è in possesso del G2G pass; ai vaccinati con tripla dose e con un test rapido antigenico all’arrivo (entro le 12 ore precedenti).

I viaggiatori internazionali saranno ammessi se soddisfano i requisiti del Commonwealth per entrare in Australia, se completamente vaccinati se idonei; se in possesso di un G2G pass e con un test rapido antigenico all’arrivo (entro le 12 ore precedenti).

Il Western Australia sarà più facilmente raggiungibile dall’Italia, a partire dal prossimo 23 giugno quando Qantas inaugurerà il volo diretto Roma – Perth, con destinazione finale Sydney: il collegamento stagionale sarà operato previsto tre volte alla settimana fino al 6 ottobre 2022, ed è il primo volo diretto tra Europa continentale ed Australia.