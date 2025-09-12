Articoli che potrebbero interessarti:

[post_title] => Hahn Air: operativa in Italia la piattaforma di prenotazione Ndc, Distriply One [post_date] => 2025-09-11T09:31:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757583105000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "universal avanza nel regno unito con la richiesta di registrazione del marchio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1856,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo passo nel piano di internazionalizzazione di Avoris. Come riporta Preferente, il gruppo punta ad espandere la propria rete di agenzie di viaggio partner oltre i confini nazionali.\r

\r

Con una quota di mercato che in Spagna si avvicina al 25% grazie alle acquisizioni di Gea e Dit Gestión, nonché alla forza di Geomoon (i tre insieme contano circa 1.800 punti vendita), la priorità di Avoris è ora quella di espandersi in nuovi paesi.\r

L'obiettivo\r

L'obiettivo della divisione guidata da Endika Ormaeche è quello di affermarsi nei paesi in cui è sbarcata o sta per sbarcare anche la divisione tour operator del gruppo.\r

\r

Prima di intraprendere la conquista di nuovi Paesi, si sceglierà quale marchio di agenzia partner utilizzare. Potrebbe essere uno dei tre già esistenti o uno nuovo.\r

\r

Per portare avanti questo progetto, Endika Ormaeche si avvarrà del supporto di Pilar López, che è appena entrata in Avoris da Viajes El Corte Inglés. In qualità di direttrice dei progetti di vendita indiretta, una delle sue responsabilità sarà quella di promuovere il piano di internazionalizzazione per i collaboratori.","post_title":"Avoris, piano di espansione della rete di adv all'estero","post_date":"2025-09-12T15:39:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1757691563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanzano i piani di Universal sul Regno Unito, con la richiesta formale all'Intellectual Property Office per la registrazione del marchio “Universal United Kingdom Resort”.\r

\r

La società aveva ufficialmente annunciato quest'anno i piani per costruire il suo primo parco nel Regno Unito, vicino a Bedford. La richiesta di registrazione del marchio consentirebbe all'azienda di ottenere i diritti esclusivi sul nome del parco e sui prodotti di merchandising come giocattoli, articoli da regalo e abbigliamento.\r

\r

Il mese scorso ha presentato domanda di protezione del marchio “Universal Studios Grand Hotel”.\r

\r

Il parco a tema da miliardi di dollari dovrebbe aprire nel 2031, con la prevista creazione di oltre 8.000 posti di lavoro.\r

\r

Keir Starmer, primo ministro britannico, ha recentemente dichiarato in merito al progetto: «Questo progetto renderà Bedford famosa tra milioni di persone: appassionati di cinema, turisti e persone che desiderano costruirsi una carriera».","post_title":"Universal avanza nel Regno Unito con la richiesta di registrazione del marchio","post_date":"2025-09-12T14:25:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1757687151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496935\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Blanca Pérez-Sauquillo López, Begoña Mercadal e Lorenzo Lagorio[/caption]\r

\r

EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo uniscono le forze nella promozione di Minorca sul mercato Italia, con l'obiettivo comune di allungare la stagionalità dell'isola delle Baleari oltre i tradizionali mesi estivi. Un sodalizio supportato da una visione comune del turismo, che ne valorizza la sostenibilità.\r

\r

«Minorca rappresenta una destinazione importante all'interno del network globale di easyJet, che serviamo da ben 20 anni - sottolinea il country manager Italia, Lorenzo Lagorio -, con voli diretti da 14 aeroporti in 5 paesi - Regno Unito, Francia, Svizzera, Portogallo e, naturalmente, Italia. E quasi tutte sono operative attraverso l'intera stagione Iata, da fine marzo ad ottobre, con addirittura il volo da Londra Gatwick attivo tutto l'anno».\r

\r

Dall'Italia, in particolare, «voliamo su Minorca da Milano Malpensa, con fino ad un volo giornaliero durante il picco estivo e quest'anno, per la prima volta dal 2010 quando abbiamo inaugurato la rotta, il collegamento sarà attivo fino ad ottobre, certi - con il supporto dell'Ente spagnolo e della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca, delle potenzialità dell'isola. Complessivamente nella summer 2025 sono stati messi in vendita oltre 82.000 posti sulla rotta da Malpensa».\r

\r

Dal nostro paese è possibile raggiungere l'isola anche dalla base easyJet di Napoli, «con un volo bisettimanale (martedì e sabato) nel picco estivo, per un totale di 11.000 posti in vendita nella stagione 2025. Un operativo che auspichiamo allungare all'intera stagione Iata, come per Milano».\r

Una Spagna diversa\r

Entusiasta del potenziamento dell'offerta easyJet su Minorca, Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. «L'allungamento della stagionalità del volo avvicina ulteriormente l'Italia a Minorca apre nuove opportunità per turismo e scambi culturali. Parliamo di una Spagna diversa, silenziosa e profonda: una destinazione unica - Riserva mondiale della biosfera - fatta di tradizioni millenarie, spiagge straordinarie e un'ospitalità calorosa, da vivere con calma e curiosità, che gli italiani stanno imparando a conoscere sempre di più». \r

\r

Lo scorso anno gli arrivi italiani sulle isole Baleari sono stati 813.567, «e di questi circa 150.000 hanno visitato Minorca - osserva Begoña Mercadal, direttrice della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca -; nei primi sette mesi del 2025, le Baleari hanno accolto 485.376 italiani, registrando una crescita del +19,2% rispetto allo stesso periodo 2024».\r

\r

Molteplici le sfaccettature di un prodotto turistico che rende l'isola «differente dalle altre del Mediterraneo - prosegue Mercadal -, che ha saputo preservare la sua autenticità. Essere 'Riserva della biosfera' non è una moda, ma la consapevolezza di vivere in un luogo, la nostra casa, da preservare, con cura». \r

\r

Spazio allora alla cultura, con la Minorca Talaiotica che è patrimonio Unesco, al turismo attivo e green - il Camì de Cavalls, sentiero che percorre il periplo dell'isola, e poi tutti gli sport acquatici, dal kayak allo snorkelling - alla gastronomia, al wellness. Senza tralasciare una proposta che intercetta anche il segmento up-scale, «grazie ad un lusso esclusivo e chic, con piccoli alloggi di charme», e chi ricerca un'atmosfera più cosmopolita.","post_title":"EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo: focus sui voli diretti Italia-Minorca con una stagione più lunga","post_date":"2025-09-12T12:30:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757680202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo anno Ponant Explorations Group lancerà un nuovo marchio riservato agli yacht, Ponant Yachting, che gestirà i catamarani dell'azienda.\r

Verso la fine del 2026, infatti, Ponant presenterà un terzo catamarano, lo Spirit of Ponant II, che andrà ad aggiungersi ai due attuali, lo Spirit of Ponant e La Désirade.\r

Il nuovo catamarano\r

Come riporta Travel Weekly, Spirit of Ponant II potrà ospitare fino a 10 ospiti e sarà disponibile esclusivamente per il noleggio. Il catamarano avrà cinque cabine, ciascuna di circa 430 metri quadrati. La costruzione dell'imbarcazione è affidata al costruttore di yacht Lagoon. Lo yacht avrà base nella Polinesia francese. \r

\r

Ponant Yachting naviga anche nel Mediterraneo, alle Seychelles e nei Caraibi. Le crociere di Ponant Yachting prevedono un equipaggio di quattro persone (capitano, primo ufficiale, chef e hostess) e sono all-inclusive. Il marchio è il quarto creato sotto l'ombrello di Ponant Explorations Group, dopo Ponant Explorations, Paul Gauguin Cruises e Aqua Expeditions. P\r

","post_title":"Ponant Explorations Group presenta un marchio riservato ai catamarani","post_date":"2025-09-12T11:51:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757677870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates Skywards ha ufficialmente attivato i suoi premi anche per i viaggi in Premium Economy, una novità attesa dagli oltre 35 milioni di membri in tutto il mondo.\r

Il programma fedeltà di Emirates e flydubai offre ai propri membri la possibilità di utilizzare le Skywards Miles per riscattare Classic Rewards e Upgrade Rewards su tutte le cabine di Premium Economy della compagnia. Questa attesissima iniziativa conferma l’impegno di Skywards nel ridefinire l’esperienza fedeltà, offrendo ai membri aderenti sempre più premi, vantaggi e possibilità di viaggio.\r

«Questo progetto è stato sviluppato a lungo e arriva dopo il grande successo riscosso, i feedback positivi e la forte richiesta da parte dei membri di utilizzare le miglia per la Premium Economy, in particolare per le rotte a lungo raggio molto popolari come Londra, Sydney, Melbourne e New York - spiega Nejib Ben Khedher, divisional svp di Emirates Skywards -. L’offerta sarà inizialmente riservata ai membri Skywards, con l’obiettivo di estenderla in futuro anche ai partner aerei. Siamo certi che questa novità arricchirà ulteriormente l’esperienza di viaggio, rimanendo fedeli alla nostra promessa di offrire sempre un’esperienza migliore ai nostri clienti. Siamo entusiasti che un numero sempre maggiore di membri possa vivere l’esperienza della nostra ultima cabina, con un servizio paragonabile a quello della Business Class di molte compagnie aeree”.","post_title":"Emirates Skywards: i premi volo arrivano anche con la Premium economy","post_date":"2025-09-12T09:39:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757669986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visioni del trasporto aereo futuro. Dopo il \"rimbalzo\" record registrato nel 2024, il settore aereo globale entra in una fase di rallentamento. Secondo l'ultima analisi di Allianz Trade, la domanda passeggeri sta frenando nel 2025, mentre, i costi operativi restano elevati e le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulla mobilità internazionale.\r

\r

Nel 2024, il traffico passeggeri aereo globale è cresciuto del +10,6% su base annua, spinto dalla forte domanda in Asia-Pacifico ed Europa che insieme hanno contribuito per il 74% dell'aumento complessivo.\r

\r

La capacità di posti disponibili, nelle varie tratte aeree, è cresciuta del +8,8% ma la domanda è andata oltre, arrivando al massimo storico del +83,5% del tasso di occupazione dei posti in aereo, per singola tratta. Il 2025 registra, invece, un rallentamento: l'inflazione persistente, le incertezze economiche, il calo della fiducia dei consumatori e le tensioni commerciali internazionali stanno rallentando la crescita, in particolare per i viaggi a lungo raggio.\r

Quattro fattori chiave di erosione dei margini\r

Aumento del costo del lavoro: piloti, controllori di volo e personale di terra hanno maggiore potere negoziale e gli scioperi. \r

\r

Prezzo elevato del carburante: il jet fuel resta sopra i livelli pre-pandemici e rappresenta circa il 30% dei costi operativi. Inoltre, i carburanti sostenibili (SAF), sempre più richiesti dalle normative, sono fino a tre volte più costosi del cherosene tradizionale. \r

\r

Aumenti delle tariffe aeroportuali, in particolare in Europa, che gravano sui bilanci delle compagnie. \r

\r

Costi di manutenzione in crescita: l'età media della flotta aumenta e la carenza di nuovi aeromobili – solo 1.266 consegnati nel 2024, in calo dell'8,1% rispetto al 2023 – spinge la domanda di servizi aftermarket.","post_title":"Nel 2025 (alla fine dell'anno) il trasporto aereo rallenterà la corsa","post_date":"2025-09-11T11:28:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757590106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kempinski Hotels ha nominato Frank Veenstra chief development officer, con la mission di contribuire a plasmare il futuro sviluppo del brand nel segmento dell'ultra-lusso.\r

\r

Veenstra (nella foto) si concentrerà sulla cura del portafoglio in modo da attrarre una nuova generazione di viaggiatori di fascia alta, valorizzando al contempo l'eredità di Kempinski come il più antico gruppo alberghiero di lusso d'Europa. Il manager promuoverà e perfezionerà la strategia di crescita del gruppo, determinando in modo selettivo gli asset alberghieri su cui investire, guidando la crescita continua attraverso accordi di gestione e sviluppando e rafforzando il team di sviluppo.\r

\r

«L'ospitalità di lusso è protagonista di importanti cambiamenti in termini di aspettative degli ospiti e richiesta di autentici legami con il territorio, e Frank sa esattamente come tradurre questi cambiamenti in opportunità - ha affermato Barbara Muckermann, ceo del Gruppo Kempinski -. Grazie alla sua profonda esperienza nel settore dell'ospitalità di lusso e nella crescita strategica, Frank lavorerà a stretto contatto con i nostri team di sviluppo e con la leadership senior per perfezionare la strategia di sviluppo globale, migliorare la nostra pipeline di progetti e rafforzare l'organizzazione di sviluppo».\r

\r

«Kempinski è sinonimo di lusso senza tempo, ma la definizione di lusso è in continua evoluzione. La nostra ambizione è quella di offrire un livello superiore di raffinatezza - personalizzato, culturalmente e contestualmente rilevante e lungimirante - per una nuova generazione di viaggiatori».\r

\r

Kempinski gestisce attualmente 75 strutture in 33 paesi del mondo, con oltre 25 progetti in fase di sviluppo. ","post_title":"Kempinski sceglie Frank Veenstra per ridefinire il concetto di ultra-lusso","post_date":"2025-09-11T10:59:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1757588353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ambasciatori Place hotel di Fiuggi lancia \"mice in wellness\"™, un modello innovativo e un marchio distintivo che integra strategicamente il benessere negli eventi aziendali, trasformando meeting e congressi in esperienze che potenziano performance e risultati. \r

\r

Il marchio intercetta una direzione netta del mercato verso una combinazione business + leisure che supera il concetto tradizionale di “bleisure”: non si tratta semplicemente di arricchire un programma congressuale con attività piacevoli, ma di stimolare attivamente il benessere del partecipante per facilitare concentrazione, apprendimento, interazione e senso di partecipazione attiva, in direzione di uno stile di vita sano, secondo la filosofia “make your wellness” identificativa dell’hotel. Viene così proposto un modello strutturato che genera benefici tangibili sia per i partecipanti, sia per promotori e organizzatori degli eventi, consolidando il posizionamento di Ambasciatori nel settore mice attraverso un'offerta distintiva e innovativa. \r

\r

«Dopo anni nel settore congressuale, con una struttura già all’avanguardia nella proposta esperienziale wellness - dichiara Francesca Bonanni, titolare dell'Ambasciatori Place hotel - abbiamo capito che il futuro degli eventi business non può prescindere dal benessere delle persone. Con 'mice in wellness'™ non stiamo solo lanciando un servizio, ma stiamo creando un nuovo modo di fare business dove produttività e serenità vanno di pari passo. È la nostra risposta concreta alle esigenze del mercato».\r

\r

La maggiore attenzione alla salute rappresenta uno dei trend del MICE 2025 destinato a consolidarsi. Gli eventi aziendali del 2025 non riguardano più solo gli affari, ma anche l'innovazione, il coinvolgimento e le connessioni significative. \r

\r

La nuova frontiera “mice in wellness”™ da un lato risponde alla domanda di organizzazione sempre più complessa e dinamica di eventi di settore, dall’altro alla consapevolezza che il cosiddetto life-work balance si è spostato verso l’esigenza di promuovere sempre di più uno stile di vita sano, dove benessere e qualità sono al servizio di chi vive il mice, diventando missione e impegno sociale di molte aziende. \r

\r

Le riunioni diventano attive con l’integrazione di pause dedicate a diverse attività. Si promuove quindi un maggiore movimento per aumentare i livelli di energia e creare opportunità di networking più dinamiche.\r

\r

Attività fisica e movimento: sessioni di risveglio muscolare e utilizzo della palestra per ricaricare le energie e affrontare gli impegni della giornata con tonicità fisica e mentale ottimale.\r

\r

Attività di consapevolezza: momenti dedicati alla calma e al relax con sessioni di yoga, pilates e meditazione per trovare la concentrazione necessaria a vivere al meglio le sessioni formative e i meeting.\r

\r

Pause benessere: il Tangerine Spa & Wellness Centre dell'hotel, un autentico centro di ricerca integrato, diventa il luogo ideale per rilassarsi, scaricare lo stress e favorire un sonno ristoratore attraverso percorsi detox con l'acqua nelle sue forme e temperature, idroterapia ed eventi speciali per piccoli gruppi.\r

\r

Immersioni in natura e cultura: passeggiate nel bosco e nei borghi con le loro culture e tradizioni, escursioni in bici e nordic walking per stimolare l'apertura mentale, la conoscenza e il confronto con le diversità, socializzare con i partecipanti e creare relazioni autentiche con gli abitanti del territorio.\r

\r

Food and Beverage salutari: pasti gustosi, equilibrati e nutrienti con attenzione agli ingredienti di provenienza locale e anche a base vegetale, per soddisfare le preferenze dei partecipanti e promuovere migliori livelli di energia durante l'evento.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ambasciatori Place hotel lancia il \"mice in wellness\", il benessere protagonista dell'esperienza business","post_date":"2025-09-11T10:23:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1757586187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sbarca in Italia Distriply One, il primo prodotto del nuovo marchio Ndc Distriply by Hahnair. Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i consulenti di viaggio possono ora accedere alla piattaforma per prenotare un'ampia gamma di tariffe Ndc da un portafoglio in continua espansione di compagnie aeree partner.\r

\r

Progettato specificamente per le esigenze dei venditori di viaggi indipendenti e non accreditati, Distriply One è un moderno strumento di vendita al dettaglio delle compagnie aeree che semplifica l'accesso ai contenuti Ndc. Questa soluzione Ndc elimina le tradizionali barriere Ndc, eliminando la necessità di complesse integrazioni di sistema, contratti individuali con le compagnie aeree o accreditamento Iata/Arc.\r

\r

«Abbiamo creato con cura un prodotto che livella il campo di gioco per le agenzie più piccole e i venditori di viaggi indipendenti, combinando l'efficienza operativa con potenti funzionalità per stimolare la crescita e migliorare l'esperienza del cliente» ha dichiarato Rachel Pascall, chief commercial officer di Distriply.\r

\r

I plus della piattaforma includono: un'interfaccia intuitiva incentrata sulle esigenze quotidiane dei venditori di viaggi; facile integrazione senza investimenti iniziali; servizio completo post-prenotazione, comprese modifiche, cancellazioni e rimborsi; funzionalità avanzate di vendita di servizi accessori e upselling; assistenza dedicata.\r

\r

","post_title":"Hahn Air: operativa in Italia la piattaforma di prenotazione Ndc, Distriply One","post_date":"2025-09-11T09:31:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757583105000]}]}}