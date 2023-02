Ungheria: “Vogliamo posizionarci come destinazione Mice” L’Ungheria entra a passo deciso nel 2023 con l’obiettivo dichiarato di posizionarsi come destinazione Mice per il mercato italiano. “In linea con quanto previsto dal nostro piano strategico – dichiara Matè Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia di Antu, agenzia nazionale turismo Ungheria – e cioè di raddoppiare il numero dei congressi e in parallelo aumentare di almeno il +20% le entrate derivanti dal settore corporate. Il nostro impegno è dunque quello di educare i partner del settore, mettendo in risalto le novità e le potenzialità del nostro prodotto. A Budapest, ma anche e soprattutto oltre la capitale”. In questo senso il Budapest Convention Bureau è dunque passato sotto l’egida di Visit Ungary. Intanto, dopo un 2022 dai risultati oltre le attese “con 220.000 arrivi italiani e 636.000 pernottamenti, il 21% in più sul 2021, per quest’anno stimiamo di avvicinarci molti ai numeri del 2019 sia per i flussi italiani sia a livello globale. Erano stati 14,2 milioni i visitatori in Ungheria nell’ultimo anno pre pandemia per 40 milioni di pernottamenti: per il 2023 prevediamo almeno 40,8 milioni di pernottamenti”. Confermata, in parallelo, tutta l’attenzione al segmento leisure “e al potenziale ancora inespresso del Paese, che punta su nicchie ed esperienze, dal glamping al trekking, dalla gastronomia ai percorsi nella natura. Senza dimenticare i grandi eventi, veri e propri catalizzatori di visitatori: dal 150° anniversario dell’unificazione di Budapest ai Mondiali di atletica leggera che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto prossimi”.

